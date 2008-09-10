Вводим прикорм! Сколько вешать в граммах? Баночное питание или натуральное?

Первая часть статьи здесь: Вводим прикорм! Подготовка к прикорму, когда вводить прикорм

Прежде чем мы разберем все продукты, которые вы будете вводить малышу в прикорм, попытаемся ответить на основные вопросы, возникающие перед этим ответственным делом: сколько граммов давать в первый прикорм, выбирать баночное или натуральное питание, с чего начинать и многое другое.

Нужно ли вешать в граммах?

Многие удивляются: зачем высчитывать в граммах, сколько ребенок съел? Отвечаем: для ублажения собственной мнительности. Съел полтарелки (100 г) – нормально. Съел полную (200 г) – отлично. Осилил всего половину маленькой баночки фруктов (50 г) – все равно хорошо, это тоже норма. Еще можно определять количество в граммах на глаз, чтобы ребенок не переедал. Если вам обязательно нужно ввести новый прикорм – уменьшайте дозу того, что уже ввели.

С чего начинать?

Раньше прикорм начинали с соков и фруктов. Сейчас специалисты советуют вводить в рацион малыша овощи или каши, а уже потом – фрукты. Это объясняется просто: фрукты более сладкие. И ребенок, познакомившись со сладким продуктом, может потом отказаться от более пресных. Если прикорм вводят после полугода – не имеет большого значения, с каши вы его начали или с овощей. На ваш выбор. По традиции первыми вводят овощи. Если у ребенка ранее наблюдались затянувшиеся колики или диатез, врачи рекомендуют начинать прикорм не ранее шести месяцев и только с каш. Овощи и фрукты сильнее влияют на микрофлору и могут вызвать колики, вздутие живота. Первые два месяца вводят только монокомпонентные (состоящие из одного компонента) продукты, потом их можно смешивать.

Баночное или натуральное?

По поводу нужности и полезности баночного и натурального питания можно спорить до бесконечности. Но в приоритете остается удобство для мамы. Если вам удобнее кормить банками и коробочными кашами: кормите, и не оглядывайтесь. Единственное, на что нужно обратить внимание: читайте состав. Для первого прикорма подходит питание, не содержащее лишних добавок (сахар, соль, специи, молоко или сливки). Если насчет баночного питания у врачей нет единого мнения, по поводу каш практически все сходятся в пользе промышленных. Они удобны в использовании, малышу будет легче их усвоить. Не у каждой мамы есть в запасе время для перемалывания крупы в кофемолке. К тому же детские каши дополнительно витаминизированы. Ребенок может по своему желанию питаться ими хоть до трех лет.

Конечно, баночное питание содержит меньше витаминов, чем натуральное, т.к. является вываренным. Стерильным. Именно поэтому оно и хранится долго. Там просто нечему размножаться в условиях стерильности. Но после открытия банки хранятся не более суток. Детские каши используют только 3-6 недель после вскрытия, они быстро обогащаются вредными микроорганизмами из воздуха.

Бывает, что прикорм нужно вводить поздней осенью, зимой или в начале весны, когда все овощи и фрукты накачаны химией. Свежие овощи и фрукты богаты витаминами только в «свой» сезон. Несколько месяцев хранения - даже с соблюдением всех норм, что, к сожалению, встречается крайне редко - и кроме клетчатки и крахмала в них мало что остается. В условиях зимы прикорм начинают с баночных овощей. Лучше использовать баночный кабачок, чем импортный цуккини и баночную грушу, а не блестящий от парафина «конференц». Мясо дают только баночное, экологически чистое мясо для первого прикорма (и для второго, и третьего) вы не найдете нигде. Разве что, вы живете в деревне и абсолютно уверены в мясе от своих собственных кроликов – или вам сделают подарок проверенные знакомые.

«Питание баночное – еще неизвестно, не поливают ли их фрукты кислотные дожди! А ваше натуральное питание – в нем куча нитратов! А в вашем баночном модифицированный крахмал, вот! А уж ваши «молодильные» яблочки с парафином…» Доверяйте своей интуиции! Не вникайте в склоки. Кормите ребенка так, как вам удобно, и как вам кажется правильным.

* Указывая рекомендуемый возраст на упаковке, производители детского питания действуют точно по инструкции, а она с 1997 года еще не менялась. Не нужно слепо доверяться картинке, покупая 4-месячному ребенку все соки с указанием «с 4 месяцев». У некоторых зарубежных производителей попадаются причудливые составы баночного питания, рекомендованного для детей до года: здесь и макароны с мясом, и специи. Одним словом: если мама – человек, у нее должна быть голова. А если у нее есть голова, в ней должны быть умные мысли: что НУЖНО давать своему ребенку, а не что рекомендовано 11 лет назад по инструкции, рассчитанной на детей-искусственников.

Комментарии экспертов

Наталья Кустливая, главный врач некоммерческой организации «Мама+малыш»:

Мне кажется, проблема «банки – не банки» надумана. Основная причина, почему фруктовые пюре и соки надо готовить самим, – витамины. Они первыми вводятся в рацион ребенка для коррекции дефицита витаминов и минералов, который может сформироваться у искусственников к пяти-шести месяцам и после шести месяцев у детей, находящихся на грудном вскармливании. Известно, что все консервированные продукты проходят термическую обработку, при которой витамины разрушаются. Так, витамин С окисляется при одном только соприкосновении с воздухом, даже без воздействия тепла.

Кроме того, готовые фруктовые соки и пюре могут подвергаться дополнительной обработке для исключения нутриентов, способных вызвать аллергические реакции. Взять хотя бы пюре «Персик-маракуйя»: на экзотическую маракуйю у четырехмесячного ребенка может проявиться аллергия. Поэтому производители, подстраховываясь, нередко выхолащивают продукт. Конечно, использовать баночные фруктовые пюре и соки можно, но лишь в исключительных случаях, например в путешествии или в гостях, когда невозможно приготовить прикорм в асептических условиях.

Домашние же соки и пюре нужно давать в течение 10 минут после приготовления, позже начинается процесс окисления витамина С, и он разрушается.

Совсем другое дело – овощи, которые мы ценим за минеральные вещества (железо, калий, магний), клетчатку, пищевые волокна. Фабричная обработка на их содержание не влияет. Решение за мамой – как ей удобнее, так пусть и делает. Можно готовить из замороженных овощей, но при этом смотреть, не используются ли генетически модифицированные компоненты.

Большинство педиатров против того, чтобы кормить маленьких детей мясом с рынка. Существует ряд заболеваний, ставших известными в последние несколько лет. Например, бореллиоз – заболевание, вызванное укусами клещей, от которых страдает в том числе и скот. При этом если обследование на клещевой энцефалит проводится бесплатно, то обследование на бореллиоз стоит денег. Понятно, что частные хозяйства его делать не торопятся. Мясо же для баночного детского питания проходит ветеринарный контроль.

Главное – обращайте внимание на возраст, на который предназначено питание. Бояться добавок не стоит: та же соль официально рекомендована начиная с семи месяцев, и ничего страшного в этом нет. Добавки типа пектина или крахмала тоже безопасны – это сложные углеводы, которые только способствуют пищеварению. Если говорить о кашах, то, на мой взгляд, предпочтительнее каши заводского изготовления, которые надо лишь развести теплой водой или молоком. Злаки ценны не только пищевыми волокнами и сложными углеводами, но и витамином В, который при варке разрушается.

Елена Марушенко, врач-педиатр Клиники здоровья:

В споре о том, какой прикорм лучше давать малышу – готовый в банках или домашнее пюре, я не буду категорически отрицать ни то ни другое: здесь все зависит от времени года. Если вы собираетесь делать пюре из овощей-фруктов, которые вырастили сами, то с июля по январь им можно спокойно кормить малыша. Разумеется, многое зависит от условий хранения, но, как правило, начиная с января, в наших овощах и фруктах ничего уже не остается: к примеру, в картофеле через полгода ничего полезного, кроме клетчатки, нет. Поэтому с января до первого урожая можно и нужно давать баночный прикорм. Можно, конечно, делать пюре из бананов, но стоит подумать о целесообразности – известно ведь, в каком виде бананы срывают с дерева. А из красивых импортных яблок сок отжать, между прочим, очень непросто. Если вы относитесь к баночным пюре с предубеждением, то покупайте замороженные овощи и фрукты – там витамины сохраняются в большей степени. На мой взгляд, предпочтительнее заморозка от отечественных производителей.

(источник: www.eda-life.ru)

!Это важно! До трех лет ребенок получает питание, предназначенное только для детей. На всех продуктах должна быть пометка «для детского питания». Обратите на это внимание. Очень часто продавцы вводят покупателя в заблуждение. Например, на 0,5 упаковках «детского» сока, который стоит в ряду детских соков, вы не увидите надпись «для детей от стольких-то месяцев». Это НЕ детский сок, потому что он не может продаваться в такой большой упаковке. Также лукавят и производители детских творожков. Если вы все еще покупаете 100-граммовые пачки творожка – почитайте для интереса, указано ли на них «детский» или «для детей». Например, наш местный творожок «Му» является детским только в 50-граммовых упаковках. В стограммовых «Му» содержится «творожный продукт», и он НЕ детский, и он в принципе НЕ является творогом.

Какой схеме верить?

Об этом мы уже говорили в первой части статьи: все схемы индивидуальны. Найдите адекватного врача, чтобы он расписал для вашего ребенка индивидуальную схему прикорма, а не ту, которая рассчитана для детей планеты всей, родившихся лет 30 назад (типичный признак такой схемы: начало прикорма с нескольких капелек сока). К примеру, по форумам давно гуляет вполне приятная схема от педиатра-гастроэнтеролога Дроздовской Ники Вадимовны (клиника «Семейная», г. Москва):

Каждый новый продукт давать не менее 7 дней. Начинать с 1 ч.л. и за неделю доводить до нормы.

6 месяцев

Примерно в 12 часов дня (будущий обед) – овощи. «Сквош» (кабачок-тыква) – это все-таки разновидность тыквы, причем не нашей полосы – не давать. Тыкву, морковку – убрать. Все желтое оставить на потом. Начинать с зеленого. Все лучше варить самим. Можно из замороженных овощей делать пюре.

Кабачок – замороженный. Напр., фирмы «4 сезона».

Цветная капуста – «Семпер» или замороженная.

Брокколи – «Семпер», «Топ-топ» (не путать с «Тип-топ»).

Зеленая фасоль – делать самим.

Зеленый горошек – «Гербер».

Картофель – «Гербер» обычный, сладкий не давать, (так же не нашей полосы), делать самим (вымачивать перед этим 2 часа в кипяченой холодной воде, при выделении крахмала – менять воду).

Пастернак и шпинат – после года, что-то вымывает из организма, вроде бы кальций – не буду врать, не помню. (комментарий ptica_we: железо вымывает, как и петрушка)

Когда все попробуете, можно смешивать, но не более 3-х видов.

Растительное масло с 8 мес.

7 месяцев

В 17 часов (будущий полдник) – фрукты: Зеленое яблоко – «Семпер», «Топ-топ». Самим запекать. Красное позже. Груша – (если нет запоров) «Семпер». На «Гербер» лично у нас аллергия. Банан – делать самим. Абрикосы, персики – банки, летом делать самим, их ничем вредным не поливают, что касается и черешни с вишней - позже, летом делать самим. Банки рекомендуемые: «Гербер», «Бич Нат», «Семпер».

Каша - давать в полном объёме. На ночь (особенно, если ночью просыпается поесть). Полностью заменять одно кормление. Гречка, кукуруза, рис без добавок.

Овсянку, манку, молочные, соевые каши до года не вводят в питание. Это вредно.

На упаковке должно быть написано: «без сахара, соли, глютена, молока, красителей».

Лучше всего давать на воде, так как с добавлением молока большая нагрузка на ЖКТ. Если не ест, добавить фруктовое пюре, потом уже молоко (смесь) разведенное водой.

«Гербер», «Бэби Ситтер», «Малышка низкоаллергенная», «Хипп»

Творог – после 8 мес. На полдник добавлять во фруктовое пюре. Строго не больше нормы.

Мясо – после 12 м. (нагрузка на ЖКТ) добавлять в овощное пюре. Норму мяса не превышать! Строго готовые пюре с овощами. «Гербер» - индейка, поросенок, ягненок, говядина. Хотя бы до года нельзя давать детям мясной бульон. В нем слишком много канцерогенов. Дают суп на овощном бульоне.

Кефир – после 12 м. (у него слишком высокая кислотность, а у детей с перинатальным поражением ЦНС (90% детей) и так повышенная кислотность жкт. Кефир у детей до года вызывает микрокровотечения в кишечнике, что приводит к тяжелой гипохромной анемии. Дают на ночь. Бифи-кефир Агуша без сахара. Если ребенок отказывается, не настаивайте.

Пить давать лучше перед едой, не запивать.

Соки, разведенные водой (мин. 1/1), после года.

Соль после года, сахар, вообще, чем позже, тем лучше.

Кормить ребенка всегда за своим столом, чтобы ничего не отвлекало.

Между кормлениями не перекусывать – яблоко, хлеб, сушки.

В граммах

7 месяцев. Фрукты – 60 гр., овощи – 150 гр., каша – 150 гр.

8 месяцев. Ф. - 70, О. - 170, К. - 150

9 месяцев. Ф. - 80, О. - 180, К. - 180

12 месяцев. Ф. - 90-100, О. - 200, К. – 200.

Итак, поехали!

Овощи

Первые овощи должны содержать мало клетчатки (агрессивно воздействующей на ЖКТ), быть малоаллергенными (зелеными). Еще один факт, о котором не знают многие: гипоаллергенные овощи легче усваиваются. Если у малыша не выявлена склонность к аллергии, ему все равно предлагают зеленые овощи, они проще усвоятся, чем красные и оранжевые. На Урале правильным овощем для первого прикорма классически является кабачок. Он неагрессивен для кишечника, насыщен витаминами и минеральными веществами, имеет нежный вкус. Также в качестве первого прикорма можно предложить ребенку цветную капусту. Она, вопреки расхожему мнению, не относится к уральским овощам, она довольно капризна, и высаживать ее начали относительно недавно. Зато цветная капуста – слабый аллерген. Брокколи тоже подходит в качестве «моего первого овоща».

Овощи начинают вводить с половинки чайной ложки. Норма овощей (в день): 50 г (7 месяцев), 100 г (9 м.) и 150 г (11 м.), в год – 200 г. Овощи дают в первой половине дня. Порядок ввода овощей: кабачок (цв.капуста), брокколи, кольраби, морковь, тыква, картофель, горох, стручковая фасоль. Кукурузу до полутора лет предлагают только баночную, свежая или замороженная имеет твердые оболочки. Белокочанная капуста слишком жесткая для желудка, ее тоже вводят не раньше года, тогда же осторожно пробуют и свеклу. Смеси овощей вводят не раньше десяти месяцев. Огурцы, томаты и баклажаны – после года.

Для первого прикорма используются свежие овощи только со своей грядки. Покупные содержат большое количество нитратов. Если вы используете свежие овощи, как можно лучше перетирайте их, чтобы не было жестких волокон. И обязательно подавайте их с маслом (оливковым, кукурузным, подсолнечным), чтобы они лучше усваивались – но только не с первым прикормом! Масло добавляем через месяц по одной капле.

Баночные овощные пюре, подходящие для первого прикорма (в составе только овощи и вода): Бабушкино Лукошко, Спеленок, Gerber, BEECH NUT, Semper.

Каша

Каши водят в 6-7 месяцев с 1-2 чайных ложечек, постепенно увеличивая объем до 150 грамм. Оптимальным является использование в питании грудных детей каш промышленного производства, так называемых инстантных. Они обогащены витаминами и минералами, а ребенок до года должен получать только витаминизированное питание. Иногда врачи советуют начать прикорм именно с каши по индивидуальным показаниям: например, у ребенка неустойчивый стул, какие-то проблемы с животом, в этом случае овощи и фрукты только навредят. Первыми начинают вводить безглютеновые каши без молока и сахара: рисовую, гречневую или кукурузную. Затем – овсяную. Смеси злаков вводят ближе к году. Самой полезной для ребенка кашей считается гречка, самая тяжелая – пшенка, а самая «пустая» - кукурузная. В молочных кашах до года необходимости нет.

Варим кашу сами

Сварить кашу в домашних условиях тоже несложно. Крупу можно предварительно размолоть в кофемолке до состояния муки или уже приготовленную кашу разбить в миксере до получения однородной массы. Лучше варить крупу на воде, а непосредственно перед кормлением добавить в нее 20-30 мл грудного молока или смеси, которую обычно кушает малыш. Это улучшит вкусовые качества блюда и сделает его более "знакомым" для ребенка.

Коллекция народных заблуждений

1. «Если ребенок маловесный, нужно как можно раньше ввести кашу». Как показывают опросы на мамских сайтах, из сотни детей вес от введения каш прибавляется у 2% детей. Если ребенок действительно отстает в весе (не с отрывом от нормы на 100-500 г, а, как минимум на 2 кг), нужно разбираться в причинах, а не откармливать его как поросенка.

2. «Каша на ночь способствует долгому сну». Нет научных доказательств этой народной мудрости. Во времена бабушек детей на ночь кормили манной кашей с маслом и сахаром. Немудрено, что после такого углеводного удара ребенок в обалдении спал всю ночь. Мы уже не в прошлом веке живем и понимаем, что такой коктейль на ночь - это очень вредно. Однако ребенку можно давать негустую кашу на ужин, чтобы он ночью не хотел есть, маленьким детям свойственно испытывать голод по ночам.

3. «Детские каши менее полезны, чем самодельные». Если у вас есть время для перемалывания крупы в кофемолке, и ребенок прекрасно ест эту кашу – замечательно. Но ребенка до года лучше прикармливать только витаминизированной пищей. Потому что у него активно растущий организм. И витамины всегда к месту.

Какие добавки могут содержать промышленные детские каши:

Мальтодекстрин – это смесь, состоящая из глюкозы, олигосахаридов и солодового сахара. Улучшает пищеварение, способствует повышению инсулина, придает каше естественную сладость.

Глюкоза, декстроза – фруктовые сахара, декстроза – виноградный сахар.

Ванилин – пахучее вещество из плодов ванили. К сожалению, производители часто используют синтетический ванилин без указания на это. Ванилин может быть аллергеном.

Промышленные каши, подходящие для первого прикорма (без сахара и прочих добавок): HEINZ (гипоаллергенная серия с бегемотом в халате на коробке), Hipp, БэбиСиттер, Нутриция (Малышка, Топ-Топ).

Фрукты

Фруктовый прикорм по традиции начинают с зеленого яблока, груши. Их надо запечь: аллергенные свойства уйдут, зато выделится полезный пектин, очищающий организм. Через месяц вводят сливу. Экзотические фрукты предлагаются позже из-за возможных аллергических реакций, а также для накопления достаточного количества ферментов для их переваривания. Бананы, персики, абрикосы вводятся не раньше 9-ти месяцев. Цитрусы пробуем ближе к году, наименее аллергенными считается грейпфрут и помело. Почему именно такая последовательность ввода фруктов? Представьте себе пюре из яблока, измельченного в блендере. А теперь такое же пюре из банана. Почувствуйте разницу. Волокнистый и крахмалистый банан гораздо тяжелее, он более вязкий, хуже усваивается. Слива обладает послабляющим эффектом, поэтому ее тоже вводят только после того, как ребенок распробовал - и привык к фруктам.

Фрукты вводятся так же, как и овощи: с ½ чайной ложки, постепенно доводим норму до 40 г. До трех лет дневная норма фруктов – 100 г в день.

Кисломолочные продукты

Научное исследование, проведенное в НИИ питания РАМН, показало, что раннее введение кефира или молока в питание грудных детей может привести к потере в их организме железа. Кефир отличается высокой кислотностью, грубой структурой свертка, содержанием спирта и дрожжевых клеток. В кефире содержится много "грубого" белка казеина, который не только сложен для усвоения, но и не сбалансирован по аминокислотному составу. Жировой состав кефира недостаточно разнообразен, к тому же соотношение жирных кислот в этом продукте не физиологично для организма малыша. Углеводы кефира вовсе не похожи на те, что присутствуют в грудном молоке или его искусственных заменителях, и минеральных солей в нем значительно больше. Поэтому кефир вводят не раньше 6-8 месяцев и не более 200 мл в сутки - и не заменяют им грудное молоко или смесь. Многие педиатры советуют вводить кисломолочные продукты только к году, если ребенок здоров и хорошо прибавляет в весе.

Специальные детские йогурты (типа «Агуши») можно предложить ребенку в возрасте от 10-ти месяцев. Норма йогурта в годовалом возрасте: не более 100 мл.

Творожок начинают пробовать с 8-ми месяцев, а то и позже. Для ребенка, употребляющего грудное молоко или смесь в достаточном объеме, творожок просто не актуален. На первом году жизни не следует давать ребенку более 25 - 40 граммов творога в день. В твороге содержится тяжелый белок. Продукты распада белка выводятся почками. При искусственном вскармливании незрелые почки грудного ребенка могут не справиться с излишней белковой нагрузкой, возникающей в том случае, если ребенок употребляет творог в количествах, превышающих рекомендуемые. Известно, что избыточная белковая нагрузка на первом году жизни, особенно при искусственном вскармливании, в будущем может привести к атеросклерозу, артериальной гипертензии. Как вариант, ребенку после года можно давать 100 г творожка через день. Эти нормы сохраняются до трех лет, помните: 100 г творога в день – это норма взрослого человека.

Коровье молоко вводить до года нет смысла. В нем мало жиров, денатурированный пастеризацией белок с усвояемостью менее 50%, полное отсутствие железа и витаминов, исключая одинокий искусственный витамин С. Современные педиатры не рекомендуют вводить цельное молоко раньше года, а лучше до 2-3 лет заменять цельное молоко молочными смесями (в них белок находится в расщепленном виде).

Мясо

Если ребенка начали прикармливать с полугода, мясо вводят не ранее 10-ти месяцев. Это один из самых тяжелых продуктов, мясо долго усваивается, поэтому спешить с его вводом не нужно. Начинают вводить с половины чайной ложечки. Дня три можно давать эту норму и следить за реакцией. Желательно сразу смешивать мясо с овощным пюре, которое вы уже ввели. Если мясо хорошо идет, объем увеличивается до ложечки, двух и т.д., в 10 месяцев ребенок может получать 30 г мяса, к году – 40-50 г. 100-200 г мяса в день – это норма взрослого человека. Ребенку неполезно увеличивать количество мяса, учитывая белковую нагрузку (как правило, ребенок до года получает достаточно белка из ГМ или смеси).

Мясо, которое вводят ДО года: кролик, индейка, говядина, ПОСЛЕ года вводят телятину, курятину, свинину и красные сорта рыбы. Мясные бульоны в питании детей не используются, в них содержатся вредные вещества, вываренные из мяса. Бульон обладает способностью очень быстро всасываться в кишечник, детская печень не в состоянии отфильтровать все канцерогены. Страдают и почки: из-за огромного количества солей может развиться мочекаменная болезнь. Суп детям варят на овощном бульоне без соли. В него можно добавить детские мясные консервы – получится «бульон». Мясные блюда, приготовленные для детей, не хранятся нисколько, их нужно употребить сразу, лучшее время для мяса – это обед.

Если вы предпочитаете покупать мясо в баночках, выбирайте пюре, сделанное из мяса одного вида (монопродукт) без добавления специй и картофельного крахмала с пометкой «1-я ступень». Разогревайте мясные консервы непосредственно перед употреблением. Открытую стеклянную баночку с неиспользованным пюре можно хранить в холодильнике не более суток. Если мясо вводится впервые, ищите на банках указание «гомогенизированное» (тонко измельченное).

Соки

Раньше считалось, что грудное молоко истощается к 6-ти месяцам, и ребенку с пяти недель необходимо вводить соки, как легко усвояемый продукт, насыщенный витаминами. Сейчас мы знаем: соки для ребенка до года – это, скорее, разнообразие в рационе, чем польза. Введение соков до 4 месяцев нецелесообразно, поскольку оно не вносит значительного вклада в удовлетворение потребностей детей в витаминах и минеральных веществах, зато нередко приводит к аллергии и нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Соки с мякотью вводят не раньше года. Любые соки обязательно нужно разводить, чтобы не испортить слизистую желудка. При раннем введении соков поджелудочная железа не «тренируется», как считают некоторые любители раннего прикорма, а напрягается, пытаясь выработать ферменты для переваривания неизвестного продукта. Раньше положенного времени у нее ничего не получится: ферменты для переваривания фруктов появляются у ребенка с 4-х месяцев. Прикорм фруктами рекомендуют начинать с пюре как менее агрессивного для кишечника, ведь в пюре содержатся вещества, предохраняющие кишечник от кислот. Еще один миф: «ребенку с 3-4 месяцев необходим яблочный сок для повышения гемоглобина». Любой специалист-гематолог скажет: железо из растительных продуктов усваивается крайне плохо даже у взрослых.

По современным рекомендациям соки вводятся не раньше 6-ти месяцев с одной чайной ложки с постепенным увеличением объема до 100 г. До трех лет детям дают соки с пометкой на упаковке «детское питание». Соки прямого отжима можно предлагать детям с 1,5-2-летнего возраста, если нет медицинских противопоказаний. В этом же возрасте дают свежевыжатые соки в количестве 150-200 мл в сутки (наполовину разбавленные водой), только в том случае, если у малыша нет заболеваний желудочно-кишечного тракта и аллергических реакций. Имейте в виду, что промышленные соки содержат скрытые натуральные консерванты: в них добавляют малое количество виноградного сока - или сок красной смородины. Поэтому на сок одной фирмы у ребенка может быть аллергия, а на такой же сок, но другой фирмы – нет. Возможно, первый сок как раз содержал скрытый консервант, и ребенок прореагировал на смородину или виноград.

И, напоследок…

Детский организм обладает уникальной способностью регулировать свои потребности. Вспомним популярную поговорку «ребенок всегда знает, что ему нужно». Если ваш ребенок упорно отказывается от каши – скорее всего, ему она просто не нужна. Ему хватает полезных веществ. Специалисты-диетологи называют детей до трех лет ясновидцами в питании: дети всегда знают, что им надо. Конечно, это не касается ситуаций, когда ребенку очень рано начинают подслащивать кефир и кашу, а потом оправдываются, что ребенок ест «только так» или ему не хватает глюкозы… Дети всегда будут предпочитать сладкое, ведь грудное молоко или смесь, их первая еда была сладкой. Не огорчайтесь, если ребенок не ест овощи или фрукты. Он еще успеет. Возможно, он понимает, что они ему не нужны. Или вы своим поведением спровоцировали его на отказное поведение (слишком ранний прикорм или нервные восклицания во время еды, попытки «втолкнуть»). А если вам кто-то «капает на мозги», ругая за «бедненького» сыночка, который «все еще» не ест мясо или кашу – так и отвечайте: РЕБЕНОК САМ ЗНАЕТ, ЧТО ЕМУ НАДО! И точка.

В третьей части статьи мы узнаем, какие ЕЩЕ продукты можно ввести ДО года.

