Календарь развития: Седьмой месяц

К концу этого месяца ваш ребенок, скорее всего, уже будет сидеть без поддержки и, возможно, даже сам садиться. Вскоре он будет лучше удерживать равновесие и начнет совмещать сидение с другой деятельностью, например, игрой.

Возможно, ваш ребенок уже ползает на животе или на четвереньках. Поначалу он может передвигаться задом наперед, но он вскоре научится ползать и вперед, достигая интересных целей. Некоторые дети вырабатывают свои собственные способы передвижения до, после или вместо ползания, а некоторые вообще не ползают, а сразу начинают ходить.

Когда ребенок научился передвигаться самостоятельно, ему хочется обследовать то, что находится за пределами комнаты, но он боится вас оставить. Однако в один прекрасный день он преодолеет свои сомнения и выберется в другую комнату, но тут же вернется, чтобы убедиться, что вы на месте.

Ваш ребенок повторяет увиденные действия руками. В течение последующих двух месяцев он, скорее всего, отдаст предпочтение правой или левой руке. Обязательно стимулируйте «отстающую» руку – вкладывайте именно в нее интересные игрушки, с нее начинайте пальчиковые игры, ведь это поможет малышу развиваться гармонично. А пока лялик все так же хватает все, до чего может дотянуться, перекладывает предметы из рук в руки, трясет ими, гремит, стучит, катает, сжимает, рвет, тянет на себя и бросает все подряд.

Ваш ребенок может выражать удовольствие при помощи самых разнообразных звуков от гукания до тихого урчания. Он часто пытается имитировать звуки взрослых и по тону Вашего голоса начинает понимать ваш эмоциональный настрой.

Невероятный интеллектуальный скачок: маленький человек уже усвоил, что предметы существуют, даже если он их не видит. Он ищет упавший предмет и узнает свои игрушки. Скоро он сообразит, что если он не может дотянуться до игрушки, он может дотянуться до одеяла, на котором она лежит и, подтянув его к себе, добраться до желанной игрушки.

Возможно, у Вашего малыша в этом месяце прорежется первый зуб. Как правило, это передний нижний зуб. Обильное слюнотечение и сосание нижней губы - обычные признаки прорезывания зубов. Конечно, зубы могут вызвать небольшую температуру и понос, но не стоит списывать все на зубы, т. к. это может быть и настоящим заболеванием.

Вы по-прежнему являетесь главным человеком в жизни Вашего малыша. До сих пор, когда ребенок произносил слова «мама» или «папа», он, скорее всего, делал это неосознанно. Но уже через несколько недель он поймет, что мама - это только один, самый любимый человек.

Физическое развитие ребенка этого месяца:

Раскачивается вперед-назад, стоя на четвереньках или ползет;

Может передвигаться на спине, поднимая и опуская попу, встает на этакий полумостик;

Держит в каждой руке по предмету и любит лупасить ими друг об друга

Любит исследовать свое тело при помощи рук и рта;

Берет предметы пальцами.

Интеллектуальное развитие:

Дразнится, имитирует понимает, когда с ним дурачатся;

Гладит свое отражение в зеркале;

Лучше концентрирует внимание, проявляет интерес к деталям;

Понимает, что предмет не исчезает, если он его не видит;

Подражает различным звукам. Как правило, издает звуки типа «ма, му, да, ди…».

Может принять картинку с изображением ребенка за себя самого и издавать соответствующие звуки.

Знает, кто мама и что мама только одна.

Узнает свое имя.

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет».

«Боязнь чужих. Эта "болезнь" обычно возникает между 6-м и 12-м месяцами. Еще совсем недавно малыш охотно переходил с рук на руки, и вдруг эта "общительная бабочка" превратилась в "недоверчивую гусеницу". Теперь ребенок признает только ваши руки и может отталкивать даже близких родственников, которых недавно охотно признавал. Такое поведение нормальное, эта недоверчивость быстро пройдет, поэтому не вносите никаких изменений в свой стиль воспитания, а также не считайте, что ребенок нездоров. Даже самые здоровые и общительные дети могут проходить этот период боязни чужих людей. Ребенок как бы меряет мир вашими стандартами и оценивает других людей - по вашей реакции на них. От того, как вы ведете себя, во многом зависит и поведение вашего малыша. Чтобы преодолеть замкнутость ребенка, нужно поощрять его к социальной открытости. Вот как мы советуем это сделать. Общению нужно учить. Поприветствуйте приближающегося к вам человека улыбкой и начните оживленный диалог, сохраняя пока определенную дистанцию. Дайте ребенку время и возможность рассмотреть незнакомца и прочесть счастливое выражение на вашем лице. Основываясь на вашей реакции, малыш будет формировать свое собственное представление об этом человеке. Если чужак приятен для вас, он будет хорошим и для ребенка. Затем возьмите инициативу общения в свои руки. Сделайте как бы вводное замечание: "Посмотри на тетю Нэнси, она такая милая". Однако тете Нэнси лучше при этом не приближаться к вам. Начинайте сами постепенно сокращать дистанцию. Когда вы достаточно сблизитесь, возьмите ручку малыша и погладьте ею лицо тети Нэнси. Все это время не забывайте следить за выражением лица ребенка и языком его телодвижений, чтобы вовремя понять, когда приближаться, а когда подождать. Разъясните свою стратегию тете Нэнси, чтобы она не набрасывалась в бурном восторге на малыша. Такое же подробное объяснение (как важен правильный подход к ребенку в этот период) нужно своевременно дать бабушкам и дедушкам. Им это позволит сохранить родственные чувства, а вам - избежать длинной лекции о том, как вы избаловали собственного ребенка. Помогает такой подход ребенку и в общении с врачом. Как поступать в более сложных случаях. Если ваш малыш очень боится посторонних людей, сделайте подготовительный этап к встрече с ними более продолжительным и искусным. Предупредите друзей об особенностях поведения вашего ребенка, причем помните, что это - элемент нормального развития детей и не старайтесь, сглаживая первое неприятное впечатление, выгораживать малыша ("На самом-то деле он очень хороший мальчик"). Договоритесь, чтобы ваш гость сначала, приходя к вам, уделял внимание одной из любимых игрушек вашего ребенка, например, погремушке. Носите с собой эту игрушку и вытаскивайте при встрече, тогда малыш обрадуется ей, а заодно - и приближающемуся человеку. Если малыш продолжает держаться отстраненно и по-прежнему обвивает вас, как плющ, посадите его к себе на колени и разговаривайте с посетителем, не привлекая к беседе ребенка и давая ему возможность освоиться, сидя на привычном для него месте».

Прибавка – 600 грамм, рост – плюс два сантиметра.

Дневничок развития: нашим малышам - 7 месяцев!

dianИЩa:

Вылез первый зуб, правый снизу. Марик умеет прятаться за шторкой балдахина. Любит этикетки на игрушках, по-моему, больше, чем сами игрухи. Узнает мелодии на детской пианинке, одной из них ну ооочень радуется. Испугался на приеме у врача. Четко делит всех на своих и чужих. Свои: мама, папа, бабушка Ира. Все остальные «чужие». Недавно пытался приладить шнурок к радионяне – юный техник. Играем в прятки. Прячется за тряпочку и хохочет, я должна очень радоваться и его искать. На лицо набрасывает мне полотенце или пеленку – тоже заставляет прятаться, а потом с визгом находит. Ужжжасно плачет, если я удаляюсь хотя бы на два шага.

Медведка:

Начали привставать, начала издавать мямлящие звуки и рычать со страшной силой. Совершено самостоятельно сели с опорой на руку! Начали кушать кашку, рисовую, без молока, без соли/сахара, без глютена. Каша не понравилась. Скушали совсем чуточку, меньше чайной ложки. Сама встает с поддержкой и из положения стоя садится.

Coalla:

На след день после дня рождения (6 мес) вылезли 2 нижних зуба, оч смешно. Впервые встала на четвереньки. Начала по чуть-чуть ползать вперед. Теперь началась половая жизнь. Начала есть тыкву, кукурузу с картофелем, кабачки. Тыква рулит! Хотя на стуле это никак не отражается – все по прежнему оч плохо.

Еленушка:

Ходит вдоль опоры. Пытается подобрать с пола различные пылинки.

Береза:

Зубов - 2 шт. Саша очень повзрослел! Ровно в 6 мес мы стали ползать "правильно". Как-то я упустила момент, что сын сам уже садиться. Сделали мы это впервые в 5,5 мес.

12.04.2004: сейчас Саша много капризничает, ночью спит плохо, плачет - все это зубы! Стал пугаться чужих, особенно мужчин, даже по телевизору на них смотреть не любит. Санька уже довольно быстро ползает на кухню, в детскую, садится из любого положения, пытается вставать, иногда получается. Кушаем плоховато, особенно плохо сосет грудь в обед, но у меня такое ощущение складывается, что ему десны больно, а сегодня ечером овощного пюре съел только половину, а потом потребовал грудь - вот и пойми! наше меню после освоения ползанья и маминой внезапно начавшейся сессии сильно расширилось:

7.00-7.30 - грудь

- грудь 10.00 - каша и сок

- каша и сок 14.00 - грудь, через 1 час - творог и фрукт. пюре

грудь, через 1 час - творог и фрукт. пюре 18.00 - овощное пюре и мясо

- овощное пюре и мясо 22.00 - грудь. Ну и ночью еще сосет раза 2.

Саша уже тянет ручки, чтобы его взяли на руки и отлично понимает,когда я говорю ему: "Иди ко мне!"

16.04: Сегодня ездили сдавать анализы после ветрянки и на осмотр. Вес 9200 рост 70, окружность головы и груди 46 см. Саша активный, сказали, что мы переедаем грудного молока, поэтому у нас и аппетит плохой... Че-то я ничего не поняла, ерунда какая-то... В 7 мес нас ожидает последняя прививка АКДС, как я ее не хочу! Это опять температура, его плохое самочувствие, а может, ничего этого и не будет? Время покажет. 13 апреля Саша сам встал на ножки около дивана!

lyuchia:

6 месяцев 3 дня: Начали кушать пюрешки (цветная капуста)

6 месяцев 6 дней: Начал ползать

6 месяцев 18 дней: Встал у опоры

Lenka-Penka:

Умеем сидеть, держась за спинку кровати или маму, лупить со всей дури по клавиатуре и при этом смеяться, пробовать на вкус игрушки. Наши прыжки в прыгунках становятся все профессиональнее, теперь мы не только прыгаем, но и можем летать взад и вперед, вправо и влево.

Вес ляликов в 7 месяцев: dianИЩa: 7895 (+495) Еленушка: 8400 S_K_B: 6200 (+300) Coalla: 6900 (+100) Береза: 9400 (+500) lyuchia: Вес 7100 (+300) Sova: 8820 (+200) Liliana: 7800 (+300) Рост ляликов в 7 месяцев: dianИЩa: 66 (+1) Еленушка: 73 S_K_B: 63 (+2) Coalla: 66 (+1) Береза: 70 (+0,5) lyuchia: 70 (+1,5) Sova: 67 (+1) Liliana: 73 (+1)

А вот такими были наши 7-месячные карапузики:

Алиска - мама Coalla Вета, мама Льва Лялик, мама Cute Матвей и Богдан, мама Prosto_Mama Таисия, мама Ольга Валек Полина, мама lyolyka Злата, мама Мега Злата, мама Мега Полина, мама lyolyka Полина, мама Сеньора акварель Семен, мама Liliana Лизёша, мама Батурчанка Полина, мама Сеньора акварель Лиза, мама Ladybird Лёня, мама lyuchia

А как прошел Ваш седьмой месяц с малышом??? Поделитесь с другими мамочками: как Ваш малыш прибавлял в росте/весе, что научился делать, с какими проблемами Вы столкнулись?