Календарь развития: Седьмой месяц
К концу этого месяца ваш ребенок, скорее всего, уже будет сидеть без поддержки и, возможно, даже сам садиться. Вскоре он будет лучше удерживать равновесие и начнет совмещать сидение с другой деятельностью, например, игрой.
Возможно, ваш ребенок уже ползает на животе или на четвереньках. Поначалу он может передвигаться задом наперед, но он вскоре научится ползать и вперед, достигая интересных целей. Некоторые дети вырабатывают свои собственные способы передвижения до, после или вместо ползания, а некоторые вообще не ползают, а сразу начинают ходить.
Когда ребенок научился передвигаться самостоятельно, ему хочется обследовать то, что находится за пределами комнаты, но он боится вас оставить. Однако в один прекрасный день он преодолеет свои сомнения и выберется в другую комнату, но тут же вернется, чтобы убедиться, что вы на месте.
Ваш ребенок повторяет увиденные действия руками. В течение последующих двух месяцев он, скорее всего, отдаст предпочтение правой или левой руке. Обязательно стимулируйте «отстающую» руку – вкладывайте именно в нее интересные игрушки, с нее начинайте пальчиковые игры, ведь это поможет малышу развиваться гармонично. А пока лялик все так же хватает все, до чего может дотянуться, перекладывает предметы из рук в руки, трясет ими, гремит, стучит, катает, сжимает, рвет, тянет на себя и бросает все подряд.
Ваш ребенок может выражать удовольствие при помощи самых разнообразных звуков от гукания до тихого урчания. Он часто пытается имитировать звуки взрослых и по тону Вашего голоса начинает понимать ваш эмоциональный настрой.
Невероятный интеллектуальный скачок: маленький человек уже усвоил, что предметы существуют, даже если он их не видит. Он ищет упавший предмет и узнает свои игрушки. Скоро он сообразит, что если он не может дотянуться до игрушки, он может дотянуться до одеяла, на котором она лежит и, подтянув его к себе, добраться до желанной игрушки.
Возможно, у Вашего малыша в этом месяце прорежется первый зуб. Как правило, это передний нижний зуб. Обильное слюнотечение и сосание нижней губы - обычные признаки прорезывания зубов. Конечно, зубы могут вызвать небольшую температуру и понос, но не стоит списывать все на зубы, т. к. это может быть и настоящим заболеванием.
Вы по-прежнему являетесь главным человеком в жизни Вашего малыша. До сих пор, когда ребенок произносил слова «мама» или «папа», он, скорее всего, делал это неосознанно. Но уже через несколько недель он поймет, что мама - это только один, самый любимый человек.
Физическое развитие ребенка этого месяца:
- Раскачивается вперед-назад, стоя на четвереньках или ползет;
- Может передвигаться на спине, поднимая и опуская попу, встает на этакий полумостик;
- Держит в каждой руке по предмету и любит лупасить ими друг об друга
- Любит исследовать свое тело при помощи рук и рта;
- Берет предметы пальцами.
Интеллектуальное развитие:
- Дразнится, имитирует понимает, когда с ним дурачатся;
- Гладит свое отражение в зеркале;
- Лучше концентрирует внимание, проявляет интерес к деталям;
- Понимает, что предмет не исчезает, если он его не видит;
- Подражает различным звукам. Как правило, издает звуки типа «ма, му, да, ди…».
- Может принять картинку с изображением ребенка за себя самого и издавать соответствующие звуки.
- Знает, кто мама и что мама только одна.
- Узнает свое имя.
Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет».
«Боязнь чужих. Эта "болезнь" обычно возникает между 6-м и 12-м месяцами. Еще совсем недавно малыш охотно переходил с рук на руки, и вдруг эта "общительная бабочка" превратилась в "недоверчивую гусеницу". Теперь ребенок признает только ваши руки и может отталкивать даже близких родственников, которых недавно охотно признавал. Такое поведение нормальное, эта недоверчивость быстро пройдет, поэтому не вносите никаких изменений в свой стиль воспитания, а также не считайте, что ребенок нездоров. Даже самые здоровые и общительные дети могут проходить этот период боязни чужих людей.
Ребенок как бы меряет мир вашими стандартами и оценивает других людей - по вашей реакции на них. От того, как вы ведете себя, во многом зависит и поведение вашего малыша. Чтобы преодолеть замкнутость ребенка, нужно поощрять его к социальной открытости. Вот как мы советуем это сделать.
Общению нужно учить. Поприветствуйте приближающегося к вам человека улыбкой и начните оживленный диалог, сохраняя пока определенную дистанцию. Дайте ребенку время и возможность рассмотреть незнакомца и прочесть счастливое выражение на вашем лице. Основываясь на вашей реакции, малыш будет формировать свое собственное представление об этом человеке. Если чужак приятен для вас, он будет хорошим и для ребенка. Затем возьмите инициативу общения в свои руки. Сделайте как бы вводное замечание: "Посмотри на тетю Нэнси, она такая милая". Однако тете Нэнси лучше при этом не приближаться к вам. Начинайте сами постепенно сокращать дистанцию.
Когда вы достаточно сблизитесь, возьмите ручку малыша и погладьте ею лицо тети Нэнси. Все это время не забывайте следить за выражением лица ребенка и языком его телодвижений, чтобы вовремя понять, когда приближаться, а когда подождать. Разъясните свою стратегию тете Нэнси, чтобы она не набрасывалась в бурном восторге на малыша. Такое же подробное объяснение (как важен правильный подход к ребенку в этот период) нужно своевременно дать бабушкам и дедушкам. Им это позволит сохранить родственные чувства, а вам - избежать длинной лекции о том, как вы избаловали собственного ребенка. Помогает такой подход ребенку и в общении с врачом.
Как поступать в более сложных случаях. Если ваш малыш очень боится посторонних людей, сделайте подготовительный этап к встрече с ними более продолжительным и искусным. Предупредите друзей об особенностях поведения вашего ребенка, причем помните, что это - элемент нормального развития детей и не старайтесь, сглаживая первое неприятное впечатление, выгораживать малыша ("На самом-то деле он очень хороший мальчик"). Договоритесь, чтобы ваш гость сначала, приходя к вам, уделял внимание одной из любимых игрушек вашего ребенка, например, погремушке. Носите с собой эту игрушку и вытаскивайте при встрече, тогда малыш обрадуется ей, а заодно - и приближающемуся человеку.
Если малыш продолжает держаться отстраненно и по-прежнему обвивает вас, как плющ, посадите его к себе на колени и разговаривайте с посетителем, не привлекая к беседе ребенка и давая ему возможность освоиться, сидя на привычном для него месте».
Прибавка – 600 грамм, рост – плюс два сантиметра.
Дневничок развития: нашим малышам - 7 месяцев!
Вылез первый зуб, правый снизу. Марик умеет прятаться за шторкой балдахина. Любит этикетки на игрушках, по-моему, больше, чем сами игрухи. Узнает мелодии на детской пианинке, одной из них ну ооочень радуется. Испугался на приеме у врача. Четко делит всех на своих и чужих. Свои: мама, папа, бабушка Ира. Все остальные «чужие». Недавно пытался приладить шнурок к радионяне – юный техник. Играем в прятки. Прячется за тряпочку и хохочет, я должна очень радоваться и его искать. На лицо набрасывает мне полотенце или пеленку – тоже заставляет прятаться, а потом с визгом находит. Ужжжасно плачет, если я удаляюсь хотя бы на два шага.
Начали привставать, начала издавать мямлящие звуки и рычать со страшной силой. Совершено самостоятельно сели с опорой на руку! Начали кушать кашку, рисовую, без молока, без соли/сахара, без глютена. Каша не понравилась. Скушали совсем чуточку, меньше чайной ложки. Сама встает с поддержкой и из положения стоя садится.
На след день после дня рождения (6 мес) вылезли 2 нижних зуба, оч смешно. Впервые встала на четвереньки. Начала по чуть-чуть ползать вперед. Теперь началась половая жизнь. Начала есть тыкву, кукурузу с картофелем, кабачки. Тыква рулит! Хотя на стуле это никак не отражается – все по прежнему оч плохо.
Ходит вдоль опоры. Пытается подобрать с пола различные пылинки.
Зубов - 2 шт. Саша очень повзрослел! Ровно в 6 мес мы стали ползать "правильно". Как-то я упустила момент, что сын сам уже садиться. Сделали мы это впервые в 5,5 мес.
12.04.2004: сейчас Саша много капризничает, ночью спит плохо, плачет - все это зубы! Стал пугаться чужих, особенно мужчин, даже по телевизору на них смотреть не любит. Санька уже довольно быстро ползает на кухню, в детскую, садится из любого положения, пытается вставать, иногда получается. Кушаем плоховато, особенно плохо сосет грудь в обед, но у меня такое ощущение складывается, что ему десны больно, а сегодня ечером овощного пюре съел только половину, а потом потребовал грудь - вот и пойми! наше меню после освоения ползанья и маминой внезапно начавшейся сессии сильно расширилось:
- 7.00-7.30 - грудь
- 10.00 - каша и сок
- 14.00 - грудь, через 1 час - творог и фрукт. пюре
- 18.00 - овощное пюре и мясо
- 22.00 - грудь. Ну и ночью еще сосет раза 2.
Саша уже тянет ручки, чтобы его взяли на руки и отлично понимает,когда я говорю ему: "Иди ко мне!"
16.04: Сегодня ездили сдавать анализы после ветрянки и на осмотр. Вес 9200 рост 70, окружность головы и груди 46 см. Саша активный, сказали, что мы переедаем грудного молока, поэтому у нас и аппетит плохой... Че-то я ничего не поняла, ерунда какая-то... В 7 мес нас ожидает последняя прививка АКДС, как я ее не хочу! Это опять температура, его плохое самочувствие, а может, ничего этого и не будет? Время покажет. 13 апреля Саша сам встал на ножки около дивана!
6 месяцев 3 дня: Начали кушать пюрешки (цветная капуста)
6 месяцев 6 дней: Начал ползать
6 месяцев 18 дней: Встал у опоры
Умеем сидеть, держась за спинку кровати или маму, лупить со всей дури по клавиатуре и при этом смеяться, пробовать на вкус игрушки. Наши прыжки в прыгунках становятся все профессиональнее, теперь мы не только прыгаем, но и можем летать взад и вперед, вправо и влево.
|
Вес ляликов в 7 месяцев:
dianИЩa: 7895 (+495)
Еленушка: 8400
S_K_B: 6200 (+300)
Coalla: 6900 (+100)
Береза: 9400 (+500)
lyuchia: Вес 7100 (+300)
Sova: 8820 (+200)
Liliana: 7800 (+300)
|
Рост ляликов в 7 месяцев:
dianИЩa: 66 (+1)
Еленушка: 73
S_K_B: 63 (+2)
Coalla: 66 (+1)
Береза: 70 (+0,5)
lyuchia: 70 (+1,5)
Sova: 67 (+1)
Liliana: 73 (+1)
А вот такими были наши 7-месячные карапузики:
|
Алиска - мама Coalla
|
Вета, мама Льва
|
Лялик, мама Cute
|
Матвей и Богдан, мама Prosto_Mama
|
Таисия, мама Ольга Валек
|
Полина, мама lyolyka
|
Злата, мама Мега
|
Злата, мама Мега
|
Полина, мама lyolyka
|
Полина, мама Сеньора акварель
|
Семен, мама Liliana
|
Лизёша, мама Батурчанка
|
Полина, мама Сеньора акварель
|
Лиза, мама Ladybird
|
Лёня, мама lyuchia
А как прошел Ваш седьмой месяц с малышом??? Поделитесь с другими мамочками: как Ваш малыш прибавлял в росте/весе, что научился делать, с какими проблемами Вы столкнулись?