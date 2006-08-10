Форум
dianИЩa
До года

Календарь развития: Восьмой месяц

Ваш карапуз становится все более любопытным. Он обо всем хочет узнать сам, исследовать этот мир самостоятельно, пока не понимая, что его действия могут причинить ему вред. Поэтому он с беззаботной беспечностью путешествует по дому и лезет повсюду, куда может добраться.

Ваш малыш уже, вероятно, довел до совершенства свою технику передвижения и чувствует себя достаточно свободно. Поскольку в процессе ползания у него значительно укрепились мышцы, он будет делать частые попытки встать.

Кухня, несомненно, самое любимое место для игр детей всех времен и народов. Обязательно проверьте, до каких полочек и шкафчиков может добраться Ваше сокровище, и храните там только небьющиеся, безопасные вещи. Подумайте, как можно запереть те шкафы и ящики, куда лазить не стоит. Дети обожают выбрасывать мусор из ведра и разносить его по дому, так что лучше убрать ведро подальше от ребенка. У нас одно время мусорное ведро жило на кухонном столе. Малоэстетично, зато безопасно. Убрали в столь отдаленное место после выуживания Мариком из помойки чайного пакетика и невероятно быстрого его пожирания. Обязательно предупреждайте малыша, когда открываете и закрываете двери: многие дети любят прятаться за ними, ведь это так весело!

Ваш малыш уже хорошо владеет своими пальцами и может брать мелкие предметы при помощи большого и указательного пальцев. Он также может показать на то, что он хочет, и проследить глазами, куда Вы показываете. Его зрение и наблюдательность настолько развиты, что он может определить, какая вещь только что появилась в его комнате. Трудно предсказать, как Ваш ребенок будет питаться в этом месяце. Его поведение за едой и пристрастия могут меняться каждую неделю. Когда у детей режутся зубы, многие теряют интерес к еде. Просто следуйте желаниям Вашего ребенка, не кормите его насильно. Очень может быть, что ваш малыш в течение всего прорезывания зубов будет довольствоваться грудью или смесью.

Языковое развитие начинается задолго до того, как Ваш малыш произнесет первое слово. Продолжайте разговаривать с ним, даже если ваша беседа больше похожа на монолог. Вы заметите, что он повторяет за Вами движения губ, пытаясь повторить то, что он услышал.

 

Физическое развитие ребенка в этом месяце:

  • Может играть с предметом и одновременно наблюдать за другим;
  • Показывает на предмет и следит глазами, куда показывают другие;
  • Ползает с игрушкой в руке;
  • Встает у опоры, может не держаться, если стоит, облокачиваясь на что-либо;
  • Хлопает в ладоши и машет руками;
  • Все пробует на вкус.

Интеллектуальное развитие: 

  • Отталкивает неинтересный предмет;
  • Привязан к родителям, не любит посторонних;
  • Гладит или целует свое отражение в зеркале;
  • Не любит ограничения;
  • Помнит недавно произошедшие события;
  • Может начать осознанно говорить «мама» и «папа».

 

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет».

Страх одиночества. Боязнь остаться в одиночестве, как правило, начинает проявляться около 6 месяцев (когда малыш учится ползать) и сохраняется и может даже усиливаться с 12 до 18 месяцев (когда ребенок начинает ходить). Мудрые родители будут считаться с этой совершенно нормальной стадией развития малыша и постараются так спланировать свои дела, чтобы как можно больше быть вместе с ребенком. То, как малыш справится со своим страхом, во многом зависит от родителей.

Дайте ему понять, что все в порядке. Пусть вас не беспокоит перспектива воспитать ребенка чрезмерно зависимым от вас и нездорово прилипчивым. Все обстоит как раз наоборот. Зная, что вы рядом, малыш не будет испытывать страха одиночества, сможет увереннее чувствовать себя в окружающей обстановке и вести себя независимо. И вот почему. Предположим, малыш играет в комнате, полной странных игрушек и незнакомых детей. Он взывает к вам. Чтобы успокоить его, вы киваете ему и говорите: "Все в порядке". Успокоившись, он быстрее осваивается в непривычной обстановке, время от времени вновь поглядывая на вас и удостоверясь, что опасности по-прежнему нет. Присутствие человека, к которому ребенок сильно привязан (обычно это папа или мама, или кто-то из близких родственников), действует на него ободряюще. Он как бы получает поддержку и одобрение собственных действий. В этом случае он не боится незнакомой ситуации, а спокойно начинает осваивать ее. По мере того, как малыш взбирается по лестнице независимости, он не перестает нуждаться в человеке, который бы поддерживал эту лестницу.

Как сделать, чтобы малыш не переживал, оставаясь один? Если он не может вас видеть, а умом пока не осознает, что вы где-то рядом, нужно поддерживать с ним контакт голосом. Это не только ободряет малыша, но и позволяет ему ассоциировать ваш голос с вашим воображаемым образом и успокоиться. До второго года жизни большинство малышей еще не владеют навыком воображаемого постоянства предметов и людей, т.е. в их памяти не восстанавливаются образы предметов и людей, которых в данный момент нельзя увидеть. Умение сохранять в памяти ментальный образ родителей позволяет малышу легче переходить от знакомых ситуаций и предметов к незнакомым. Тесная взаимная привязанность родителей и детей усиливает независимость последних.»

Прибавка в среднем 550 грамм, рост увеличивается на два сантиметра.

Дневничок развития: нашим малышам - 8 месяцев!

dianИЩa:

Встает везде, отцепляется одной рукой и садится из положения стоя. Хорошо ходит за ручки, ручки и спинки родителей просят покоя. На  улице пытается усесться на асфальт и наесться камней, грязи и жухлых листьев. В коляске не ездит, из кенгурушки вырывается – весело гуляем. Радуется птичкам-кошкам-собачкам на улице. Сидя на попе, дико размахивает руками и подпрыгивает – это танец. Безумная мельница Дон Кихота. Садится из положения лежа даже во сне. Спим вместе, иногда просыпаюсь от удара пяткой в нос. Не просыпаясь, пытаюсь дать грудь, а ребенок, оказывается, уполз куда-то в ноги и ищет титю в районе папиных пяток. К концу месяца – 4 зуба. Долго роется в контейнере, перебирая игрухи, а потом с сияющим лицом находит нужную и предлагает мне возрадоваться вместе с ним.

Coalla:

Дали попробовать мясо – телятину. Ниче так. Ползает очень мало, предпочитает сидеть на руках. Рассматривает предметы, знает, где часы, нос, фотография мамы и папы. Бойко вертится со спины на живот и обратно.

Береза:

Зубов 2.

С нашим переездом я совсем запустила записи развития Саши. Мы 3 недели жили у родителей и там отметили наши 7 мес. Спим днем 2 раза: 12.00-13.00 и 17.00-19.30 (на улице). Сейчас, когда мы уже окончательно переехали, хочу сделать гуляние со сном в  12.00 до 14.00. Вечером ложимся в 22.30, встаем в 8.30-9.00, а сегодняя аж в 7.00 подскочил. Уже 1,5 недели мы не можем избавиться от насморка, в связи с чем нам отложили прививку.  Пойдем в 8 мес, если все будет хорошо.

Кушаем так:

  • 7.00 - грудь
  • 10.00 - каша и сок
  • 14.00 - грудь
  • 15.00 - фрукт. пюре и творог
  • 18.00 - овощное пюре+мясо+сок
  • 22.00 - 22.30 - грудь и ночью.

Научились говорить мам, пап, дяд. Такой требовательный стал! Ползает как метеор, встает у всего, чего только можно и нельзя, уже одну ручкуможет отпустить, сам садится из положения стоя, играет в "ладушки".

lyuchia:

7 месяцев 1 день: Начал ходить у опоры

7 месяцев 5 дней: Вылезло сразу три зуба: 2 верхних и 1 нижний

7 месяцев 12 дней: Начал прыгать, стоя у опоры

7 месяцев 21 день: Вылез 4ый зуб

7 месяцев 23 дня: Сел

7 месяцев 26 дней: Леня начал лепетать, слоги: га, ка, ба, ва, ма

MarinLe:

Хорошо кушаем фруктовое пюре, каши, творожок, соки, овощное пюре  вперемешку с мясом не очень нравится, только когда запиваем чем-нибудь, ну а грудь…. О-о-о-о-о! Она конечно вне конкуренции, вкусна всегда и везде, в любое время дня и ночи! Ползаем быстро-быстро. Очень любит убегать (на четвереньках) и при этом визжать. Идет вдоль опоры, держась садиться и встает, крутится-вертится как маленькая юла. Прыгунки, как ни странно, уже не радуют. Научились играть в "ладушки" и махать "до свиданье". Научились "танцевать", т.е. крутить попой под музыку. А также "нюхать" цветочки (очень смешно морщит носик и губки и при этом дышит носиком). А когда просишь сказать "мама", говорит "папа" или "баба". Начинает обижаться, когда что-либо запрещаешь или забираешь, или крепко держит, типа "не отдам".

Вес ляликов в 8 месяцев:

 

S_K_B: 6300 (+100)

Coalla: 7070 (+170)

Береза: 9600 (+200)

lyuchia: 7500 (+400)

Lenka-Penka: 8770

Sova: 9200 (+380)

Liliana: 8200 (+400)

MarinLe: 8765 (+600)

Рост ляликов в 8 месяцев:

 

S_K_B: 66 (+3)

Coalla: 67 (+1)

Береза: 71 (+0,5)

lyuchia: 71,5 (+1,5)

Lenka-Penka: 68

Sova: 71 (+4)

Liliana: 74 (+1)

MarinLe: 70 (+1)

А вот такими были наши 8-месячные карапузики:

 

прислал папа: Сергей Клуниченко

Алиса (мама Coalla)

Вета (мама Льва)

Вета (мама Льва)

Мишка в берлоге (мама Мафаня)

Полина, мама сеньора акварель

Лиза, мама Ladybird

Катюша, мама Nady

Златёна, мама Мега

Лизунька, мама Sneg

Анечка, мама MarinLe

  

А как прошел Ваш восьмой месяц с малышом??? Поделитесь с другими мамочками: как Ваш малыш прибавлял в росте/весе, что научился делать, с какими проблемами Вы столкнулись?

До года
