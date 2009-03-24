Вводим прикорм: баночное питание

Существует немало статей о том, как полезно баночное питание, и каковы его преимущества перед натуральным. Почти все они написаны с одобрения производителей детского питания. Другого мнения будто бы не существует – его высказывают отдельные врачи, обсуждают в форумах, но именно научных статей с доказательствами вредности промышленного питания не найти. Потому что оно не является вредным и может быть использовано наравне с натуральными продуктами.

Вопрос нужно ставить иначе: не «Что лучше – баночное или натуральное?», а: «Каким питанием лично вам удобнее прикармливать ребенка?» Каждый выбирает за себя. Стратегию желательно определить заранее: еще до рождения ребенка. Опыт других мам, а также анализ информации по теме показывают, что и педприкорм, и баночное питание, и педиатрический прикорм «натуралкой» одинаково подходят детям здоровым и детям с аллергическими проявлениями, нужно грамотно подбирать продукты и доверять своей интуиции.

Есть мамы, которым удобнее покупать баночное питание для лучшего контроля над реакцией ребенка на прикорм. Есть мамы, которым удобнее его покупать просто так – финансы позволяют, и принципы не давят. Есть другие мамы. Все дело в психологии, в определенном складе характера – и в образе жизни. Нельзя ко всем подходить с одной меркой. Образ советской женщины, в поте лица натирающей фрукты и овощи на терке не должен преследовать современную маму. Времена другие, но комплексы все те же: нашим мамам вечно кажется, что они «ленивые», и их старания недостаточно хороши для ребенка. Чуть ли не в преступницы себя записывают, отправляясь в магазин за очередным легионом банок. Не поддавайтесь стереотипам: баночное питание покупать можно! В том случае, если вам исключительно удобно им пользоваться, и вы лично не считаете, что натуральное – лучше. Старшее поколение тоже любит давить на молодую маму за «консервы» для своего любимого чада, ведь в их времена считалось, что грудное молоко обедняется к 6-ти месяцам, и вводить свежие фрукты и соки обязательно, чтобы ребенок не заболел без витаминов.

Спор между сторонниками натурального и баночного прикорма бессмысленный по сути: оба вида питания для ребенка до года являются приемлемыми. После года ему не нужны банки, хотя они могут оставаться в рационе как любимая еда. Но до года любая пища кроме основного питания (грудное молоко или смесь) является не полноценной едой, а лишь знакомством с другими вкусами. Нет разницы в том, в какой форме ребенок получает представление об ином вкусе, консистенции и внешнем виде еды, будут ли это крошечки сыра в системе педприкорма или чайная ложка стерилизованного пюре. Лишь бы продукты для прикорма были качественными и предлагались с любовью.

Плюсы и минусы баночного питания

«Плюсы» всем известны, они превозносятся в детских журналах и передачах, в рекламе и интервью с медиками. Поэтому о них – коротко. Промышленное детское питание не содержит консервантов, ароматизаторов и красителей, химические добавки запрещены санитарно-эпидемиологическими правилами. Все баночки проходят процедуру мгновенной пастеризации - обработкой высокими температурами, это позволяет им храниться годами. В них просто нечему «цвести» после обработки, питание считается безопасным. Баночное питание позволяет вести мобильный образ жизни, его легко взять с собой в гости, в поликлинику или в путешествие. Некоторые мамы считают, что оно лучше подходит для аллергичного ребенка (проще контролировать) – или ребенка, имеющего проблемы с ЖКТ, так как в банках консистенция продуктов более мягкая, однородная.

В зимний период предпочтительнее начать прикорм с баночного питания, ведь свежие овощи и фрукты в магазинах, содержащие химические добавки для сохранности не подходят для первого прикорма. Справедливости ради отметим, что замороженные подходят вполне. Есть категории продуктов, чье качество в натуральном виде весьма страдает от многочисленных добавок – к примеру, мясо. Ребенку до года баночное мясо давать предпочтительнее в том случае, если у вас нет личных поставщиков из деревни.

Еще один странный, но имеющий право на существование «плюс»: бывает, что в семье питаются в основном нездоровой пищей. И тогда банки действительно спасают.

«Минусы»:

- Возрастные рекомендации на баночках и коробках разработаны давно, и они в большей степени относятся к детям, которых быстро переводят на искусственное вскармливание – или отучают от груди и смеси еще до года. Все-таки специалисты Института Питания РАМН в основном наблюдают таких детей, а не почетных грудничков. Не говоря уж о том, что они только таких детей и наблюдали (и делали статистику) в те годы, когда были утверждены последние схемы ввода прикорма.

- В баночном питании часто используются загустители (крахмал) – они безвредны, но снижают питательную ценность, замещая собой основной продукт.

- В последнее время на рынке детского питания постоянно случаются скандалы: проверки показывают наличие в продукции вредных для здоровья веществ: генетически модифицированных компонентов, патогенных бактерий. На сайте Гринписа периодически обновляются списки производителей, использующих генетически модифицированное сырье. Также в банках часто находят инородные предметы. Безопасность банок превозносится в рекламных статьях, но их качество на заводах проверяют, все-таки, методом проб от определенного количества (партии), а не вскрытием каждой банки.

- В баночном питании могут быть добавки, вызывающие аллергию. Нужно очень внимательно читать состав. Например, в банановом пюре известной фирмы содержится апельсиновый сок. В цветной капусте другой фирмы обнаружилось сухое молоко, причем информация о нем была не в списке, а в самом низу и мелкими буквами. В некоторые банки – и соки – добавляются скрытые природные консерванты: виноградный сок и сок красной смородины, о чем на упаковке может быть не сказано вообще, эта информация стала известной, благодаря дерматологам-аллергологам. Крахмал и лимонный сок тоже бывают аллергенами.

- Производители баночного питания редко указывают соотношение продуктов в смешанных консервах. В домашнем приготовлении его контролировать проще. Возьмем банку с названием «Цыпленок с картофельным пюре», почитаем состав: «мясо цыпленка, картофель, кукуруза, крахмал (5% для консистенции), яблочное пюре, лук, растительное масло, соль, специи». Что за масло, что за специи, сколько там яблочного пюре - и сколько мяса…

- Название может быть не совсем верным, а подробной информации на этикетке не будет. К примеру, история с кабачками – привычный для нас сорт кабачков есть только у некоторых отечественных фирм, в импортных банках его не бывает вовсе. Недавно форум потрясла замечательная история со «сквошем»: http://www.u-mama.ru/forum/messages.php?id=10042838. Все это было бы смешно, если бы не было грустно: на сквош (помесь кабачка с тыквой) у детей бывает аллергия. Некоторые производители пишут на этикетке: «Цветная капуста», на поверку пюре оказывается цветной капустой с картофелем и другими добавками.

- Кисломолочные добавки в детском питании («яблоко со сливками», «абрикос с творогом») проходят термическую обработку и теряют пользу.

- Потенциально опасные ингредиенты, на присутствие которых следует обратить внимание при выборе детского питания: красители и консерванты в детских кисломолочных продуктах, соевое молоко, соевая паста, кукурузный крахмал, свекла (могут быть генно-модицифированными).

- После термообработки в баночном питании не остается витаминов, поэтому в него добавляют витамины синтетические.

- В самом начале прикорма требуется совсем маленькое количество продукта, а открытую банку нельзя хранить более суток (не более трех суток у некоторых фирм, зависит от степени стерилизации).

- В числе «плюсов» промышленного питания в первую очередь упоминают их витаминизацию, доходящую до суточных норм. Но сейчас детей до года кормят грудью или смесью, и дополнительные витамины, особенно в количестве «приближающемся к суточной потребности» могут даже навредить, особенно искусственникам.

- Ребенок привыкает к пресному вкусу баночного питания, к его пюреобразной структуре и потом хуже воспринимает кусочки (котлетки, запеканки, гарниры из кусочков) и более яркие вкусы. Изо дня в день он получает пищу одного вкуса (одна и та же цветная капуста или груша), домашняя пища позволяет варьировать вкусы, и «баночный» ребенок может впоследствии ее не воспринять.

И, наверное, самый существенный «минус» банок в том случае, если ребенок находится на грудном вскармливании. Когда прикорм начинают с натуральной пищи, ребенок получает продукты, с которыми был уже знаком через молоко матери в микродозах. В лице банок он сталкивается с незнакомой едой, ему придется к ней привыкать – не факт, что в семье питаются стерилизованными грушами, цуккини или шпинатом.

Во всех статьях, воспевающих банки, прежде всего, делают упор на удобство: купил, открыл – и порядок. Безопасность гарантирована, консистенция правильная, педиатру контролировать прикорм - проще простого, выдал аллергию ребенок – просто поменяй фирму. Эти замечательные лозунги игнорируют тенденцию последних лет: мамы стали больше внимания уделять природным процессам. Домашние роды, педприкорм, слинг, длительное грудное вскармливание… Стерилизованное питание для космонавтов сюда не вписывается: ребенок постоянно видит, как взрослые питаются другой едой. Пищевые интересы в опасности: ему гораздо интереснее попробовать то, что с аппетитом ест мама, а не что-то отдельное и менее завлекательное по виду. С другой стороны, если прикорм вводится в срок и без давления, проблемы с психологическим восприятием могут обойти стороной.

Какие добавки используются в баночном питании

Модифицированный крахмал. К генно-модифицированным продуктам модифицированный крахмал НЕ ОТНОСИТСЯ. «Модифицированный» переводится как «измененный». Крахмал изменяют с помощью специальной обработки, чтобы получить какие-то нужные свойства – а какие-то уничтожить. Например, убрать запах, усилить набухание, и так далее. Несмотря на безопасность модифицированного крахмала, может насторожить крахмал картофельный или кукурузный, особенно в импортном питании – как раз эти виды крахмала часто бывают генно-модифицированными.

Аскорбиновая кислота - витамин С, синтетически его получают из глюкозы. Добавляется в детское питание в качестве консерванта. Не может являться аллергеном: витамины – это полноправные участники обмена веществ, а аллергия – это реакция на чужеродный белок. Проблема в другом: содержание аскорбиновой кислоты в 100-граммовой упаковке пюре или сока варьируется от 15 до 60 мг на 100 г. Суточная норма витамина С для ребенка до года – 30 мг в сутки. Если учесть, что ребенок получает витамин С из грудного молока (смеси), а также он может употреблять витаминизированную кашу и другие пюре с витаминами, получается, мягко говоря, переизбыток витамина С. Да и других витаминов тоже. Особенно в том случае, если ребенок съедает 100-150 г фруктового пюре в день. А ведь некоторые мамы по совету врача или по своей инициативе дают детям еще и аптечные витамины. Это еще раз доказывает, что нормы содержания витаминов в баночном питании, и все нормы в принципе давно устарели и рассчитаны на детей, не получающих грудное молоко или смесь.

Растительное масло – в детском питании используются масла, в которых много жирных кислот класса Омега-6 и Омега-3. Поэтому в баночном питании чаще всего содержится соевое и рапсовое масло. И не только поэтому. В нашей стране люди больше привыкли к подсолнечному маслу (и относительно недавно – к оливковому), отсюда вопросы, почему же в детское питание добавляют такие странные масла. В западных странах к этим маслам более спокойное отношение. Производитель использует комбинацию масел, которая его устраивает по качеству – по составу, цене, плотности. Все они полезны, лишь бы относились к продуктам органико-биологического происхождения, о чем некоторые фирмы специально пишут на этикетке.

Лимонный сок (кислота, цитрат) – тоже естественный консервант. Лимонная кислота - участник обмена веществ, синтезируется организмом, очень редко вызывает аллергию.

Лично мне неизвестно, используется ли в детском питании синтетическая лимонная кислота (в больших дозах является канцерогеном), будем думать, что нет. Эту дешевую добавку сейчас редко используют в питании, чаще – аскорбиновую кислоту.

Вопросы о баночном прикорме

Как выбирать баночное питание?

Прежде всего, подумайте о том, что вы хотите дать ребенку. И сколько. Допустим, вы только вводите прикорм. Еще три года назад с однокомпонентными пюре была проблема, сейчас ее нет – у любой фирмы есть зеленые овощи или фрукты для первой ступени. Вы только начинаете? - обратите внимание на самые маленькие баночки (40 г). Далее смотрим состав: внутри должен быть продукт+вода без крахмала и сахара. Импортное питание или отечественное – это не имеет большого значения, все они проходят одинаковую проверку, окончательную точку на выборе питания все равно поставит ребенок. Ему может понравиться цветная капуста одной фирмы – и не подойдет, казалось бы, такая же цветная капуста, но другой фирмы. Выбрав банку, проверьте срок годности и целостность упаковки, чтобы не было подозрительных вмятин и царапин. Методом проб и ошибок вы постепенно составите свое баночное меню, каких-то эталонов здесь не бывает.

Почему бывает аллергия на банки?

Если аллергенный продукт прокипятить, есть вероятность, что аллергии на него не будет. Аллергия на баночное питание действительно возникает реже, чем на пищу натуральную, ведь все продукты в банках подвергаются термической обработке. А значит, они становятся менее аллергенными. Но реакция на них все-таки может возникнуть по нескольким причинам:

- Прикорм введен слишком рано, детский организм его не воспринимает. Бывают случаи, когда прикорм вводят в 4 месяца, а кожная реакция возникает в полгода. Если на этикетке написано «рекомендовано с 4-х месяцев» - это еще не означает, что вашему малышу данный продукт подойдет с 4-х месяцев. Заводы маркируют свое питание согласно утвержденным схемам по вводу прикорма, а эти схемы устарели.

- Ребенка долго кормили банками, а в определенном возрасте – например, в годик предложили натуральную пищу. Или ему давали только баночную грушу, а потом «вдруг» заменили ее свежей. Стерилизованная и натуральная еда отличаются по структуре. Если ребенок привык к стерилизованному пюре, его желудок может не сразу воспринять натуральное как более «грубое». В принципе это не страшно, и грозит далеко не всем. Ко всему нужно адаптироваться некоторое время.

- Индивидуальная непереносимость. Проявляется на определенные сорта фруктов (например, на грушу «Вильямс» она есть, на «Конференц» - нет), экзотические фрукты (абрикосы, бананы), на добавки в многокомпонентных пюре – сухие сливки, цельное молоко, манную крупу.

Как показывают опросы в форуме, мамы предпочитают (для первого прикорма) следующие фирмы: БичНат (США), Гербер (США), Тип-Топ (Венгрия), Сэмпер (Швеция), монокомпонентные пюре Хипп (Венгрия) и Бабушкино Лукошко (Россия).

Можно ли подогревать баночку в микроволновке?

Внимательно читаем этикетку – на некоторых видах питания (например, на мясных консервах) бывает указание «не греть в микроволновой печи». Этикетка и клей могут воспламениться. Такое питание нужно обязательно перекладывать в отдельную посуду – и уже тогда разогревать в микроволновке. Также учитываем, что питание подогревается неравномерно, и его следует перемешивать. Что касается разрушения витаминов, этот миф давно развеян, и муссировать его нет смысла. На плите витамины под воздействием более высоких температур разрушаются гораздо быстрее. Если ребенок не съедает всю порцию, нельзя подогревать всю банку – необходимое количество переложите в тарелку, а банку уберите в холодильник.

Как избежать трудностей перехода на взрослый стол, если ребенок – «баночник»?

Производители выпускают разные линейки питания соответственно возрасту. Не стоит кормить 10-месячного ребенка пюре, предназначенным для 5-месячного, обратите внимание на продукты из следующей «ступени». Многие фирмы для удобства потребителей обозначают их разными цветами: сначала идет пюреобразная степень измельчения, затем крупноизмельченная – и кусочки. Из опыта мам: используйте любимое пюре для привлечения внимания к натуральной пище. К примеру, яркое овощное пюре (тыква, морковь) добавляется в кашу или – после года - в макароны, из него рисуют забавные рожицы. Таким же образом украшают запеканки и обогащают супы, фруктовое пюре добавляют в кисломолочку и кашу, и так далее.