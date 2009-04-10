Вводим прикорм: соки, йогурты, творожки

Следующий номер нашей программы педиатрического прикорма промышленным детским питанием – это пищевые добавки. Да-да, именно так раньше называли ввод сока и творожков. Считалось, что творог и соки – это не полноценный вид прикорма, а витаминные и кальциевые добавки к основной пище. Прикорм, кстати, и был основной пищей – каша, овощи. Никак не грудное молоко или смесь. Поэтому до сих пор остались рекомендации о вводе соков с 4-х месяцев и творога – с 6-ти. Они рассчитаны на детей, которые в скором времени полностью перейдут на «взрослый» стол. Это сегодня мы знаем, что прикорм – лишь знакомство с другими вкусами и консистенцией, раньше прикорм вводили только для отлучения от груди/смеси. Отсюда и советы «постепенно заменять кормления», они тоже все еще звучат из уст врачей. Прикормом заменяли кормления, чтобы окончательно вытеснить грудное молоко/смесь. Эта схема не рассчитана на детей, получающих то или иное основное питание дольше полугода.

Почему многие врачи все еще советуют вводить соки и творожок с 4-6 месяцев: по причине «наименьшего зла». Это вторая причина после патриотической привязанности к старой схеме прикорма. Никто пока не берет на себя ответственность скрупулезного анализа влияния длительного грудного вскармливания (или кормления смесью дольше полугода) на здоровье ребенка, нет утвержденной схемы прикорма, учитывающей это длительное кормление . Многие просто побаиваются «отсебятины», проще порекомендовать творожок по старым заветам, а не думать, что будет, если его не ввести – ведь если у ребенка к году обнаружатся какие-то проблемы из-за нехватки кальция, в первую очередь проверят, какие продукты посоветовал врач, и своевременно ли. «Своевременно» - это опять старая схема прикорма. Другой нет. Альтернатива такому положению вещей – индивидуальная схема прикорма, учитывающая состояние здоровья конкретного ребенка.

Ох уж эти соки!

Одна из самых «любимых» тем в обсуждениях: ввод соков. Давным-давно в стране было плоховато с продуктами питания. Человеку было сложно поддерживать свое здоровье с их помощью – продуктовая корзина явно не обеспечивала всеми полезными веществами. Отсюда и два столпа здоровья, воспетые 30 лет назад: кефир и сок. До сих пор кефир и соки рекомендуют маленьким детям как панацею от многих бед и невероятную пользу для организма. Прошлое не так уж далеко ушло, перемены произошли совсем недавно. Для истории этот период слишком мал, чтобы перевернуть общественное сознание. Почему сок не нужен современным детям с 4-х месяцев? Ответ очевиден: детей дольше кормят грудью или смесью, здоровые дети не нуждаются в дополнительных витаминных добавках, тем более, витаминная польза стерилизованных соков весьма сомнительна. Есть дети, которые могут усвоить сок с 4-х месяцев без проблем для здоровья, но остальным такой ранний ввод может аукнуться. Большая просьба мамам: хотя бы разбавляйте!

О соках уже написано и сказано немало, разберем конкретные «минусы» раннего ввода.

- Соки (как и компоты, бульоны) - концентрат из веществ, содержащихся во фруктах, и это не только витамины и минералы, но и органические кислоты, фруктовые сахара. Мы с детства знаем, что любой концентрат нужно разбавлять – соки даем ребенку до 2-3 лет в разбавленном виде, а свежевыжатые соки вводят не раньше полутора лет.

- Фрукты и соки практически не задерживаются в желудке и перевариваются в кишечнике за счет ферментов поджелудки. Поэтому соки рекомендуют пить между приемами пищей, не совмещая с ней, чтобы не напрягать поджелудочную железу. Ребенку в нежном возрасте эти напряги не нужны вовсе. Если запивать соком еду (кашу), возможны такие последствия как вздутие и боли в животе.

- Сок пьется быстро - вместе с ним ребенок также быстро получает большую нагрузку углеводами, и ферменты, расщепляющие сок, просто не успевают вырабатываться. Еще и поэтому рекомендуют, все-таки, начинать с фруктового пюре.

- Специалисты, утвердившие схему прикорма, прямым текстом утверждают, что у ребенка выработка необходимых ферментов для расщепления фруктов начинается не ранее 4-х месяцев. Непонятно зачем в этом возрасте вводить сок, да еще и увеличивая объем до 100 мл, если незрелость поджелудочной железы очевидна. В педагогическом прикорме существует способ стимуляции выработки нужных ферментов: любой продукт вводят по капле, по крошке. Таким образом, организм мягко привыкает к новому продукту. При введении больших доз прикорма поджелудка не стимулируется, а напрягается и работает на износ. Если очень хочется ввести сок пораньше, можно делать это по капле – не более ложечки-двух, чтобы ввод достаточно агрессивного продукта был гармоничным.

- Биологическая доступность витаминов и микроэлементов из сока – не более двух процентов от общего количества. До сих пор на участках рекомендуют вводить яблочный сок для поднятия гемоглобина в 3-4 месяца. Гемоглобин не поднимают яблоками, это антинаучно. Яблоки – существа бескровные, они содержат негемное железо, его усвояемость крайне низка по сравнению с гемным железом из мяса и рыбы.

- В соках содержится много органических кислот, которые связывают кальций, превращая его в неусвояемую форму. Считается, что поэтому соки портят зубы.

Немного о производстве детских соков

К детским сокам предъявляются те же суровые требования, что и к любому детскому питанию: фрукты (фруктовая основа) берутся только из плодоовощных хозяйств, прошедших нужную сертификацию на отсутствие вредных химикатов. Не допускаются добавки в виде красителей, консервантов. Вскрытый детский сок нельзя хранить в холодильнике, поэтому он не бывает в упаковках более 0,2 мл. Нектар – это не менее полезный сок, он производится из фруктов, которые из-за густоты (большого количества волокон, например - банановый) необходимо побольше разбавлять водой. Или они слишком кислые (как ягоды) и требуют добавления сахарного сиропа.

В основном соки изготавливаются из концентратов, они восстанавливаются водой. Если технология соблюдена, фирма себя зарекомендовала, и если это действительно детский сок в упаковке не более 200 мл – значит, данный восстановленный сок почти так же полезен, как и сок прямого отжима. Технология прямого отжима позволяет сделать полезный продукт в одном цикле: сок выжимается, пастеризуется (почти мгновенная обработка высокой температурой), упаковывается, при этом вся процедура происходит под вакуумом. Сок разливается в упаковки горячим, и только затем – остужается. Под крышкой сохраняется вакуум, это позволяет хранить сок без консервантов до двух лет.

Как вводить промышленные соки

Сроки ввода сугубо индивидуальны, по новой схеме ввода прикорма, разработанной на основе рекомендаций ВОЗ (целиком она приведена здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3834), соки пробуют не ранее семи месяцев. Начинают с монокомпонентных (содержащих один вид фруктов) осветленных соков, выбирая фрукты близкие региону: зеленые яблоки, груши. Соки, богатые клетчаткой (с мякотью – сливовый, абрикосовый, персиковый) могут нарушить работу кишечника, к ним привыкают постепенно, как и к овощным нектарам. Последними вводят соки из экзотических фруктов, смеси фруктов.

Возможные «минусы» некоторых соков: виноградный сок богат сахарами, провоцирует повышенное газообразование. Слабят соки из тыквы, персика, груши, сливы, крепят – морковный, яблочный.

Детские соки можно пить не только до трех лет, но и всю жизнь, они не содержат химических добавок – это сказано к тому, что многие родители дают маленьким детям «взрослые» соки, полагая, что они потому и взрослые, что обработаны меньше и поэтому «полезнее». Это заблуждение чрезвычайно распространено. Как раз во взрослых соках могут быть добавки в виде подсластителей, ароматизаторов.

Детские соки для первого «сочного» прикорма без сахара: «Грушевый» (Бич Нат), «Сок из зеленых яблок» (Сэмпер), «Яблоко» и «Яблоко, груша» (Топ-топ), «Яблоко» (Фрутек), «Зеленое яблоко» и «Яблоко, груша» (Спеленок).

Вводим творожок

Детский творожок – пожалуй, редкий продукт, который точно должен быть промышленного производства. Конечно, многие могут приготовить и домашний творог, но не факт, что ребенку понравится его вкус. Детский творог имеет консистенцию йогурта с низкой кислотностью, вводят его не раньше 8-ми месяцев, по норме ребенок к году может получать 40 г творожка в день. Можно меньше, но не больше: белковая нагрузка на почки и ферментные системы. Как уже неоднократно писалось, эта схема верна для детей, отлученных от груди/смеси. Если ребенок к году получает грудное молоко или смесь в достаточном объеме, он вряд ли будет страдать от недостатка кальция и тем более – молочного белка, разве что по индивидуальной предрасположенности, обусловленной слабым здоровьем или генетикой. В случае длительного ГВ (ИВ) норму творога делим на два или сдвигаем сроки ввода.

Выбирая детский творог, обратите внимание на этикетку: он должен называться «детский творог» или «детский творожок» - и никак иначе. Обязательно наличие возрастной рекомендации! Упаковка настоящего творожка не превышает 50 г, в 100-граммовых содержится не творог, а термизированный творожный продукт. Термизированным называется любой кисломолочный продукт, прошедший термическую обработку ПОСЛЕ сквашивания. По определению он менее полезный, иногда содержит добавки, продлевающие срок хранения. Творожки с фруктовыми или овощными наполнителями – это скорее десерт, а не творог, потому что они все содержат сахар, подавляющий усвоение кальция - и тоже являются термизированными продуктами. Фруктовые кислоты и кисломолочные бактерии друг с другом не дружат, и чтобы они мирно сосуществовали 10-14 дней, фруктовый творожок дополнительно «кипятят». Чтобы получить полезный творог с фруктами достаточно покрошить в творожок без добавок любой фрукт – или добавить фруктовое пюре, таким образом, качество не пострадает. Также в творожных продуктах содержится крахмал модифицированный (в прошлой статье мы выяснили, что к ГМО он не имеет никакого отношения).

В прошлом году родители в форумах возбужденно обсуждали новость: неожиданно изменились сроки хранения детского творога «Агуша» с 10 до 14 дней. Что это означает, и как это отразилось на качестве продукта – комментариев от фирмы-производителя до сих пор нет.

Что еще нужно учесть при выборе: к сожалению, качество продукта вы оцените только дома. По крайней мере, есть шанс не дать ребенку испорченный творог: если он чересчур водянистый с неравномерными хлопьями массы, это означает, что температурный режим хранения был нарушен. Обязательно пробуйте на вкус и запах: если творог горчит или отдает дрожжами, это показатель нарушения микробиологической чистоты. Лично мне приходилось несколько раз выбрасывать горчащий творожок - проверяйте. Какой творог лучше? – тот, который произведен в родном городе и имеет срок хранения не более семи дней. Когда давать творог? - это продукт не утренний, а полдничный, вечерний.

Детские творожки: «Му» (в 50 г упаковке), «Агуша», «Тема». Больше детских творожков, разрешенных к употреблению до трехлетнего возраста, в нашем регионе не существует. Все «детские» выдумки остальных производителей («Эрмик», «Растишка») рассчитаны на возраст не ранее трех лет и тоже являются витаминизированными десертами, а не заменой творога. К сожалению, в настоящее время происходит путаница во многих родительских головах, и творожные десерты, замаскированные умелой рекламой под детские продукты, дают детям до года. Производители заботятся не о здоровье детей, а о том, как наиболее эффективно заставить потребителя покупать их продукт каждый день. Известно, что родители ежедневно дают своим детям, особенно детям до трех лет, кисломолочные продукты, на этом факте многие фирмы стремятся заработать. Учитывая небывалую популярность темы о вводе «Растишки», нельзя обойти вниманием результаты экспертизы (источник: http://www.food-n-goods.ru/):

- Состав творожных продуктов «Растишка» содержит серьезные несоответствия требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) для детского питания. В первую очередь по безопасности. Так, в них используется Е1442 - модифицированный оксипропилированный крахмал, запрещенный в детском питании. У детей не вырабатывается фермент для расщепления спирта (алкогольдегидрогеназа), что может привести к накоплению в печени и почках пропилового спирта. Запрещены для использования в детском питании и красители, идентичные натуральным, за исключением вкусов яблоко-ваниль и банан. В соответствии с СанПиН, для детского питания содержание белка должно составлять от 7 до 17%, углеводов - не более 12%. У «Растишки» по белку несоответствие, данные упаковки - 5,6%, фактически - от 5,6 до 6,3%. По углеводам - превышение нормы. По данным, указанным на упаковке, углеводов содержится 14,5%-15,3%, фактически - 14,0-15,7%. По микробиологическим показателям продукты для детского питания должны содержать молочнокислых микроорганизмов не менее 1х106 КОЕ/г. В «Растишке» их гораздо меньше - от 1х101 до 1х103. Не допускается и канцерогенность материала упаковки. В данном же случае в ней используется полистирол (винилбензол, фенилэтилен), и возможна миграция мономера стирола в продукт, а этот непредельный ароматический углеводород является потенциальным канцерогеном для человека. По технологии производства «Растишки» используется сычужный фермент, который не разрешен к применению в детском питании. (Сычужный фермент - это протеолитический фермент, вырабатываемый у молодых жвачных животных слизистой оболочкой сычуга - одного из отделов желудка. Используется в молочной промышленности для створаживания молока, наиболее часто употребляется в сыроделании - Прим. ред.) Существенно и то, что срок хранения творожных продуктов «Растишка» составляет 1 месяц, а сам этот продукт не сертифицирован для детского питания. Продукт «Растишка» никогда не был детским питанием, однако благодаря агрессивному продвижению добился высокого уровня потребления, в том числе среди детей младшего возраста (от 0 до 3 лет), для которых не предназначен. Во многом это связано с необразованностью и слабой информированностью мам. Многие родители не понимают различия взрослых, а также псевдодетских молочных продуктов и настоящих специализированных продуктов детского питания. Те родители, которые понимают разницу между детским питанием и всяким другим, не всегда внимательно читают состав и анализируют срок годности - в данном случае срок годности в месяц достигается благодаря ненатуральному составу. Существует заблуждение, что давать малышам детское питание нужно только до года - полутора лет. На самом деле детям до трех лет категорически не рекомендованы взрослые продукты - они наносят вред здоровью и развитию ребенка. Дети до трех лет особенные, и им требуется особенное питание - специализированные продукты, которые гораздо полезнее псевдодетских продуктов. Не все рекламируемые, как «детские», молочные продукты на самом деле являются таковыми. Определить настоящий специализированный детский продукт можно по трем параметрам: указанию возраста (с Х месяцев), составу, короткому сроку годности.

ЙОГУРТЫ

Детский йогурт появился в нашей стране совсем недавно, до этого на столах главенствовал кефир. Йогурт менее кислый и не менее полезный, его пищевая ценность приближена к кефиру. К тому же детские йогурты дополнительно обогащаются ценными жирными кислотами, витаминами и микроэлементами. Их вводят не ранее 8-ми месяцев (при наличии ГВ или ИВ – ближе к году, после года) в количестве не более 100 мл в день, 200 мл йогурта – норма 2-3-летнего ребенка. Польза кисломолочных продуктов в меньшей степени зависит от выпитого объема, зато нагрузка на почки может быть значительной. Кисломолочные продукты разной закваски оказывают разное влияние на микрофлору кишечника – содержащиеся в них культуры бактерий подавляют рост патогенной микрофлоры, положительно влияют на иммунитет.

Поэтому для пользы увеличивают ассортимент, а не объемы, чтобы организм получал разные виды бактерий: кефир, йогурт, творог, после 2-3х лет – ряженка, натуральные йогурты (типа «Уктусских»). Некоторых мам пугает длинный список компонентов в составе детского йогурта. Разберем этот состав на примере «Агуши»: «Витамины (А, Е, В1, В2, В6, В12, фолиевая кислота, РР, С), фруктовый наполнитель (сахар, пюре персика концентрированное, сок персика концентрированный, загустители: крахмал, пектин, ароматизатор натуральный - персик, регулятор кислотности – сок лимонный, концентрированный, краситель пищевой - сок морковный концентрированный). Натуральный ароматизатор – это эссенция или экстракт из растений, фруктов, овощей. Вроде бы придраться не к чему, кроме наличия сахара. Детские йогурты относятся к сертифицированному детскому питанию, а это означает, что они не содержат вредные вещества в составе. Их могут испортить только неправильные условия хранения.

Детские йогурты: «Агуша», «Тема». Взрослые йогурты без добавок предлагают детям не ранее двух лет, йогуртные продукты со сроками хранения более 14-ти дней в идеале не предлагают совсем. Йогурты, разрешенные для детского питания, обязательно имеют соответствующую пометку на упаковке: например, «от 8 месяцев». Псевдодетские йогуртные продукты («Растишка», «Скелетоны» и другие) до трех лет не употребляются.

На фотографиях: 1. Платон (мама luna1982 ), 2. Андрей (мама Olya) ), 3. Костик (мама Rebeline ), 4. Дима (мама Мяу... ), 5. Кирилл (мама irina_A ).

Все о современном прикорме в новом разделе «Прикорм»: http://www.u-mama.ru/read/razdel.php?id=323