Характер младенца

Если исходить из того, что характер состоит из темперамента и воли, то, конечно, ребенок рождается с определенным характером. Темперамент — качество врожденное, а воля у малыша выражается в виде активности в достижении цели.

Переход от активности к собственно воле будет долгим и трудным, но тот индивидуальный узор, который мы привыкли называть характером, уже виден в начале жизненного пути.

Родители счастливы, если у ребенка «хороший» характер. Такой малыш чаще всего спокоен, без видимой причины не плачет. Но бывает, что характер у ребенка не сахар, и это доставляет мамам и папам немало беспокойств.

Не отчаивайтесь. Понаблюдайте за вашим малышом и, определив, какие черты характера ему присущи в большей степени, воспользуйтесь нашими советами.

«Неожиданный» характер

Дети с таким характером быстро утомляются и часто капризничают без видимой причины. Их реакции непредсказуемы. Не огорчайтесь из-за их неблагополучия и постепенно закрепляйте стабильное поведение, создавая условия для повторения нужной вам реакции.

Так, если вы заметили, что ребенок любит поспать днем, создайте условия для продолжительного сна: затемните комнату, покормите его, покачайте, можно даже искупать, как перед ночным сном. Другими словами, изучайте пристрастия своего малыша и используйте эти знания для оптимального режима.

«Активный» характер

Свойствен детям, отличающимся своей изменчивостью. Время и действия такого ребенка надо постоянно структурировать. Мягко, но не отступая от своих требований, успокаивая и утешая, заставьте ребенка делать то, что положено по режиму. И тогда с раннего детства привыкший к порядку активный ребенок рано станет самостоятельным, его не надо будет подгонять, а вам не придется огорчаться, глядя на апатию и пассивность. Родители таких детей, затратив много сил на организацию жизнедеятельности ребенка в раннем детстве, раньше других родителей начинают отдыхать от воспитательного процесса и радоваться легкому характеру сына или дочери.

«Грустный» характер

Такой ребенок часто плачет, особенно если в его жизни что-то меняется. Всякие нововведения вызывают у него стресс. Поэтому такого малыша следует оградить от большого числа раздражителей, строго соблюдать режим, а изменения вводить постепенно, сохраняя какие-то старые условия.

Так, при переходе на питание из бутылочки надо сначала давать подогретое молоко в теплой бутылочке с теплой соской, перемежая его с кормлением грудью.

Затем, во время кормления грудью, давать неподогретое молоко, после чего кормление из бутылочки должно занимать больше времени, чем кормление грудью. Если все это проделывать в одно и то же время, в одном месте и в том же положении, то ребенок не будет бояться нововведений и постепенно привыкнет к тому, что в жизни много нового.

«Сверхчувствительный» характер

Положительным качеством такого ребенка является то, что он видит, слышит, ощущает гораздо больше других детей. В то же время эта способность мешает ему. Это связано с тем, что у такого малыша более сложный и тонкий инструмент, который называется восприятием. Родителям надо это учитывать, ограждая от слишком сильных раздражителей (яркого света, цвета, шума, резкого изменения температуры и т. д.), а также от присутствия лишних для такого ребенка людей.

«Серьезный» характер

Ребенок с таким характером редко улыбается и смеется. Наблюдайте за ним внимательнее. Если он удовлетворен, у вас растет серьезный человек. Если же он постоянно хмурится и плачет – посоветуйтесь с врачом, вдруг у него есть проблемы со здоровьем, о которых вы даже не догадываетесь.

Какой бы характер ни был у вашего малыша, чуткость и любовь к нему помогут вам преодолеть все трудности.

В.Н. Ильина

Из книги «Развитие личности ребенка от рождения до года»