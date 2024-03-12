Динамика развития здорового ребенка до одного года

С рождения и до года ребёнок из беспробудно спящего младенца превращается в колобок, который, если его не удержать, обязательно куда-нибудь укатит в стремлении к самостоятельному познанию мира.

Поэтому этот период столь важен, и вы с беспокойством следите за достижениями своего малыша, а если он что-то не делает «как все», огорчаетесь...

Однако, расстраиваться не стоит, ведь каждый ребенок индивидуален! Его развитие может соответствовать нормам физического и психического развития, несколько опережать их или отставать от них.

На это влияют различные факторы: особенности внутриутробного развития, состояние нервной системы, наследственная предрасположенность, наличие заболеваний, а также того факта, родился ли ребенок в срок или недоношенным.

Учитывать все нюансы, делать выводы, составлять план индивидуального развития, а в случае необходимости назначать соответствующее лечение — прерогатива педиатра. Задача же мам и пап — при отклонениях от общепринятых норм обращаться к специалисту.

Мы же поговорим о развитии речи и эмоций, слуха и зрения, двигательных навыков у здорового ребенка с рождения и до одного года.

Первый месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

В первые дни жизни движения малыша заторможены и хаотичны. Ручки у него почти всегда сжаты в кулачки, но при прикосновении предмета к ладони малыш хватает его.

К месячному возрасту движения крохи более активны, однако носят самопроизвольный характер.

Лежа на животе, он приподнимает голову и ему даже удается удержать ее на 2-3 секунды.

Слух

У новорожденного присутствует реакция на резкие звуки, он выражает ее плачем, вздрагиванием, морганием, реже замиранием.

Зрение

Ребенок с рождения видит предметы, расположенные на расстоянии 20-25 см от лица. Он воспринимает яркий свет, выражая это беспокойством и зажмуриванием.

К двадцатому дню жизни малыш фиксирует взглядом неподвижные предметы, находящиеся от него на расстоянии 40-50 см.

Ближе к месяцу следит за плавно движущимися предметами, находящимися от него на расстоянии 20-50 см, и фиксирует взгляд на лице матери.

Эмоции

Мимолетно улыбается на голос матери.

Второй месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Кроха ловит взгляд другого человека, пытается приподнять голову и удерживает ее на 5-6 секунд, лежа на животе.

Движения рук у малыша по-прежнему хаотичны, но он уже пытается ими управлять: разводит в стороны, поднимает, тянется к предметам, иногда хватает их, но не может сразу отпустить.

Слух

Прислушивается к голосу матери, улыбается или замирает, услышав его.

Зрение

Кроха сосредотачивает взгляд на неподвижном предмете до 25 секунд, внимательно рассматривает взрослых и предметы в поле зрения. Переводит взгляд сверху вниз, поворачивает голову в стороны и следит за передвигающимися предметами.

Речь

Начало самостоятельного или в ответ на разговор гуления.

Эмоции

Ребенок в ответ на улыбку или разговор взрослого широко и долго улыбается, машет ручками и гулит.

Третий месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Малыш меньше спит, больше двигается, играет со своими ручками, хорошо удерживает голову (не менее 1 минуты). Лежа на животе, поворачивает ее в стороны, поднимает наверх и разглядывает подвешенные игрушки.

Кроха тянется к понравившемуся предмету, разжимает пальцы и захватывает вложенную в ладонь игрушку.

В три месяца карапуз переворачивается с живота на спину, но этот навык он может приобрести и в следующем месяце.

Слух

Маленький человечек сосредоточенно прислушивается к звукам, различает голоса родных и чужих, понимает интонацию, находит источник звука.

Зрение

Рассматривает игрушку, находящуюся в руке, следит за перемещающимся предметом на расстоянии 80 см.

Речь

В ответ на обращение взрослого гулит и воспроизводит гласные звуки.

Эмоции

Реагирует на появление матери или родного человека: улыбается, машет ручками и гулит.

Социальное развитие

Привлекает к себе внимание плачем, движениями тела, начинает узнавать предметы и людей при повторной встрече.

Четвертый месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Малыш следит за движущимися объектами, поворачивает голову вслед за ними, реагирует на их исчезновение из поля зрения.

Лежа на животе и опираясь на ладони, поднимает и длительно удерживает голову, поворачивает ее из стороны в стороны, отдыхает на локтях.

С силой выпрямляет и сгибает ножки, сбрасывая одеяло с себя. Осознанно хватает игрушки, трясет их и заталкивает в рот.

Карапуз может переворачиваться со спины на живот, но чаще всего этот навык он хорошо усваивает в следующем месяце.

Прислушивается и узнает мамин голос, быстро находит ее взглядом.

Зрение

Узнает близких людей.

Речь

4-6 месяцев — расцвет гуления и начало понимания значения предметов. Маленький человечек нараспев произносит гласные звуки.

Эмоции

Малыш в ответ на разговор с ним громко смеется и радуется, гулит, машет ручками, оживляется и перестает плакать.

Социальное развитие

Ребенок по мере взросления привязывается к близким, а к чужим проявляет недоверие.

Пятый месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Кроха долго лежит на животе, опираясь на выпрямленные руки и подняв корпус. И он ловко переворачивается со спины на живот.

Малыш с интересом осматривается в незнакомой обстановке, трогает все предметы, уверенно берет их в руки и вертит, трясет, может бросить и посмотреть им вслед. Все засовывает в рот и пробует «на зуб».

Иногда, держась за что-то руками, пытается сесть, но вы не должны потакать его желанию — усаживать с опорой, поскольку сидеть ему еще рано.

Если взять ребенка под мышки и поставить на опору, он стоит на выпрямленных ногах и полной стопе.

Слух

С удовольствием слушает музыку, различает интонации голосов матери и близких.

Зрение

Понимает выражения на лицах взрослых и имитирует их: радость, грусть, гнев.

Речь

Малыш начинает понимать первые слова, у него появляется лепет: произносит гласные звуки, а иногда и некоторые согласные (б, д, л, м).

Эмоции

Кроха понимает ситуации: успокаивается и радуется, если видит, что его собираются кормить (одевать, купать и пр.). У вашего чада формируется тесная привязанность к близким людям (чаще к маме), что проявляется в ярких положительных эмоциях (улыбка, радостное оживление, активный «разговор» и пр.).

Социальное развитие

Ребенок пристально рассматривает чужих, оценивает их и решает: протянуть ручки или нет. Свое отношение к ним иногда выражает плачем, поскольку переживает, что его могут забрать от мамы или папы.

Шестой месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Малыш очень активный:

переворачивается со спинки на животик и обратно, что говорит том, что он готов сесть (некоторые дети даже могут неуверенно сидеть ближе к концу месяца)

находясь на ваших коленях, кроха цепко хватается за одежду, пытаясь одновременно сесть и подняться

уверенно управляет движениями рук: хватает предметы из любого положения, а потом перекладывает их из одной руки в другую.

Слух

Считается, что ребенок в 6 месяцев слышит на уровне взрослого человека. Малыш прислушивается к тихим звукам и шепоту, начинает откликаться на свое имя, но четкое его осознание происходит лишь к девяти месяцам.

Зрение

Внимательно рассматривает предметы и окружение на улице.

Речь

Много «говорит», подолгу гулит и отвечает взрослым выразительным лепетом. Вы можете услышать часто повторяющиеся слоги «ма-ма», «та-та», «да-да» и пр.

Эмоции

Шестимесячный малыш:

выражает свои эмоции: недовольство, радость, безразличие, раздражение;

старается избегать неприятных контактов: отворачивается и плачет;

реагирует на неприятную окружающую обстановку и хорошо различает настроение взрослых.

Социальное развитие

При нарушении привычного режима кроха беспокоится, а в обществе незнакомых людей робеет: перестает гулить и лепетать.

Седьмой месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Малыш к концу этого месяца, как правило, сидит без поддержки, наклоняется вперед и выпрямляется, иногда начинает ползать. Однако он может приобрести эти навыки несколько позднее (спустя один-два месяца).

Слух

Не видя источника звука, уверенно находит их.

Зрение

Начинает различать не только крупные предметы, но и мелкие.

Речь

Понимает, когда его зовут. На вопрос «Где?», уверенно находит взглядом крупные предметы, которые постоянно располагаются на одном месте: шкаф, телевизор и пр.

Подолгу лепечет любимые слоги: па, ма, ла, бу и пр. Наблюдая за взрослыми, шевелит губами и повторяет за ними звуки.

Эмоции

Характерна выраженная привязанность малыша к матери. Он пытается подчинить ее себе, используя требовательный крик, капризы и плач.

Социальное развитие

Карапуз боится посторонних, но это нормальная реакция для его возраста.

Восьмой месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Как правило, малыш уже уверенно садится сам, ползает и встает, держась за неподвижную опору. Подбирает мелкие предметы с пола, в том числе и хлебные крошки.

Слух

Прислушивается к тиканью часов и шепоту.

Зрение

Видит даже самые мелкие предметы.

Речь

Долго лепечет, ясно выражает свои желания жестами, мимикой и звуками. Может играть в «ладушки» и махать «до свидания».

Эмоции

Кроха подражает взрослым: повторяет их действия и мимику. По соответствующим приготовлениям понимает, что сейчас последует: купание, прогулка или кормление.

Социальное развитие

Различает близких и чужих.

Девятый месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

В этом месяце обычно карапуз отдыхает и закрепляет достигнутые результаты: сидение, ползание, ходьба у неподвижной опоры и другие навыки. А если он к этому возрасту еще не усвоил некоторые из них, то догоняет сверстников.

Слух

В такт мелодии совершает плясовые движения.

Зрение

Различает цвет, величину и форму предметов.

Речь

Маленький человечек четко осознает свое имя, запоминает несложные названия предметов. Понимает часто повторяющиеся слова: «нельзя», «мама», «папа», «садись», «дай ручку».

Эмоции

Малыш проявляет зачатки характера и признаки воли: протестует против любых вмешательств, противоречащих его желаниям.

Социальное развитие

Широко улыбается понравившемуся человеку и проявляет к нему дружелюбие. Не любит, когда до него дотрагиваются чужие люди.

Десятый месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Малыш хорошо и уверенно сидит, ползает, из сидячего положения быстро встает на четвереньки. По просьбе взрослого или самостоятельно вынимает игрушки, или складывает их.

Речь

Ребенок понимает до 10-20 простых слов, на просьбу «дай» подает названную игрушку, при слове «нельзя» замирает.

Эмоции

Понимает похвалу и осуждение.

Социальное развитие

Подражает взрослым, а в общении использует мимику и жесты.

Одиннадцатый месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Малыш ползает так, что вы можете не угнаться за ним по комнате. Стоит самостоятельно или держится при этом одной рукой за опору. Ходит приставным шагом (вбок) вдоль неподвижной опоры, а иногда уже делает первые шаги.

Речь

У карапуза в лексиконе присутствует до 2-3 слов, в его голосе проскальзывают требовательные интонации. Он знает названия многих своих игрушек и имена окружающих людей.

Эмоции

Кроха проявляет свои симпатии и любовь к окружающим, протестует против еды или некоторых игрушек.

Социальное развитие

Маленький человечек начинает осознавать себя как личность: он отчетливо понимает, что отличается от других детей и у него может появиться любимая игрушка или предмет.

Двенадцатый месяц жизни ребёнка

Двигательные навыки

Карапуз, вероятнее всего, уже ходит самостоятельно, либо пойдет в течение этого месяца. Однако навык ходьбы он может приобрести и несколько позднее — через 2-3 месяца.

Во время ходьбы малыш наклоняется за игрушкой и выпрямляется, сохраняя при этом равновесие.

В этом возрасте ребенок может самостоятельно пить из чашки и пользоваться ложкой, но, как правило, полностью эти навыки он приобретает несколько позднее — к 1,5 годам.

Речь

Кроха произносит до 2-5 слов. Осознает совершаемые действия: едет, сидит, спит. Понимает и выполняет несложные указания: «принеси», «дай» и другие.

Эмоции

Ребенок получает удовольствие, если его хвалят, громко смеется или кричит от радости. Может проявлять неудовольствие словами «нет», «мое».

Социальное развитие

Малыш пока еще не играет с другими детьми, но присматривается к ним и может копировать их поведение.

Родители, помните: на практике все сугубо индивидуально и зависит от многих факторов. Поэтому вам придется проявить недюжинное терпение и свой талант, чтобы маленький человечек развивался правильно и приобрел все необходимые навыки.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр, врач-ординатор детского отделения