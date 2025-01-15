Как и когда вводить прикорм

Начало прикорма - важный момент для ребёнка и мамы. Когда нужно вводить прикорм ребёнку на грудном вскармливании? Ведь подрастающему малышу в какой-то момент становится недостаточно питательных веществ.

Зачем вводить прикорм

Получение питательных веществ – это не единственная цель прикорма.

- Знакомство ребенка с новыми продуктами развивает органы чувств – вкус, обоняние.

- Разрабатывается лицевая мускулатура, совершенствуются навыки жевания, что важно для дальнейшего развития речи.

- Держание в руках ложки или маленьких кусочков пищи развивает мелкую моторику.

Самое интересное, что если в семье есть старший ребенок с приличной разницей в возрасте, и, соответственно, вы уже имеете за плечами опыт введения прикорма, даже в этом случае вы не можете считать себя асом в данной теме. Потому что все дети разные, да и взгляды на введение прикорма меняются.

Когда вводить прикорм

Раньше знакомство с новыми вкусами происходило уже в 2-4 месяца малыша и начиналось с нескольких капель яблочного сока. Считалось, что сок – кладезь витаминов. Заодно он налаживает работу кишечника, ведь запоры – частое явление у грудничков. Однако впоследствии было доказано, что сок не привносит в детский организм нужного количества витаминов и минералов, но нередко провоцирует аллергию, а также такое раннее введение прикорма может спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Попробовав сладкий вкус сока, малыш может отказаться от пресных вкусов полезных продуктов прикорма в дальнейшем. Плюс созревание пищеварительного тракта грудничка происходит не так уж и быстро – для этого требуется не два-три, а четыре-шесть месяцев. И введение новых продуктов в этот период – большая нагрузка для ребенка.

Поэтому российские педиатры рекомендуют вводить прикорм в возрасте 4-6 месяцев. Почему нет четкой даты введения прикорма? Например, в день исполнения малышу шести месяцев начинаем вводить прикорм. Да потому, что развитие каждого ребенка индивидуально.

* Помимо возраста следует ориентироваться и на другие признаки. К ним относятся: появление у малыша первого зубика, умение сидеть, удвоение веса от момента рождения.

* Еще один важный критерий, который является ориентиром для многих родителей, – это появление интереса ко взрослой пище. Малыш с жадностью наблюдает за тем, как вы едите, и так и норовит стащить кусочек со взрослой тарелки.

* Мама может отметить, что ребенок стал чаще требовать грудь или смесь и, похоже, не наедается привычным объемом. Это тоже один из признаков готовности к прикорму.

Конечно, у ребенка могут иметься одни, но отсутствовать другие признаки. Решающее слово в определении сроков прикорма для каждого ребенка принадлежит наблюдающему кроху педиатру.

Кстати, именно своему доктору следует задавать все интересующие вас вопросы по прикорму. Потому что именно он, а не интернет, подруги или бабушки имеет полную информацию о здоровье вашего малыша.

Прикорм сегодня рекомендуется начинать не с соков, а с овощного пюре или каши. Эти продукты приучают ребенка к натуральным, естественным вкусам и содержат множество полезных веществ. До годовалого возраста в рационе малыша появляются овощи, каши, фрукты, мясо, рыба, творог, биолакт, йогурт и яичный желток.

Важные принципы введения прикорма:

1. Новый продукт предлагайте ребёнку в первой половине дня, чтобы увидеть реакцию на него.

2. Каши и все виды пюре начинают вводить с монокомпонентных, наблюдая за возможной реакцией, и лишь потом добавляют другие продукты данной группы.

3. Новый продукт предлагают ребёнку в объеме 1/2 чайной ложки, в течение недели увеличивая объём до нормы по возрасту.

4. Прикорм не вводят во время болезни ребёнка или в стрессовые для него моменты (смена места жительства, длительный отпуск, болезнь родителей).

5. С началом введения прикорма малыша переводят постепенно на пятиразовый режим кормлений. Важно не кормить ребёнка через силу, если он отворачивается от еды или капризничает, это может привести к нарушению пищевого поведения.

Как и в какой последовательности вводится прикорм?

Овощи

Чаще всего первым продуктом в рационе малыша становится овощное пюре. Овощи являются источником органических кислот, пищевых волокон, микроэлементов. Берется один овощ, привычный для той местности, где вы проживаете.

Рекомендуется начинать с овощей белого или зеленого цвета, они являются наименее аллергенными. Для наших соотечественников обычно это кабачок или цветная капуста. Овощное пюре дается ребенку в первой половине дня, ближе к обеду.

Начинают с микропорций – четвертинки или половины чайной ложки. В течение нескольких дней продолжают давать овощное пюре с постепенным увеличением порции до возрастной нормы.

Через 7-10 дней по той же схеме вводится другой овощ. Его добавляют к введенному ранее овощному пюре или отдельно. Не торопитесь познакомить малыша как можно скорее со всеми возможными овощами - в первое время достаточно 2-3-х овощей. Далее, ближе к году, расширяем овощной ассортимент, предлагая ребенку шпинат, брокколи, картофель, тыкву, морковь.

Каши

Вторым блюдом прикорма являются каши. С кашей малыш получает углеводы, растительные белки, пищевые волокна, витамины и минеральные вещества.

Сначала вводят однокомпонентные каши. Начинайте с безглютеновых круп: гречки, риса или кукурузы. Лучше брать безмолочные каши и разводить грудным молоком или смесью. И только ближе к году, когда малыш распробует разные крупы, можно давать каши из нескольких злаков, с добавлением фруктов.

Если малыш недостаточно прибавляет в весе или имеет склонность к поносам, прикорм можно начать с каши. Тогда овощное пюре будет вторым блюдом в рационе крохи.

Фруктовое пюре и сок

После овощей и каши можно предложить малышу фруктовое пюре или сок. Фрукты - источники природных сахаров, калия и органических кислот, а также пищевых волокон, необходимых для работы кишечника. Обычно дети с удовольствием принимают эти продукты. Именно поэтому фруктовое пюре дается не перед основным кормлением, а после него, в качестве десерта. Фрукты обычно даются в утреннее кормление или на полдник.

Мясо

Мясо можно давать с 6 месяцев, особенно детям, склонным к анемии. Для растущего организма мясо является поставщиком «строительного материала» - животного белка. Этот продукт ни с чем не сравним по содержанию легкоусвояемого железа. В нем содержится медь, цинк, витамины группы В.

Мясо обычно дается в обеденное время, вместе с овощным пюре. Предпочтительны такие сорта, как телятина, кролик, индейка. Они являются гипоаллергенными и хорошо усваиваются. Мясо дается в виде мясного пюре, желательно промышленного производства. Степень измельчения мяса уменьшается по мере роста малыша. Сначала это гомогенное, очень нежное пюре, в 8-9 месяцев – крупноизмельченное, а ближе к году малышу можно предложить мясное суфле, фрикадельки или паровые котлетки.

Молочные продукты, творог

Приблизительно в 6 месяцев ребенка знакомят с творогом. Творог - это источник кальция, необходимого для роста зубов и крепких косточек. Он содержит также животный белок, витамины группы В.

С семи месяцев в овощное пюре малышу можно добавлять 1/4 часть куриного или перепелиного желтка. Будьте осторожны, если малыш аллергик. В этом случае введение желтка лучше отложить до годовалого возраста.

Приблизительно в 8 месяцев ассортимент кисломолочной продукции расширяется за счет биолакта, йогурта и кефира. Белок, кальций и витамины группы В содержатся в этих вкусных и полезных продуктах. Кисломолочная продукция способствует нормализации работы кишечника, влияя на кишечную микрофлору. А это не только улучшает пищеварение, но и оказывает положительное влияние на работу иммунной, нервной систем.

Детским кефиром или биолактом можно угостить малыша после обеденного сна.

Рыба

С 8-9 месяцев ребенку 1-2 раза в неделю вместо мяса необходимо давать рыбу. Она является прекрасным источником белка и жиров, в том числе незаменимых жирных кислот, играющих большую роль в процессах обучения и развитии мозга ребенка. В этом вопросе предпочтение отдается готовым детским пюре из свежей белой рыбы нежирных сортов – судак, форель, треска, так как замороженная рыба не сохраняет всех полезных свойств.