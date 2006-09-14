Календарь развития: Девятый месяц

В зависимости от того, чего уже достиг ваш малыш, в этом месяце он может сделать небольшой перерыв в своих достижениях. Ему нужно время, чтобы закрепить и отработать уже имеющиеся навыки.

Скорее всего, ваш ребенок уже может самостоятельно садиться. Он бодрствует несколько часов подряд (чаще всего, детки в этом возрасте переходят на двухразовый дневной сон), развлекаясь ползанием и исследованием окружающего мира. Многие малявки к этому времени уже начинают ходить у опоры. Как правило, путешествие начинается вдоль дивана или вокруг журнального столика и вскоре достигает глобальных масштабов, когда малыш, придерживаясь за стены и мебель, может обойти всю квартиру.

Растущее любопытство и подвижность малыша заставляют родителей всерьез задуматься о его безопасности. В этом возрасте у детей появляется страсть к верхолазанью. Попасть наверх достаточно легко, а вот спуститься значительно труднее и может окончиться печально, поэтому обязательно надо учить маленького спускаться с диванов-кроватей и т.д. задом. К 10 месяцам Марик уже четко реагировал на команду «попой!» и слезал с мебели спиной, вместо того, чтобы лететь с дивана клювом вниз.

Ваше солнышко – настоящий интеллектуальный гигант, он начинает понимать взаимосвязь между предметами, может положить меньший предмет в больший, возможно, даже построить башню из двух. Он также начинает смутно догадываться, что вещи и люди существуют по отдельности, когда он их не видит. Малыш уже понял, что когда Вы выходите из комнаты, вы не исчезаете, а просто он вас не видит, но тем не менее, он хочет, чтобы вы были с ним.

Если Ваш малыш часто повторяет какие-то слоги, вполне вероятно, что это его первые попытки говорить. Например, «ба» может означать бутылочка… или банка… или еще чего-нить нужное в хозяйстве. Возможно через два, три месяца ребенок произнесет свои первые настоящие слова, а может быть, он начнет говорить не раньше 18-ти месяцев или 2-х лет. Несмотря на то, что ваша детка еще не говорит, он уже все прекрасно понимает. Пассивный словарный запас ребенка в 9 месяцев просто огромен.

Физическое развитие ребенка этого месяца:

Хлопает в ладоши и стучит предметами;

Поднимает и играет двумя предметами одновременно;

Маленькие предметы берет пальцами, а большие двумя руками;

Встает и стоит у опоры, может развернуться в «ползке»;

Лезет вверх по мебели.

Интеллектуальное развитие:

Любит играть рядом с родителями;

Осознанно выбирает игрушку;

Реагирует на поведение других детей, может заплакать, если они плачут, может даже защищать себя и свои игрушки;

Оценивает настроение людей, к сердитому и усталому папе может и не подойти;

Сам начинает игру;

Имитирует множество звуков;

Настоящий артист, который работает на публику, повторяя действие, если его хвалят;

Находит игрушку, спрятанную у него на глазах;

Ему надоедает одна и та же игра;

Может вспомнить, в какую игру он играл вчера;

Выполняет простые просьбы;

Узнает, что такое вертикальное пространство и боится высоты.

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет».

«С наибольшим интересом во втором полугодии жизни дети выясняют взаимоотношения предметов друг с другом: как большие игрушки соотносятся с маленькими и как маленькие предметы можно положить в большие. Совершенствование навыков рук и пальцев позволяет ребенку выдумывать различные комбинационные игры с игрушками - стучать одной по другой, нагромождать игрушки в кучу и (самое любимое занятие) наполнять и опустошать те или иные емкости. Умение манипулировать одновременно двумя игрушками открывает для малыша практически бесконечные игровые возможности. Дайте ребенку большое пластиковое ведерко или обувную коробку и посмотрите, как он постарается наполнить эти контейнеры всем, что попадается. Теперь посмотрите, как малыш совместит кубик и контейнер. Его разум и руки работают вместе, придумывая, как положить кубик в коробку и, конечно же, как оттуда его вынуть. Поиграв в "кладу и вынимаю", он начнет потряхивать кубик в контейнере, получая огромное удовольствие от раздающегося при этом звука. Посмотрите, каким внимательным и сосредоточенным стало выражение лица ребенка, занятого этими игровыми комбинациями.

Принесите с кухни кастрюльки и сковородки (советуем предварительно заложить уши ватой!). Малыш придет в восторг от возможности положить маленькую кастрюльку в большую и, конечно же, погреметь ими.

Игры с краном и раковиной в ванной комнате (только под вашим присмотром!) дают возможность поупражняться в наливании и выливании. Зачерпывать воду чашкой, а потом выливать ее - одна из любимых забав малышей.

Посадите малыша в большую бельевую корзину, наполовину наполнив ее носками и разной детской одежкой. Он долго и с большим удовольствием будет опустошать ее, выбрасывая одну вещь за другой. Когда все белье окажется на полу, выньте из корзины и самого маленького "помощника" и покажите ему, как все обратно "складывать". Поднимите носок и демонстративно положите в корзинку. "Помощничек" с таким же упоением, как разгружал, начнет вновь заполнять корзину.»

Прибавка – полкило, рост – плюс полтора сантиметра.

Дневничок развития: нашим малышам - 9 месяцев!

dianИЩa:

Грудь – 45, голова – 43. Веселый, забавный человек. Уже не хочу, чтобы рос побыстрее, ведь с ним стало неимоверно интересно. Быстро ползает, встает у опоры, отпускаться боится, видимо, помнит о том, как он летал репкой вниз. Ест в основном грудь. Иногда, конечно, может съесть до 5 чайных ложек прикорма (творога, овощей или каши), но чаще висит на тите. Зато продаст родину за макаронину из папиной тарелки и отвратительно сладкий чай из его же кружки. Играет в песочнице: сквозь пальцы просеивает песок, а оставшиеся мелкие камушки пытается съесть. Такая вот интересная игра.

Coalla:

Уверенно сидит сама, без опоры. Начала ползать бодро. Встает у опоры или в кроватке своей. Начала бояться чужих, даже теток. Может брать мелкие предметы большим и указательным пальцем, до этого не очень получалось. Любит кидать предметы и зырить, как они падают. Бормочет отдельные слоги, че-то типа мА па га бу и прочая туфта. Отучили от бутылочки, стала спать всю ночь не просыпаясь. Днем точит титьку нормально. Теперь пьет из поильника.

Береза:

Зубов 2.

Как-то прибавили мы мало, но если учесть, что выросли мы всего на чуть-чуть, то прибавка в весе тогда получается хорошая. 28 мая ездили на осмотр и поставили последнюю (наконец-то!) прививку Тетракок, сделали кардиограмму. Саша вел себя на приеме просто идеально! На прививке даже не пикнул, но шишки у нас на попе с грецкий орех и синяк! Перенесли прививку довольно спокойно, только к вечеру поднялась температура, я дала ему Фенистил и Найз и все, больше ничего не было! Ура! Кардиограмма наша стала лучше. К кардиологу пока скзаали больше не ходить. Вобще врач сказал, что Саша чудесный здоровый мальчик. Питание наше не изменилось. Спать днем на улице стал хуже. Сейчас сначала выношу коляску и вывожу старших, потом укачиваю на руках Сашу и выношу на улицу в коляску. Вобще Саша очень повзрослел. Многое уже понимает, хорошо знает свое имя и мгновенно на него откливается, понимает слово "нельзя", но интерес побеждает, вобще сейчас очень интересный период его развития, просто прелесть!

15.06.2004: сегодня нас снимали для передачи "Растем вместе!", целый час, но покажут, конечно, меньше... Тема: характер детей. Нам очень понравилось! Все так спокойно, дети абсолютно не комплексовали и вели себя естественно, Саша никого не испугался. Будем смотреть!

Саша уже такие осмысленные действия совершает: играет в прятки, показывает, как птичка летает. Так забавно!

22.06: Саша стал отпускать ручки, когда стоит и ему самому это очень нравится! Он прямо пробует свои силы и сам радуется, когда у него что-то получается!

23.06: сегодня у Саши вылезли сразу 2 верхних зубика и еще рядом лезет.

lyuchia:

8 месяцев: Погазывает пока-пока

8 месяцев 16 дней: Из положения сидя сам вставал, держался 1-2 секунды и садился

8 месяцев 28 дней: Уже стоит без опоры 5-10 секунд

Lenka-Penka:

Сами умеем сидеть, играть самостоятельно в игрушки, встаем на четвереньки и ползаем на пузе задом по всему дому, разбираем пирамидку. Обожает играть на синтезаторе, из еды кушаем кашу гречневую, все остальные каши с воплями размазываются по полу. Пьем соки, самый любимый – морковный. Любим фруктовое пюре, и магазинное и самодельное. Обожаем персики. Как увидит – хватает и лопает за обе щеки.

Из любимых игрушек – пульт от телека, газеты и журналы. Любим стаскивать со всех очки. И ходим какать в горшок, причем сам просится!

Вес ляликов в 9 месяцев: dianИЩa: 8590 S_K_B: 6500 (+200) Coalla: 7485 (+415) Береза: 10100 (+500) lyuchia: 7800 (+300) Sova: 9600 (+400) Liliana: 8500 (+300) Рост ляликов в 9 месяцев: dianИЩa: 67 S_K_B: 67(+1) Coalla: 67 (0) Береза: 74 (+3) lyuchia: 73 (1,5) Sova: 73 (+2) Liliana: 75 (+1)

А вот такими были наши 9-месячные карапузики:

Алиса, мама Coalla Вета (мама Льва) Полинка, мама lyolyka Матвей и Богдан, мама Prosto_Mama Полина, мама Сеньора акварель Катюша, мама Nady Златена, мама Мега Женечка, мама Linok

