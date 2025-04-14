Миф об избалованности. Почему не стоит бояться «приучить малыша к рукам»

Молодым родителям часто кажется, что они излишне опекают своего новорожденного малыша. Нормально ли постоянно носить его на руках? Не избалую ли я ребёнка, реагируя на каждый его плач?

Дорогие родители, спешим вас успокоить: в первые месяцы жизни невозможно избаловать малыша! На самом деле, для новорождённого контакт с мамой — это не каприз, а жизненная необходимость. Разберёмся, почему носить малыша на руках не только можно, но и нужно!

Мифы о «ручном» ребёнке

«Приучишь — потом не слезет!»

На самом деле, после 6–9 месяцев дети сами начинают исследовать мир и меньше просятся на руки.

«Избалуешь!»

До года нельзя избаловать вниманием — малыш плачет не из-за характера, а из-за реальных потребностей.

«Пусть привыкает к самостоятельности»

Новорождённый физически не способен успокоиться сам, он замолкнет только от усталости, но его потребности так и не будут удовлетворены — ему нужна помощь взрослого!

Физиология: почему руки мамы — это естественно?

В таких незатейливых проявлениях заботы – нежных объятиях, мягком массаже и поцелуях в пухлые щёчки, – кроется особая магия родительской любви и заботы. Забудьте сомнения и советы «дать ребёнку успокоиться самостоятельно».

Природа наделила матерей удивительной способностью чувствовать потребности ребёнка, а непрерывная забота в этот период – ключ к созданию крепких эмоциональных уз, где излишней заботы просто не бывает.

1. Развитие опорно-двигательного аппарата

Поза «колыбельки» на руках у взрослого повторяет положение эмбриона — привычная поза снижает стресс у малыша после родов.

Ношение на руках тренирует вестибулярный аппарат: малыш чувствует движение, учится держать голову.

Тесный контакт (кожа к коже) стабилизирует физиологические показатели ребёнка.

Исследования контакта «кожа к коже» открыли удивительный факт: нежные прикосновения не только стимулируют развитие малыша и рост интеллекта, но и помогают нормализовать такие жизненно важные показатели, как температуру тела, дыхание и сердцебиение.

2. Профилактика колик и дискомфорта

Вертикальное положение после кормления помогает отхождению воздуха.

Тепло маминого тела расслабляет мышцы живота, уменьшая спазмы.

3. Правильное формирование изгибов позвоночника

До 3 месяцев позвоночник новорождённого прямой, а ношение на руках (с поддержкой головы и попы) готовит его к сидению и ползанию.

Природа и наука едины в своём мнении: близость с родителями в первые месяцы жизни – это инвестиция в будущее ребёнка!

Психология: почему контакт — это важно?

Первые 6 месяцев – время безграничной любви и заботы! Отвечая на потребности малыша в комфорте и питании, вы не избалуете его, а создадите фундамент доверительных отношений и чувства безопасности.

Наверняка каждый из нас хотя бы раз слышал о легендарном эксперименте Гарри Харлоу с макаками-резус. Малышам этих макак предложили выбор между «матерью» из голого металла с бутылочкой молока и уютной мягкой фигуркой без питания. Удивительно, но малыши предпочли тепло и нежность, даже несмотря на отсутствие еды.

Открытие Харлоу о важности тактильного контакта было революционным и навсегда изменило представление науки о физическом контакте с младенцем.

1. Формирование базового доверия к миру

Ребёнок, чьи потребности в контакте удовлетворяются, чувствует себя в безопасности. Это основа здоровой психики.

Исследования показывают: дети, которых чаще носили на руках, меньше плачут и лучше спят.

2. Развитие эмоционального интеллекта

Когда мама быстро реагирует на плач, малыш учится выражать эмоции и понимает, что его «слышат».

Тактильный контакт стимулирует выработку окситоцина («гормона любви») у обоих.

Профилактика тревожности. Дети, которых долго оставляли без физического контакта, чаще испытывают стресс во взрослом возрасте.

В объятиях с малышом скрыт секрет семейного благополучия! Окситоцин не только укрепляет эмоциональную связь, но и помогает снизить уровень кортизола – гормона стресса. Особенно важен регулярный контакт «кожа к коже» для борьбы с послеродовой депрессией – и этот рецепт прописан не только мамам, но и папам!

Как носить малыша правильно?

- До 3 месяцев: поза «колыбелька» с поддержкой головы и шеи.

- После 3 месяцев: можно пробовать вертикальное ношение («столбиком») для тренировки мышц спины.

- Слинг или эргорюкзак — отличные помощники, если руки устают.

Даже когда вашему малышу исполнится полгода, не отказывайте ему в ласке и возможности побыть на руках, просто адаптируйте способы ношения под изменившиеся потребности и возможности (например, хипсит).

Не бойтесь иногда позволять малышу испытать лёгкое разочарование – это важный шаг в его развитии. Пусть он немного похнычет или повозится, но всегда оставайтесь рядом. Такой подход не избалует ребёнка, а поможет ему пытаться общаться, подавать сигналы и стать чуть более самостоятельным.

«Ребёнок, которого носят на руках, не вырастет ручным — он вырастет уверенным в себе» (Э. Пэнтли, автор книг о воспитании).