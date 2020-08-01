Кисломолочные продукты: ищем пользу для взрослых и детей и находим!

Расскажем, какая польза от кисломолочных продуктов, как выбрать натуральный продукт, чем отличается взрослая и детская "молочка", какая суточная норма в день, когда лучше пить кефир и молоко и какие молочные напитки покупать не стоит.

Диетологи рекомендуют заменять молоко кисломолочными продуктами, они лучше усваиваются и более полезны: печень человека с трудом расщепляет большие молекулы молока. Современный гражданин чаще болеет животом, чем люди прошлого века: в его рационе надежно поселилась химия. На его настроение влияют ежедневные стрессы, он не успевает нормально выспаться.

Все эти факторы ослабляют иммунитет и способствуют развитию дисбактериоза, который сам по себе не является болезнью, но доставляет некоторые неудобства в ощущениях. Если у вас проблемы с дисбалансом в кишечнике – молоко вам противопоказано. И тут на сцену выходит кисломолочка как первый помощник в здоровом образе жизни.

фото с https://ru.depositphotos.com

Вводим кисломолочку: правда и мифы - о сроках и правилах ввода в прикорм ребёнку кисломолочных продуктов: кефира, йогурта, творога, сметаны и сыра.

Взрослому человеку приходится самому выбирать в море кисломолочных страстей единственно нужную коробочку. И еще не факт, что его не обманули с этой коробочкой, подсунув суррогат по цене живого продукта, а то и дороже.

Предлагаем вашему вниманию интервью с главным технологом Невьянского молочного завода Саитовой Тамарой Викторовной.

U-mama: Чем отличается летняя молочная продукция от зимней?

Т.С.: В принципе летом и зимой технология производства молочных продуктов одинакова. Отличается сырье: летом в молоке меньше жира, больше белка. Зимой наоборот. Раньше остро стояла проблема сезонности: в январе был массовый отел, соответственно, в октябре–декабре молока было мало. Сейчас эта проблема менее актуальна в связи с искусственным осеменением коров, и фактор сезонности значительно менее выражен. Вообще 90% успеха – это сырье.

Разберемся в терминах:

- нормализованное молоко: путем сепарации отделяется жир, тем самым достигается необходимая жирность.

- восстановленное молоко: сухое молоко разводится водой. Раньше было натуральное сухое молоко, поэтому вкус восстановленного молока не сильно страдал. Сейчас до 90% сухого молока фальсифицировано, его качество очень сильно упало, что не может не сказываться на вкусе конечного продукта.

- к восстановленному относится и рекомбинированное молоко: сухое молоко + вода + растительные жиры, часто еще добавляются стабилизаторы. Понятно, что полезного в таком варианте уже мало. На упаковке конечного продукта слова «рекомбинированное молоко» не встретишь, нужно обязательно изучать состав на предмет наличия в нем растительных жиров и прочего. Сейчас зачастую производители используют натуральное и восстановленное молоко 50/50.

U-mama: Как распознать качественную продукцию, на что обращать внимание?

Т.С.: Для получения качественной продукции главное – соблюдать технологию и стерильность производства. При этих условиях можно получить качественный «живой» продукт без добавления консервантов. Максимальные сроки реализации «живых» молочных продуктов:

- молоко – 5 суток (максимум 7)

- кефир – 7 суток

- сметана – 7 суток (до 14 суток только в тетрапаке!!!)

- йогурт – 7 суток

Таким образом, молоко может храниться максимум 7 суток, кефир, сметана и йогурт – максимум 7, 14 - только при условии соответствующей упаковки, например, тетрапака. Молочные продукты в пленке дольше 5-7 суток храниться не могут. Производство «живого» продукта обычно невыгодно крупным заводам, с большими объемами производства, проще использовать консерванты и искусственно увеличивать сроки хранения.

фото с https://ru.depositphotos.com

U-mama: Какой продукт – самый полезный для детей?

Т.С.: Из молочных продуктов для детей наиболее полезен кефир. Кефирный грибок уникален своим симбиозом полезных биокультур. Йогурты с фруктовыми добавками – это скорее десерт, а не полезный продукт. Во-первых, фруктовые добавки не всегда таковыми являются: вместо фруктов могут присутствовать красители, консерванты и прочее, совсем не полезное для здоровья. Фрукты и йогурт в принципе несовместимы, потому как они конфликтуют между собой.

U-mama: Есть ли опасность встретить некачественную развесную продукцию?

Т.С.: Разливное молоко и творог на развес: может идти ТОЛЬКО под термообработку.

U-mama: Сейчас много пишут о том, что животным ставят различные лекарственные препараты (антибиотики), это отражается на качестве мяса. Как обстоит дело с молоком?

Т.С.: Сырье перед запуском в производство обязательно проверяется, в том числе и на содержание в молоке антибиотиков. После пенициллина, например, проколотого корове, молоко просто не сквашивается, потому что в нем убиты все бактерии, в том числе и отвечающие за сквашивание. В принципе такое молоко не должно идти в производство. Но: лаборатории иногда не могут обнаружить антибиотики в молоке, потому что их содержание очень мало. Да и лечение коров антибиотиками – не слишком массовое явление. Потому что среднестатистическая корова в промышленном хозяйстве живет после отела 1-2 года, после чего выбраковывается. В общем, их просто не успевают слишком уж лечить.

U-mama: В форуме часто спрашивают – каковы различия между детской и взрослой молочкой? Правда ли, что у детского кефира кислотность ниже, чем у взрослого?

Т.С.: Технологии производства одинаковые на самом деле. Но: при производстве детской молочки особенно высокие требования к соблюдению всей технологии производства и стерильности. Кроме того, гораздо более жесткий контроль сырья. Найти сырье, полностью удовлетворяющее требованиям для производства детских молочных продуктов – очень сложно. Поэтому иногда бывают перебои с производством и поставками детской молочки: из-за отсутствия нужного сырья.

Кислотность любого кефира по нормам от 80 до 120° Т (градусов Тернера). Кислотность детского кефира понижают до нижних границ этого диапазона. Кстати, в какой-то степени это делается из-за вкусовых качеств, потому что кефир с кислотностью 100-120° Т не каждый взрослый пить будет, потому что кисло...

U-mama: По каким критериям вы советуете выбирать молочные продукты?

Т.С.: Желательно выбирать продукцию местных производителей. В первую очередь обращать внимание на сроки реализации продукции. Ну, и внимательно изучать состав на предмет того, чего в нормальной молочке быть не должно. Например, ГОСТы на кефир существуют, но по ним не все работают. Еще важно: настоящий кефир делается на живой закваске, которую специально выращивают. Но: существует и сухая закваска – и продукт, сделанный на ней, не имеет права называться кефиром. Кефирный напиток, или как-то еще – но не кефир. Правда, не все производители на упаковке указывают это. Поэтому лучше искать кефир, который производится по ГОСТу.

Молоко: пить или не пить?

В оценке пользы и вреда некоторых продуктов преобладают, так сказать, национальные традиции. Почему наш человек – ночью его разбуди и спроси – всегда скажет, что молоко и кефир однозначно нужны? Как и манная каша, черный хлеб… Потому что у нас общее советское прошлое. 20-30 лет назад с продуктами в нашей стране было плоховато. Воспевалась невероятная ценность того минимума, который еще можно было наскрести на прилавках: молоко, соки, хлеб. Сейчас выбор в магазинах больше, и разнообразить свой рацион можно не только за счет стандартного набора.

фото с https://ru.depositphotos.com

Почему же молоко всегда было полезным, и вдруг стало вредным?

Вообще-то, восстановленное молоко по химическому составу отличается от натурального только отсутствием воды. Но это при условии, что оно было правильно высушено и восстановлено, - отмечает доцент кафедры химии факультета биотехнологии и ветеринарной медицины ОГАУ Н.И. Ярован (prgazeta.ru). Однако некоторые недобросовестные производители, восстанавливая молоко, допускают серьезные нарушения. Например, "зажирняют" сухое молоко не молочным жиром, а дезодорированным растительным. Вместе с первым оно, таким образом, теряет важные жирорастворимые витамины. Отличить на вкус "растительное" молоко от натурального невозможно - для этого требуются специальные лабораторные исследования. Правда, особого вреда от такого продукта, если не пить его трехлитровыми банками ежедневно, не будет. Но и пользы тоже. Нет пользы и от так называемого "витаминизированного" молока. Ведь натуральное - продукт самодостаточный и в подобных добавках не нуждается. А витамины, введенные искусственным путем, усваиваются максимум наполовину, к тому же могут спровоцировать аллергию. При всей сложности выбора, пить молоко или не пить, официальная медицина считает однозначно: уж лучше пить молоко, какое есть, чем не пить никакого.

* Некоторые люди страдают непереносимостью лактозы (молочного сахара). В прессе часто пишут о том, что лактозу не переваривает буквально каждый второй. Ученые утверждают, что генетически мы подготовлены к молочному сахару как нельзя лучше (мы – славяне, а также жители Северной Европы). Описываемые трудности испытывают народы юга (жители Африки, Азии).

* Известно, что молоко содержит много холестерина. Сейчас выпускают молоко с небольшим процентом жирности, его лучше употреблять тем, кто следит за своим весом, а также пожилым людям.

* Если кто-то из ваших домашних не переносит молоко или вы готовите блюда на молоке для детей, не доводите его до образования пенки. Добавляйте молоко в блюда (каши, молочный суп) в конце варки, и для готовки используйте молоко из тетрапаков, которое не нужно тщательно кипятить. При кипении молочный белок уплотняется, образуется та самая пенка. Он крайне плохо усваивается. Еду, сваренную на прокипяченном молоке, сложно переварить даже полностью здоровому человеку.

Пьем кефир, пока и его не посчитали

фото с https://ru.depositphotos.com

Если молоко уже как только не обругали, кефир нам оставляют без изменений. Этот напиток содержит уникальный грибок. Что интересно, его состав до сих пор полностью не изучен, поэтому искусственный кефирный грибок еще не удалось вывести никому. Кефир относится к лечебным продуктам, он содержит сильнейший антисептик – молочную кислоту. Благодаря ей, в желудке образуется кислая среда, способствующая усвоению кальция, железа, витамина D. Кефир выводит токсины и повышает иммунитет. Если молоко в течение часа переваривается лишь на 30%, то кефир – на 90%. Стакан кефира на ночь – это лекарство от многих болезней, в том числе и от лишнего веса. Постепенно микрофлора будет оздоравливаться, организм – очищаться. Внимательно изучайте упаковку: кефир должен быть выпущен по ГОСТу.

Кому нельзя пить кефир?

* при повышенной кислотности желудка. Следует учитывать и то, что кефир обладает послабляющим действием, поэтому пить его людям, кишечник которых склонен к диареям, можно лишь в небольших количествах.

* интересный факт: кефир обеспечивает полный релакс, поэтому не пейте кисломолочку, если вам предстоит мозговой штурм (утром, днем и перед ответственным событием типа экзамена). Кефир пьют вечером (на ночь). Кальций, содержащийся в кисломолочке – это ночной элемент, он усваивается ночью.

* употребление кефира для пользы здоровья может носить только качественный, а никак не количественный характер. Не надо злоупотреблять кефиром, почувствовав то или иное недомогание, при котором он может помочь. Суточная норма кефира в среднем составляет от 200 до 400 г в сутки.

* свойства кефира магазинного значительно уступают кефиру домашнему. Самостоятельно изготовленный напиток более эффективно борется с гнилостными и бродильными процессами в кишечнике, которые перегружают работу почек и печени.

Как приготовить домашний кефир

фото с https://ru.depositphotos.com

Закваской может быть купленный в аптеке препарат, например, бифидумбактерин, лактобактерин, «Нарине», «Эвита» или же готовый магазинный биокефир, ацидобифилин и любой «живой» йогурт. В теплое молоко добавляем закваску, закрываем банку плотной крышкой, заворачиваем в махровое полотенце и отправляем в теплое место (например, в ванную – там всегда тепло) на 6-10 часов. При образовании кефирного сгустка отправляем банку в холодильник еще на несколько часов.

Бифидок, кумыс, тан, мацони…

Рассказывает кандидат биологических наук Валерий Жиглов (kp.ru):

- Какой кисломолочный напиток самый полезный?

- Тот, в котором содержится микрофлора, максимально адаптированная для организма человека. К примеру, бактерии ацидофильной группы развиваются при температуре 36-42 градуса. То есть микрофлора ацидофилина внутри нас фактически оживает и начинает свою санитарную деятельность.

- Получается, ацидофилин - напиток номер один?

- Есть и другие молочнокислые бактерии и грибки, содержащиеся в простокваше и прочих продуктах из сквашенного молока, - лактококки, лактобациллы.

- А кефир, выходит, пить бесполезно?

- Ну что вы! Пусть внутри нас кефирная закваска погибает, зато в организм впитаются те биологически активные вещества, которые были синтезированы в сквашенном молоке на стадии приготовления напитка.

- А что делать тому, кто сквашенное молоко не любит?

- Ешьте сыры, это тоже живая микрофлора. Чем дольше выдерживается сыр - год, два, - тем большую работу проделывают в нем молочнокислые бактерии. В результате накапливается огромное количество биологически активных веществ, полученных естественным способом и не сравнимых ни с какими лекарствами!

- Итак, да здравствуют живые продукты из кислого молока!..

- А еще - свежие салаты из овощей и квашеная капуста! Дело в том, что молочнокислые бактерии - это не исключительная принадлежность сквашенного молока. Эти древнейшие микроорганизмы появились в ту пору, когда молока на Земле еще не было.

ВАЖНО! Не «зацикливайтесь» на каком-то одном кисломолочном продукте, чередуйте разные напитки. Ведь разным отделам кишечника присуща разная микрофлора. Правда, микрофлора напитка должна быть не стерилизованной, как в йогуртах, а живой, как в кефире.

Итак, вместо молока нам рекомендуют обратить внимание на кисломолочку, ее виды и направления за последние годы весьма расширились.

Ацидолакт – содержит ацидофильную палочку и лактобактерии. Лечит кожные заболевания, все виды расстройств ЖКТ. Его также выписывают при бактериальных кольпитах и молочнице (интравагинально).

Бифидок (бифидокефир) – это кефир, обогащенный бифидобактериями. Содержит живые бифидобактерии, аминокислоты, витамины, ферменты. Угнетает рост стафилококков, кишечной палочки, протеи и др.

Бифилайф – это не просто красивое название. Над созданием бифилайфа ученые работали более 20-ти лет. Он одновременно содержит все 5 основных видов бифидобактерий, необходимых для здоровья. Значительно повышает иммунитет, активирует обмен веществ.

Бифитон - вырабатывается из натурального молока и специально подобранной закваски "Тон" с добавлением бифидобактерий. Лечит аллергии, кишечные инфекции.

Бифифрут - содержат бифидо- и лактобактерии. Участвует в обменных процессах организма, угнетает представителей патогенной и условно-патогенной флоры.

Йогурт – повышает иммунитет, нормализует обмен веществ, улучшается работа поджелудочной железы, печени и почек. У йогурта кислотность ниже, чем у кефира, он более приятный по вкусу. Правда, необходимо учесть, что йогурты могут быть «живыми», обладающими перечисленными полезными качествами, и термизованными. В первых присутствуют живые йогуртовые культуры – термофильный стрептококк и болгарская палочка. Термизированные йогурты – это десерт.

Ряженка - готовится из топленого молока и заквашивается без дрожжей. Этот напиток с нежным вкусом тоже обогащают полезными бифидобактериями.

Тан – национальный кавказский кисломолочный напиток. Помогает нормализовать водносолевой обмен в организме. Употребляя его, можно снизить уровень холестерина в крови, а также похудеть. Кроме того, он, наряду с мацони, еще одним напитком горцев, известен своим антипохмельным эффектом. Лечит сердечно-сосудистую систему, болезни желудка, кишечника, печени, почек, гастриты, колиты, холецистит, нефриты. Его родственник - «Айран». При изготовлении "Айрана" используется закваска из термофильного стрептококка, болгарской палочки и дрожжей.

Кумыс - кисловато-сладкий пенистый напиток. Его классический вариант готовят из кобыльего молока, но вы можете встретить кумыс из коровьего молока. Содержит витамины группы В, витамин С, фолиевую кислоту. Изготавливается при помощи болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей. Кроме достоинств, присущих всем кисломолочным напиткам, кумыс издавна применяется для лечения туберкулеза легких и хронических бронхитов.

Не просто «чудо», а «чудо расчудесное с пребиотиками»

фото с https://ru.depositphotos.com

Просвещенные покупатели знают, что полезным может быть только натурпродукт. Кисломолочные продукты не должны иметь срока годности больше месяца (а лучше 7-14 дней), а также содержать крахмал и дешевые жиры взамен жира молочного. Читайте состав и не позволяйте обманывать себя.

Производители тратят огромные деньги в битве за покупательскую корзину – за то, чтобы их продукт попадал в нее каждый день. Каждый день – это магическое условие, оно обогащает не полезными бактериями, а звонкой монетой – карман производителя. Для обогащения придумываются рекламные фишки – например, йогурты, которые поднимают иммунитет, если их употреблять КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Придуманы даже целые «недельки» - так называемые йогурты спаиваются вместе, чтобы покупатель брал кучками, а не по одному.

Изобретены неизвестные науке добавки, якобы улучшающие здоровье – и позволяющие сделать банальный продукт, замешанный на крахмале и сахаре, более дорогим. К примеру, в последнее время стали популярными кисломолочные продукты с пребиотиками, лечебное влияние которых не доказано наукой. Зато йогурт с пребиотиком стоит дороже (и на компанию-производителя, кстати, уже подали в суд за обман потребителей).

Также реклама обещает, что ваша микрофлора будет восстанавливаться день за днем (естественно, если вы будете покупать их бутылочки/баночки каждый день), пока не произойдет волшебство исцеления. Любой врач-гастроэнтеролог на это скажет: микрофлору можно одним неверным продуктом изменить за сутки. Если вы день за днем пьете чудесное чудо актимель, иммунеле или активию, но при этом продолжаете питаться неправильно, вы просто выбрасываете деньги на ветер.

Детская кисломолочка

фото с https://ru.depositphotos.com

После 8-10-ти месяцев в детский рацион вводят кисломолочные продукты. Сейчас многие педиатры советуют вводить кисломолочные продукты только после года при условии, что ребенок находится на грудном вскармливании, и его не беспокоят проблемы с ЖКТ.

Основной недостаток кефира в том, что он значительно отличается от женского молока. Слишком высокая кислотность приводит к сдвигу обмена веществ, что может вызвать нарушения в деятельности многих органов и систем, например, мочевыделительной системы. Этот сдвиг выражен тем больше, чем младше ребенок. Чтобы этого избежать, рекомендуется вводить кефир в 8-10 месяцев жизни, начиная с чайной ложки, постепенно увеличивая количество на 1 ложечку в день. Через 7-10 дней объем должен составлять около 40–50 мл. В итоге за 3 недели вы доведете ежедневный объем до 200 мл в день.

В последнее время в детский кефир вводятся бифидо- и лактобактерии. Они обладают противомикробным действием, подавляют многие болезнетворные микроорганизмы в кишечнике ребенка, способствуют развитию его нормальной микрофлоры. Вот почему кисломолочные продукты полезны детям при различных желудочно-кишечных заболеваниях. Кроме кефира, это такие специальные детские продукты как «Бифидок», «Бифи»-кефир (бифидобактерии+кефирные грибки), Бифилин, Адалакт (лактобактерии+термофильный стрептококк), Ацидолакт. Норма кисломолочных напитков (кефир и др.) до года – не более 200 мл в сутки, йогурт – не более 100 мл.

фото с https://ru.depositphotos.com

!!! не увеличивайте суточный объем кефира и прочей кисломолочки, это вредно для почек, поджелудочной железы.

!!! кефир и другие кисломолочные продукты не заменяют грудное молоко или смесь, у них абсолютно разные составы, эта замена неполноценна.

!!! творожок ребенку дают на полдник или в вечернее время, не дают утром или днем. Кефир лучше давать на ночь, йогурт – утром, днем или на полдник.

!!! детям до года не предлагают кисломолочные продукты, смешанные с фруктами или ягодами, любые добавки значительно влияют на пользу. Творожок или кефир с фруктово-ягодным наполнением нельзя считать заменой обычному кефиру или творожку.

!!! взрослые кисломолочные продукты вводят в рацион не раньше трехлетнего возраста.