Как видит и чувствует мир ребенок до года

Малыш родился на свет. Как он видит, слышит и чувствует? Как развивается с возрастом его зрение, вкусовые и тактильные ощущения? А главное — что важно для его комфорта и развития в первые недели и месяцы жизни? Расскажем в нашей статье.

Что чувствует новорожденный

Едва родившись, ребенок испытывает массу потрясений, удар по всем органам чувств. Резкое изменение температуры с привычных 37 градусов до 22–25. Гравитационный удар — ведь раньше он жил в амниотических водах и не чувствовал своего веса. Его нежная кожа впервые ощущает шероховатые и твердые поверхности — до сих пор он касался только мягких слизистых оболочек. Он слышит резкие громкие звуки — прежде все они были приглушены и доходили к малышу через ткани материнского организма. Зато он впервые не слышит успокаивающего биения сердца своей мамы и побулькиваний ее кишечника. Он впервые видит яркий свет, который кажется ему ослепляющим, — до рождения кроха сидел в полумраке утробы. А еще теперь малыш может делать размашистые движения — прежде он был нежно спеленут стенками матки. Также ребенок дышит сам, ему приходится самостоятельно есть и трудиться для этого, его кишечник начинает работать… В общем, родившегося человека ожидает масса сюрпризов.

Как смягчить ему переход в новый мир? Прежде всего, помните: природа дала ребенку огромный запас прочности, чтобы он спокойно приспосабливался к жизни «снаружи». Но кое-что можно сделать, чтобы детка чувствовал себя в безопасности и лучше развивался. Во-первых , медики давно признали, что выкладывание родившегося малыша на живот маме очень полезно и для ребенка, и для мамы, которая получает сигнал «роды прошли успешно». А во-вторых , после родов чаще носите малыша на руках, укладывайте его спать на своей груди или животе, чтобы он чувствовал привычное тепло, запах и звуки вашего сердца. Разговаривайте с ним негромко, пойте песенки, которые пели еще до рождения. Многим новорожденным приятно быть легко спеленутыми — не свитыми «полешком», а мягко завернутыми в теплую ткань, как в кокон. Для этого подойдет тонкий вязаный платок или слинг. До рождения малыши упираются головкой в тазовые кости, поэтому после рождения многим детям тоже нравится ощущение, когда головка во что-то упирается, так они лучше засыпают.

Диспансерное наблюдение ребенка до года Какие специалисты должны осматривать малыша, какие исследования необходимо пройти и в каком возрасте, а главное — с какой целью. Читать дальше

Первый месяц жизни

Зрение

На кроху буквально обрушиваются зрительные стимулы, и зрение начинает быстро развиваться. Но в первые недели малыш видит только крупные предметы поблизости от себя. Природа будто оберегает его от избытка впечатлений и помогает выделить из огромного многообразия мира самое главное: лицо мамы или того человека, который постоянно заботится о нем. Так что окружающее пространство в глазах ребенка словно покрыто сероватым туманом, из которого иногда проступает мамино лицо, похожее на смайлик: овал, глаза и рот. Малыш еще не различает цвета. Также считается, что он видит все вокруг перевернутым — но пока это совершенно неважно для него. Уже со второй недели жизни кроха может ненадолго фиксировать взгляд на лице взрослого или яркой игрушке. Не перегружайте его зрительными стимулами в это время, просто чаще берите его на ручки.

Слух

Орган слуха настраивается весь первый месяц. Сначала малыш может не реагировать на шум, но уже к концу первого месяца он замирает в ответ на громкие звуки, прислушивается к голосу папы или мамы, своему имени или просто приятной музыке. Разговаривайте с деткой, ясно и медленно произносите слова, растягивайте звуки.

Вкус и запах

В животике мамы ребенок уже различал вкус, и если мама ела пряную пищу, чеснок, тропические фрукты, малыш это чувствовал. Когда мама ест те же самые продукты после его рождения, они дают привкус молоку, и кроха может с удовольствием пить его. Хотя многие малыши отказываются от молока с резким привкусом, и маме на всякий случай стоит аккуратно вводить в свой рацион продукты со специфическим вкусом. Запах мамы очень важен для деток в этом возрасте. Они успокаиваются на руках у мамы или рядом с нею в кровати.

Тактильные ощущения

Малыши чувствуют тепло, холод и боль, а еще — интенсивный телесный контакт: поглаживание, ношение на руках. Такой контакт успокаивает детей, способствует образованию гормонов, которые влияют на рост и умственное развитие. Так что ношение на руках жизненно необходимо ребенку. В первые недели жизни малыш «ощупывает» мир с помощью рта: тактильные ощущения сильнее всего проявляются на губах и языке. Пальчики присоединятся позже.

Эмоции

Сразу после рождения кроха улыбается неосознанно в ответ на приятные ощущения. Ему тепло, сухо, он сыт — и губки растягиваются в улыбку, которая не обращена ни к кому конкретно.

Звуки, речь

В первый месяц жизни малыш только плачет и кряхтит. Других звуков от новорожденного вы не услышите.

От месяца до трех

Зрение

На втором-третьем месяце жизни ребенок видит лицо мамы гораздо четче. К тому же теперь он различает лица даже на фотографиях и интересуется ими. Еще он начинает различать мамин силуэт. В два месяца видит размыто предметы вдалеке — на расстоянии 2–3 метров от него. Теперь он может подолгу фиксировать взгляд на игрушках, своих пальчиках, мамином лице. У малыша появляется бинокулярная фиксация взора: он видит предмет сразу двумя глазами. Движения глаз к третьему месяцу становятся координированными, исчезает эпизодическое «косоглазие» (если нет — обратитесь к врачу). Размещайте игрушки и крупные яркие картинки на расстоянии 40–50 см от глаз малыша.

Слух

Ребенок слышит больше звуков, придает им значение. По мимике месячного малыша можно понять, услышал ли он шум. На третьем месяце ребенок обязательно повернет глазки в сторону источника звука. Говорите с малышом, называйте его по имени, рассказывайте ему об окружающих предметах с разными интонациями.

Вкус и запах

Дети на грудном вскармливании знакомятся с разными вкусами по материнскому молоку: когда мама съедает необычный продукт, крохе «перепадает» немного новых вкусовых ощущений. У малышей на искусственном вскармливании такой возможности нет, ведь смесь всегда одинакова. Но с началом прикорма они наверстают свои знания о мире вкусов. Для детей по-прежнему важен мамин запах. Маленький секрет: оставьте рядом со спящим малышом свою футболку, которую вы носили до этого, и он будет спокоен.

Тактильные ощущения

Ребенок продолжает ощупывать мир ртом: главным образом тактильная информация поступает через губы и язык. Но он уже начинает использовать кончики пальцев, которыми затрагивает людей и предметы для их чувства и узнавания. Правда, координация движений еще не позволяет малышу как следует ощупать предмет пальцами или донести его до рта, которым можно изучить каждый пупырышек и ворсинку, но скоро и это случится. А пока вы можете вкладывать в ручку крохи разные предметы, гладить его ладошкой разные поверхности.

Эмоции

Ребенок активнее прислушивается к речи мамы или папы. Он ведет себя активнее, если речь ускоряется, а монотонный, медленный разговор его успокаивает. Интонация тоже важна: ласковое обращение радует кроху, а резкие и грубые слова вызывают плач. Малыш учится узнавать маму и папу. Он запоминает, что их появление всегда вызывает приятные чувства: тебя накормят, переоденут и возьмут на ручки. Поэтому появление мамы или папы начинает вызывать улыбку, и эта улыбка уже точно обращена ко взрослым. Обычно это случается в 6–8 недель, но «неврологическая норма» размыта — от 5 до 12 недель. Улыбка — это первое средство общения крохи. Так он показывает, что ему хорошо и интересно жить с вами. В возрасте от полутора до четырех месяцев к улыбке добавляется «комплекс оживления»: малыш не только улыбается близкому человеку, но и начинает махать ручками и ножками, произносить разные звуки.

Звуки и речь

В начале второго месяца младенец начинает пробовать свой голос и произносит гласные звуки, это называют «агуканьем». Малыш может долго следить за звуками, а потом пытаться их повторить. Постепенно он начинает использовать звуки для общения — в ответ на появление взрослого или при рассматривании игрушек. Ближе к двум месяцам в звуках появляются согласные, малыш начинает «гулить», произнося забавные «гы», «кхы», «гу». Повторяйте за малышом эти звуки «для поддержания беседы», разговаривайте с ним, рассказывайте ему стихи, ясно и медленно проговаривая слова: детишки любят следить за ртом и мимикой взрослого и слушать обращенную к ним речь, это важно для развития их собственных эмоций и речи.

От трех до шести

Зрение

В три месяца малыш видит лица достаточно четко, а свои ручки и пальчики различает отлично и с удовольствием подносит их к глазкам и ротику. В четыре месяца отдаленные предметы становятся все более четкими. К этому времени ребенок начинает различать цвета. Можно развесить картинки с цветными рисунками и простыми геометрическими узорами возле его кроватки или над столиком, где вы переодеваете малыша.

Слух

К концу третьего месяца малыш уже точно узнает мамин голос, начинает поворачивать голову в сторону шума. Он разделяет звуки на любимые и нет: некоторые звуки могут вызывать смех, другие — плач. Но увлекшись любимой погремушкой, новорожденный может не слышать ничего вокруг. Разговаривайте с малышом, ставьте ему спокойные музыкальные композиции.

Вкус и запах

До введения педприкорма в этой сфере мало что меняется. Но после трех месяцев детка учится тянуть в рот руки, игрушки и с удовольствием жует все подряд, так что представления о вкусе у него расширяются. Мойте игрушки чаще, ведь вкус и запах пыли или грязи — это не то, с чем стоит знакомить ребенка.

Тактильные ощущения

В трехмесячном возрасте дети «находят» свои ручки, и с этого момента начинается развитие мелкой моторики. Появляется игра: донести ручки до рта, схватить игрушку и тоже донести ее до рта, ведь ртом по-прежнему интереснее ощупывать предметы. И, конечно, нужно донести до рта ноги, пеленку, мамины бусы и многое другое. Давайте ребенку игрушки и предметы из разных материалов, все это поможет развитию мелкой моторики, а еще — речи и интеллекта.

Эмоции

Малыш все ярче реагирует на окружающий мир: он не просто улыбается, а начинает смеяться! Его может развеселить всё, что угодно: от смешного звука до пролетевшей рядом пушинки. От смеха ребенок может начать икать — не пугайтесь, это нормально. Чтобы помочь детке развить понимание разных эмоций, показывайте ему разные выражения лица, при этом беседуйте с ним разными голосами — грустным, веселым, сердитым, можно строить рожицы. Малыш попытается копировать и перенимать вашу мимику, так он учится управлять мышцами лица и понимает, какое выражение лица и какой голос подходит к каждому из настроений.

Звуки и речь

Дети соединяют глухие согласные с гласными, гулят и произносят смешные звуки «кха», «гы», поют настоящие протяжные «песенки». Этот этап длится до четырех-пяти месяцев. Затем малыш пытается произносить слоги. В его арсенале появляются губные звуки: «б», «м», «п», и к полугоду он может «выстреливать» слогами: «ба», «ма—ма», «пы». Это еще не слова, и не стоит думать о гениальности младенца, который произнес «мама» в полгода. Кроха учится выражать свои желания и эмоции слогами. Из них постепенно сформируется то, что логопеды называют «детским лепетом», а чуть позже — настоящие слова.

Развитие речи у ребенка до года Что влияет на формирование речи у ребенка и как ее правильно развивать. Читать дальше

От шести до двенадцати

Зрение

В полгода малыш хорошо видит близкие и отдаленные предметы. В восемь месяцев он различает своих и чужих людей и может пугаться незнакомцев, хмуриться в ответ на их улыбку. К 10–11 месяцам ребенок начинает отслеживать предметы в динамике: с удовольствием смотреть на движущиеся игрушки, животных или мультики на экране телевизора. К году дети лучше видят вдаль, хорошо различают мелкие предметы. Они начинают видеть вещи «объемно» и оценивать расстояние до них. Для полноценного развития зрения детям нужна смена впечатлений. Гуляйте в разных местах, читайте ребенку книжки с картинками, катайте друг другу машинки и мячик.

Слух

Ребенок начинает различать разные голоса: узнает близких по голосу и настораживается, если слышит незнакомую речь. Он хорошо знает свое имя и отзывается на него, улыбается, тянется к маме или папе. Подражает звукам и даже может подпевать знакомым мелодиям, попадая в ноту. Понимает обращенную к нему речь.

Вкус и запах

Во втором полугодии мамы активно вводят прикорм, и вкус ребенка развивается стремительно. У него появляются предпочтения: например, он выплевывает пюре из цветной капусты или кабачка, а вот сладенькую рисовую кашку ест с удовольствием. Мамы ухитряются смешивать продукты так, чтобы угостить детку даже нелюбимой брокколи. Но многие малыши все равно очень настойчивы в своих пристрастиях, и в этом проявляется их характер. Ясно одно: дети по-прежнему любят сладенькое — это остаточный рефлекс, который побуждает новорожденного пить сладковатое материнское молоко и выплевывать любую другую пищу, и этот рефлекс остается с нами на всю жизнь.

Тактильные ощущения

Ребенок осваивает ручки, они становятся главным инструментом тактильных впечатлений, забирая эту функцию у губ и языка. Игры с предметами становятся сложнее. Ребенок пытается строить башенки, разделять игрушки на части, бросать и сжимать вещи. К году он может брать пальчиками крупные и довольно мелкие предметы. Чтобы помочь развитию мелкой моторики, интеллекта и речи, позаботьтесь, чтобы у малыша были игрушки разной фактуры и формы. Играйте с ним в игры, в которых нужно перемещать небольшие предметы, гонять бусинки по струнам, ощупывать разные поверхности. Называйте цвета и фактуры: гладкий, колючий, пушистый.

Эмоции

После полугода эмоции ребенка становятся более сложными. Малыш может сердиться, грустить, радоваться, беспокоиться. К 7–8 месяцам у него появляется «социальная ссылка»: в незнакомой ситуации малыш внимательно наблюдает за эмоциональной реакцией мамы или других значимых взрослых — и копирует ее. Поэтому особенно важно следить за своим отношением к событиям в это время. Ребенок пытается понять эмоциональное состояние взрослых, их отношение к происходящему и к нему самому. Так малыш постепенно формирует образ самого себя: например, я хороший, нужный, любимый. После 7 месяцев появляется «страх расставания» — грусть или испуг, если мама вдруг исчезает из поля зрения. Малыши начинают преследовать мам и не дают им даже принять ванну или сходить в туалет. Что поможет? — разговаривайте с малышом через дверь или из другой комнаты, чтобы он не беспокоился.

Звуки и речь

В восемь месяцев дети уверенно говорят слогами: «ма— ма-ма » или «го-го-го» . К 10–11 месяцам появляются устойчивые пара слогов и первые слова: «мама», «ляля». К году малыш может говорить 3–5 или больше двусложных слов. Он понимает обращенную к нему речь, выполняет просьбы — например, отнести на место пирамидку или мячик, понимает слово «нельзя». Словарный запас будет зависеть от особенностей нервной системы малыша, а еще, конечно, от того, как с ним общались весь первый год его жизни. Но чаще всего к году сынок или доченька порадуют вас долгожданным словом «мама». Малыши подражают речи взрослых, копируют интонацию, активно помогают себе жестами. Еще чуть-чуть — и с ними будет можно по-настоящему поговорить.

За год ребенок проделывает огромный путь. После рождения для него главными были тактильные ощущения, запахи и вкус, а к году на первое место выходят зрение, слух, мелкая и крупная моторика, эмоции и речь. И на каждом этапе развития важно поддерживать малыша на понятном ему «языке»: новорожденного носить на ручках у сердца, а с годовалым ребенком больше разговаривать и играть в интересные и доступные игры.

Фото:

www.pexels.com

www.globallookpress.com