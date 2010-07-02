Массаж и гимнастика ребенку в возрасте 3-4 месяцев

В нашей статье вы найдете комплекс массажа и упражнений для малыша трех месяцев, а также информацию о физическом развитии ребенка к трем месяцам.

К трехмесячному возрасту ребенок начинает вести более активный образ жизни. Теперь он бодрствует на несколько часов больше, так что можно для занятий гимнастикой выбрать такое время, когда у малыша хорошее настроение.

В 3,5 месяца малыш уверенно держит головку, способен приподнимать грудь и опираться на руки. В этом возрасте его надо как можно чаще класть на живот. Эта процедура способствует укреплению различных мышц, в том числе и мышц шеи.

В 4 месяца ребенок уже может держаться на вытянутых руках, опираясь ладонями на кровать. Чтобы у ребенка развивались связочный аппарат суставов кистей и мышцы ладоней, нужно научить его хлопать в ладоши и ударять ими по какому-нибудь ровному твердому предмету. Кроме того, укреплению мышц и суставов активно способствует детская игра «ладушки».

В 4 месяца ребенок впервые начинает «разговаривать». Если ему что-то нравится, он начинает лепетать на своем, только ему понятном языке и улыбаться. Кроме того, он активно двигает руками и ногами, а это упражнение очень полезно для развития и укрепления мышц и суставов.

В возрасте 4-х месяцев у ребенка появляется интерес к различным игрушкам. Он все чаще берет их в руки и пытается удержать. Родители должны способствовать развитию этого интереса, так как при захвате игрушек у малыша развиваются и укрепляются суставы и мышцы рук. Чтобы это развитие происходило без осложнений, рекомендуется покупать ребенку погремушки с удлиненной круглой ручкой. Кроме того, необходимо следить, чтобы ребенок во время игры отставлял большой палец.

В 3-месячном возрасте у детей, как правило, исчезает гипертонус мышц-сгибателей рук, а в 4 месяца — мышц-сгибателей ног. В этом возрасте можно начать различные пассивные упражнения, укрепляющие мышцы-сгибатели рук и ног. В первое время они достаточно простые и легкие, но постепенно должны становиться все более и более сложными.

Основным методом проведения пассивных упражнений является вибрация, или встряхивание. Кроме того, в комплекс процедур следует ввести новый массажный прием — растирание, основанное на массировании поверхности тела подушечками согнутых пальцев. Начинать и заканчивать процедуру массажа следует поглаживанием, потому что этот прием способствует успокоению нервной системы ребенка и расслаблению его мышц.

Постепенно приемы массажа должны становиться все более активными и интенсивными. Кроме того, в этом возрасте допускается введение в комплекс таких упражнений, выполнение которых связано с применением гимнастических снарядов. Одним из таких снарядов должен стать ярко раскрашенный надувной мяч. Приемы гимнастики на мяче в нашей статье Мой весёлый звонкий мяч, или тренажёр для грудничков .

Нужно следить за гигиеной ребенка и как можно чаще проводить водные процедуры (теплые ванны). Уже в этом возрасте его нужно учить плавать, потому что плавание не только укрепляет суставы и мышцы ребенка, но и благотворно влияет на весь его организм.

Длительность занятий детей 3—4-месячного возраста следует постепенно увеличивать. Если до 3-х месяцев их продолжительность составляла 15 минут, то в возрасте 3,5—4-х месяцев их можно довести до 20—25 минут. Увеличение продолжительности занятий допускается в том случае, если ребенок здоров и у него отсутствует отрицательная реакция на занятия гимнастикой. В противном случае необходимо проконсультироваться у врача-педиатра. Если какое-либо упражнение вызывает у ребенка отрицательные эмоции, то его нужно исключить.

Массаж ног

Исходное положение — лежа на спине.

Данная процедура выполняется методами поглаживания и кольцевого растирания. Ее следует начинать легким поглаживанием по направлению от пятки к бедру (не более 4-х движений). После этого следует перейти к кольцевому растиранию ног. Вся процедура заканчивается несколькими поглаживающими движениями каждой ноги.

Кольцевое растирание ног

Для того, чтобы правильно выполнить данную процедуру, следует большими и указательными пальцами захватить ногу ребенка так, чтобы левая рука располагалась выше правой. Затем нужно начать делать круговые движения руками по наружной стороне голени и в 3 оборота достигнуть колена. Необходимо помнить, что колено растирать строго запрещается. После этого нужно перейти к растиранию мышц бедра. Данную процедуру следует повторить 6 раз. В процессе процедуры кожа должна покраснеть.

Как уже отмечалось выше, все упражнение заканчивается поглаживанием.

Скользящие шаги (с вибрацией)

Исходное положение — лежа на спине.

Данное упражнение благотворно влияет на развитие и укрепление мышц и суставов ног ребенка. Во время процедуры нужно избегать резких движений, чтобы ребенок не получил травму.

Для выполнения упражнения следует взять в руки голень ребенка так, чтобы большой палец руки массажиста находился на внешней стороне голени, а остальные пальцы — на внутренней. Основным приемом выполнения данного упражнения является встряхивание. Для этого нужно выпрямить левую ногу ребенка и слегка ее встряхнуть. Затем снова ее согнуть. При этом необходимо следить, чтобы пятка плавно скользила по столу, не отрываясь от его поверхности.

Такую же процедуру нужно провести и с правой ногой. Данное упражнение следует повторить 4 раза для каждой ноги.

Если у ребенка в возрасте 3—4 месяцев не исчез гипертонус мышц-сгибателей, это упражнение нужно отменить или заменить его рефлекторным упражнением «ходьба».

Рефлекторное упражнение «ходьба»

Исходное положение — стоя на ногах.

Для выполнения данного упражнения следует повернуть ребенка лицом к себе и приподнять за подмышки так, чтобы подошва его ног слегка касалась поверхности стола. Почувствовав твердую поверхность, ребенок начнет рефлекторно передвигать ногами.

Массаж ступней

Исходное положение — лежа на спине.

Основными приемами массажа ступней являются поглаживание, растирание и поколачивание. Начинать процедуру нужно с трех поглаживаний. Затем следует перейти к растиранию внешней и внутренней части ступни по направлению от пятки к пальцам ребенка. После поглаживания и растирания можно начать поколачивание ступней малыша. Для выполнения упражнения необходимо 8—10 раз слегка ударить по ступне ребенка тыльной поверхностью указательного пальца.

Данный прием следует проводить по направлению от пятки к пальцам и обратно. Массаж нужно закончить поглаживаниями каждой ступни ребенка.

Сгибание и разгибание ступней

Исходное положение — лежа на спине.

Данная процедура способствует развитию и укреплению мышц ног. Для выполнения нужно слегка надавливать на основания пальцев со стороны подошвы. В этом случае ступня ребенка будет рефлекторно сгибаться. После этого следует осторожно растереть внешний край ступни, и она сразу распрямится. Данную процедуру необходимо повторить 4 раза.

Массаж рук

Исходное положение - лежа на спине.

Для выполнения упражнения следует большой палец массажиста вложить в ручку ребенка и сжать ее в кулачок. Затем, придерживая рукой кисть ребенка, нужно сделать 5 движений приемом поглаживание, выполняя их по направлению от ладони к плечу.

После этого можно перейти к кольцевому растиранию рук. Все упражнение нужно закончить поглаживанием (3 раза).

Кольцевое растирание рук

Для выполнения этой процедуры нужно взять кисть ребенка большим и указательным пальцами и растирать ее активными круговыми движениями. Упражнение следует делать таким образом, чтобы в 4 оборота пальцы массажиста достигли локтя, а в 6 оборотов дошли до плеча. В процессе процедуры кожа на руке малыша должна покраснеть. Данную процедуру рекомендуется повторить 5 раз.

Скрещивание рук на груди

Исходное положение — лежа на спине. Руки ребенка должны быть скрещены на груди.

Для выполнения упражнения следует вложить большие пальцы рук в ладони ребенка и сжать ладошки в кулачки. Оставшимися пальцами необходимо придерживать его за кисти рук. Затем, слегка встряхивая ручки ребенка, несколько раз развести их в разные стороны и снова скрестить на груди. Чтобы правильно выполнить упражнение, надо периодически чередовать положение рук: сначала правая располагается сверху, затем — левая. Данную процедуру повторить 6 раз.

Поворот на живот

Исходное положение — лежа на спине. Данное упражнение способствует развитию и укреплению многих мышц ребенка. Его необходимо повторять несколько раз в день.

Для выполнения процедуры правой рукой следует поддерживать ноги малыша за нижнюю часть голеней. Вложить в ладонь ребенка указательный палец левой руки, сжать ее в кулачок, а другими пальцами держать на его запястье. При этом нужно следить, чтобы ноги ребенка были выпрямлены.

Упражнение начинается с того, что массажист осторожно поворачивает его таз на правый бок. Во время процедуры ребенок самостоятельно начинает поворачивать влево голову, грудь и плечи. Когда ребенок повернулся на правый бок, его нужно задержать в этом положении на несколько секунд. Затем следует вытянуть левую руку ребенка вперед, и он рефлекторно перевернется на живот. При этом его руки должны располагаться под грудью, а ладони лежать прямо.

Поворот на живот через левый бок делается так же, как и предыдущее упражнение. Для его выполнения необходимо переворачивать ребенка не левой, а правой рукой.

Приподнимание головы и туловища из положения на спине

Исходное положение — лежа на спине.

Упражнение способствует развитию и укреплению мышц живота и шеи. Для его выполнения следует вложить большие пальцы в ладони ребенка и сжать их в кулачки, а другими пальцами обхватить кисть руки. Затем нужно осторожно потянуть ребенка за руки так, чтобы у него слегка приподнялись голова и плечи. Сажать ребенка запрещается. Упражнение повторить 3 раза.

Массаж живота

Исходное положение — лежа на спине.

Основными приемами массажа живота являются различные виды поглаживаний — по косым мышцам живота, встречные и круговые. Все процедуры нужно повторять по 4 раза.

После поглаживаний следует перейти к растиранию мышц живота: сначала к круговому, а затем — по прямым мышцам. Для выполнения кругового растирания живота нужно делать круговые движения одной рукой по направлению от пупка до ребер. Затем двумя руками нужно сделать растирание по прямым мышцам живота. Все движения должны быть активными и ритмичными. К концу процедуры кожа ребенка должна слегка покраснеть. В конце процедуры нужно снова сделать несколько приемов поглаживания.

Массаж спины

Исходное положение — лежа на животе.

Основным методом проведения процедуры является поглаживание. Производятся плавные поглаживания ягодиц и спины, которые следует выполнять двумя руками. Внешней стороной ладоней нужно делать движения вверх, а внутренней стороной — вниз. Данную процедуру необходимо повторить 4 раза.

Прямое растирание спины

После плавных поглаживаний следует перейти к прямому растиранию спины. При выполнении массажа можно сочетать прямые и круговые движения. Процедура заключается в сдвигании кожи пальцами левой руки сверху вниз, и наоборот, пальцами правой руки — снизу вверх.

Растирание спины по спирали

Как и предыдущее упражнение, оно выполняется двумя руками, причем пальцы левой руки должны перемещать кожу против часовой стрелки, а пальцы правой руки — в противоположную сторону. В процессе процедуры необходимо периодически менять руки. Данную процедуру нужно проводить, пока кожа ребенка слегка не покраснеет. Упражнение следует завершить плавным поглаживанием.

Массаж груди

Исходное положение — лежа на спине.

Основными приемами массажа груди являются поглаживание и вибрация. Поглаживания проводятся в 2 этапа: круговые поглаживания и обыкновенные. В начале процедуры нужно сделать несколько круговых поглаживаний груди, а затем перейти к обычным поглаживаниям по межреберьям ребенка, которые следует проводить расставленными пальцами.

После поглаживания можно приступить к вибрации. Для ее выполнения следует очень осторожно нажимать на грудь ребенка по направлению от середины грудной клетки к бокам. Данную процедуру нужно повторить 3—4 раза. Закончить процедуру необходимо несколькими круговыми поглаживаниями грудной клетки.

Упражнение «боксер» (выпады руками)

Исходное положение — лежа на спине. Данное упражнение способствует развитию и укреплению мышц и суставов плеча и рук. Для его выполнения следует вложить большие пальцы в ладони ребенка, а остальными захватить его запястья. Упражнение основано на чередовании сгибания и разгибания рук. Например, если правая рука ребенка согнута, то левая должна быть вытянута. При вытягивании руки ребенка необходимо следить, чтобы его плечо было слегка приподнятым. Эти движения во многом напоминают боксирование. Данное упражнение повторяется 6 раз каждой рукой. Во избежание травмы во время занятий нужно следить, чтобы ребенок не делал резких движений.

Упражнение на мяче

Исходное положение — лежа на животе.

Данная процедура способствует развитию и тренировке вестибулярного аппарата, а также расслаблению мышц конечностей. Она должна проводиться через полчаса после приема пищи.

Для ее выполнения необходимо использовать большой надувной ярко раскрашенный мяч. Такой снаряд вызовет у ребенка положительные эмоции. Кроме того, необходимо следить, чтобы мяч не был холодным. В противном случае он может вызвать отвращение и неприязнь ребенка.

Упражнение начинается с того, что ребенка кладут на мяч животом вниз и разводят его колени в разные стороны. После этого ребенка следует осторожно покачать на мяче по кругу и из стороны в сторону. Чтобы ребенок не упал с мяча и не получил травму, его нужно постоянно придерживать одной рукой за спинку.

Источник: Цикл статей "мама и малыш"