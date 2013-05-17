Не плачь, малыш!

Моему сыну полтора года. И только сейчас я начинаю вспоминать, что такое спокойные ночи и несколько минут тишины днем, пока ребенок занят своими делами. Время до этого превратилось в череду истерик, слез, невысыпаний моих, мужа и ребенка. Каждый день я по много раз задавалась одним и тем же вопросом: ну почему же ты плачешь, малыш? И, правда, почему плачут маленькие детки? Мы рассмотрим основные причины детских слез и вместе подумаем о том, как помочь крохе.

Причина №1 : малыш голоден

Пожалуй, наиболее распространенная причина. Пока кроха еще не умеет просить добавки, и о том, что не наелся, будет сообщать криком и плачем. Многие молодые мамочки ошибочно предполагают, что, если молоко не бьет из груди фонтаном, то ребенку не хватает питания. На самом деле, основной показатель сытости малыша – количество мокрых пеленок и достаточная прибавка в весе (в первые месяцы жизни не менее 500 гр.).

Тип плача: Громкий, требовательный, протяжный крик. Возможно, малыш покраснеет и будет тянуться к маме.

Как помочь: Накормить: предложить грудь или смесь. И неважно, что еще не пришло время еды. Все больше врачей рекомендуют кормить детей по требованию, а не по расписанию.

Маме на заметку! Проводим «пеленочный тест». Проще говоря, считаем количество суточных «пописов». Для этого на целый день и желательно на ночь тоже, отказываемся от подгузника и усердно считаем намоченные малышом пеленки. У сытого малыша (речь идет о детях, получающих только грудное молоко и смесь) в сутки их должно быть от 10 до 25 штук.

Причина №2: малышу холодно или жарко

Терморегуляция у маленьких деток – процесс сложный и существенно отличающийся от взрослого. В первые два месяца на ночь я так кутала ребенка, что наутро он просыпался красный и мокрый, а пару раз даже поднималась температура. Поэтому здесь важна золотая середина. Не кутайте малыша, но и не морозьте, особенно если никогда до этого не закаливали ребенка.

Тип плача: При перегревании ребенок будет постоянно хныкать, разбрасывать ножки и ручки, возможно покраснение кожи и повышение температуры. О замерзании детки обычно дают знать пронзительным криком, который постепенно переходит в тихие всхлипывания.

Как помочь: Если плач ребенка вызван перегреванием, снимите с него одежду, в том числе подгузник. Можно обтереть тельце влажной тряпочкой.

Если крохе холодно – не стоит сразу кутать его в несколько слоев одежды. Достаточно надеть еще одну кофточку, а на ножки носочки.

Маме на заметку! Холодные ручки и ножки еще вовсе не говорят о том, что малыш замерз. Связано это с недостаточно зрелой нервной системой. Температуру тела лучше проверять по шейной складочке под затылком, можно так же потрогать живот или спинку.

Причина №3: у крохи мокрый подгузник или пеленки

Даже если это многоразовый подгузник, а малыш сделал свое мокрое дело всего лишь один раз! Некоторые детки настолько привередливы, что требуют постоянной смены памперсов. К сожалению, даже современные подгузники не могут гарантировать стопроцентной сухости. Кроме того, дискомфорт может быть связан с появлением опрелостей или наоборот, если кожа крохи слишком сухая.

Тип плача: Ребенок хныкает, практически не переставая. Плач может быть то тихим, то громким. И исчезнет только после переодевания.

Как помочь: Убрать мокрые подгузники и пеленки, подмыть малыша, одеть в сухую чистую одежду. Очень важно помнить о том, что при опрелостях желательно пользоваться лишь тальком, а вот сухие места на коже ребенка можно смазать жирным детским кремом.

Маме на заметку! Даже если для удобства своего и малыша, вы используете подгузники круглосуточно, необходимо хотя бы несколько раз в день давать ребенку возможность «поголопопить». Пусть голенький малыш некоторое время подышит всем своим тельцем. Начинайте с нескольких минут, постепенно увеличивая время. Это замечательная профилактика опрелостей. Ну и простудных заболеваний, само собой.

Причина №4: ребенок хочет внимания

Далеко не все малыши готовы целый день лежать в кроватке, агукать и сучить ручками-ножками. Наш любознательный малыш во время бодрствования не пролежал так ни минуты. Развлекали его, как могли: носили на руках по всей квартире, выкладывали на развивающий коврик, бегали вокруг сына с погремушками.

Тип плача: Непрерывный, хныкающий. Ребенок будет следить взглядом за взрослыми и возможно, тянуть маленькие ручонки к маме и папе.

Как помочь: Возьмите на руки, обнимите малыша. Помогут так же различные игрушки-погремушки. А иногда ребенку всего лишь нужно на несколько минут ощутить телесный контакт с мамой. Чем старше становится ребенок, тем больше у него информационный голод. Малыши просто обожают путешествовать на руках у родителей. А если в это время вы еще рассказываете, где и что лежит – восторгу нет предела. Смотреть в окно – одно из любимых занятий маленьких деток. Таким образом, кстати, можно успокоить малыша перед сном. Погасить везде свет, взять кроху на руки, поднести к окну и тихонько шепотом рассказывать о том, что происходит на улице.

Маме на заметку! Есть такие детки, которые практически живут на руках у мамы и папы. Но, помимо того, что это тяжело физически, так еще и домашние дела копятся. В этом случае маме на помощь придет слинг, а когда малыш немного подрастет – эрго-рюкзак. Благодаря этим чудо-вещам, и ребенок на руках у мамы, и домашние дела можно делать.

Причина №5: у крохи что-то болит

Новорожденного беспокоят колики в животике, у подрастающего малыша начинают резаться зубки. Приятного мало. Но, к сожалению, не всегда плач малыша связан лишь с этими двумя причинами. Первые три месяца наш сын кричал как потерпевший, практически не переставая. Педиатр все списывала на колики, назначая всевозможные средства от них и успокаивающие микстуры. И лишь на годовой (!) комиссии грамотный хирург обнаружил у ребенка родовую травму – вывих шейного позвонка. К счастью, сейчас все хорошо! Но я представляю, как намучался наш сын. Сомневаетесь в компетентности своего врача? Сходите для подстраховки к другому.

Тип плача: В обоих случаях плач будет пронзительным и громким, могут быть небольшие перерывы. При боли в животе малыш может тужиться, поджимать ножки.

При прорезывании зубов – обычно отмечается повышенное слюноотделение и желание грызть все, что попадается в поле зрения.

Как помочь: В аптеке полно различных средств на основе симетикона, которые помогут малышу справиться с болями в животике. Проконсультируйтесь с врачом и подберите то, что подходит именно вам. Хорошим действием обладает старая добрая укропная водичка. В период прорезывания зубок приобретите обезболивающие сиропы и специальные гели. Можно так же массировать десны малыша чистым пальцем.

Маме на заметку! Иногда выбраться в аптеку нет возможности, а помочь малышу хочется незамедлительно. При коликах у ребенка, воспользуйтесь хорошим проверенным средством. Прогладьте пеленку утюгом, сверните в несколько раз и приложите (осторожно, чтобы не обжечь) к животику малыша. Можно сделать массаж и легкую зарядку, поочередно поджимая ножки к животику и делая ими велосипед. От зубной боли помогут специальные силиконовые прорезыватели, которые на несколько минут перед использованием необходимо поместить в холодильник.

Причина №6: ребенок устал/хочет спать

Это мы, взрослые, почувствовав усталость, можем пойти и прилечь. А малыши даже не всегда понимают, что их дискомфорт связан с необходимостью отдохнуть. В итоге малыш перевозбуждается все сильнее. А процесс укладывания становится мучительным, как для мамы, так и для малыша.

Тип плача: Ребенок при усталости, скорее всего, будет продолжительно и тихонько хныкать. Может начать тереть глазки или ушко.

Как помочь: Возьмите малыша на руки, покачайте, спойте колыбельную или расскажите спокойным голосом сказку. Можно искупать ребенка в теплой ванной с добавлением успокаивающих настоев с травками. Кроме того, важно придерживаться режима каждый день. Не страшно, если он будет немного плавающим. Благодаря ежедневным усилиям, в скором времени, кроха уже сам будет подавать знаки, что пора кушать или ложиться спать.

Маме на заметку! Если малыш не хочет укладываться дома, попробуйте выйти с ним на улицу. Дети гораздо лучше спят на свежем воздухе. А пользы сколько и вам, и ребенку. Многие мамочки укачивают ребенка на большом мяче – фитболе. Возьмите кроху на руки, сядьте на мячик и плавно раскачивайтесь.

Причина №7: кроха чувствует мамино настроение

Да-да, именно так! Маленькие дети – прекрасные детекторы, считывающее наше состояние. И если мама встала не с той ноги, ее все раздражает и злит, если она устала или плохо себя чувствует, вряд ли ребенок будет спокойным и довольным. В свое время это открытие очень помогло мне понять беспричинные капризы ребенка.

Тип плача: ребенок будет хныкать, достаточно громко, но с перерывами. Хныканье может перейти в продолжительный плач. Детки постарше при этом будут тянуть ручонки ко взрослым и ползать или ходить за ними повсюду хвостиком.

Как помочь: Помощь в данном случае нужна, в первую очередь, маме. Успокоиться, стараться не показывать ребенку своего дурного настроения. Само собой, невозможно быть всегда в прекрасном расположении духа, но и срываться на ребенке нельзя. Можно на несколько минут выйти в другую комнату, потопать ногами и даже немного покричать (но только так, чтобы не напугать ребенка, конечно). Можно попросить других членов семьи посмотреть за ребенком, а маме принять теплую ванну или просто полежать несколько минут в тишине.

Маме на заметку! Старайтесь как можно больше отдыхать. Помните про разделение обязанностей с мужем. Ведь отдохнувшая мама – счастливая мама!

Бывает так, что все принятые меры не дают результата, и ребенок все равно продолжает капризничать. Тогда просто постарайтесь создать дома спокойную дружелюбную обстановку, чаще берите малыша на руки, разговаривайте с ним и, главное, наберитесь терпения! Ведь вы заметить не успеете, как пройдет время, и ребенок сам вам расскажет о том, что его беспокоит и чего он хочет!