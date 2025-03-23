Календарь развития ребёнка. Первый месяц

Новорожденный ребёнок за первый месяц жизни стремительно развивается и адптируется к окружающему миру и новым условиям. Как развивается новорожденный, какие есть нормы развития ребёнка в первый месяц жизни и что должно насторожить родителей?

Нормы сна: 18-20 часов в сутки Нормы роста: мальчики — 48 - 51,8 см, девочки — 47,9 - 50,4 см. Нормы веса: мальчики — 2,9 - 3,9 кг, девочки — 2,8 - 3,7 кг. Средние прибавки: 600 г, 3 см.

Как выглядит новорожденный ребенок

После рождения ребенок мало похож на младенца с открытки: у него могут быть немного деформированы череп и нос, отекшие веки. Тон кожи — от розового до темно-розового. Это нормализуется в течение 2-3 недель, но начнутся другие изменения.

На 2-4 неделе на носике и лице ребенка могут появиться младенческие угри, кожа становится красноватой и шершавой. Это проходит за месяц-полтора и не требует специального ухода. К концу первого месяца начинают выпадать младенческие волосы, на затылке может появиться лысина.

Руки и ноги ребенка иногда становятся холоднее тела, температура может повышаться до 37,4°C и вскоре снижаться. Это связано с тем, что до полугода организм только учится регулировать температуру тела.

Что умеет ребёнок в первый месяц жизни

У малыша весь первый месяц, сохраняются рефлексы: сосательный, хватательный, поисковый, ползанья, автоматической походки. Они начинают затухать со второго месяца.

Движения у новорожденных хаотичны: дети резко вскидывают ручки и ножки из-за резкого звука, могут случайно перевернуться отталкиваясь от предметов. К концу месяца ребенок начинает управлять мышцами и начинает приподнимать головку лежа на животе, удерживать взгляд на ярких предметах.

Малыш пока видит все в черно-белых тонах и лучше всего различает предметы на расстоянии 30-40 см. Глаза малыша могут блуждать или косить. Чаще всего это проходит через несколько недель или месяцев, когда мышцы глаз окрепнут и созреет нервная система.

Как ест новорожденный

Грудное молоко ребенок получает по требованию и может есть 8-12 раз в сутки и больше с перерывами от 30-60 минут до 3-3,5 часов. Продолжительность кормления — от 5-10 до 30-40 минут. При искусственном вскармливании малыши едят 7-8 раз в сутки через 3-3,5 часа, в среднем.

В первые дни после рождения стул может быть черным и черно-зеленым — это меконий, первородный кал. Затем его цвет становится желтым. Оттенок может меняться, это зависит от состава грудного молока и лекарств, которые педиатр прописал малышу.

Опорожнять кишечник ребенок может от нескольких раз в день до раза в два дня. У многих младенцев бывают кишечные колики, которые начинаются обычно на 3-4 неделе. Это не болезнь, а возрастная настройка пищеварительного тракта, но если колики доставляют малышу мучения, посоветуйтесь с педиатром.

Как спит новорожденный

Младенцы могут спать 18-20 часов в сутки, но редко непрерывный сон продолжается дольше шести часов. Малыши часто просыпаться — иногда каждые полчаса. К концу месяца может установиться более продолжительный ночной сон.

Как общается ребёнок первого месяца жизни

В первый месяц ребенок реагирует на голод, дискомфорт, яркий свет, громкие звуки только плачем, при этом часто плачет и без видимой причины. Он слышит слова, чувствует прикосновения, которые ему необходимы. Запоминает и скоро начнет узнавать близких. Маму узнает по запаху и голосу уже спустя 5-7 дней после рождения. Может улыбаться во сне, а осознанная улыбка появляется, самое раннее, к концу первого месяца, но чаще на втором месяце жизни.

Как играть с малышом

Главное, что нужно ребенку, — присутствие мамы, ее голос, прикосновения. Если мама и другие близкие носят младенца на руках, кормят по требованию, реагируют на плач, говорят с ним, это уже закрывает большую часть потребностей малыша. Мама может делать ребенку легкий массаж и зарядку для грудничков, показывать яркие предметы, петь ему песенки. Других игр в этом возрасте пока нет.

Что должно насторожить родителей