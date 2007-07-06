Капелька солнца в тарелке. Вводим в рацион малыша подсолненоче масло

http://www.nanya.ru/

Настал момент ввести в рацион крохи подсолнечное масло. Какое выбрать при сегодняшнем многообразии, тем более что специализированного детского пока еще не выпускают?

Из масел, применяемых в нашей стране, подсолнечное наиболее полезно. Оно отличается высоким содержанием жира, полиненасыщенных жирных кислот (60%), входящих в мембрану клеток человека, и витамина Е. Примерно такой же состав у кукурузного масла. Высокой пищевой ценностью обладают также соевое и оливковое масла. Полиненасыщенные жирные кислоты бывают двух видов: заменимые и незаменимые (последние поступают с пищей). К заменимым относится олеиновая кислота, к незаменимым - линолевая (класс Омега-6, содержится со всех растительным маслах). Для растущего организма этот продукт просто необходим. В нерафинированном подсолнечном масле также содержатся фосфолипиды. Они улучшают его усвоение организмом ребенка. Кроме этого, растительные масла обладают желчегонным и слабительным свойством.

Едва ли кто-нибудь из нас, выливая из бутылки на сковороду или в салат порцию подсолнечного масла, задумывался над тем, откуда - в историческом и сугубо географическом плане - течет к нам эта большая и могущественная янтарная река. Ее происхождение связано с волшебным цветком «гелиантус» (от греч. helіos - солнце) - цветком солнца.

Родиной подсолнуха считают Северную Америку. Индейцы употребляли в пищу его семена, использовали цветок как лекарство. Инки поклонялись подсолнечнику, как священному цветку. Семена растения, которое на своей родине, в Северной Америке, считали сорняком, впервые высеяли в Мадридском ботаническом саду в 1510 году. И лишь через два столетия англичанин по фамилии Бенуа нашел способ извлекать из его семян вкусный и очень полезный продукт - подсолнечное масло.

Что подходит крохе?

Подсолнечное масло получают из семян подсолнечника. Оно имеет золотисто-желтый цвет и различной интенсивности запах семечек.

Подсолнечное масло выпускают трех видов - нерафинированное, рафинированное и дезодорированное . Они отличаются друг от друга степенью очистки.

Так, нерафинированное очищают только от механических примесей. Оно может содержать вещества, образовавшиеся во время обработки. Именно поэтому этот вид подсолнечного масла имеет характерный осадок. Его отличают интенсивная окраска, ярко выраженный вкус и запах семян подсолнечника. Но оно может содержать остаточные количества гербицидов, поэтому в питании ребенка лучше использовать рафинированное (очищенное) и дезодорированное (лишенное запаха) подсолнечное масло. Хранить это масло нужно не только в темном, но и прохладном месте при температуре от +5о до +20о С.

Рафинированное масло подвергают более высокой степени очистки, в результате которой происходит удаление свободных жирных кислот, красящих, ароматических и вкусовых веществ. Оно прозрачное, золотистого или светло-желтого цвета, без вкуса и запаха. Однако его пищевая ценность ниже, ведь в процессе рафинации разрушается часть витаминов. При хранении в нем не образуется осадок. Оно отлично подходит для выпечки и жарки: не пенится и не «стреляет» на сковороде. Несмотря на относительно невысокую пищевую ценность рафинированного подсолнечного масла, знакомство крохи с этим продуктом лучше начать именно с него. Оно безопасно для ребенка, а также по-прежнему содержит значительную часть жирных кислот. Высокая степень очистки продукта позволяет предотвратить появление аллергических реакций, пищевых расстройств у малыша. Кроме того, ярко выраженный запах подсолнечника, который так нравится многим взрослым, может отбить у крохи желание есть знакомое блюдо.

«Холодный отжим». Масло с такой надписью выжимают из семян при высоком давлении и температуре не выше 40-45о С. Продукт получается темным, пахучим, с большим осадком. Такое масло считается самым полезным.

«Горячий отжим». Семена перед прессованием обжаривают. В результате масло лишается некоторых полезных веществ.

«Гидратированное». Масло обрабатывают водой, удаляя скоропортящиеся фосфорсодержащие компоненты. После этой операции оно становится прозрачным.

«Осветленное». Из масла удаляют пигменты, и оно осветляется до бледно-соломенного цвета.

«Дезодорированное». С помощью специальных реагентов из масла извлекают летучие ароматические соединения.

К сожалению, даже при выборе такого продукта, как подсолнечное масло, нужно проявлять осторожность! Ведь сейчас в магазинах такое его разнообразие! Но не все, что стоит на прилавках, можно использовать в питании детей раннего возраста. Некоторые виды масел отличаются невысокой пищевой ценностью, что, естественно, отражается на цене.

Внимательно изучите этикетку на упаковке продукта. В противном случае вы можете купить вместо подсолнечного масла смесь растительных или подсолнечное масло с примесью других более дешевых и менее ценных в питательном отношении масел (пальмового, рапсового).

Обратите внимание на цвет продукта. Мутноватое масло говорит о том, что оно, возможно, сделано из старых семян подсолнечника.

И, конечно, прежде чем использовать этот продукт в приготовлении блюд малыша, попробуйте его сами. Имейте в виду - масло не должно горчить.

Подсолнечное масло вводят в рацион питания ребенка с 4,5 месяцев. Начинают с нескольких капелек, постепенно доводят его количество до 3-5 г масла в день к году. Начинайте добавлять подсолнечное масло малышу в овощные каши и смеси совсем маленькими дозами - 1-2 капли - и постепенно доводите до нужного количества. Для ребенка старше 3-х лет эту норму увеличивают до 10-18 г в сутки. Ну и, конечно, мамам стоит знать, что для достижения оптимальной питательной ценности рациона малыша кроме подсолнечного масла в меню ребенка следует включать также кукурузное и соевое масла, чередуя их при приготовлении пищи.

Подсолнечное масло в детском питании следует применять в натуральном виде для заправки салатов, винегретов, а также в виде добавок в различные блюда. О соевом и оливковом масле

Еще в древнейшие времена оливковая ветвь была символом мира и благоденствия. Оливки (маслины) содержат 25-40% масла, золотисто-желтого цвета, прозрачного и душистого. Еще его называют прованским маслом, потому что впервые его стали производить во Франции, в провинции Прованс.

По своему химическому составу оливковое масло отличается высоким содержанием олеиновой кислоты. Оно богато витаминами, в 100 г содержится 7 млг витамина Е, также оно содержит незаменимые (полиненасыщенные) жирные кислоты. Приведем пример: чтобы получить 5 г незаменимых жирных кислот, человек должен съесть почти 0,5 кг сливочного масла, а оливкового всего 31 г! Прованское масло отличается превосходным вкусом и отличной усвояемостью.

А соевое содержит очень много фосфатидов и витамина Е. Однако у него есть один недостаток - оно очень быстро портится.

Каждое растительное масло хорошо по-своему. Именно поэтому все виды полезного продукта время от времени должны появляться на нашем столе. Выбор за вами.

И приятного аппетита!