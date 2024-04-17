Организм ребенка на первом году жизни очень хрупок, поэтому необходимо следить за его здоровьем, правильным физическим и психическим развитием, а также многим другим. Это невозможно без плановых врачебных профилактических осмотров.

Наблюдение за малышом осуществляется по родовому сертификату, который будущая мама получает, когда она еще беременна. Этот документ обязывает родителей и врачей провести ряд осмотров ребенка и взять у него основные анализы.

По плану диспансерного наблюдения ребенок должен каждый месяц проходить осмотры у педиатра, а также в определенные периоды посещать узких специалистов в детской поликлинике по месту прописки бесплатно.

Что ж, давайте поговорим о том, какие специалисты должны осматривать малыша, какие исследования необходимо пройти и в каком возрасте, а главное — с какой целью.

Как проводится диспансеризация ребенка до года?

Первый год жизни — ответственный период. Поэтому профилактические осмотры и назначение необходимого объема исследований начинаются с момента рождения малыша и проводятся регулярно, пока ему не исполнится год.

В родильном доме

Ребенок находится под тщательным наблюдением:

с момента рождения и далее его ежедневно осматривает врач-неонатолог

дважды в день взвешивает детская медицинская сестра

проводят необходимые исследования: показатели крови (гемоглобин, лейкоциты и пр.) и скрининг-тест на выявление наследственной патологии (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз и адреногенитальный синдром)

Цели этих мероприятий:

наблюдение за периодом адаптации новорожденного к внеутробным условиям жизни

исключение врожденной или наследственной патологии

в случае необходимости — назначение своевременного лечения

Если в результате наблюдения и проведения необходимых исследований установлено, что ни вам, ни малышу ничего не угрожает, то на 3-5 сутки вас выписывают домой.

Далее диспансерное наблюдение за малышом до года осуществляется в соответствии с утвержденными стандартами и в установленном порядке.

После выписки из роддома

Оставшись с крохой один на один у вас, наверняка, появится масса вопросов. Чтобы на них ответить и не пропустить изменения в общем самочувствии ребенка, на протяжении его первого месяца жизни осуществляется патронаж на дому врачом-педиатром и участковой медицинской сестрой.

Для обеспечения своевременных визитов создана специальная система: в день выписки сведения о вас передаются на участок по месту фактического проживания. И врач с медсестрой посетят вас с малышом дома на первый, второй, десятый и двадцатый день после выписки из роддома.

Цели визитов:

оценка общего состояния малыша и определение группы его здоровья

советы по гигиеническому уходу за ребенком, проведения закаливающих процедур и пр.

· беседа с вами о преимуществах грудного вскармливания

· при необходимости — назначение своевременного лечения

Во время посещений не стесняйтесь: задавайте вопросы, уточняйте, советуйтесь, рассказывайте о проблемах. Ведь когда врач уйдет, вы опять останетесь с малышом один на один с массой сомнений и большой неуверенностью.

На последнем патронаже вас обязательно пригласят на осмотр в поликлинику, укажут сроки посещения, время и день приема грудничков. Такая предосторожность необходима для предотвращения контакта вашего крохи с больными детьми.

Первый месяц

Во время первого визита в поликлинику малютку осмотрит педиатр, невропатолог, офтальмолог (окулист), ортопед и хирург.

Кроме того, ребёнку проводится УЗИ органов брюшной полости, сердца, тазобедренных суставов, головного мозга (нейросонография), аудиологический скрининг.

На приеме у педиатра

Вы узнаете, как изменился ваш малыш с момента рождения: какой набрал вес и как изменился его рост, насколько выросла голова и грудная клетка, какими стали размеры большого родничка.

Педиатр осмотрит кожные покровы ребенка, оценит его психическое и физическое состояние, даст советы по грудному вскармливанию, выявит группу риска и определит группу здоровья.

Врач проведет аудиологический скрининг (проверка слуха), что очень важно, поскольку это поможет исключить врожденную глухоту.

Кроме того, педиатр направит на консультацию к другим специалистам, назначит анализ мочи и крови, а также дополнительные исследования (УЗИ внутренних органов).

На приеме у невропатолога

Врач обследует рефлексы и мышечный тонус у ребенка, определит соответствие его психического развития возрасту и способность удерживать головку. Невропатолог исследует состояние большого и малого родничка, черепных швов. На основании данных осмотра врач рекомендует пройти нейросонографию (УЗИ головного мозга).

На приеме у ортопеда или хирурга (иногда эти специальности совмещаются).

Врач осмотрит малыша на наличие грыж (пупочной и паховой), кривошеи, врожденную косолапость, недоразвитие (дисплазию) тазобедренных суставов, аномалий развития скелета.

Если ваш малыш мужского пола, доктор его исследует на крипторхизм (неопущение яичка в мошонку), гипоспадию (аномалия мочеиспускательного канала, а иногда и самого пениса), водянку яичка.

Далее хирург или ортопед назначит УЗИ тазобедренных суставов.

На приеме у офтальмолога

У крохи в первую очередь проверят проходимость слезных каналов, так как врожденная их непроходимость встречается довольно часто, проявляясь слезотечением и покраснением наружной оболочки глаза (конъюнктивы). Кроме того, офтальмолог проверит остроту зрения и глазное дно у малыша.

Такое комплексное обследование ребенка на первом месяце жизни вполне оправдывает себя, поскольку позволяет на раннем этапе выявить наличие патологий (врожденных, наследственных или приобретенных) и при необходимости назначить своевременное лечение.

Второй месяц

Вы с ребенком посетите только педиатра. Далее визиты к нему станут ежемесячными. Во время них будут проводиться все необходимые измерения (вес, рост, окружность головы и груди и другие).

Врач из месяца в месяц будет:

наблюдать, как ваш малыш развивается физически и психически

видеть, какие навыки он приобретает

давать советы по питанию, массажу, гимнастике и упражнениям

при необходимости назначать исследования и своевременное лечение

Вы же во время этих посещений сможете получить ответы на все интересующие вопросы.

Третий месяц

Педиатр оценивает психическое, физическое и моторное развитие ребенка. Кроме того, врач назначает анализ крови и мочи. Цели такого обследования — исключение анемии и заболеваний.

Третий месяц — период интенсивного развития малыша и изменения тонуса мышц, поэтому кроху должен осмотреть невропатолог. Цели — выявить возможные двигательные нарушения и отклонения в нервно-психическом развитии ребенка.

Также запланирован визит к травматологу-ортопеду.

Шестой месяц

Это своеобразный рубеж. Малыш к этому возрасту уже подрос и многое умеет. Однако бывают ситуации, когда он немного отстает от своих сверстников, поэтому его должны осмотреть педиатр, детский хирург и невропатолог. Цели — вовремя выявить патологию, назначить лечение и дать рекомендации по массажу, гимнастике, упражнениям и пр.

Седьмой и восьмой месяц

Вы с малышом ежемесячно наносите визиты только к педиатру.

Девятый месяц

Для оценки общего физического и психического развития ребенка осматривает педиатр, который назначит еще анализ крови и мочи.

В девять месяцев маленький человечек хорошо сидит, активно ползает, если есть проблемы - педиатр направит вас к хирургу или ортопеду. Цель — убедиться, что костно-мышечная система малыша формируется правильно.

У крохи к этому возрасту прорезаются некоторые зубки, поэтому для исключения врожденных аномалий и отсутствия зачатков зубов его осматривает стоматолог.

Десятый и одиннадцатый месяц

Раз в месяц вы с ребенком посещаете только педиатра.

Двенадцатый месяц

Итак, малышу исполнился год, и у него наступил первый день рождения. Разумеется, это повод для праздника. Однако в радостной суете не забудьте о делах, поскольку предстоит нанести визит в поликлинику и пройти комплексный медицинский осмотр.

Малыша должны осмотреть педиатр, детский психиатр, хирург или ортопед, офтальмолог, отоларинголог (ЛОР), стоматолог.

Педиатр осмотрит ребенка и проведет все необходимые измерения (рост, вес, окружность головы малыша и пр.), оценит его моторное, физическое и психическое развитие. Кроме того, врач выпишет направления на анализ крови и мочи, электрокардиографию сердца, УЗИ внутренних органов.

Хирург или ортопед проверит правильность формирования стопы и костно-мышечной системы, выпишет направление на УЗИ тазобедренных суставов.

Детский психиатр оценит неврологический статус, психическое и речевое развитие ребенка.

Офтальмолог проверит остроту зрения, выявит ранее незамеченные врожденные заболевания и скрыто протекающие воспалительные процессы в случае их наличия.

Отоларинголог проверит уши, горло и нос. При необходимости промоет и обработает миндалины, носоглотку и уши.

Стоматолог выявит возможные стоматологические заболевания (кариес) и некоторые детские привычки. Кроме того, врач даст рекомендации по гигиене полости рта.

Вот, пожалуй, и все, что можно было рассказать об алгоритме диспансерного наблюдения за ребенком до года. Однако возможны и отклонения от него.

Например, если ребенок родился недоношенным, имеет заболевания или врожденную патологию. В этих случаях он нуждается в индивидуальном плане наблюдения. Поэтому назначаются дополнительные исследования, и рекомендуется осмотр большего количества специалистов.

Кроме того, иногда на уровне регионов в медицинских учреждениях издаются приказы, в которых перечень специалистов и объем исследований может быть немного шире. Такой подход обусловлен местными климатическими факторами, преобладанием тех или иных патологий в общей структуре заболеваний и другими причинами.

Однако каков бы ни был график медицинских осмотров, вы должны придерживаться его, поскольку он составлен так, чтобы своевременно выявить заболевания у малыша.

Ведь ваша главная задача — сохранение здоровья своего крохи.