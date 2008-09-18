Вводим прикорм! Часть III: какие еще продукты можно ввести до года?

Уже на ю-маме: Сроки введения прикорма, признаки готовности к прикорму, часто задаваемые вопросы - в статье Вводим прикорм! Часть I: подготовка

Масло

Если вы начали прикорм с баночного питания, в его составе, чаще всего, уже есть растительное масло. Либо – через месяц после начала прикорма - добавьте каплю масла сами. В овощи добавляют растительное масло, оно помогает их усвоению, а сливочное масло сочетается с крахмалистыми блюдами - крупяными. К году ребенок должен получать до 3-5 г масла в день. Лучшим растительным маслом считается оливковое (холодного отжима), а также подсолнечное и кукурузное, их можно чередовать. Сочетание жирных кислот в оливковом масле приближено к такому же сочетанию в грудном молоке. До двух лет пищу желательно обогащать маслами, в которых много жирных кислот класса Омега-6 и Омега-3. Поэтому в баночном питании содержится соевое, кукурузное и рапсовое масло (оливковое дороже). К качеству соевого и кукурузного масел существует множество претензий, основанных на частом использовании генетически-модифицированного сырья. Некоторые известные производители (например, Semper) отказались от использования кукурузного масла по этим причинам. Поэтому следует изучить этикетку: есть ли на ней указание «не содержит ГМИ». Сливочное масло добавляют непосредственно в тарелку, т.к. при кипячении разрушаются витамины, а ненасыщенные жирные кислоты превращаются во вредные насыщенные.

Маргарин и масляные спрэды (так называемые «легкие» масла) детям не дают. Количество сливочного масла, необходимого ребенку до года, составляет 5 г в день.

А как же холестерин? По мнению специалистов НИИ питания РАМН холестерин, напротив, необходим ребенку - в рекомендованных, соответственно с возрастом, количествах. Холестерин участвует в синтезе стероидных гормонов, в том числе половых, входит в мембрану клеток, и его недостаток может привести к нарушениям ее функций, что в свою очередь повлияет на развитие малыша. С введением в рацион сливочного масла детям, страдающим непереносимостью белков коровьего молока, нужно быть очень осторожными. Ну и, наконец, какими бы замечательными свойствами не обладало сливочное масло, не стоит с ним перебарщивать, оно основательно грузит поджелудку и печень.

Желток

Он на 23% состоит из насыщенных жиров, поэтому создает нагрузку на печень. Сейчас советуют вводить желток не ранее 8-9 месяцев. Как вводить: яйцо сварить вкрутую, желток растереть в кашицу, добавить молочную смесь или грудное молоко. Начинают давать с крошки, затем проверяют реакцию, через день снова дают крошку желтка, равную четверти чайной ложки. Постепенно ежедневная доза доводится до половинки желтка, целый желток выдают после года. До года нет необходимости давать желток каждый день – 2-3 раза в неделю. Яичный белок вводят только после года, он менее ценный, хуже усваивается и является сильным аллергеном. Желток можно добавлять в кашу или овощное пюре.

Куриный желток содержит незаменимые аминокислоты, йод, железо, фолиевую кислоту, лецитин, селен, витамины В2, А, D и В12. При варке яйца значительная часть аллергенов разрушается, но все равно белок – и даже желток могут вызвать аллергическую реакцию. В этом случае яйца убирают из рациона до 1,5 лет, потом можно постепенно пробовать снова, начиная с желтка.

Больше пользы ребенку принесут яйца перепелиные. Особенно если у ребенка аллергия на белок куриного яйца – да и в принципе можно начинать ввод желтка с яиц перепелки. Перепелиный желток содержит незаменимые аминокислоты (тирозин, треонин, лизин, глицин и гистидин), по их количеству перепелиные яйца превосходят куриные. Они не содержат холестерин, а еще перепелки не болеют сальмонеллезом и инфекционными заболеваниями. Высокое содержание витаминов группы В, фосфора, калия, железа. Пусть вас не обманывают маленькие размеры яиц, вводить их следует так же осторожно и не перебарщивать. До года ребенку предлагают только один перепелиный желток. В год можно выдать яйцо целиком – с белком. До трех лет ребенку дают не более 2-3 перепелиных яиц в день.

Вода

Большинство современных педиатров сходятся во мнении, что ребенка, получающего грудное молоко или смесь в достаточном объеме, до введения прикормов допаивать не нужно. Грудное молоко на 90% состоит из воды, «переднее» молоко – это питье. Многие кормящие мамы замечают, что в жару ребенок начинает чаще просить грудь, при этом он присасывается на две минуты. Ребенок пьет переднее молоко, более водянистое. Часто приводят стереотип: мол, взрослым хочется пить, и ребенку тоже хочется. Еда взрослых несколько отличается от детской: то, что едят взрослые, возбуждает жажду. Природа не предусмотрела никакого другого питья для ребенка, кроме грудного молока, оно вполне удовлетворяет все его потребности. Вода – это чрезмерная нагрузка на еще незрелые почки. Некоторые мамы в период коликов допаивают ребенка укропной водой или чаем «плантекс», опять таки на воде. В этом случае ребенок получает совершенно лишнюю воду, способную как раз вызвать колики. Ребенок рождается со стерильным кишечником, а вода размывает флору, которая только-только начала образовываться.

Еще один стереотип: «раньше всех детей поили – и ничего». Раньше мамы старались кормить по режиму, и, когда ребенок начинал через час после кормления кричать от голода, считалось, что он хочет пить, отсюда родился миф о повсеместном допаивании. Состав грудного молока не был известен, поэтому грудное молоко называли «едой», которую нужно запивать. Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, как и последние указания Минздрава РФ, предлагают не давать дополнительного питья детям на грудном вскармливании без специальных медицинских показаний примерно до шести месяцев. Да-да, и наш Минздрав тоже. Несколько лет назад было запрещено маркировать специальные чаи для детей пометкой «с рождения», теперь все чаи рекомендуются только с 4-х месяцев по указу Минздрава РФ.

В каких случаях детей все-таки нужно допаивать водой?

Детям-«искусственникам» вода обычно нужна, поскольку смесь тяжелее грудного молока, она не так быстро переваривается, и без допаивания могут появиться проблемы с ЖКТ, например, запоры. Также любому ребенку после 4-х месяцев можно предложить воду в жаркое время, особенно если ребенок плохо переносит жару: потеет, беспокоится. Ребенок сам выберет, нужна ли ему вода. Как правило, груднички отказываются от воды до 8-9 месяцев. Если к 9-10-ти месяцам ребенок получает прикормы в достаточных количествах, он обязательно должен пить воду. В любом случае, нужно смотреть по ребенку. Признаки обезвоживания: сухая кожа, редкое мочеиспускание (в жару количество пописов гораздо реже, это нормально, т.к. организм удерживает воду), моча имеет темный цвет и резкий запах.

Чем поить? Самое лучшее питье для ребенка – это чистая вода. Компоты, соки – это скорее еда, а не питье. Компот – это концентрат, любой концентрат нужно разбавлять. Допаивать компотом до полугода отнюдь не полезно – ребенок еще больше захочет пить, «съев» концентрат из сухофруктов. После шести месяцев можно давать разбавленный компот из запаренных сухофруктов: при варке большинство витаминов погибает, фрукты лучше залить кипятком и настоять, получившийся настой – щедро разбавить водой.

Что делать, если ребенок плохо пьет? Если у ребенка не наблюдается признаков обезвоживания, нет проблем с ЖКТ, здоровая кожа, то, возможно, он получает достаточно «скрытой» воды из основной пищи (из овощей, фруктов, супов). Либо ему просто хватает воды: обезвоживание никогда не происходит бессимптомно. Используйте различные «завлекаловки»: маленьким детям нравятся оригинальные кружки и поильники.

Детское печенье

Печенье в рационе ребенка до года – чистое баловство. Оно не имеет биологической ценности, зато производители добавляют в состав далеко не гипоаллергенные добавки. К примеру, сахар. Известно, что сахар мешает многим витаминам и минералам усваиваться – например, он побивает витамины группы В. К чему добавлять в витаминизированное печенье сахар – загадка великая есть. Видимо, чтобы ребенок обязательно съел. Зачем-то. Также имейте в виду, что любое печенье содержит глютен, на него может проявиться непереносимость. Гипоаллергенного печенья не бывает.

Аллергологи часто рекомендуют кормящим мамам и детям-аллергикам употреблять печенье типа «Зоологического» или «Марии». Эти два названия мелькают во всех списках гипоаллергенных продуктов. В отзывах о детском печенье в форумах встречается фраза: «мы даем «Зоологическое», в нем только мука и вода!» Почитаем состав.

Печенье «Зоологическое»: мука пшеничная высшего сорта, сахар-песок, инвертный сироп, маргарин, яичный порошок, соль, разрыхлители — натрий двууглекислый, пудра ванильная.

Печенье «Мария»: мука в/с, сахар-песок, маргарин, молоко сгущенное с сахаром, меланж, инвертный сироп, пудра ванильная, соль, разрыхлители (сода, углеаммонийная соль).

Как видим, мука и вода в существуют в виде призраков, забитых остальными, отнюдь не гипоаллергенными добавками. Возможно, эти виды печений существуют и с более простым составом: читайте, чем радуют этикетки.

Специальное детское печенье тоже не блещет простым составом. Выбираем из всех зол:

* Hipp. Состав: пшеничная мука, пшеничный крахмал, тростниковый сахар, растительные масла и жиры, сухое обезжиренное молоко, соль, разрыхлитель теста, витамин В1.

Это еще самый щадящий состав без яиц и сладостей. Печенье Hipp имеет сдобный вкус и слегка отдает кокосом. В составе ароматизатор не указан, но аромат чувствуется.

* Heinz. Состав: пшеничная мука, сахар, обезжиренное сухое молоко, пальмовое масло, молочные белки, бикарбонат аммония, бикарбонат натрия, солод, минеральные соли (карбонат кальция, фумарат железа), оливковое масло, сливочное масло, соль, витамины, ванилин.

Ванилин может быть аллергеном.

* «Малышок». Состав: Состав: мука пшеничная в/с, сахар-песок, сливочное масло, экстракт солодовый, молоко сухое цельное, молоко сгущенное, яичный порошок, мед натуральный, крахмал кукурузный, разрыхлитель, соль йодированная, витамины.

Чемпион среди аллергичных продуктов. Комментарии излишни.

* "Расти большой!". Состав: мука, сливочное масло, растительный жир, кукурузный крахмал, мед, сухое молоко, разрыхлитель, соль, ванилин, лактоза (молочный сахар), витамины, минералы.

Брат-близнец «Малышка».

* «Бегемотик Бонди». Состав: мука пшеничная в/с, сахар, масло коровье, экстракт солодовый, молоко сухое цельное, меланж, пищевые добавки, крахмал кукурузный, разрыхлитель, сода пищевая, соль поваренная, концентрат пищевой, витамины С, РР, В1, В2.

Третий, потерянный в детстве брат «Малышка». И что такое «пищевые добавки»?...

Ни одно печенье из перечисленных не подходит детям с 5-ти месяцев, (этот возраст указывают на упаковке). Все содержат молоко (аллерген №1), глютен (аллерген №2), сахар. Максимум – с 8-ми месяцев, но многие педиатры предостерегают от употребления неполезного печенья до года-полутора. Производители детского печенья используют кокетливую формулировку: мол, печенье повышает энергетику питания. Но содержащиеся в нем ингредиенты по логике наоборот энергетику притупляют, а сахар еще и вызывает брожение в ЖКТ. Известные американские акушеры-гинекологи и педиатры Глэйд Кертис и Джудит Шулер в своей книге, посвященной питанию детей раннего возраста, утверждают: ребенок способен усвоить муку только после года. Если непременно хочется ознакомить ребенка с каким-либо печеньем (ну, очень хочется!), найдите любое печенье с простым составом. Например, овсяное (оно тоже бывает разным, от простого до захимиченного) – или диетические сушки. Однажды в форуме попалась фраза: «дать печенье, чтобы ребенок почесал десны» - для десен ничего лучше сырой морковки нет. Она – прохладная, успокоит раздражение, послужит прорезывателем. Также печенье используют в роли печенья-няни: пока ребенок его мусолит, можно быстренько что-то сделать… в этом случае тоже выдайте сушку. Хотя бы без меда и сгущенного молока.

Нужны ли «принудительные» вкусы?

Кто-то из врачей говорит, что немножко сахара в кефире – не повредит, кто-то категорически против соли, кто-то советует фруктозу. Нужны ли ребенку добавки в пищу? – для начала давайте разберемся, почему нам часто хочется пищу подсолить, подсластить или поперчить.

Не только детский, но и взрослый организм обладает уникальной способностью распознавать, какие полезные вещества ему нужны в данный момент. Вот только взрослые не всегда умеют это сделать. Знаете почему? Потому что некоторые родители с раннего возраста сбивают ребенку – будущему взрослому - вкусовые ощущения. Считая, что не сделали ничего плохого – а в крошке соли действительно нет ничего плохого, но послушайте дальше – они закладывают в ребенка очень неприятную программу на будущее. Она называется «не знаю, что мне надо». Когда ребенку НЕ сбивают вкусовые ощущения, он всегда знает, каких полезных веществ не хватает его организму. Это врожденное чувство! Когда ребенку сбивают вкус, он очень быстро теряет свою уникальную способность.

Почему родители начинают подсаливать еду, подслащивать? У них паника. 9-месячный ребенок пьет кефир только с сахаром или фруктозой. Ест овощи ТОЛЬКО с солью. А иначе - не ест и не пьет… Вот, что важно родителям. А то, что ребенок потеряет свое «ясночувствование» и в дальнейшем не сможет поддержать свой иммунитет с помощью еды, подбирая продукты, нужные по составу в данный момент – это уже не важно… Жаль!

Теперь вы понимаете, почему иногда, вычищая холодильник до блеска, вы остаетесь голодными и растерянными. Ваш организм много чего съел, но так и не понял, что ему надо. Наверное, вас в 6 месяцев уже кормили манной кашей с сахаром. А в 10 месяцев вся семья с гордостью взирала на ребенка, кушающего наваристый бульон вместе со всеми. В дальнейшем этот ребенок будет требовать от еды только особого вкуса. Он не знает, нужен ему в данный момент кальций или витамины, есть ли необходимость в белке, жирах, углеводах… Ему сбили способность распознавать. Он хочет только быстрой энергии: яркого вкуса. Поэтому – по возможности – не добавляйте ребенку до года ни сахара, ни соли, ни фруктозы, ничего другого. Ребенку до года НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО кушать все продукты по списку. Это его родителям хочется иметь перед глазами картинку здорового младенца с плаката, покорно съедающего все, что ему предлагают.

Соль

У детей с рождения отсутствуют солевые рецепторы. Человек привыкает к соленому вкусу «принудительно». До года ребенок получает достаточное количество минералов из еды. Суточная норма соли для ребенка до года: 0,3 г. Нельзя подсаливать ребенку до года еду, чтобы он ее быстрее съел. Почки ребенка еще не сформированы, они не рассчитаны на такую нагрузку и не успевают ее фильтровать. Переизбыток соли в рационе ведет к нервной возбудимости и серьезно нарушает работу почек и поджелудочной железы. В грудном молоке, например, соли содержится в 25 раз меньше, чем в цельном коровьем молоке - у телят потребность в соли гораздо выше, чем у человеческих детенышей.

Если вы все-таки добавляете немного соли в еду для ребенка, старайтесь использовать только йодированную или настоящую морскую соль. Ее норма – такая же, как и для обычной соли, ее нельзя употреблять больше, чтобы получить какую-то выдуманную пользу. Имейте в виду, что йодированная соль сохраняет свои свойства в течение 3-4 месяцев. Поэтому, покупая соль, обязательно смотрите на дату ее изготовления. При нагревании, а тем более кипении продукта, в который добавлена йодированная соль, йод улетучится. Солить блюдо нужно непосредственно перед подачей на стол.

К настоящему времени многие (к сожалению, пока не все) производители детского питания уже убрали или убирают соль из продуктов для малышей, подчиняясь современным научным требованиям. Точно так должны поступить и те мамы, которые предпочитают сами готовить пищу для детей раннего возраста. В кашах, молочных, овощных и прочих продуктах детского питания содержится соль естественного происхождения (натрий), и нет никакой необходимости добавлять в них еще и соль поваренную (хлорид натрия).

Сахар или фруктоза – что полезнее?

В отличие от соли принятие сахара у нас врожденное. Это энергия в чистом виде, а самый большой страх организма – это умереть от голода, то есть от нехватки энергии. Но при этом не менее важно, чтобы ребенок учился узнавать другие вкусы, ведь на чистой энергии точно далеко не уедешь. Нам для жизни нужны ещё и другие компоненты. Возвращаясь к вышесказанному: если не забивать ребенку вкус продукта сладостью, он всё равно этот продукт примет – возможно, не с первого раза. При этом он будет чувствовать его вкус, и знать с каким элементом он у него ассоциируется. К примеру, сахар не дает кальцию усваиваться. Поэтому кефир с сахаром превращается в обычную белую жидкость, лишенную пользы. Как и творожок.

Детям нужен не сахар, а глюкоза. Она дает энергию и стимулирует аппетит, помогает всем органам находиться в тонусе и работать, как следует. Глюкоза содержится в сахарах, то есть во фруктах и овощах. Чтобы ее было достаточно в организме, ребенок до семи лет должен в день съедать тарелку овощей и 150 г фруктов. Сахар и сладости – тоже поставщики глюкозы, но не только ее, поэтому их доля в рационе до трех лет – не более 10%.

В детском питании часто содержится смесь декстрина с мальтозой (мальтодекстрин), это вещество полезнее сахара и может его заменить. Также в каши и печенье добавляют: глюкозу (виноградный сахар), фруктозу (фруктовый сахар), декстрозу (другое название глюкозы), мальтозу (полимер глюкозы). Эти сахара не препятствуют поступлению ценных витаминов, минеральных веществ и волокон.

Фруктоза - фруктовый, так называемый медленный сахар. Для усвоения фруктозы не нужен инсулин, она неторопливо гуляет по организму, не вызывая дополнительных нагрузок на печень, почки и гормональную систему (в отличие от обычного сахара). Очевидный минус неагрессивного влияния фруктозы: организм не понимает, что получил какую-то сладость, не происходит быстрого всплеска энергии. Человек чаще хочет сладкого, чем при пользовании обычным сахаром. Калорийность фруктозы даже чуть больше, чем сахара. В последнее время появился очень стойкий миф о пользе фруктозы для детей. Мол, она лучше сукрозы (сахара), менее вредная. Это только миф! Да, фруктоза является натуральным сахаром, но то, что мы покупаем в коробках - очень концентрированный продукт, получаемый путем сложной промышленной переработки. Употребление фруктозы почти не повышает уровень глюкозы в крови, но может вызвать повышение содержания мочевой кислоты и других вредных соединений. Это сложный для усвоения продукт, выпускаемый для больных или людей с недостатком веса (организм частично преобразовывает фруктозу, благодаря ее «медленному» поведению, в жир).

Специалисты предостерегают против фруктозы в детском рационе: ею нельзя полностью заменять сахар, она не легче и не проще. Нашей поджелудке, например, все равно, сахар или фруктоза – это одинаковые для нее простые углеводы. Для примера: педиатр-дерматолог Наталья Ивановна Семенова, которая хорошо известна многим ю-мамам, как адекватный специалист, категорически не советует своим пациентам заменять сахар фруктозой: мол, фруктоза еще хуже.

В следующей статье мы ознакомимся, чем можно и нужно кормить ребенка после года.