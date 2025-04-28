Календарь развития ребенка. Шестой месяц
Шестой месяц - месяц тысячи достижений! Ваш малыш делает огромный прорыв в способах коммуникации и освоения мира!
Нормы сна: 14-15 часов в сутки
Нормы роста: мальчики — 63,8 - 68 см, девочки — 61,8 - 66,3 см.
Нормы веса: мальчики — 6,7 - 8,4 кг, девочки — 6,1 - 7,8 кг.
Средние прибавки: 650 г, 2 см.
Что умеет ребенок в 6 месяцев
Ребенок все больше может занимать себя сам, каждый день он показывает новые движения и издает новые звуки. Некоторые малыши только начинают переворачиваться с живота на спину, а самые активные дети к полугоду умеют перекатываться, отталкиваясь от пола, подтягиваться и перемещаться по комнате на животе. В этом возрасте пора устанавливать заглушки в розетки, оснащать мебель мягкими накладками, ставить блокираторы на нижние шкафчики. А самого ребенка больше не оставлять одного на диване или кровати без присмотра — только на полу.
Некоторые дети делают попытки садиться: им комфортно полусидя в кресле или с опорой на руки. Многие пытаются дотянуться до интересных предметов и начать вставать. Так что ближе к полугоду активный ребенок хочет одновременно сесть, встать и поползти.
Еще малыш может удерживать предмет сразу двумя руками и пытается перекладывать его из руки в руку.
Ребенок уже различает основные цвета и интересуется яркими игрушками, все лучше различает детали и рассматривает их, одновременно ощупывая. Запоминает названия предметов и к полугоду может находить их глазами.
К полугоду у ребенка бывает уже несколько зубов, и часто их прорезывание связано с беспокойством и температурой. Если зубов все еще нет, это тоже вариант нормы. Крайний срок для первого зуба — десять месяцев.
Как ест малыш на шестом месяце жизни
Основа питания пятимесячного малыша — грудное молоко по требованию или смесь. Частота кормлений — до 5-6 раз в сутки, но иногда ребенок просит грудь чаще, особенно если его беспокоят зубы.
Некоторые дети в этом возрасте по рекомендации педиатра уже получают прикорм. А если нет, то родители часто начинают знакомить малышей с разными вкусами: дают «пожевать» кусочки фруктов, поместив их в специальную сеточку-ниблер, угощают во время семейного ужина комочком картофельного пюре или каши.
Главный сигнал, что можно начинать прикорм — большой интерес ребенка к еде и к тому, что едят взрослые. Тогда стоит посоветоваться с педиатром, начать вводить новые продукты и следить за изменениями стула, состоянием кожи и настроением малыша.
Как спит ребёнок
В пять месяцев малыши спят, в среднем, 14-16 часов. Ночной сон обычно долгий, с 1-2 перерывами на кормление в полусне. Днем у ребенка бывает 2-3 сна, самый продолжительный из них может превышать 3 часа, короткие сны могут длиться полчаса-час.
Как общается малыш в полгода
Ребенок умеет вызывать нужное поведение взрослого: своими улыбками приглашает маму к общению, знает, что если заплакать, то мама придет и пожалеет. У него уже большой набор звуков, он может рычать, лопотать, чмокать губами, пищать, произносить самые разные согласные. Еще он гримасничает и любит, когда вы строите ему рожицы. Поэтому общение становится все более насыщенным и интерактивным.
Малыш по-разному реагирует на дружелюбный, строгий или подбадривающий тон. Начинает выражать разные чувства: может рассердиться, быстро успокоиться, обрадоваться, удивиться. При этом он может для каждого настроения издавать разные звуки.
Ребенка интересуют лица близких взрослых, он любит не только смотреть на них, но и трогать, облизывать, прижиматься. Так он лучше узнает вас и осознает, что вы — отдельный человек. В этом же возрасте малыш начинает опасаться незнакомцев, так что если вы планировали искать няню, успевайте, пока не включился более поздний детский негативизм к чужим людям.
Как играть с малышом
Пятимесячный малыш бодрствует около двух часов. Кроме кормления, переодевания, купания это время можно заполнять разговорами с малышом и играми. Но играть лучше в первой половине бодрствования, чтобы затем ребенок успокоился и легче уснул.
Мотивируйте малыша двигаться: помогайте повернуться на бочок, со спины на живот, давайте лежащему малышу опору под ножки, чтобы он пытался ползти. Раскладывайте перед ним игрушки и говорите, что он сам может до них дотянуться.
Играйте с ребенком в «прятки», накрывая игрушки платочком и сдергивая его. Научите малыша самого убирать платок и «находить» игрушку. Называйте игрушки и предлагайте ребенку находить их и показывать.
Давайте малышу предметы с разной фактурой и весом, которые издают разные звуки, чтобы он сравнивал их и учился соизмерять движения. Делайте для него бусы из разных интересных предметов. Накрепко пришейте на ленту разные пуговицы, чтобы ребенок ощупывал и сравнивал их. И, конечно, по-прежнему читайте сказки и стихи, пойте песенки, включайте аудиокниги и мелодичную музыку.
Что должно насторожить родителей
- У малыша в этом возрасте все еще есть рефлексы новорожденного: например, при быстром касании губ ребенка он вытягивает их вперед, при касании его ладони пальцем взрослого он непроизвольно захватывает палец;
- при опоре ногами на пол встает на цыпочки;
- сохраняется косоглазие, если оно было;
- плохо прибавляет в росте и весе;
- редко и мало ест;
- постоянно плачет;
- спит слишком много или, наоборот, слишком мало;
- слишком вялый и безразличный или, наоборот, все время возбужден;
- не реагирует на родителей;
- не интересуется игрушками;
- не держит голову вертикально и не переворачивается;
- не реагирует на голоса близких и громкие звуки;
- не следит глазами за игрушкой и не оживляется при появлении близких;
- теряет умения, которые недавно приобрел.
Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет».
«Развитие мелкой моторики. Развитие "пинцетного" захвата. Для этого периода характерны два очень интересных навыка, которые развиваются одновременно, дополняя друг друга. Обращение интереса ребенка к маленьким предметам способствует эволюции навыка схватывания: ребенок учится брать предметы большим и указательным пальцами, возникает так называемый "пинцетный" захват.
Положите на пути малыша кучкой несколько небольших округлых предметов. Сначала он пытается сгрести их, растопырив пятерню, затем - схватить и зажать между ладонью и пальцами. Конечно же, многие из них при этом выпадают из руки. Осваивая "пинцетный" захват, ребенок сначала начинает дотрагиваться до какого-либо предмета одним указательным пальцем, в то время как остальные сжаты в кулак. Вскоре к указательному присоединится большой палец, тогда малыш сможет удержать ими интересующий его предмет. Чем больше совершенствуется этот навык, тем реже ребенок захватывает предметы, сгребая их, и чаще использует более совершенный "пинцетный" захват.
Не только брать, но и ронять. В развитии навыков ребенку важно не только научиться что-либо брать, но и выпускать предмет из рук. Малышам очень нравится разжать руки и позволить игрушке упасть на пол. С этим "достижением" связана одна из наиболее излюбленных игр этого возраста: "Я роняю - ты подбираешь". Очень скоро малыш сообразит, что падение предметов на пол вызывает у вас определенную реакцию - вы поднимаете упавшую игрушку. Таким образом он учится увязывать причину и следствие.
Из руки в руку. Научившись выпускать предметы из рук, ребенок переходит к освоению нового навыка - их перемещению из одной руки в другую. Дайте ему кольцо и посмотрите, что он будет делать. Сначала он начнет растягивать игрушку, как бы играя в игру "кто кого перетянет". Если одна рука оторвется от кольца, оно останется в другой, и малыш с интересом начнет переводить взгляд с руки на руку, а затем таким же образом перекладывать игрушку, сначала случайно, потом намеренно. С освоением этого навыка игровые возможности ребенка существенно расширяются. Теперь он может сидеть и заниматься самостоятельно в течение 10-20 минут, перекладывая игрушку из одной руки в другую.»