Календарь развития ребенка. Шестой месяц

Шестой месяц - месяц тысячи достижений! Ваш малыш делает огромный прорыв в способах коммуникации и освоения мира!

Нормы сна: 14-15 часов в сутки Нормы роста: мальчики — 63,8 - 68 см, девочки — 61,8 - 66,3 см. Нормы веса: мальчики — 6,7 - 8,4 кг, девочки — 6,1 - 7,8 кг. Средние прибавки: 650 г, 2 см.

Что умеет ребенок в 6 месяцев

Ребенок все больше может занимать себя сам, каждый день он показывает новые движения и издает новые звуки. Некоторые малыши только начинают переворачиваться с живота на спину, а самые активные дети к полугоду умеют перекатываться, отталкиваясь от пола, подтягиваться и перемещаться по комнате на животе. В этом возрасте пора устанавливать заглушки в розетки, оснащать мебель мягкими накладками, ставить блокираторы на нижние шкафчики. А самого ребенка больше не оставлять одного на диване или кровати без присмотра — только на полу.

Некоторые дети делают попытки садиться: им комфортно полусидя в кресле или с опорой на руки. Многие пытаются дотянуться до интересных предметов и начать вставать. Так что ближе к полугоду активный ребенок хочет одновременно сесть, встать и поползти.

Еще малыш может удерживать предмет сразу двумя руками и пытается перекладывать его из руки в руку.

Ребенок уже различает основные цвета и интересуется яркими игрушками, все лучше различает детали и рассматривает их, одновременно ощупывая. Запоминает названия предметов и к полугоду может находить их глазами.

К полугоду у ребенка бывает уже несколько зубов, и часто их прорезывание связано с беспокойством и температурой. Если зубов все еще нет, это тоже вариант нормы. Крайний срок для первого зуба — десять месяцев.

Как ест малыш на шестом месяце жизни

Основа питания пятимесячного малыша — грудное молоко по требованию или смесь. Частота кормлений — до 5-6 раз в сутки, но иногда ребенок просит грудь чаще, особенно если его беспокоят зубы.

Некоторые дети в этом возрасте по рекомендации педиатра уже получают прикорм. А если нет, то родители часто начинают знакомить малышей с разными вкусами: дают «пожевать» кусочки фруктов, поместив их в специальную сеточку-ниблер, угощают во время семейного ужина комочком картофельного пюре или каши.

Главный сигнал, что можно начинать прикорм — большой интерес ребенка к еде и к тому, что едят взрослые. Тогда стоит посоветоваться с педиатром, начать вводить новые продукты и следить за изменениями стула, состоянием кожи и настроением малыша.

Как спит ребёнок

В пять месяцев малыши спят, в среднем, 14-16 часов. Ночной сон обычно долгий, с 1-2 перерывами на кормление в полусне. Днем у ребенка бывает 2-3 сна, самый продолжительный из них может превышать 3 часа, короткие сны могут длиться полчаса-час.

Как общается малыш в полгода

Ребенок умеет вызывать нужное поведение взрослого: своими улыбками приглашает маму к общению, знает, что если заплакать, то мама придет и пожалеет. У него уже большой набор звуков, он может рычать, лопотать, чмокать губами, пищать, произносить самые разные согласные. Еще он гримасничает и любит, когда вы строите ему рожицы. Поэтому общение становится все более насыщенным и интерактивным.

Малыш по-разному реагирует на дружелюбный, строгий или подбадривающий тон. Начинает выражать разные чувства: может рассердиться, быстро успокоиться, обрадоваться, удивиться. При этом он может для каждого настроения издавать разные звуки.

Ребенка интересуют лица близких взрослых, он любит не только смотреть на них, но и трогать, облизывать, прижиматься. Так он лучше узнает вас и осознает, что вы — отдельный человек. В этом же возрасте малыш начинает опасаться незнакомцев, так что если вы планировали искать няню, успевайте, пока не включился более поздний детский негативизм к чужим людям.

Как играть с малышом

Пятимесячный малыш бодрствует около двух часов. Кроме кормления, переодевания, купания это время можно заполнять разговорами с малышом и играми. Но играть лучше в первой половине бодрствования, чтобы затем ребенок успокоился и легче уснул.

Мотивируйте малыша двигаться: помогайте повернуться на бочок, со спины на живот, давайте лежащему малышу опору под ножки, чтобы он пытался ползти. Раскладывайте перед ним игрушки и говорите, что он сам может до них дотянуться.

Играйте с ребенком в «прятки», накрывая игрушки платочком и сдергивая его. Научите малыша самого убирать платок и «находить» игрушку. Называйте игрушки и предлагайте ребенку находить их и показывать.

Давайте малышу предметы с разной фактурой и весом, которые издают разные звуки, чтобы он сравнивал их и учился соизмерять движения. Делайте для него бусы из разных интересных предметов. Накрепко пришейте на ленту разные пуговицы, чтобы ребенок ощупывал и сравнивал их. И, конечно, по-прежнему читайте сказки и стихи, пойте песенки, включайте аудиокниги и мелодичную музыку.

Что должно насторожить родителей

У малыша в этом возрасте все еще есть рефлексы новорожденного: например, при быстром касании губ ребенка он вытягивает их вперед, при касании его ладони пальцем взрослого он непроизвольно захватывает палец;

при опоре ногами на пол встает на цыпочки;

сохраняется косоглазие, если оно было;

плохо прибавляет в росте и весе;

редко и мало ест;

постоянно плачет;

спит слишком много или, наоборот, слишком мало;

слишком вялый и безразличный или, наоборот, все время возбужден;

не реагирует на родителей;

не интересуется игрушками;

не держит голову вертикально и не переворачивается;

не реагирует на голоса близких и громкие звуки;

не следит глазами за игрушкой и не оживляется при появлении близких;

теряет умения, которые недавно приобрел.

