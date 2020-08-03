Вводим кисломолочку ребёнку: правда и мифы

Расскажем о том, как вводить в рацион ребёнка кисломолочные продукты в виде прикорма: кефир, творог, йогурт и сметану. Когда, сколько граммов, какую пользу и какой вред они несут организму.

Самое ценное в кисломолочной продукции: она содержит живые микроорганизмы, которые составляют основную массу микрофлоры пищеварительного тракта человека. Нарушение баланса микрофлоры, до сих пор порой называемое дисбактериозом, может привести к всевозможным заболеваниям: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, аллергии, гастритам. Дисбактериоз - это не болезнь, а физиологическое состояние кишечника, потому что ни у кого не может быть идеального баланса флоры.

Но иногда этот дисбаланс начинает доставлять серьезные неприятности, вот тогда он и становится болезнью. Одно из самых неприятных последствий дисбактериоза - снижение иммунитета. Появляются известные всем синдромы хронической усталости: мы быстро утомляемся, пытаемся заливать слабость пятью чашками кофе (вымывая из организма калий и кальций), хаотично принимаем цитрамон или комплексные витамины (усваиваются процентов на 10). И гоним от себя неприятные мысли о том, что наше состояние напрямую связано с состоянием толстой кишки. Это, согласитесь, непоэтично.

Фото с https://ru.depositphotos.com

Выбирайте настоящую продукцию!

Как определить: покупаем ли мы настоящий кисломолочный продукт – или подделку? «Живая» молочнокислая продукция хранится максимум неделю. Жарким летом полезные бактерии могут почить в бозе при перевозке товара в магазин от теплового удара. Неизвестно, какое время они пробыли без холодильника, сразу ли их выставили в витрину-холодильник, или они еще парились где-нибудь в подсобке.

Отсюда логичный вывод: лучше покупать кисломолочные продукты, произведенные где-нибудь поближе. В своей стране, в своем регионе, идеально – в своем городе. Для детей существуют адаптированные молочные продукты, до 2-3 лет желательно кормить ребенка только ими. Если на продукте не указано, с какого возраста его можно употреблять детям, это означает, что он не относится к детскому питанию и содержит «взрослые» добавки: консерванты, ароматизаторы. Обычно, в любом городе производят натуральную кисломолочную продукцию без консервантов (типа «уктусских» йогуртов), ее можно вводить в рацион ребенка по рекомендации врача с года или двух лет.

Эта экскурсия по кисломолочной продукции (плюс молоко, как прародитель) – нечто вроде полезной справки. Решать, какие продукты будет получать ваш ребенок, надо с врачом, которому вы доверяете – ну, и материнскую интуицию тоже никто не отменял.

Йогурт

Это слово ввели в наше меню сравнительно недавно. Для производства йогурта используются два микроорганизма - болгарская палочка и термофильный стрептококк. Известный русский ученый Илья Ильич Мечников считал болгарскую палочку средством, способным обеспечить долголетие, и в старости питался молоком, заквашенным с ее помощью. Чем хорош йогурт: пониженной кислотностью. Если вы по каким-то причинам не можете употреблять кефир – смело переходите на йогурты.

Фото с https://ru.depositphotos.com

Мифы о йогурте

1. «Все йогурты полезны». Йогурты могут быть только «живыми», синтетические аналоги йогурта с 2001-го года утратили привилегию называться таковыми. Внимательно читаем название: йогуртеры, йогуртовичи, биогурты и проч. ничего общего с живыми йогуртами не имеют. Но очень хотят ими быть, о чем намекает массированная реклама.

Что такое «термизированный продукт»? – это продукт, подвергшийся тепловой обработке. Все живое в нем убито. Чтобы получившуюся массу все-таки съели, в нее добавляются красители, ароматизаторы и консерванты, полученный десерт не ядовит, его можно употреблять в пищу. Но он и не полезен, особенно для детей раннего возраста: пожалейте еще не сформировавшуюся поджелудку и почки.

Химические добавки не навредят взрослому организму, привыкшему ко всякой, извините, дряни, детям она не нужна. К примеру, возьмем эссенции, используемые в качестве ароматизаторов: они содержат бутиловые эфирные соединения уксусной кислоты. Бутилоацетат – это на минуточку растворитель, применяемый в производстве красок.

Однако есть еще третий вид йогуртов: они дополнительно обогащены биокультурами, которые отличаются высокой жизнеспособностью (обогащение "полезной флорой" происходит уже после повторной термической обработки сырья), в этом случае на этикетке фруктового йогурта также должна быть информация о содержании концентрации биокультур. Если вы держите в руках йогурт с месячным сроком годности, но информация на упаковке обещает присутствие неких полезных бактерий, не спешите изумленно приподнимать бровь: возможно, это как раз йогурт, обогащенный после обработки.

Чтобы отличить живой продукт от термизированного, внимательно изучаем буквы на баночке:

Йогурт "живой":

Срок хранения – не более 7-ми дней.

Температура хранения от +0 до +6 градусов. В магазине они лежат в холодильнике.

На упаковке сверху крупно написано «йогурт».

В состав входит йогуртная закваска.

Обычно указывается содержание молочнокислых микроорганизмов.

Йогуртный продукт:

Срок хранения – более 10-ти дней.

Температура хранения - от +4 до +25 градусов.

Сверху на упаковке не написано слово «йогурт» (а, например, «йогуртер» или «биогурт»).

Сбоку указано «продукт йогуртный термизированный».

В составе нет йогуртной закваски.

2. «Только свежие фрукты». Фруктовые кислоты не дружат с кисломолочными бактериями, они их попросту убивают. Для сохранения фруктового наполнителя используются консерванты. Поэтому фруктовые йогурты автоматически относим к красивой, но малополезной кисломолочке. Реклама обещает, что в йогурты добавляются кусочки свежих фруктов - это невозможно. В йогурт добавляют только консервированные или замороженные фрукты и ягоды, ведь свежие фрукты окислят йогурт, за минуту превратив его в хлопья.

Сроки ввода и нормы

Специальные детские йогурты без фруктовых добавок (типа «Агуши») можно предложить ребенку в возрасте от 10-ти месяцев. Взрослые йогурты и кисломолочные продукты без наполнителей вводят в рацион ребенка не раньше года. Йогуртные продукты из топленого молока («Варечка») не рекомендуется давать ребенку до двух лет из-за высокой жирности (6%). Также обращайте внимание на наличие сахара и ароматизаторов. Норма йогурта в годовалом возрасте: не более 100 мл.

Кефир

Кефир и приготовленные на его основе биокефир и бифидок называют королями кисломолочного царства. Кефир – это кисломолочный продукт, вырабатываемый на естественной симбиотической закваске кефирных грибков, в нем содержатся витамины группы В, кальций.

Фото с https://ru.depositphotos.com

Мифы

1. «Кефир необходим детям до года, раньше его выписывали с двух месяцев – и ничего». Несколько фактов: научное исследование, проведенное в НИИ питания РАМН, показало, что введение кефира или молока в питание грудных детей может привести к потере в их организме железа. У детей до года кефир может спровоцировать микрокровотечения в желудке, особенно при передозе («с удовольствием пьем кефир, можем выпить пол-литра за вечер» - обычная цитата из форума). Кефир отличается высокой кислотностью, грубой структурой свертка, содержанием спирта и дрожжевых клеток.

То, что он производится как детское питание - не более, чем дань традиции. В советское время детей с двух месяцев «присаживали» на кефир не от жизни хорошей. Производимые тогда кисломолочные смеси были низкого качества, а грудное молоко считалось полноценной едой только до полугода, везде шла пропаганда об истощении грудного молока к шести месяцам. Поэтому грудничков подкармливали кефиром, и наши бабушки до сих пор не на шутку бьются за его введение в рацион ребенка.

В кефире содержится много "грубого" белка казеина, который не только сложен для усвоения организмом новорожденного, но и не сбалансирован по аминокислотному составу. Жировой состав кефира недостаточно разнообразен, к тому же соотношение жирных кислот в этом продукте не физиологично для организма малыша. Углеводы кефира вовсе не похожи на те, что присутствуют в грудном молоке или его искусственных заменителях, и минеральных солей в нем значительно больше. Нагрузка на пищеварительную и выделительную систему младенца получается несоизмеримо более высокой, чем при грудном вскармливании.

2. «Детский кефир ничем не отличается от взрослого». Это неправда. Детская кисломолочка выпускается по иной технологии и отличается от взрослой пониженной кислотностью, к тому же она дополнительно обогащается витаминами.

Сроки ввода и нормы

Современные специалисты рекомендуют вводить кефир не ранее 10 месяцев (лучше после года) и не более 100 мл в сутки.

Как хранить? Температура хранения кефира: от 0-2 до 6 градусов. Детский кефир после вскрытия хранению не подлежит (обогащение ненужными микроорганизмами из воздуха).

Творог

Творог содержит такие важные для организма вещества, как молочная кислота, кальций, фосфор, железо, магний и витамины. В то же время он содержит всего 3 % углеводов и поставляет организму высококачественный белок, содержащий аминокислоты.

Фото с https://ru.depositphotos.com

Мифы

1. «Слегка подпорченный творог можно использовать в выпечке». Творог – продукт капризный. Он не выдерживает долгого хранения, так как в нем быстро размножаются молочнокислые бактерии, плесени. Дорогие мамы, не надо кипятить плесень, пирог с отварной плесенью – это скучно. Он не ядовит, но для детского питания непригоден.

2. «Творожная паста – это тот же творог». Творог также бывает натуральным и термизированным, термизированные творожные пасты имеют минимальную пользу, длительный срок хранения и содержат химические добавки. Настойчиво рекламируемые творожки для детей на деле не более чем «творожные продукты». Иногда мамы оправдываются – мол, ребенок творог не ест, а творожки «из рекламы» идут на ура. Мамам нужна картинка. Картинка называется: мой ребенок ест какой-то творог. Термизированный творог – это не творог, это десерт с ароматизаторами. Он не заменяет детский творожок. Лучше дайте ребенку фрукт.

3. «Наш супертворожок «Пустышка» дополнительно обогащен кальцием и содержит витамины А, В, С!». Мамы в восторге: надо же, и так-то пользы много, а еще и дополнительно обогащен! Не обольщайтесь. При тепловой обработке витамины и минералы покинули бренное тело бывшего творожка. И его, так и быть, чем-то обогатили. Немножко. Не факт, что кальций, считающийся самым трудноусвояемым элементом, усвоится из кислотно-яркого месива.

Сроки ввода и нормы

Творожок начинают пробовать с 8-ми месяцев, а то и позже. Для ребенка, употребляющего грудное молоко или смесь в достаточном объеме, творожок просто не актуален. На первом году жизни не следует давать ребенку более 25-50 граммов творога в день. В твороге содержится тяжелый белок. Продукты распада белка выводятся почками. При искусственном вскармливании незрелые почки грудного ребенка могут не справиться с излишней белковой нагрузкой, возникающей в том случае, если ребенок употребляет творог в количествах, превышающих рекомендуемые.

Известно, что избыточная белковая нагрузка на первом году жизни, особенно при искусственном вскармливании, в будущем может привести к ожирению, атеросклерозу, артериальной гипертензии. Как вариант, ребенку после года можно давать 100 г творожка через день. Эти нормы сохраняются до трех лет, помните: 100 г творога в день – это норма взрослого человека.

Как хранить? Обычный срок хранения творога: до 36 часов. Детский творожок после вскрытия хранению не подлежит.

Молоко

Коровье молоко представляет собой водный раствор более двухсот различных органических и минеральных веществ. Количество воды в нем колеблется от 83 до 89%, остальная часть приходится на белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, различные биологически активные факторы (гормоны, ферменты, специальные защитные вещества и пр.). Важнейшей составной частью молока являются белки. Количество витаминов в коровьем молоке зависит от времени года и характера кормления животных. Наиболее богато витаминами летнее молоко.

Козье молоко по своему составу близко к коровьему, но имеет более высокую биологическую ценность, так как содержит больше сывороточных белков (альбуминов и глобулинов).

Фото с https://ru.depositphotos.com

Топленым называется молоко с содержанием 6% жира, подвергнутое гомогенизации, пастеризации при температуре не ниже 95 градусов и выдержке в течение 3-4 часов.

Стерилизованное молоко - это продукт, который нагрели и выдержали в течение получаса при температуре выше 100 градусов. Гибнет вся микрофлора, не только вредная. Разрушается часть полезных веществ - витаминов, ферментов. Для стерилизации молока применяется также и ультравысокотемпературная обработка (УВТ): молоко нагревают до 130-140 градусов и мгновенно охлаждают. В этом случае в стерилизованном молоке сохраняется больше полезных веществ, например витаминов. По своим свойствам оно ближе к пастеризованному, но имеет длительный срок хранения.

Пастеризованное молоко. Для пастеризации молоко нагревают до 70 градусов и выдерживают в течение нескольких десятков секунд. При этом патогенная микрофлора гибнет, а все полезные компоненты молока - молочнокислые бактерии, витамины, антибиотические вещества, убивающие патогенную микрофлору кишечника человека, - остаются. Такое молоко будет годно к употреблению в течение лишь нескольких суток.

Витаминизированное молоко также не отличается от пастеризованного молока по химическому составу и калорийности. Однако оно содержит дополнительно введенный витамин С в количестве 100 мг на 1 л продукта. Используя такое молоко в качестве напитка, можно значительно пополнить рацион ребенка этим необходимым витамином. Следует отметить, что готовить блюда из витаминизированного молока нецелесообразно.

Мифы

1. «Пейте дети молоко, будете здоровы». Молоко не питьё, а еда. Об этом мало кто знает, молоко пьют холодным, и с чем попало. Холодное молоко вызывает в теле повышение слизи, провоцируя насморк. Молоко лучше ни с чем не смешивать, кроме других молочных продуктов: они не будут конфликтовать друг с другом. Когда молоко попадает в желудок, оно сразу сворачивается от соляной кислоты желудочного сока – получается творог, который переваривается несколько часов.

2. «Лучший полдник – молоко с печеньем». Еще раз: молоко – еда. Не следует предлагать детям цельное молоко для запивания сдобы, печенья или – о, ужас – овощей или фруктов. Представьте, сколько времени будет перевариваться этот коктейль, и какая в итоге нагрузка на желудок.

3. «Чай с молоком – полезный напиток». Молочный белок убивает все полезные вещества в чае: катехины и флавоноиды, добавление молока в чай обессмысливает этот напиток.

Сроки ввода и нормы

Современные педиатры не рекомендуют вводить цельное молоко раньше года, а лучше до 2-3 лет заменять цельное молоко молочными смесями с расщепленным белком («Агуша», «Тема» или сухие смеси для детей от года). В идеальном случае для детей старше года норма молочных продуктов - 330 мл в день. Это соответствует стакану молока (1/4 литра), к нему - порция йогурта или два ломтика сыра (следите за его жирностью). С третьего и до седьмого года рекомендуется давать 350 мл молока. Молоко - это не жидкость для утоления жажды, а полноценный питательный продукт! Это значит, что оно насыщает.

Если ребенок не переносит молоко? Если у ребенка аллергическая реакция на белок коровьего молока, только врач или консультант по питанию могут составить план питания и лечения. Чтобы обеспечить необходимое содержание кальция, полезны, например, продукты из цельносмолотого зерна и такие овощи, как брокколи, лук. Кроме того, зелень, а также миндаль и апельсины. Правда, одних только продуктов питания растительного происхождения недостаточно - кальций плохо усваивается организмом. Полезна богатая кальцием минеральная вода (от 150 мг кальция и выше на литр). Белок в достаточном количестве содержится в мясе, витамины - в мясе, фруктах и овощах. Если речь идет о непереносимости молочного сахара (лактозы), то следует попробовать, переносит ли ребенок кисломолочные продукты: йогурт, простоквашу, а также твердые сыры. Врач может проверить, необходим ли дополнительный прием кальция.

Сыр

Фото с https://ru.depositphotos.com

Сроки ввода и нормы. В сыре содержатся витамины А, В, РР, соли, кальций, фосфор и молочнокислые бактерии. Неострый и нежирный сыр можно предлагать детям с года. В магазинах продаются сыры 10% и 17% жирности, они идеально подходят для детей. Суточная норма сыра — 3 г., недельная: 21 гр.

Мифы

Многие, особенно старшее поколение, преувеличивают полезные свойства сыра исключительно благодаря воспоминаниям о дефиците. Но сыр – это еще и концентрат солей магния, калия, натрия. Поэтому детям раннего возраста его дают в ограниченном количестве.

Сметана

Молочный продукт, получаемый из сливок путем их сквашивания. Кроме белков и углеводов сметана богата витаминами: A, E, B2, B12, C, PP.

Сроки ввода и нормы: сметана – высококалорийный продукт, в 100 г сметаны содержится около 250-ти ккал. Из-за высокой жирности сметану вводят в детский рацион не ранее двух лет. До этого возраста ее легко заменить детским творожком.

Продолжение: Вводим кисломолочку-2: ищем пользу и находим!