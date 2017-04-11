Когда начинать грудничковое плавание, как выбрать бассейн для грудничков и о пользе раннего плавания - расскажем в нашей статье.

Польза раннего плавания

Плавание - ценное занятие в любом возрасте. У раннего плавания есть особенности, ведь крохе невозможно что-то объяснить, и он еще не умеет сознательно координировать движения тела.

Но занятия однозначно приносят малышу свою пользу:

- Плавание способствует укреплению и развитию организма: тренирует дыхательную и сердечно-сосудистую систему, улучшает обмен веществ. Вода оказывает массирующее воздействие на тело, стимулирует нервные окончания в коже, опосредованно делает нервную систему более устойчивой, помогает избавиться от колик и запоров, улучшает сон, аппетит и балансирует эмоциональный фон.

- Плавание - универсальный метод закаливания. Наше тело теряет в воде гораздо больше тепла, чем на воздухе, - именно на этом основан сильный закаливающий эффект. Организм оттачивает свою терморегуляцию благодаря водным процедурам.

- В воде ребенок двигается свободно и естественно, он получает безопасную нагрузку, укрепляет позвоночник, связки и мышцы, а внутренние органы занимают свое правильное место. Грудничковое плавание не позволяет перенапрячь связки, оно исключает нефизиологические движения.

- Движение в воде стимулирует развитие ослабленных, вялых детей и снимает возбуждение у напряженных.

- Малыш не может плавать один. Он заходит в воду только с мамой или папой (бабушкой или дедушкой), а значит получает новый опыт взаимодействия с близким человеком, особую игру и совместное занятие, которое может продолжаться долгие годы и приносить радость взрослому и ребенку.

- Плавание с ребенком - это еще и укрепление здоровья мамы! Ведь она тоже двигается в воде, получает закаливающий эффект, ее нервная система и эмоциональный фон балансируются. А здоровая и довольная мама - это лучшее, что может быть у ребенка. К тому же занятия в бассейне помогают разнообразить жизнь с грудничком, приносят новые впечатления и новые знакомства.

Плавание под водой

Есть важный нюанс: раннее плавание невозможно без погружения под воду. Пропорции тела и умения грудничка таковы, что он просто не способен долго держаться на воде. По поверхности ребенок сможет плавать годам к 5-6, а пока он должен временами погружаться под воду и выплывать обратно. Чтобы это происходило безопасно, кроха должен научиться задерживать дыхание.

Это возможно благодаря врожденному рефлексу задержки дыхания. При попадании воды на лицо новорожденный моментально перестает дышать. Этот полезный рефлекс начинает угасать месяца в три и окончательно пропадает к полугоду. И ранние уроки плавания нацелены как раз на то, чтобы удержать рефлекс и превратить его в навык, чтобы затем спокойно плавать. Кроме того, задержка дыхания на несколько секунд - это тоже полезная тренировка дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Противопоказания к раннему плаванию

Если вы задумались о занятиях в воде с малышом, обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Противопоказаний к раннему плаванию мало, но они есть:

- тяжелая патология сердечно-сосудистой системы;

- пренатальное поражение мозга и нарастание внутричерепного давления (хотя ряд специально обученных инструкторов успешно работает с детьми с подобными нарушениями);

- кожные заболевания;

- ОРЗ, инфекционные заболевания и болезни желудочно-кишечного тракта;

- плохое самочувствие ребенка.

Если вполне здоровый малыш негативно настроен и плачет в воде - это тоже противопоказание. Не заставляйте его заниматься и не ждите, что малыш “привыкнет”. Лучше взять паузу, чтобы спустя пару недель повторить попытку.

Взрослый должен сам любить воду

Чаще всего с малышами занимаются мамы, но на их месте вполне может быть папа, бабушка или дедушка. Главный критерий: взрослый “капитан” должен любить воду, доверять ей, тогда он будет расслаблен и доволен, а ребенок воспримет это состояние через телесный контакт, мышечный тонус, голос и эмоции взрослого.

Если взрослый напряжен и боится окунать малыша - вряд ли из этих занятий выйдет что-то хорошее.

Поэтому прислушайтесь к себе и почувствуйте: любите ли вы воду, ощущаете ли себя в безопасности в большой ванне или бассейне? Спокойно ли вам, когда вы купаете младенца и помогаете ему “плавать”, подставив руку под маленькую спинку? Наконец, сможете ли вы собственной рукой мягко и смело опустить малыша под воду? Если да - то вам нужен хороший инструктор, ванна с водой, а затем - удобный детский бассейн.

Плаваем дома

Все занятия ранним плаванием начинаются дома в ванной. Специалисты считают, что лучше приступать к плаванию и нырянию с 2-3-недельного возраста, пока рефлекс задержки дыхания еще свеж. К этому времени родители уже немного освоились с новой ролью, научились держать малыша во время купаний. И даже, скорее всего, прониклись мыслью, что вода - вполне родная и привычная среда для крохи.

Попадая в теплую воду, малыши часто расслабляются и начинают улыбаться. Ведь для них водные объятия - как возвращение к “той” жизни до рождения, восстановление былой гармонии. Некоторых деток во время купаний пугает свободный объем со всех сторон, потому что в мамином животике в последние 2-3 месяца они чувствовали всем телом упругие стенки матки. Таких малышей поначалу купают в пеленке, но и они постепенно привыкают к “большой воде”.

Для начала занятий лучше всего найти инструктора, который сможет прийти к вам домой и показать захваты и движения для плавания, научит держать и двигать ребенка в воде. Это может быть специалист из детской клиники или семейного центра. Чтобы почувствовать смелость, потренируйте те же самые захваты и движения на кукле, тогда вы лучше будете держать в воде своего малыша.

Если ваши упражнения с крохой продвигаются успешно, то в следующий визит инструктор покажет, как можно нырять с ребенком. Готовить малыша к нырянию можно и во время обычных купаний. Цель - научить его задерживать дыхание на команду: “Ныряй!” Для этого мы водим ребенка, поддерживая одной рукой, по ванне “восьмерками”, затем громко и четко командуем: “Саша, ныряй!” - и полной горстью другой руки поливаем водичку на лоб ребенка. Малыш задерживает дыхание на 2-3 секунды, пока вода стекает по лицу. Постепенно мы переходим к коротким погружениям под воду.

Советы по технике и гигиене раннего плавания

Готовьте большую ванну к вашим занятиям: мойте ее с детским мылом, наполняйте водой температурой 35-36 градусов, постепенно снижая температуру. Рекомендуется добавлять в воду морскую соль.

Отслеживайте реакцию малыша: если он не хочет двигаться, поджимает ручки и ножки, - ему холодно. Если малыш безвольно распустил и свесил их, раскраснелся - ему слишком жарко.

Корректируйте температуру воды, не вынимая детку из ванны, лишние “туда - сюда” могут испугать и расстроить его. Откройте кран, добавьте нужной воды и тихонько разгоните ее по ванне.

Плавайте с малышом не раньше 30-40 минут после еды, когда он успел сходить в туалет и немного отдохнуть, но еще не собирается спать.

Выходим на большую воду - в бассейн для грудничков

Если ваши домашние занятия приносят удовольствие вам и малышу, детке уже исполнилось 2-3 месяца и он освоил ныряние, можно задуматься о переходе в бассейн. В бассейне занятие ведет опытный инструктор. Он дает упражнения и рекомендации по каждому ребенку, поддерживает маму и учит новым движениям. Первые занятия продолжаются несколько минут, постепенно они доходят до получаса.

Выберите удобно расположенное учреждение, обратите внимание на способ очистки воды, на объем бассейна и число мам с детьми во время занятия. Отдайте предпочтение специализированным детским бассейнам, куда не допускаются посторонние взрослые, и все посетители обязаны предоставлять медицинские справки.

Поинтересуйтесь возрастной группой маленьких пловцов: если в группу набираются малыши близкого возраста - это лучший вариант. Шумные годовасики могут напугать 3-4-месячных грудничков.

Группы “Мать и дитя” в бассейнах, как правило, набирают малышей от 2 месяцев до 3 лет. После этого возраста дети уже могут заниматься с инструктором одни, особенно если они уже научились держаться на воде за годы занятий с мамой.

Важно, чтобы плавание приносило ребенку положительные эмоции, тогда и малыш, и мама получат от занятий пользу, радость и добрые воспоминания на всю жизнь!