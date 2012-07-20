Стричь или не стричь ребенка в год?

Совсем недавно исполнился год, как наша семья увеличилась на одного маленького человечка. Позади трудные и в то же время радостные двенадцать месяцев. Вместе с дочкой мы многое узнали и многому научились.

С приближением первого дня рождения нашей малышки у нас возникали сомнения по поводу традиционной стрижки в возрасте года. Волосы у нашей красавицы были редкие и не длинные, а бабушки наперебой советовали стричь наголо, чтобы волосы лучше росли и стали густыми и жесткими.

Наш детский врач нам рассказала, что это заблуждения. Новорожденный ребеночек имеет тонкие и мягкие волосы. Эти первые детские волосики постепенно сами меняются на более толстые и жесткие волосы. Густота и рост волос зависят только от наследственности, и стрижки тут ни при чем.

Захотелось узнать, откуда корни этого обычая?

Обряд такого пострига существовал еще в дохристианской Руси. Тогда далеко не каждый ребеночек доживал до года. Если выжил, то его родители считали, что ребенок решил - эта семья ему подходит, и он остается с родными. Постриг, таким образом, был посвящением годовалого ребеночка в семью. Теперь весь род брал нового члена под свою защиту.

Этот обряд существовал не во всех регионах. В одних селах первую стрижку делали в год, в некоторых вообще не стригли до трех, пяти и даже до семи лет. В других регионах стригли только мальчиков. Это было своего рода посвящение их в мужчины. После обряда будущих мужчин сажали на коня, давали подержаться за топор или саблю. Для девочек символическим был момент, когда ей первый раз заплетали косы.

Позже, в христианские времена, на "пострижины" обязательно звали повитуху и крестных родителей. На пол посреди комнаты клали кожух овчиной вверх, сажали на него годовалого ребенка, и названый отец состригал несколько локонов в виде креста. Состриженные волосы перевязывали красной ниткой и хранили до совершеннолетия.

Такой обряд существовал также в семьях князей, знатных бояр и дворян. Стригли только мальчиков после трех лет. Постриг проходил в церкви, куда будущего мужчину приводил крестный отец. В честь пострига устраивали пир.

А вот наголо брили, скорее всего, в гигиенических целях, и изначально процедура бритья не была обрядом. Особенно популярной она была в военные годы, когда были распространены инфекционные заболевания, переносимые вшами. Позже обряд совместили с этой гигиенической процедурой, и в год стали брить наголо всех подряд.

Найдя корни этого давнего обычая, мы с мужем решили, что не будем стричь наголо нашу доченьку, смысла в этом нет. Подросшие сзади волосики, в угоду бабушкам, можно обрезать. Ей с ними жарко и неудобно. Как и положено, по давней традиции для этого обряда пригласили крестных родителей…

А почему бы и нет? У меня до сих пор в альбоме с детскими фотографиями хранится конвертик с мягкими рыжими локонами, остриженными в год. Теперь будет такая память и у моей дочурки. А стричь или не стричь - родители должны решить сами.