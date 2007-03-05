Скажи мне что-нибудь на твоем языке

К девяти месяцам вы уже сможете придумать свои условные знаки, чтобы "поддерживать беседу". С вашей помощью кроха станет говорить раньше и лучше, чем другие дети.

Невербальная коммуникация (то есть использование мимики, жестов, интонации и т.п.) помогает человеку в общении с другими людьми. Если присмотреться повнимательнее, взрослые, разговаривая друг с другом, очень много информации передают с помощью мимики и жестов. Но такое общение без слов имеет еще большее значение для маленьких детей, так как для них это единственный способ "поговорить" со взрослыми. Поэтому родители должны научиться "слушать" и понимать этот язык жестов. Ведь развитие вашего малыша во многом зависит от вашей реакции на его попытки "пообщаться" с вами и о чем-то вам "рассказать".

Учимся разговаривать с новорожденным

Человек приходит в этот мир беззащитным, неспособным выжить без заботы взрослых, однако он наделен способностями для того, чтобы общаться с людьми, которые его окружают, и пробудить в них желание взять его под свою защиту. С самого начала малыш изучает лица, которые попадают в поле его зрения (то есть, находятся на расстоянии примерно 25 см от его лица), и особенно лицо мамы. Выражения этих лиц, голоса и осязание помогают ребенку упорядочить свои ощущения и начать принимать информацию из этого нового мира, который он еще пока считает чужим.

Но ваш малыш не только принимает и обрабатывает полученную информацию, он уже сам способен передавать свои собственные переживания, прибегая к двум разным средствам: во-первых, к плачу (причем, на каждый случай у вашего ребенка есть свой особый "вид" плача), а во-вторых, используя язык жестов.

"Поделись улыбкою своей"

Учеными было установлено, что благодаря врожденному инстинкту, который довольно быстро теряется, дети способны имитировать некоторые жесты и мимику родителей (например, широко открывать глаза или показывать язык). Поэтому неплохо, если вы "построите рожицы" вашему малышу: так он научится подражать вашей мимике, и потом вам будет легче обучить его каким-то новым жестам.

Вообще, язык мимики и жеста дан детям от рождения: все груднички говорят на нем, и все родители в меру своих возможностей стараются понять, что им хотят сказать. При помощи мимики и жестов малыш сообщает вам о том, как он себя чувствует, и вы инстинктивно на это реагируете: улыбаетесь, когда улыбается ваш ребенок, берете на руки, когда он плачет или теребит вас, потому что хочет поиграть, укладываете спать, когда он "клюет носом", хмуритесь, когда малыш недоволен...

На лице новорожденного отражаются самые разнообразные эмоции: удовлетворение, интерес к чему-либо, желание спать, страх, неприязнь к какой-то еде... И по мере того, как чувства и ощущения крохи становятся сложнее и разнообразнее, развивается и мимика: скоро малыш будет улыбаться не просто бессознательно, а выражать при помощи улыбки свою радость (примерно в четыре месяца), потом начнет смеяться. Кроме того, со временем он научится "говорить" вам о том, что расстроен, разозлен, разочарован или испуган...

С года до двух, когда малыш произносит первые слова, он помогает себе жестами передать то, как он себя чувствует и чего хочет. Но теперь он повторяет не только родителей, но и других детей, с которыми встречается на прогулке или в яслях.

Наблюдая за окружающими, повторяя их жесты и мимику, малыш учится невербальному общению. Например, если, проснувшись, ваш карапуз увидит, что вы ему улыбаетесь, скорее всего, он тоже улыбнется. Поэтому чем больше вы сами используете язык мимики и жеста, тем больше будет его использовать и ваш малыш.

Словарь жестов

Очевидно, что ребенок начинает "разговаривать" с вами еще до того, как его артикуляционный аппарат позволяет ему начать произносить звуки. Поэтому есть смысл придумать свой собственный словарь ( небольшой набор) знаков, которые бы ассоциировались у вашего малыша с определенными словами или понятиями. То есть задача родителей - расширить тот небольшой набор жестов, которым и так пользуются все дети: утвердительно или отрицательно качают головой, машут ручкой при прощании или указывают на нужный предмет.

Выводы ученых

Два профессора Калифорнийского Университета Психологии, доктор Акредоло и доктор Гудвин, после 14-летних исследований пришли к очень интересным выводам, которые и изложили в своей книге "Baby Signs".

А все началось с того, что Линда Акредоло во время прогулки по саду решила показать своей годовалой дочурке Кати цветы. Она сорвала маргаритку и прежде, чем передать растение ребенку, понюхала ее (что, впрочем, сделали бы любые родители). Кати взяла цветок и тоже понюхала его. И с этого момента всегда, когда она сталкивалась с цветами - живыми, нарисованными в книге или на пижаме - Кати повторяла этот свой жест. Доктор Акредоло была удивлена и даже подумала, что у ее ребенка какие-то выдающиеся умственные способности. Однако когда приступ неоправданной гордости за свою дочь прошел, доктор решила, что речь не идет о каких-то особенных способностях, возможно, все дети могут отождествлять для себя определенные жесты с определенными предметами и понятиями и таким образом расширять возможности общения. Проведя свои исследования, Акредоло не только подтвердила тот вывод, к которому пришла, но и открыла, что использование таких жестов-слов идет малышам только на пользу: научившись общаться с их помощью, дети чувствуют себя более уверенно, многое понимают раньше, чем их сверстники и, как это ни парадоксально, начинают раньше говорить и быстрее запоминают новые слова.

Когда и как обучать ребенка жестам

Научить ребенка языку жестов совсем не сложно. Самый подходящий момент, когда малыш начинает проявлять особый интерес к миру, который его окружает (примерно в 9-10 месяцев). В этом возрасте кроха с удовольствием рассматривает картинки в книгах, исследует предметы и людей, которые его окружают, пытается понять, как он должен себя вести и т.п.

Что касается способа обучения тому или иному жесту, то он ничем не отличается от способа обучения новым словам. Сначала нужно установить с малышом визуальный контакт. Потом показать ему предмет или несколько раз повторить слово, которому и будет соответствовать тот или иной жест. Например, если вы хотите научить вашего карапуза "говорить" слово "собака", покажите ему это животное (настоящее, игрушку или изображенное на картинке), произнесите несколько раз само слово (жест нужно обязательно "озвучивать") и изобразите соответствующий жест (например, доктор Акредоло и доктор Гудвин в своей книге предлагают высунуть язык и подышать, как это делают собаки). Повторяйте этот жест во всех ситуациях, где в поле зрения вашего ребенка попадает собака, и через несколько дней или недель (зависит от возраста малыша, его интереса к данному объекту и т.п.) он начнет сам использовать этот жест.

Использование жестов и условных знаков позволит вашему крохе легче общаться с окружающими его людьми, а как следствие - всесторонне развиваться. К тому же это и своеобразное развлечение. Попробуйте, и вы убедитесь, что, как только малыш начнет использовать эти детские жесты и знаки, чтобы изобразить собачку, кошку или цветочек, он начнет повсюду замечать этих животных, предметы.

От знака к слову

Исследования ученых Калифорнийского Университета Психологии показали, что дети быстрее всего запоминают жесты и знаки, заменяющие следующие слова: "шляпа" (малыш показывает процесс одевания ее на голову), "рыба" (открывает и закрывает рот, как это делают рыбы), "птичка" (подражает движению крыльев) и "цветок" (глубоко вдыхает носом). Однако список всегда можно продолжить. Вы можете обучить своего ребенка любым жестам, каким захотите, учитывая при этом интересы малыша и окружающий его мир. Показывая ребенку новые жесты, не забывайте произносить слово, которому они соответствуют.

И пусть вас не удивляет, что дети, использующие эту систему, начинают говорить раньше других детей. С одной стороны, они проделали уже почти все шаги для того, чтобы начать общаться при помощи слов (познакомились с различными предметами и понятиями, узнали, как их можно изобразить, а некоторые даже сумели построить элементарные предложения из нескольких жестов), так что дело только за способностью произнести звуки. То есть, психологически ребенок уже готов говорить, но нужно, чтобы к этому был готов и его артикуляционный аппарат. С другой стороны, так как родители всегда произносят слова, показывая жест, малыш запомнит и слово, которое впоследствии этот жест заменит.

Информация к размышлению

Многолетние исследования показали, что использование подобной системы жестов и знаков оказывает на детей очень благотворное действие. Малыши, которые до того, как научились говорить, в девять-десять месяцев начали "общаться" при помощи знаков:

показали более высокий уровень интеллектуальных способностей;

понимали большее количество слов и понятий;

научились говорить раньше, и их словарный запас был шире (обычно словарный запас ребенка в два года составляет примерно 300 слов, у этих же детей словарный запас был на 50 слов больше);

проявляли больше воображения и смекалки в сложных играх;

были лучше готовы к общению и "сотрудничеству" с другими людьми, более уверенны в себе;

в старшем возрасте больше интересовались чтением.

Спать охота!

Взгляд малыша становится рассеянным, глазки начинают слипаться, кроха начинает зевать - выражение на лице и жесты свидетельствуют о том, что ребенок хочет спать. Если же вы его не укладываете, или что-то мешает ему заснуть, ребенок начинает плакать.

"Че те надо?"

Несмотря на маленький возраст, на лице вашего карапуза уже могут найти отражение самые разнообразные и сложные эмоции. Этот подозрительный и в то же время заинтересованный взгляд может означать, что малыш увидел кого-то, кого плохо знает, но кто все-таки заинтересовал его. Кто же это? И что ему надо?

Как прекрасен этот мир!

Кроха улыбается, его глазенки блестят, а ручки спокойно лежат. Не сомневайтесь: эта мимика и жесты свидетельствуют, что ваш карапуз доволен жизнью. Как хорошо, что человеку природой дана способность выражать свою радость улыбкой!

О-о-й, как страшно!

Об испуге свидетельствуют широко открытые глаза, сильно сжатые губы и кулачки. Возможно, малыш испугался из-за какого-то резкого изменения в окружающей среде: внезапно включили свет, или послышались громкие звуки... Ваш голос и ваши ласковые руки сумеют его успокоить.

У-у-а-а, ну почему опять я-я?

Плач ребенка не оставит равнодушным ни одного родителя, это самое главное средство общения детей. При помощи плача малыш сообщает вам о том, что ему хочется есть или неудобно, что он расстроен или ему больно... Злоба и разочарование тоже часто оборачиваются слезами.

Что вы сказали?

Выражение удивления на лице карапуза ни с чем нельзя перепутать. Когда что-то заинтересовало малыша, он концентрирует, пусть ненадолго, свое внимание, даже глазки блестят. А если крохе скучно, он отводит взгляд.

Жесты для обозначения предметов

Примерно в возрасте девяти месяцев, хотя ваше сокровище еще и не умеет разговаривать, вы можете научить его этим и подобным жестам для обозначения окружающих предметов. Использование жестов и знаков поможет вашему малышу лучше понимать слова.

Машинка. Мы едем на машине. При этом кроха изображает, как он ведет воображаемую машину. Используйте этот жест, когда видите настоящую, игрушечную или нарисованную машину. И не забывайте произносить: "ма-ши-на".

Ты почитаешь мне сказку? Руками нужно показывать, как открывают книгу. Этот жест может обозначать как предмет, так и действие.

Для обозначения солнца или луны можно использовать жест, изображаемый высоко поднятой рукой, описывающей в воздухе окружность.

Как хорошо пахнет! Этот жест легко "отрепетировать" на цветке, глубоко вдыхая носом воздух. Потом этот знак можно применять и по отношению к еде. Так же как и жесты, обозначающие "спать", "до свидания" и "тихо", это простой и всем понятный жест.

Птичка! Чтобы изобразить птичку, достаточно помахать руками, словно крыльями. Можно придумать жест для слов "кошка" (изобразить, как кошка показывает когти) или "собака" (высунуть язык и громко подышать).

Жесты для "общения"

При помощи жестов даже можно поддерживать незамысловатый разговор. Это, конечно, будет не очень продолжительная беседа.

Достаточно. Малыш "качает" головой из стороны в сторону. Этот жест может обозначать, что ребенок больше не хочет есть или играть в эту игру...

Где мама? Не знаю. Жест "разводить руками" понятен всем.

Хочу еще. Кроха водит пальчиком по ладошке. Жест, который можно использовать, прося добавки.

Там, наверху. Ребенок поднимает или опускает ручку. Понятия "наверху" и "внизу" нелегко объяснить словами, а вот знаки могут очень в этом помочь.

Как страшно! Малыш прижимает ручки к груди. К этому жесту можно добавить и соответствующее выражение на лице.

Удачи вам!

Анисимова Екатерина, журнал "Няня"

См. также статью: Красноречие жеста