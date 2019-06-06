Нарушения сна у ребенка, или почему не спит малыш

В этой статье мы расскажем о причинах нарушения сна у ребенка, сколько должен спать грудничок, почему сон беспокойный и сопровождается частыми пробуждениями.

Созерцать крепко спящего малыша — наивысшая степень довольства для каждого родителя. Однако достигается такая идиллия нелегко, особенно у детей на первом году жизни.

Все детки разные! Одного малыша достаточно перед сном покормить и уложить в постель — спокойствие до утра обеспечено (за исключением пробуждения на кормления). Другой ребёнок, напротив, доставляет немало тревоги плачем и беспокойным сном, доводя членов семьи до ужаса или паники! Есть и такие детки, которые быстро засыпают, но ночью просыпаются каждый час.

Отталкиваться следует конкретно от каждого случая. Ведь на сон малыша влияет множество факторов: состояние здоровья, температура и влажность воздуха в комнате, темперамент, рождение в срок или недоношенность и т. д.

Периоды и значение сна

Наш сон изучен благодаря проведению специальной процедуры — полисомнографии.

Выделены повторяющиеся друг за другом фазы сна: засыпание/дремота, быстрый/поверхностный сон, медленный/глубокий сон (делится ещё на несколько периодов). Длительность каждого цикла: у взрослых — до 2-х часов, у новорожденных — от 30 минут (по мере взросления постепенно удлиняются).

Доказана важность сна. Пока мы спим, наш мозг и организм продолжают бодрствовать: растут и делятся клетки, выводятся токсины, перерабатывается и сохраняется в памяти полученная за день информация.

Сон грудничка — из другого «теста»

Пройдет немало времени, пока ваш малыш будет спать до утра, не просыпаясь.

После рождения

Сон младенца начинается с активной фазы сна, а затем переходит в медленную стадию. По сравнению со взрослыми, у грудничков фазы сна короткие и неглубокие.

В стадии быстрого сна малыш спит чутко, просыпаясь даже от небольшого дискомфорта или шума. В фазе глубокого сна ребёнка трудно разбудить — отсюда выражение «спит как младенец».

Где день, а где ночь?

Новорожденные не различают времени суток. Однако постепенно всё меняется: созревают мозговые структуры, отвечающие за работу «внутренних часов» и реагирующие на уровень освещённости. К возрасту 1,5 месяцев малыш перестаёт «путать» день с ночью — периоды бодрствования «привязываются» к дневному времени суток.

Сколько спит грудничок?

Новорождённый спит/дремлет 18–20 часов в сутки. Просыпается поесть или известить плачем о своём некомфортном состоянии (мокром подгузнике/холоде/жаре).

В возрасте 2–4 месяцев малыш спит 15–16 часов в сутки, ночью — непрерывно 4–6 часов. Родители тоже, наконец-то , могут выспаться. Во втором полугодии жизни ребёнок спит до 13–15 часов в сутки, а время ночного сна ещё больше увеличивается. Ближе к году кроха спит два раза днём, остальное — ночной сон (около 9–11 часов).

На заметку: Приведенные цифры приблизительные, не стоит их принимать за какую-то неизменную норму. Исходите из особенностей именно вашего малыша.

Неспокойный сон ребёнка: что считать нормальным?

Малютка вроде спит, но при этом его сон неглубокий или прерывается.

«Похныкивания» во сне — не повод для беспокойства

Обусловлено выходом эмоций и впечатлений, накопленных малышом за день. Кроме того, ребёнок так проверяет нахождение мамы рядом. Если он не получает подтверждение, может проснуться и начать плакать по-настоящему .

Что делать?

Тихонечко напойте — «а- а-а-а »… Чтобы малыш успокоился и опять заснул. Если он всё-таки расплакался, успокойте — погладьте, покачайте, возьмите на руки.

Иногда не сразу показывайте ребёнку своё присутствие. Покряхтит, покряхтит — и может быть уснет сам. Так вы поможете ему со временем научиться справляться со своим ночным одиночеством и самостоятельно успокаиваться.

Частые дневные и ночные пробуждения

Новорожденный просыпается примерно один раз в 1,5–2 часа, а иногда каждые 30–40 минут (даже ночью). Часто пробуждения обусловлены физиологическими потребностями: голод, мокрый памперс, холод и т. д. Однако нередко малыш просыпается без видимой причины.

Что делать?

Если пробуждения не сопровождаются громким плачем, повода для беспокойства нет. Младенцы так спят — (хотя, это слабое утешение для родителей). Придёт время, всё изменится. Постепенно ребёнок взрослеет, становится активнее днём, а ночью реже просыпается.

Иногда новорожденные спят до 4–5 часов непрерывно — столько они могут выдержать без еды. Радует, если это время совпадает с ночным сном.

Вздрагивания во сне и при засыпании — объяснимо и естественно

Возникают при переходе от бодрствования ко сну и между стадиями сна. Связанно с плохо сформированными тормозными механизмами нервной системы. По мере взросления ребёнка и созревания нервной системы, вздрагивания постепенно исчезают.

Что делать?

Купайте в отварах с успокаивающими травами: пустырника, ромашки, хвойного экстракта.

Придерживайтесь ритуала при подготовке ко сну: купание, поглаживание по спинке и т. д.

Расстройства сна у грудничка: когда бить тревогу?

При заболеваниях, нарушении засыпания/ночного сна или пищевого поведения.

Трудности с засыпанием и плохой ночной сон

Нередко взрослые сами приучают ребёнка: из лучших побуждений часто берут на руки, стараются при первом «хныкании» сразу укачать. Естественно, он будет «отстаивать» своё право получить то, к чему привык.

Малыш просыпается по ночам и плачет, пока его не возьмут на руки и не укачают, требует (плачем) присутствия взрослых в комнате во время засыпания и т. д.

Что делать?

Формировать правильные ассоциации:

* старайтесь без надобности не укачивать и не брать ребёнка на руки;

* проводите некий ритуал перед сном (купание, тихое пение и т. д. );

* определите постоянное место для сна;

* оставляйте в постели ребёнка предмет-помощник (создаётся ощущение связи с родителями): для грудничков — пеленка с запахом матери, для детей постарше — игрушка;

* старайтесь подходить к спящему малютке только при необходимости;

* разграничивайте ночное и дневное время — ночью сведите к минимуму общение с ребёнком, при смене подгузника не включайте яркий свет, говорите негромко и т. д.

Нарушено пищевое поведение

Во время ночных пробуждений ребёнок требует попить или поесть, чтобы уснуть. Важны не еда и питьё, а имитация засыпания — прикладывание к груди или сосание из бутылочки. Объём потребляемой пищи и выпиваемой жидкости может достигать до 1 литра за ночь.

Чем грозит?

В горизонтальном положении из полости рта во внутреннее ухо через канал, соединяющий носоглотку и ухо, может забрасываться молоко из полости рта — возможно развитие отита.

Нарушением гормональных циклов организма, поскольку пищеварительная система ночью должна отдыхать.

Что делать?

Постарайтесь разнести по времени кормления и укладывания в постель — не менее чем на 30 минут.

Если ребёнок научился сидеть, кормите его за столом или в кресле/на стульчике для кормления. Когда он усвоит новый способ приёма пищи (особенно в вечернее время), постепенно уменьшайте количество кормлений ночью. Не бойтесь. Желудок ребёнка старше 6-ти месяцев вмещает достаточное количество пищи, чтобы её хватило до утра.

Ребенок болеет

Наиболее часто расстройства сна вызваны патологией нервной системы. Нарушаются процессы возбуждения и торможения, повышается тонус мышц, возможны судороги.

Что делать?

Проконсультируйтесь с врачами. Малыш нуждается в обследовании и лечении.

Как отличить капризы ребёнка от проблем со здоровьем?

Патологический плач/рыдание сопровождается напряжением и драматичностью, однообразием и монотонностью, страданием и раздражительностью. Болезненным крикам часто сопутствует напряжение мышц, выраженное двигательное возбуждение или изменение цвета кожи.

Малыша невозможно ничем успокоить: ни убаюкиванием, ни кормлением, ни использованием всевозможных средств и хитростей. Лишь на некоторое время рыдание может смениться на «хныкание» или всхлипывание, но затем плач вспыхивает с новой силой.

Что делать?

Обращайтесь к докторам. Ребёнку проводится всестороннее обследование. При необходимости ему выполняется и полисомнография (изучается сон).

Если выявляется заболевание, применяются лекарственные препараты. Например, назначаются средства для улучшения работы нервной системы, успокоительные или снотворные.

При расстройствах засыпания/сна или пищевого поведения, используются специальные методики поведенческой терапии, а в некоторых случаях назначаются и лекарственные препараты.

Совместный сон с мамой и укачивание на руках

Споры не утихают. Одни мамы и папы ратуют за сон ребёнка в отдельной кроватке, приучают его к самостоятельности с первых дней жизни. Другие родители являются приверженцами близости и совместного сна с малышом. Не стоит быть столь категоричными — все дети разные!

Согласитесь, что никто станет укачивать малыша, засыпающего, как только его голова коснётся подушки. И, наоборот, если кроха плачет, каждый родитель попытается успокоить своё чадо — естественная реакция. Попробуйте найти золотую середину.

Например, детскую кроватку можно установить возле вашего спального места. Заснувшего ребёнка положите в кроватку, а сами прилягте рядом. Если ночью он проснется, увидит вас и почувствует вашу близость.

Как же всё-таки поступать? Так, чтобы вам с малышом было комфортно и спокойно.

P. S. Готовой «формулы сна» для грудничка не существует. Наберитесь терпения и научитесь понимать своего ребёнка.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/

https://www.pexels.com