Нарушения сна у ребенка, или почему не спит малыш
В этой статье мы расскажем о причинах нарушения сна у ребенка, сколько должен спать грудничок, почему сон беспокойный и сопровождается частыми пробуждениями.
Созерцать крепко спящего малыша — наивысшая степень довольства для каждого родителя. Однако достигается такая идиллия нелегко, особенно у детей на первом году жизни.
Все детки разные! Одного малыша достаточно перед сном покормить и уложить в постель — спокойствие до утра обеспечено (за исключением пробуждения на кормления). Другой ребёнок, напротив, доставляет немало тревоги плачем и беспокойным сном, доводя членов семьи до ужаса или паники! Есть и такие детки, которые быстро засыпают, но ночью просыпаются каждый час.
Отталкиваться следует конкретно от каждого случая. Ведь на сон малыша влияет множество факторов: состояние здоровья, температура и влажность воздуха в комнате, темперамент, рождение в срок или недоношенность
Периоды и значение сна
Наш сон изучен благодаря проведению специальной процедуры — полисомнографии.
Выделены повторяющиеся друг за другом фазы сна: засыпание/дремота, быстрый/поверхностный сон, медленный/глубокий сон (делится ещё на несколько периодов). Длительность каждого цикла: у взрослых — до
Доказана важность сна. Пока мы спим, наш мозг и организм продолжают бодрствовать: растут и делятся клетки, выводятся токсины, перерабатывается и сохраняется в памяти полученная за день информация.
Дневной сон малыша. Отказ от дневного сна
Нужно ли заставлять ребенка спать? Влияет ли продолжительность дневного сна на ночной? Когда ребенок начинает отказываться от дневного сна?
Сон грудничка — из другого «теста»
Пройдет немало времени, пока ваш малыш будет спать до утра, не просыпаясь.
После рождения
Сон младенца начинается с активной фазы сна, а затем переходит в медленную стадию. По сравнению со взрослыми, у грудничков фазы сна короткие и неглубокие.
В стадии быстрого сна малыш спит чутко, просыпаясь даже от небольшого дискомфорта или шума. В фазе глубокого сна ребёнка трудно разбудить — отсюда выражение «спит как младенец».
Где день, а где ночь?
Новорожденные не различают времени суток. Однако постепенно всё меняется: созревают мозговые структуры, отвечающие за работу «внутренних часов» и реагирующие на уровень освещённости. К возрасту 1,5 месяцев малыш перестаёт «путать» день с ночью — периоды бодрствования «привязываются» к дневному времени суток.
Сколько спит грудничок?
Новорождённый спит/дремлет 18–20 часов в сутки. Просыпается поесть или известить плачем о своём некомфортном состоянии (мокром подгузнике/холоде/жаре).
В возрасте 2–4 месяцев малыш спит 15–16 часов в сутки, ночью — непрерывно 4–6 часов. Родители тоже,
На заметку: Приведенные цифры приблизительные, не стоит их принимать за
Неспокойный сон ребёнка: что считать нормальным?
Малютка вроде спит, но при этом его сон неглубокий или прерывается.
«Похныкивания» во сне — не повод для беспокойства
Обусловлено выходом эмоций и впечатлений, накопленных малышом за день. Кроме того, ребёнок так проверяет нахождение мамы рядом. Если он не получает подтверждение, может проснуться и начать плакать
Что делать?
Тихонечко напойте — «а-
Иногда не сразу показывайте ребёнку своё присутствие. Покряхтит, покряхтит — и может быть уснет сам. Так вы поможете ему со временем научиться справляться со своим ночным одиночеством и самостоятельно успокаиваться.
Как понять, почему плачет новорожденный? Памятка для мамы
Как узнать, что именно беспокоит грудного ребенка, когда он плачет? В нашей статье в удобной таблице представлена информация, помогающая маме распознать причины детского плача.
Частые дневные и ночные пробуждения
Новорожденный просыпается примерно один раз в 1,5–2 часа, а иногда каждые 30–40 минут (даже ночью). Часто пробуждения обусловлены физиологическими потребностями: голод, мокрый памперс, холод
Что делать?
Если пробуждения не сопровождаются громким плачем, повода для беспокойства нет. Младенцы так спят — (хотя, это слабое утешение для родителей). Придёт время, всё изменится. Постепенно ребёнок взрослеет, становится активнее днём, а ночью реже просыпается.
Иногда новорожденные спят до 4–5 часов непрерывно — столько они могут выдержать без еды. Радует, если это время совпадает с ночным сном.
Вздрагивания во сне и при засыпании — объяснимо и естественно
Возникают при переходе от бодрствования ко сну и между стадиями сна. Связанно с плохо сформированными тормозными механизмами нервной системы. По мере взросления ребёнка и созревания нервной системы, вздрагивания постепенно исчезают.
Что делать?
Купайте в отварах с успокаивающими травами: пустырника, ромашки, хвойного экстракта.
Придерживайтесь ритуала при подготовке ко сну: купание, поглаживание по спинке
Расстройства сна у грудничка: когда бить тревогу?
При заболеваниях, нарушении засыпания/ночного сна или пищевого поведения.
Трудности с засыпанием и плохой ночной сон
Нередко взрослые сами приучают ребёнка: из лучших побуждений часто берут на руки, стараются при первом «хныкании» сразу укачать. Естественно, он будет «отстаивать» своё право получить то, к чему привык.
Малыш просыпается по ночам и плачет, пока его не возьмут на руки и не укачают, требует (плачем) присутствия взрослых в комнате во время засыпания
Что делать?
Формировать правильные ассоциации:
* старайтесь без надобности не укачивать и не брать ребёнка на руки;
* проводите некий ритуал перед сном (купание, тихое пение
* определите постоянное место для сна;
* оставляйте в постели ребёнка
* старайтесь подходить к спящему малютке только при необходимости;
* разграничивайте ночное и дневное время — ночью сведите к минимуму общение с ребёнком, при смене подгузника не включайте яркий свет, говорите негромко
Нарушено пищевое поведение
Во время ночных пробуждений ребёнок требует попить или поесть, чтобы уснуть. Важны не еда и питьё, а имитация засыпания — прикладывание к груди или сосание из бутылочки. Объём потребляемой пищи и выпиваемой жидкости может достигать до 1 литра за ночь.
Чем грозит?
В горизонтальном положении из полости рта во внутреннее ухо через канал, соединяющий носоглотку и ухо, может забрасываться молоко из полости рта — возможно развитие отита.
Нарушением гормональных циклов организма, поскольку пищеварительная система ночью должна отдыхать.
Что делать?
Постарайтесь разнести по времени кормления и укладывания в постель — не менее чем на 30 минут.
Если ребёнок научился сидеть, кормите его за столом или в кресле/на стульчике для кормления. Когда он усвоит новый способ приёма пищи (особенно в вечернее время), постепенно уменьшайте количество кормлений ночью. Не бойтесь. Желудок ребёнка старше
Ребенок болеет
Наиболее часто расстройства сна вызваны патологией нервной системы. Нарушаются процессы возбуждения и торможения, повышается тонус мышц, возможны судороги.
Что делать?
Проконсультируйтесь с врачами. Малыш нуждается в обследовании и лечении.
Как отличить капризы ребёнка от проблем со здоровьем?
Патологический плач/рыдание сопровождается напряжением и драматичностью, однообразием и монотонностью, страданием и раздражительностью. Болезненным крикам часто сопутствует напряжение мышц, выраженное двигательное возбуждение или изменение цвета кожи.
Малыша невозможно ничем успокоить: ни убаюкиванием, ни кормлением, ни использованием всевозможных средств и хитростей. Лишь на некоторое время рыдание может смениться на «хныкание» или всхлипывание, но затем плач вспыхивает с новой силой.
Что делать?
Обращайтесь к докторам. Ребёнку проводится всестороннее обследование. При необходимости ему выполняется и полисомнография (изучается сон).
Если выявляется заболевание, применяются лекарственные препараты. Например, назначаются средства для улучшения работы нервной системы, успокоительные или снотворные.
При расстройствах засыпания/сна или пищевого поведения, используются специальные методики поведенческой терапии, а в некоторых случаях назначаются и лекарственные препараты.
Совместный сон с мамой и укачивание на руках
Споры не утихают. Одни мамы и папы ратуют за сон ребёнка в отдельной кроватке, приучают его к самостоятельности с первых дней жизни. Другие родители являются приверженцами близости и совместного сна с малышом. Не стоит быть столь категоричными — все дети разные!
Согласитесь, что никто станет укачивать малыша, засыпающего, как только его голова коснётся подушки. И, наоборот, если кроха плачет, каждый родитель попытается успокоить своё чадо — естественная реакция. Попробуйте найти золотую середину.
|
О плюсах и минусах совместного сна
Почему так трудно «заставить» ребенка спать отдельно и как сделать это наиболее безболезненно для него и родителей?
Например, детскую кроватку можно установить возле вашего спального места. Заснувшего ребёнка положите в кроватку, а сами прилягте рядом. Если ночью он проснется, увидит вас и почувствует вашу близость.
Как же
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
фото: http://globallookpress.com/