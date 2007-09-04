Забавы первого года

Ребенок первого года проходит в своем развитии огромный путь. В этот период он испытывает особенную потребность в увлекательной и разнообразной окружающей обстановке. Люди, которые находятся рядом с ребенком — и в первую очередь мама — могут поддержать его исследовательский интерес и предложить занятия, способствующие более успешному развитию.

Четыре основных периода на протяжении первого года

0 — 3 месяца

Первый взгляд на мир. Ребенок получает начальные впечатления через все органы чувств: зрение, слух, обоняние, и особенно — через осязание. На этом этапе работает эффект импринтинга: в сознание ребенка впечатываются все образы, все ощущения, с которыми он встречается.

Физическое, духовное и эмоциональное развитие в это время тесно связаны между собой.

Игрушки первого периода должны быть яркими, четкой формы. Внимание малыша привлекут подвижные предметы — мобили, неваляшки.

3 — 6 месяцев

Ребенок учится доверять. Доверять своим ощущениям, своему телу. Доверять маме, папе, доверять себя окружающим людям. Идет процесс узнавания собственного тела, малыш находит и изучает свои ручки, ножки, ушки... Привлечет его внимание игрушка с бубенцом, прикрепленная к ручке или ножке.

Истинное открытие — зеркало! Детки с изумлением обнаруживают свое отражение, начинают смеяться от радости. В зеркале можно рассматривать, где у ляли и у мамы глазки, где носик и ротик.

6 — 9 месяцев

Открытие окружающего пространства. Активное движение. Ребенок ползает, прыгает, сидит, освобождает обе руки для исследовательской деятельности, встает на ноги. В этот период нужно позволить ему набивать шишки, ни в коем случае не ограничивать двигательную активность. Существует поговорка: «Дитя не пойдет, пока сорок сороковиков не набьет». Упражнения на фитболле (большом мяче для фитнеса) помогут укрепить чувство равновесия. Прекрасно способствуют развитию и совсем простые забавы: распустить и разорвать рулон туалетной бумаги, ронять на пол ложку и в тридцатый раз смотреть, как мама ее поднимает...

9 — 12 месяцев

Возраст игр. По словам знаменитого детского педагога Марии Монтессори, «игра — это работа ребенка». В игре дети проверяют и совершенствуют то, чему уже научились, и обретают уверенность в своих физических возможностях. В игре развивается сосредоточенность и концентрация внимания. Играйте вместе с малышом, а также дайте ему время и пространство действовать и играть самому.

Качели, лошадка — тренируют вестибулярный аппарат. Кружка и ложка — помогают отрабатывать любимые мотивы еды (а если посадить рядом мишку и куклу, их даже получится накормить: «ам-ам!»). Открывать и закрывать коробку, наливать и выливать воду, копать и насыпать песок, перебирать пуговицы, прицельно попадать трубочкой в дырочку на коробке с соком... Любые окружающие предметы становятся объектами игр, а также тренажерами на ловкость и сообразительность.

Забавы первого года

Мобили

Важны и полезны тем, что учат ребенка фокусировать взгляд, следить за движущимся объектом. Можно использовать покупной мобиль с механическим вращением и музыкой. Или смастерить простейший мобиль самостоятельно: к двум перекрещенным соломинкам для коктейля подвесить на ниточках фигурки из бумаги, которые будут колыхаться от малейшего ветерка и обращать на себя внимание ребенка. Вместо бумажных фигур можно взять яркие перышки, цветы из ткани и т.д.

В первые недели зрение ребенка фокусируется на расстоянии 30 см — это примерное расстояние от женской груди до лица (чтобы кушать и смотреть на маму). Соответственно, все игрушки для развития зрения должны располагаться на таком расстоянии.

В качестве мобиля над кроваткой хорошо подойдет и «музыка ветра» — подвеска с колокольчиками, которая продается в магазинах эзотерических товаров. Такая игрушка развивает и зрение, и слух.

Неваляшка

Она покачивается, привлекая внимание, и мелодично позванивает. Классическая «советская» неваляшка — самый лучший вариант. Простые круглые формы, четкие черты лица, контрастное сочетание цветов — красный и белый. Все это очень понятно малышу. Именно поэтому лучше не выбирать неваляшек в виде поросят или покемонов.

Нарисованное лицо

Первые цвета, которые ребенок воспринимает, — желтый и красный. На белом листе можно нарисовать этими цветами улыбающееся лицо, солнышко, цветочек и повесить в пределах видимости малыша — например, над кроваткой. Можно нарисовать рожицу на воздушном шарике.

Погремушки

Ребенок учится следить за звучащим предметом, начинает тянуть ручки. Подходите к нему с погремушкой то слева, то справа, чтобы гармонично развивать органы восприятия. Водите погремушкой перед лицом ребенка, подносите ближе и удаляйте, водите влево-вправо — пусть следит взглядом. Чтобы ребенку было удобно хвататься за нее руками, выбирайте погремушку на толстой ножке (толщиной примерно с ваш мизинец), более тонкая ножка выскальзывает, теряется в кулачке.

Песенки

В современной городской культуре почти утрачены древние традиции попевок. А ведь можно укладывать спать под колыбельную, купать под веселую песенку, а учить ходить — под ритмичную... Существуют народные песни, потешки, присказки на каждый случай.

Общение с другими людьми

Каждый из родственников общается с ребенком по-своему. Не требуйте от всех одинаковой и «правильной» манеры общения. Пусть бабушки в свое удовольствие сюсюкают с лялькой, а старшие братья–подростки «воспитывают» шутливо-строго. Позвольте такому общению быть, даже если лично вас это раздражает: ведь именно такое обилие интонаций дает ребенку представление о богатстве речи. Малыш заворожено наблюдает за мимикой других людей, соотнося ее с тоном голоса. Точно так же различаются и руки людей: одни держат малыша спокойно и крепко, другие нежно и осторожно, третьи весело и игриво — пусть он знакомится с разнообразными прикосновениями.

Акробатика

Маленькие дети гораздо прочнее и выносливее, чем это многим кажется. Когда первый раз видишь, как папа, держа ребенка за ноги, вертит его над своей головой, — душа уходит в пятки. Но ребенок смеется и явно доволен. И вот уже ваши родственники привыкают к таким трюкам с вашим ребенком. Поднимать малыша за руки и за ноги, держать вниз головой, переворачивать, подбрасывать — программа динамической гимнастики содержит элементы от простейших до цирковых, и всему этому можно научиться на родительских курсах. Гимнастика дает ребенку понимание возможностей его тела, ощущение пространства. Ребенок растет ловким, хорошо управляет своим телом, он вряд ли будет бояться высоты и собирать синяки и шишки обо все острые углы.

Природные материалы

Ни в каком магазине игрушек не встретишь такого изобилия развивающих материалов, как летом на даче. Здесь можно сформировать понятие о цвете, форме, размере, запахе, вкусе, тактильных свойствах предметов. Дайте ребенку два-три разных цветка, ягоды, веточки, пусть он сравнивает их между собой на взгляд, на вкус и на ощупь. Проведите по его телу пушистым одуванчиком, прохладным камнем, шершавым кусочком коры. Поставьте ножками на траву, на песок, на влажную землю. Покажите, что можно делать с предметами. Разбирать ромашку по лепесточку или бросать камешки в воду — древнейшие человеческие забавы, понятные малышам уже в трехмесячном возрасте.

Бусики

История о малахитовой шкатулке — одна из самых волшебных для каждого ребенка. Еще бы — разбирать ворох самоцветных каменьев! Это занятие способно увлечь на целый час. У любой мамы наверняка найдутся украшения, которые не жалко одолжить малышу. Ему будут интересны и блестящие переливающиеся штучки, и деревянные штучки на простой веревочке — и те, и другие одинаково полезны для мелкой моторики. Можно сделать бусы специально для малыша: например, из разноцветных бусин разной фактуры и формы, купленных в магазине тканей. Или собрать на шнурок мелочь: пуговицы, пробки от бутылок, ракушки, пластмассовые елочные игрушки, брелки от ключей и сами ключи.

Крупа

Для развития пальчиков подойдут миски с крупой. Насыпьте в одну миску фасоль, в другую — горох, в третью — гречку и т.д. Все это поставьте на пол, на простынку, чтобы потом одним движением собрать мусор. Позвольте ребенку доставать крупу пригоршнями или по штучке, выбрасывать из миски, возить по полу. В конце игры миски с крупой можно составить одна в другую и убрать на потом: это домашнее пособие многоразового использования.

Соленое тесто

Три части муки на одну часть соли, немного воды — тесто получается очень пластичным. Если вместо воды добавить свекольный или морковный сок, тесто будет красным или оранжевым. Его легко мять, что полезно для пальчиков, лепить забавные фигурки... А остатки хоть целый месяц хранить до следующего раза в холодильнике, в полиэтиленовом пакете. Такой «рабочий материал» можно есть, в отличие от пластилина или глины, и маме не нужно беспокоиться за здоровье юного скульптора.

Лоскутные тренажеры

Чтобы познакомить малыша с разными тактильными ощущениями, можно изготовить несколько «тренажеров» из ткани. Один из них — лоскутный коврик. Возьмите остатки разной на ощупь и цвет ткани: шелк, хлопок, бархат, кожу, лен, марлю, джинсу со стразами — все, что найдете интересного, и сшейте своему чаду поле для игр. Подходящий размер метр на метр, внутрь можно положить синтепон, либо просто сшить чехол по размеру готового детского одеялка. На квадраты однотонной ткани можно нашить мордочки с глазами из пуговиц, ушками, лапками и хвостиками, за которые можно тянуть. Кроме того, хорошо бы приделать шнурочки, пуговки, колечки, помпоны, большие бусины, чтобы обогатить конструкцию дополнительными приспособлениями. Некоторые квадраты можно наполнить крупой и шуршащей бумагой. На такой развивающий коврик ребенка полезно выпустить голышом, чтобы все его тело получило впечатление от разных фактур, пока глаза получают впечатления от сочетаний цветов.

Прыгунки

Эти «трусы на резиночках», подвешенные в дверном проеме, нравятся очень многим детям. Разобравшись, как ставить ноги и управлять движением, малыш от души веселится, подлетая над полом. Снаряд развивает координацию движений и тренирует вестибулярный аппарат. Ноги готовятся к ходьбе: отталкиваясь в прыжке, малыш удобно ставит ногу на всю стопу, а не на носочек, как при ходьбе с поддержкой взрослого.

Коробка со штучками

Такой прием особенно выручает в гостях, когда надо срочно чем-то занять малыша. Взять коробку (кастрюлю, миску, корзинку) и пройтись по дому, собирая в нее все небольшое и безопасное. Подойдут носовые платки, катушки от ниток, ложки, баночки, крепкие бусы, ластик, футляр от очков, луковица и т.д. Этот набор способен увлечь малыша на целый час: доставать предметы, рассматривать, бросать на пол, доставать следующие...

Пальчиковые игры

Кроме традиционных «Сорока-ворона кашу варила» и «Ладушки-ладушки» существует еще великое множество пальчиковых игр. Они используются от рождения (чтобы просто привлечь внимание малыша, научить его фокусировать взгляд) до того времени, когда он сам сумеет играть в них, развивая координацию и воображение. Эти игры служат хорошим задельем, чтобы занять малыша на остановке в ожидании транспорта или в очереди в поликлинику.

Журнал "Baby Land"