Внимание! Малыш в кадре! Или как устроить фотосессию для малыша

Предлагаем несколько правил и советов – что нужно сделать, чтобы профессиональная фотосессия с малышом до года получилась и не разочаровала вас.

У моих родителей, когда я была маленькой, не было фотоаппарата. Зато был у дяди. Но дядя заезжал к нам редко, и поэтому перерывы между фотосессиями были огромны. Я знаю, например, как я выглядела в три месяца. Я была худеньким свертком. Потом пробел, и вот фотографии в год – я толстая, с шершавыми щеками и черной шевелюрой. Даже не верится.

Сегодня, как правило, в списке необходимых покупок к рождению младенца есть хороший фотоаппарат. Когда малыш рождается, его хочется фотографировать каждый день, в каждом новом слипе, в ванной, в коляске и т.д – и полетели голопопые фоточки по социальны сетям! А если фотографий хочется все больше и больше, все профессиональнее и профессиональнее, то родители обращаются к настоящим мастерам.

Общие рекомендации:

1. Определитесь с возрастом. Потерпите до полугода, когда малыш уже может сам сидеть и взаимодействовать с игрушками и родителями. Но не пропустите момент – ходящий самостоятельно малыш будет то и дело убегать из кадра. Итак, лучший возраст – от 6 до 10 месяцев.

2. Определитесь со временем суток, так как успех мероприятия во многом зависит от режима младенца, и, безусловно, этим же режимом ограничен. Разумеется, перед съемкой малыш должен быть сыт. Но даже не это главнее (ведь накормить его можно и в процессе, засняв и этот аспект жизни). А самое главное – он должен быть выспавшимся! Профессиональная съемка займет около 2-3 часов, и если модель переутомится и начнет хмуриться раньше времени, съемку нужно будет сворачивать.

3. Определитесь, где вы будете снимать (дома, на улице или в студии). Для младенца все же идеальный вариант – съемка в привычных для него условиях, то есть дома.

Съемка дома

Обсудите с фотографом такие детали как, например, отсутствие ремонта, ограниченное пространство для съемки или слабый (обильный) свет в квартире, чтобы для него это не было неожиданностью. А также заранее придумайте сюжет съемки, чтобы не тратить время и энергию во время мероприятия, постоянно бегая из угла в угол со словами: «А давайте здесь!»

Во время съемки помните, что ваш малыш еще не умеет и не хочет позировать. Приготовьтесь к тому, что фотографии, скорее всего, получатся совсем не такими, как вы ожидаете, и предоставьте малышу самому решать, что делать в кадре и куда смотреть.

Главное правило во время съемки дома – минимум инсценировки. Созданием видимости чего бы то ни было (праздника, приготовления пищи, встречи папы с работы) вы только утомите себя и младенца. Пусть все будет естественно.

Если родители тоже пожелают быть в кадре с малышом, то уделите внимание одежде. Приятно, если она будет в едином стиле. А кроме того, приведите в порядок свои руки, ведь они наверняка будут попадать в кадр довольно часто (если вы будете держать ребенка, или протягивать ему погремушку и т.д.)

Сюжеты для съемки дома

* Кухня. Благодатное место. Можно и вместе готовить, и вместе есть. А также вместе раскладывать продукты в холодильник или делать уборку на полках с баночками для сыпучих продуктов. Ребенку можно давать в руки безопасную посуду и столовые приборы, яркие фрукты и овощи и т.д. Можно также придумать для малыша поварской колпак и фартук.

(автор Маргарита Пятинина)

* Гардероб. Этот сюжет особенно подойдет девочкам, которые любят играть с собственной одеждой. Посадите ребенка перед низкой тумбочкой, где лежит ее одежда, либо перед открытым нижним ящиком комода. Пусть малышка достает оттуда вещи, рассматривает, раскладывает. Купите несколько новых платьев, повесьте их на детские плечики и периодически давайте их в руки девочке (реакцию и должен запечатлеть фотограф). Попробуйте поработать с зеркалом, как с большим, так и с маленьким, дав его в руки ребенку. Примерно такой же сюжет можно разыграть с коробками и шкатулками с бижутерией (конечно, убрав из них опасные брошки и мелкие украшения, оставив крупные красивые бусы и т.д.) Поставьте рядом мечту каждой маленькой девочки – туфли на шпильке. На фото девочка постарше, но идея понятна.

(автор Анастасия Торичко)

* Игрушки. Кубики, железная дорога, фитбол, книжки, мыльные пузыри – это все наверняка есть у вас дома, поэтому даже подготовки как таковой не требуется. И ребенок смотрится на фото с игрушками максимально естественно, в своей среде. Главное, чтобы он был увлечен (для этого можно купить ему несколько новых игрушек), а остальное – дело фотографа.

(автор Ксения Шалобаева)

* Домашний праздник. Фотосессию можно совместить с праздником – Новым годом или днем рождения. В первом случае достаточно наряженной елочки, а под ней коробок с подарками. Елку можно вместе наряжать, а после поиграть дождиком и мишурой. Распаковывать подарки, рвать упаковочную бумагу – тоже увлекательное занятие для малыша. Если вы пригласили фотографа на празднование годика своего ребенка, то позаботьтесь о забавных аксессуарах: колпачки, дудочки, шарики - и получится яркая живая репортажная фотосессия.

* Домашние животные. Эти ребята (животные то есть) никогда не подведут – с ними фотосессия точно не будет провалена. Приведите в порядок своего питомца, приготовьте ему несколько аксессуаров, пусть у кота и ребенка будут повязаны одинаковые банты, например. Позвольте малышу покормить, расчесать или даже помыть животное.

(автор Ксения Шалобаева)

Если позволяет погода и условия, с животными можно выбраться и на улицу.

(автор Анастасия Торичко)

Если вы все же решите заказать фотосессию для младенца, который еще не умеет сидеть, держать игрушку и т.д., то возьмите на заметку следующие вещи.

Скорее всего, ребенок будет все время лежать в кровати, поэтому подготовьте красивое постельное белье, покрывало и т.д. Пусть ребенок будет одет просто и уютно. Если малыш будет сниматься у вас на руках, то позаботьтесь и о своей одежде – максимально уютной. Заколите волосы, так как фотограф наверняка попросит вас наклоняться к малышу.

Съемка на улице

Вам кажется, что на улице можно снимать только летом и ранней осенью, когда все деревья в золоте? Не совсем так – зимние фотографии тоже получаются весьма интересными. Румяные щечки, контрастная яркая одежда на фоне белого снега, а если застанете снегопад – и вовсе получится зимняя сказка. Другое дело, зимой невозможно провести на улице много времени, да к тому же участники фотосессии оказываются скованными теплой одеждой.

Летом и осенью у вас больше возможностей – ребенка можно фотографировать не только в коляске и на руках, но и на траве, постелив на нее покрывало, а то и вовсе без него.

(автор Александр Симоненко)

(автор Ксения Шалобаева)

Наиболее традиционный вариант – это съемка в парках. Урбанистический пейзаж с трудом вяжется с младенцем, да и неспокойно ему будет в агрессивной среде, когда вкруг много машин и людей. Хотя, если, например, подняться на Метеогорку, то вы и урбанистическую идею поддержите, и ребенка не уморите. Город будет просто фоном.

Идеально, если красивый парк располагается рядом с домом, чтобы в случае непредвиденной ситуации можно было бы вернуться домой. Благо, парков в каждом районе предостаточно. Но если вас не устраивают ЦПКиО, Зоопарк, Дендрарий и т.д. по причине банальности, «избитости» и большого скопления народу, предлагаем несколько тихих и «неизбитых» мест в Екатеринбурге.

* Парк у УрГУПСа. Живописные аллейки, красивый пруд, десятки уток и голубей. Особенно красив весной, когда цветут яблони, и осенью, когда разнообразные деревья окрашиваются во все цвета теплого спектра: красный, желтый, оранжевый…

* Лесопарк у Лесотехнического Университета. Почти настоящий хвойный лес в пределах города, оборудован тропинками, так что коляска спокойно проедет. Если повезет – можно встретить белочку.

* Молодой парк у «Дирижабля» . Деревья здесь посажены недавно, и скорее напоминают кусты, но парк все равно очень мил. Летом здесь аккуратно постриженные зеленые газоны, цветочные клумбы, а фоном будут детские аттракционы. Зимой здесь выстраивают ледовые скульптуры и красиво подсвечивают их по вечерам. Кроме того, площадь у Дирижабля довольно большая, что дает на фотографиях видимость большой перспективы.

Съемка в студии

Субъективное мнение автора этой статьи таково, что съемка в студии менее всего подходит для малыша до года. Во-первых, вам предлагается всего-навсего белый фон, либо фотообои, как правило, весьма неестественные. Во-вторых, вам необходим будет хороший реквизит или одежда, чтобы как-то компенсировать отсутствие хорошего интерьера и антуража. Как правило, это карнавальные костюмы и большие плюшевые игрушки. В большинстве костюмов малыш смотрится нелепо, а чужих огромных игрушек попросту боится. В-третьих, обилие профессионального света также может испугать малыша, либо просто «сковать» его.

Часто в студиях предлагают услуги детского визажиста и психолога. Нужны ли вам такие «заморочки», а главное – сделают ли они вашего малыша привлекательнее на фото – решать вам.

Но если вы все же решились пойти в фотостудию с малышом до года, то вот несколько советов.

- Принесите с собой собственные игрушки. Вдруг ребенок категорически откажется взаимодействовать со студийным реквизитом.

- Возьмите несколько комплектов своей одежды. Не исключено, что во время съемки вы сами убедитесь в том, что костюмы «грибочков» и «оленят» вовсе не подходят вашей крохе.

- Результат может получиться интересным, если в кадре будет не один ребенок, а два или три.

Примеры удачных студийных фото:

(автор Татьяна Смирнова)

(автор Анастасия Торичко)