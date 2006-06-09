Кошки, коты, принесите дремоты…

В одном популярном фильме советских времен дедушка укладывал внука спать, напевая ему «Шли лихие эскадроны приамурских партизан…», от чего младенец начинал сладко посапывать. На какие только ухищрения не пускаются измученные бессонницей родители! А еще совсем недавно в арсенале бабушек и мам были самые настоящие колыбельные песни, под которые засыпали не только дети, но и все, кто был рядом. Конечно, и сейчас каждый из нас знает нехитрое на первый взгляд стихотворение, в котором ребенку не советуют ложиться на краю, где его ухватит за бочок пришедший откуда-то серенький волчок. Как правило, этим и исчерпывается современный колыбельный репертуар. Настоящая же деревенская нянька способна была петь свои песни часами, порою всю ночь, причем практически не повторяясь. О чем же пелось в этих песнях? Как вообще наши прапрабабушки укладывали спать своих детей и внуков?

Спали младенцы в особых кроватках-колыбельках. Делали их из дерева, а также из холста, свисавшего мешком на деревянной раме – получалось что-то вроде сумки. Такую холщовую колыбельку брали с собой летом в поле, где подвешивали к дереву, накрыв пологом от чужих глаз и от насекомых. Деревянные колыбели или стояли на полу на гнутых ножках-качалках или были подвесными (их называли «зыбки»). За две ручки из гибких деревянных прутьев зыбку подвешивали к длинной жерди - «очепу», продетому сквозь кольцо в потолке. Очеп легко поворачивался в разные стороны, что позволяло перемещать зыбку туда, где находилась бабушка или мама, – то к печке поближе, то к лавке с прялкой. К донышку привязывали веревочную петлю, за которую зыбку качали ногой, в то время как руки были заняты работой – пряжей или вязанием. Деревянные колыбельки и зыбки, как правило, были украшены росписью или резьбой. Часто в изголовье рисовали, вырезали или коптили крест, оберегающий сон и здоровье малыша. С этой же целью под матрасик или подушечку клали маленькую иконку, крестик, нож или ножницы (считалось, что острый металлический предмет защищает от сглаза), сон-траву – так называли пижму. Считалось, что младенец особенно подвержен «сглазу» и воздействиям нечистой силы. И чтобы оградить его от недобрых – как говорили, «хитрых» – взглядов, зыбку сверху закрывали сделанным из старого материного сарафана пологом.

Вот нянька садилась к зыбке, принималась за работу. Начиналось и пение. Собственно, на песню это было мало похоже. Мотив колыбельных однообразный, унылый, действительно усыпляющий. Да и не называлось это песней. Говорили об исполнении колыбельных «байкать», «приговаривать», «пришептывать». Так же называлось лечение заговорами. Совпадение это не случайно. Колыбельная песня действительно «родственница» заговоров. В заговорах болезнь и бессонница, как правило, персонифицированные, «живые». К ним обращаются с просьбой или приказом уйти, не будить ребенка, прогоняют их в далекое мифологическое пространство, в «иной» мир: «Крик, крик, поди на Окиян-море»; «Полуношница Анна Ивановна, по ночам не ходи, рабы Божьей (имя рек) не буди». К божественным покровителям, высшим существам обращаются с просьбой дать взамен болезни и бессонницы сон, покой и здоровье: «Заря-заряница, заря, красная девица! Твое дитя плачет, спать хочет, а мое дитя плачет, спать не хочет. Возьми свое бессонье, отдай нам свой сон...». Так же и в колыбельных песнях прогоняют подальше от ребенка мешающих ему спать или угрожающих его жизни буку, бабая, волчка:

Поди, бука, под сарай,

У нас Ване не мешай;

***

Ты, бабайка, не ходи,

Мою Алю не буди;

***

О бай-бай, о бай-бай,

Идет дедко Бадай.

Уж как дедко Бадай

Кричит: «Ваню подай!»

Я Бадаю на ответ:

«Мово Вани дома нет»;

Я за веником схожу,

Тебя, бука, прогоню.

Поди, бука, куда хошь,

Мово Ваню не тревожь.

Сон, дрема, угомон, наоборот, приглашаются к ребенку:

На всю долгу темну ночь

Отойди, бессонье, прочь.

Прочь бессонье отойдет,

Дрема в голову зайдет...;

***

Сон да дрема, накатись на глаза...;

***

Сон да дрема, приди дити во глаза...;

***

Бай, бай, спи-усни,

Да угомон тебя возьми;

***

Кошки, коты,

принесите дремоты.

Интересно, что сон и дрема в колыбельных – это действующие лица, персонажи. Они ходят-бродят под окнами избы, разговаривают, ссорятся, описывается даже их одежда («Сон в сапогах, Дрема в катанках»), они ищут колыбель ребенка, спорят друг с другом о том, кто из них лучше и быстрее его укачает и усыпит:

Сон ходит по очепу,

А дрема-то по лучкам.

Сон со дремой поросспорили:

Дрема говорит:

«Я скорее удремлю»,

А сон говорит:

«А я скорее усыплю».

Сон может представляться и объектом, который можно перемещать в пространстве, передавать кому-либо, даже измерять его объем («Полтора пестеря//Прямо Ване в глаза» Пестерь - большая корзина). Его приносит ребенку какой-либо персонаж из далеких, чужих мест, например заморья или болота:

Серые коты

Из заморья шли,

Тебе сну нанесли,

Много возрасту.

Сон со дремой

Порассорились.

Сон иде по терему,

А дрема по болоту...

Чаще всего с просьбой принести сон обращаются к коту – одному из самых популярных персонажей колыбельных. Его зовут укачивать ребенка, он сам нанимается на работу нянькой за определенную плату:

Приди, котик, ночевать,

Приди Ванюшку качать,

Я те, котик, заплачу:

На неделю дам харчу,

Дам те рюмку вина

И конец пирога.

Кот – монопольный обладатель сна, именно он его приносит для ребенка из волшебного Заморья:

Уж ты, котинька-коток,

Котя, вострый коготок,

Кот из-за морьица притек,

Нашему Янушке

Сна приволок.

Обращаются за помощью, укачивая ребенка, и к христианским персонажам – к ангелам, Богородице, Христу, некоторым святым. При этом ребенок как бы препоручается им, они заботятся о нем, подобно нянькам:

Богородица Мария,

Уклади сынка скорие,

Баю-баю-баю-бай;

***

Богородица, Божья мать,

Уклади Денису спать,

Баю-баю-баю-бай.

Спи, Дениса, во качели,

Тебя ангелы качели,

Баю-баю-баю-бай;

***

Ангелы-хранители,

Дениса не будите вы...;

***

Пресвятая Божья Мать

Стала Янушку качать;

***

Уклади тебя Никола

О теперешнюю пору,

Уклади тебя Спас

О теперешний час.

Интересно, что такое же препоручение ребенка высшим существам встречается и в заговорах. Заговаривающий будто отрицает свою, человеческую, причастность к исцелению больного, который полностью отдается под покровительство высших сил: «Не я пособляю, не я помогаю, не я избавляю; помогает и пособляет Сам Сус Христос и Сама Мать Пресвятая Богородица с Своим Сыном Христом со Небесным, помогает и избавляет».

Кроме тех персонажей колыбельных, которые просто мешают ребенку спать, есть и такие, которые ему опасны. Например волчок, коток, бука, бабай, мамай. Они пришли за ребенком и хотят унести его с собой в то далекое мифологическое пространство, мир смерти. Вот как продолжается знаменитая песенка про волчка, который хватает ребенка за бочок:

Придет серенький коток,

Сынка схватит за бочок

И утащит во лесок

Да зароет во песок,

Под ракитовый кусток,

За пень, за колоду,

Под белую березу;

***

Там и ангелы поют,

Ко себе сынка зовут;

***

Баю-баюшки-баю,

Не ложися на краю:

Придет серенький волчок,

Он ухватит за бочок

И потащит во лесок,

И положит под кусток,

Будет ямочку копать,

Туда Машу зарывать.

Кроме приходящих опасных персонажей, опасными для ребенка оказываются все те, кто просто находится в далеком, а значит, опасном для него пространстве. Это и красны девушки, которые отнимают у него поясок или сапожок, и мышка, которая его должна съесть, и рыбка, и птичка:

Баюшки-бай-бай,

Не ходи туды на край,

Потеряешь сапожок,

Красны девушки найдут,

Сапожка не отдают;

***

Саша-перышко,

Не летай в озерышко,

Ты улетишь высоко.

Упадешь глубоко.

Уж ты на землю падешь -

Тебя мышка съест.

Уж ты на воду падешь -

Тебя рыбка заклюет.

Исполнитель колыбельной всегда стремится защитить ребенка от беды, от них исходящей, и поэтому запрещает ребенку уходить из своего, защищенного пространства (поэтому так много в колыбельных запрещающих формул: Не ложися на краю; Не ходи туды на край; Не ходи ты на лужок), прогоняет того, кто пришел за ребенком (К нам приехал Мамай, Просит: «Арсеньку отдай». Мы Арсеньку не дадим - Пригодится нам самим), призывает на помощь божественных покровителей (Спи со ангелами, Со всей силушкой Со небесною).

Всю ночь могла нянька, напевая и бормоча, качать колыбель. Сюжеты незаметно сменяли друг друга, часто не связываясь один с другим ничем, кроме припева «баю-бай». Это были и приглашения к младенцу сна, дремы и угомона, и просьбы к коту покачать ребенка, принести ему сон из далекой страны, и угрозы в адрес пришедших волчка и бабая, и изгнание на сарай шумного буки, и рассказ о том, как Бог дал родителям ребенка, и пожелания ему здоровья, счастья и богатства, и описание его будущего. Никто специально не разучивал эти «песни». Они входили в жизнь как необходимость, возникая из глубины памяти и сознания. И до сих пор, являясь для нас лишь забавными и порой непонятными детскими песенками, они хранят в себе древние представления о мире, о появлении на свет человека, о сне и смерти, о возможности словом изменить мир.

