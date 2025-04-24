Календарь развития ребёнка. Пятый месяц

К концу пятого месяца он будет весить примерно в два раза больше веса при рождении. Он очень активный и научился простым манипуляциям с руками. Малыш все чаще гласные и согласные звуки.

Нормы сна: 14-16 часов в сутки Нормы роста: мальчики — 61,8 - 66 см, девочки — 59,9 - 64,3 см. Нормы веса: мальчики — 6,3 - 7,8 кг, девочки — 5,7 - 7,3 кг. Средние прибавки: 700 г, 2 см.

Что умеет ребенок в 5 месяцев

Малыш уже очень уверенно держит голову, а лежа на животе, отталкивается руками от поверхности и поднимает грудь. Движения становятся более разнообразными и плавными. Ребенок целенаправленно тянется за игрушками, изучает их, рассматривает, щупает, пробует на вкус. А еще «находит» ноги, начинает захватывать их ручками, играть ими и тянуть в рот.

Обычно дети в этом возрасте осваивают перевороты с живота на спину и обратно, но иногда это навык задерживается до пяти месяцев. Ребенок понимает, что он способен на многое, он пытается ползти на животе, как червячок, тянется к интересующим предметам и может громко протестовать, если у него что-то не получается.

Зрение становится бинокулярным, то есть ребенок видит предметы одновременно двумя глазами и может воспринимать глубину. Теперь он четче различает не только близкие, но и дальние предметы, не только общую форму, но и детали. Может подолгу рассматривать объекты и легко переводить взгляд с одних предметов на другие.

У многих детей на пятом месяце начинают прорезываться зубы, обычно нижние передние резцы. Малыши становятся из-за этого капризнее и беспокойней, чаще просыпаются, у них сильное слюнотечение, может подняться температура. Некоторые дети при этом стремятся жевать все подряд, другие, наоборот, не дают прикасаться к деснам.

Как ест малыш в 5 месяцев

Груднички едят по требованию, но к этому времени устанавливается режим кормлений. Из 5-6 кормлений в сутки 1-2 приходятся на ночь. У детей на смеси график кормлений, как правило более точный, они тоже питаются 5-6 раз в сутки с интервалом 3,5-4 часа.

Педиатр может посоветовать начать педприкорм — то есть знакомить малыша с продуктами помимо грудного молока или смеси. Какие именно выбрать продукты, в каком количестве и как вводить ребенку, зависит от его здоровья и темпов развития.

Стул грудничков все еще кашицеобразных с частотой 1-3 раза в день, у детей на смеси — более оформленный и редкий до 1-3 раз в неделю. При введении прикорма стул может участиться или, наоборот, стать редким, поменять форму и цвет. Это один из главных индикаторов здоровья при введении прикорма, поэтому будьте внимательны к содержимому подгузника.

Как спит пятимесячный ребёнок

Дети спят до 16 часов в сутки с длинным ночным сном и 4-5 дневными по 1,5-2 часа. На пятом месяце может наступить временное нарушение графика сна: из-за перевозбуждения или начала прорезывания зубов малыш может просыпаться через полчаса-час, затем снова засыпать. Обычно это нормализуется в течение пары недель. Ночью ребенок может спать до 7-8 часов без пробуждений или с кормлением в полусне.

Как общается малыш в 5 месяцев

Мама и малыш уже так хорошо знают друг друга, что могут угадывать настроение и планы. Ребенок понимает, когда вы хотите взять его на руки, а вы видите, когда он голоден, устал или перевозбудился. Вы начинаете понимать его темперамент: он может быть мягким, добродушным, энергичным, настойчивым, спокойным, ранимым — это видно по его лицу и поведению.

Ребенок уже откликается на свое имя, с удовольствием общается со значимыми взрослыми, внимательно следит за мимикой и губами, наблюдает и пытается повторить. Он уже не только воспроизводит звуки, но и гримасничает вам в ответ. Узнает голоса, не видя взрослых, на незнакомый голос может насторожиться. Общение ему почти никогда не надоедает. При этом с близкими взрослыми есть особая эмоциональная связь: даже интерес к игрушкам и другим предметам может зависеть от того, как реагируют на них эти взрослые.

Как играть с пятимесячным малышом

Продолжайте читать ребенку книжки, рассказывать стихи и сказки, петь песенки, «танцевать» с ним. Во время общения издавайте разные звуки: резкие и протяжные, высокие и низкие, тихие и громкие — ребенок будет с интересом слушать и попытается повторить. Играйте в «ку-ку», в «ладушки», разводите и сводите ручки малыша под одни и те же стишки, ведь кроме разнообразия детям очень нужна стабильность. Ее дают повторяющиеся игры.

Когда малыш бодрствует, забирайте его из кроватки на руки, показывайте дом и свои дела, комментируйте происходящее. А затем укладывайте его на пол — организуйте для этого теплый коврик.

С 4 месяцев ребенку стоит все больше времени проводить на полу, а не в кроватке. Укладывайте малыша на живот, на расстоянии перед ним раскладывайте яркие предметы, помогайте ему ползти к ним, подставляя свои руки, как упор, под его стопы. И, конечно, продолжайте делать массажи и гимнастику для грудничков.

Что должно насторожить родителей малыша в возрасте 3-5 месяцев