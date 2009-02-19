Педприкорм. Что это такое?

Еще одна «темная лошадка» в бескрайней череде видов прикармливания детей до года: педагогический прикорм. Он кажется заумным, он заставляет во многом пересмотреть принципы питания в семье, он загадочен по определению. На самом деле…

Питание как воспитание

Самые распространенные мифы о педприкорме: …это прикорм, который можно начинать хоть с рождения. …это переходный период к «настоящему» прикорму с 6 месяцев. … это удовлетворение пищевого интереса, и только. …это хаос, когда ребенок хватает все подряд, ему позволено размазывать пищу по столу, ему дают все, даже колбасу. …цитата из форума: «когда мы с мужем ужинали картошкой с котлеткой, она выпросила целую котлету и практически проглотила ее, не жуя - видимо, боялась, что мы отнимем. Это ведь и есть педприкорм?"

Прикорм бывает педагогический - и педиатрический. Нам привычен второй вариант, хотя он, если разобраться, выглядит более навязанным, чем первый. Педиатрический прикорм – это прикармливание по педиатрическим схемам, когда ребенку вводят определенные продукты (чаще – баночные и коробочные) в соответствии с возрастом. Название говорит само за себя: данный вид докорма удобен врачам, он позволяет контролировать сроки ввода продуктов и реакцию на них у сотни детей одновременно. Педагогический прикорм – это знакомство с едой из маминой тарелки. Суть метода: поддержание детского ЖКТ ферментами из грудного молока, которое содержит информацию о съеденных продуктах (ведь оба едят одно и то же), а также стимулирование выработки ферментов для переваривания сложной пищи. Очевидное преимущество педприкорма: ребенка не отделяют от семьи во время приема пищи, он привыкает к мысли, что еда – это важный процесс, поддерживаемый взрослыми. Малыш сразу учится кушать кусочки в безопасном виде, и в дальнейшем у него не возникает трудностей с их перевариванием. После года ребенок гармонично переходит на взрослый стол. Месяцев с девяти мама может оставить ребенка на весь день, и он будет привычно питаться с общего стола.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 1.Основные цели прикорма · постепенная замена грудного молока на другую пищу · адаптирование ребенка к пищевой нише семьи 2. Как это выглядит · прикорм вводится постепенно, одной группой пищи, вначале один продукт, начиная с маленького количества. При хорошей переносимости через 3-5 дней добавляется др. продукт из этой же группы, количество прикорма увеличивается постепенно. Другая группа начинает вводиться через 2-4 недели; - пища для малыша готовится отдельно, измельчается, кормится ребенок по режиму; - постепенно кормления грудью заменяются прикормом. К году ребенок получает 4 раза в день прикорм и на дневной сон грудь. · ребенок кушает вначале с мамой из одной тарелки; · ничего специально для него не готовят; · мама дает маленькие кусочки пищи – микродозу (размер с рисинку), которые, проходя по ЖКТ не травмируя его, выходят в том же или слегка переваренном виде; - на эти кусочки начинают вырабатываться ферменты, постепенно пища начинает усваиваться и ее объем увеличивается. 3. Возможные плюсы · маме так спокойнее; · возможность корректировать стул, при помощи соответствующих продуктов (например, при запорах овощи; при частом стуле каши и т.п.); · можно четко отследить какой продукт вызывает у ребенка аллергическую или др. негативную реакцию (рекомендуется даже вести пищевой дневник); · возможно, кормить более качественными продуктами; · замена кормлений грудью на прикормы. · ребенок быстро учится глотать, потом жевать, обращаться с кухонными приборами, вести себя за столом как все. · не имеет проблем с аппетитом, и мама не тратит время на уговоры и развлечения во время кормления (т.к. у мамы нет цели, его накормить); - грудное вскармливание продолжает играть главную роль в отношениях мамы и малыша; - ребенок быстрее адаптируется к семейному рациону, не надо тратить время и силы на приготовление отдельных блюд; - после 9 мес. ребенка уже можно оставить на весь день с бабушкой/няней, он прекрасно поест все, что едят другие члены семьи. 4. Возможные минусы · отдельные продукты, отдельная посуда, время на приготовление и кормление ребенка; · ребенку труднее научиться вести себя за столом и есть в обществе, т.к. в основном его кормят отдельно. - ребенок труднее научается глотать и жевать; - часто у детей теряется аппетит и приходится «вталкивать» в них пищу разными способами; · пюреобразная пища теоретически прилипает к стенкам кишечника, что может привести к вялости ЖКТ и хроническим заболеваниям. · первое время (3-5 дней) ребенок может выталкивать языком пищу и закашливаться кусочками, чем вызывает тревогу у матери; · бывает трудно проследить, на что у ребенка возник диатез или расстройство стула); · ребенку позволяется вести себя за столом в рамках возрастного поведения, т. е исследовать пищу, есть самому (пачкаться). · возможно, ради ребенка Вам придется изменить свой рацион и начать готовить нормальную полезную еду для всей семьи.

Источник таблицы: http://www.nnmama.ru

Основные правила педприкорма:

- Ребенок ест ТОЛЬКО вместе с мамой (вместе с родителями).

- Ребенку должно быть интересно. Пока он тянется за едой – ему предлагают разные микродозы. Перестал тянуться – убираем от стола.

- В прикорм сразу вводятся кусочки (плотная пища), но очень маленькие.

- Во время еды на столе находится ограниченное количество пищи.

- На период педприкорма обязательно поддерживать грудное вскармливание.

- Еда для прикорма выдается в руку или из тарелки, никогда – со стола кусочками. Таким образом, прививается культура питания.

- Педприкорм начинают вводить не ранее 5,5 месяцев в микродозах равных количеству пищи, помещающейся в маминой щепотке. Для начала выдают только монопродукты (один овощ), через неделю ребенок может попробовать до трех монопродуктов за один раз. На это время мама должна перевести семью на еду, удобную для всех – и для начала прикорма: например, готовить гарниры из отдельных овощей, риса и других круп.

- Никто не акцентирует внимание на ребенке. Никто не говорит ему, сколько и как нужно съедать, не подсовывают кусочки побольше, не уговаривают съесть еще.

Начинаем знакомство с новой пищей с микродоз. Для этого ребенок садится кушать за стол вместе с мамой 5-6 раз в день (можно так: в первый день – один раз, во второй – два раза, и далее). Никакой особой последовательности во вводе продуктов нет – мы не едим, мы знакомимся. Можно начинать педприкорм с творога или каши, с йогурта или… сыра. За один раз даем не более двух-трех микродоз величиной с 1-2 зернышка риса, через неделю - величиной с 1-2 горошины, и т.д. Допустимо выдать кусок (достаточно большой) в руки: морковку, сушку, яблоко. Через 3-4 недели микропробы увеличиваются, за это время ребенок уже перепробовал много видов пищи. Важно: не увеличивать дозы, даже если ребенок «не наелся» и просит еще, в этом случае дают попробовать что-то другое. К 8-ми месяцам ребенок может съедать до 50 г одного блюда за один прием пищи. В этом возрасте его усаживают за стол на отдельное кресло-стульчик. Можно сделать это и раньше, но в принципах педприкорма – кормление на коленях у мамы.

Термин «педприкорм – питание как воспитание» был придуман центром перинатального воспитания «Рожана». Однако сам процесс исторически совпадает с появлением человечества на земле. Никаких заменителей питания раньше не существовало, и детей прикармливали с общего стола. С годами наше питание не улучшилось, как и не улучшилась экология на планете. Нам все труднее найти пищу натуральную и качественную. Считается, что именно поэтому детей нужно прикармливать «чистой» едой – баночной стерилизованной или исключительно со своей грядки. У сторонников педприкорма свое мнение: если ребенка сразу приучать к стерильному пюре – а ведь период до года официально назван периодом с высоким адаптационным потенциалом, известны случаи, когда новорожденные выживали в мороз на оленьем мясе – он потом будет долго привыкать к пище с нитратами и другой химией. Может даже заболеть от нее. Истина, как и прежде, где-то посередине: слушайте себя, выбирайте вид прикорма, близкий вам по ощущениям. После решения ввести педприкорм многие могут столкнуться с неожиданными препятствиями – к примеру, семья не согласится даже временно изменить привычкам в рационе. Придется отказаться от суррогатов - полуфабрикатов, соусов и приправ типа вегеты, бульонных кубиков, пищи жирной и жареной.

Основное отличие педприкорма: его сторонники считают, что прикорм по схемам не приучает ребенка ни к чему: пресный вкус блюд, отдельный от семьи рацион. Ребенок видит, что его родители питаются другой едой, у него может быть реакция протеста. Не прививается культура питания, теряется связь с семейными ритуалами.

После года ребенка переводят на общий стол, и он – после баночных и безвкусных (перетертых) пюре – начинает заново учиться питанию. Многие дети не могут из-за этого приучиться к детсадовской пище, им нужно, чтобы вся еда была перетертая, пюреобразная, они не воспринимают яркие вкусы. Вплоть до того, что многие продукты воспринимаются детским организмом как отрава. Велика опасность «неожиданных» аллергий, пищевой непереносимости. Дети, которым вводили педприкорм, редко становятся малоешками, и маме не приходится тратить силы на уговоры за столом: ребенок с малых месяцев понимает важность приема пищи, а главное – отсутствует давление, его никогда не принуждали к еде.

Эта точка зрения не претендует на абсолютную истину, она принадлежит последователям системы педприкорма.

Как вводить педприкорм, если ребенок…

…склонен к аллергии.

Здесь потребуются все резервы материнской интуиции. Редкий врач (бывают приятные исключения) сможет объяснить вам, как прикармливать на фоне диатеза. Известно, что детский организм очень чувствителен, и щечки могут краснеть без видимых поводов. При вводе педприкорма не обращают внимания на покраснение щек. Тревожным сигналом будет мокнущий диатез, коросты, обширная сыпь, а также превращение обычного румянца в багровые пятна. Если щеки всего лишь розовеют – продолжаем вводить педприкорм. Дальше – больше: считается, что педприкорм как раз показан детям с предрасположенностью к аллергиям. Используется метод «приучения к аллергенам», организм приспосабливается к неудобной еде. Например, у ребенка аллергия на грушу. Ему дают компот, сваренный из одной груши на 3 литра воды. Чуть ли не гомеопатия получается: подобное лечим подобным. Если выявилась аллергия на гречку – давайте по 1-2 крупинки гречки. Недостаточно для проявления аллергии, для привыкания – в самый раз. Нельзя запускать реакцию: розовые щечки – нормально, но усугубляющиеся признаки означают, что прикорм надо отменить.

Как же понять, на что именно появилась аллергия, если ребенку дают самые разные продукты? Ответ выше: «розовая» реакция не считается тревожным сигналом, как и небольшая сухость кожи. Если симптомы остаются прежними – продолжаем процесс. Если симптомы усугубились – перекраиваем рацион, оставляем только продукты с низким аллергенным потенциалом. Если симптомы ухудшились и не проходят в течение двух недель после перехода на строго гипоаллергенную пищу - отменяем прикорм.

…давится кусочками.

У ребенка в 5,5-6 месяцев еще проявляется рефлекс выталкивания языком. Поэтому нужно различать: не может справиться и пытается справиться – или давится. Опыт мам, вводивших педприкорм, показывает, что в подавляющих случаях ребенок сам прекрасно учиться одолевать кусочки, если не кидаться к нему с криками ужаса.

Внимательно следите за процессом поглощения пищи. Вы сумеете отличить трудности пережевывания от попадания куска в дыхательное горло. Если вы видите, что ребенок всего лишь пытается привыкнуть к новой пище – не мешайте ему. Не давайте больших кусков, от которых легко «отмусолить» другой немаленький кусок. Пища (которую можно держать в руке) должна быть твердой или размокающей от слюны. Микродозы от вареных блюд изначально выдаются в количестве «край чайной ложки». В том случае, если малыш давится несколько раз подряд – прикорм сворачивают и выжидают 3-5 дней. Не превышайте дозу. Часто именно стремление мамы подкормить побольше – или удовлетворить желание малыша получить побольше понравившейся еды – ведет к полному рту и невозможности справиться с комком еды.

Если ребенок не может откашляться, поднимите ему руки вверх и слегка наклоните вперед. Лишнюю еду убирайте изо рта пальцем – и предлагайте свежую дозу. И никогда не оставляйте ребенка наедине с едой без присмотра.

…на искусственном вскармливании.

Нежелательно. Основная идея педприкорма – это поддержка детского организма ферментами из грудного молока. Но опыт мам искусственников показывает, что и дети на ИВ прекрасно справляются с педприкормом, только вводить его нужно попозже, чтобы организм был покрепче.

…мало весит.

Как и в случае с аллергией, проблема должна быть конкретизирована. Если ребенок к полугоду удвоил свой вес после рождения, ему можно вводить любой прикорм. Если не удвоил, и потери веса значительны, проблема решается индивидуально с врачом. Детям со сниженным аппетитом педприкорм предпочтительнее, он сразу формирует правильное отношение к еде. Маме в будущем не придется устраивать танцы с бубнами, чтобы ребенок, сидящий в отдельном кресле с индивидуальным пюре, отличным от питания других членов семьи, заинтересовался этой массой.

И другие вопросы о педприкорме

Разрешать ли игры с едой (крошить хлеб, размазывать по столу содержимое тарелки)?

Желательно пресекать. Почему ребенок крошит хлеб – возможно, вы дали ему слишком большой кусок. До года в качестве педприкорма дают еды ровно столько, сколько ребенок способен съесть за один прием пищи. Если малыш играет – значит, он не голоден. Еда должна быть в тарелке или в руке, еда – не игрушка. Впрочем, некоторые считают, что и размазывать можно, и кусочничать на полу, и такая точка зрения есть.

Как быть, если на столе бывают неполезные продукты?

Либо вы принимаете идею педприкорма – либо нет. Если да, то с этого дня вы готовите только здоровую еду. К неполезной еде не относятся молочные каши или домашние блины. Не страшно, если ребенок раз-два в неделю попробует что-то совсем не полезное в микродозе. Главное, чтобы это не вошло в привычку, и вредные вещества не накапливались в организме. Педприкорм не означает, что ребенку дают пробовать колбасу, шоколад, чипсы и алкоголь. Но если маме важно съесть шоколадку на десерт, она дает и ребенку попробовать.

Нужно ли допаивать с введением педприкорма?

В таких же ознакомительных дозах. Если мама пьет чай, компот или сок, она может познакомить ребенка со своим питьем, но оно должно быть некрепким (разведенным).

Пища выходит в непереваренном виде – это нормально?

Это нормально. Кишечник тренируется, достаточное количество ферментов вырабатывается только к полутора годам, а то и позже. Не закармливайте ребенка, введение педприкорма не означает, что к году ваше сокровище обязано кушать взрослую еду тарелками. Педприкорм – это такое же знакомство с едой, как и педиатрический прикорм, а не полноценная еда. В нем нет строгих правил, отсчитывания граммов. Сколько съел, столько и съел, но желательно выдавать не более 150 г любой пищи за один раз с девяти месяцев до года, до девяти месяцев ребенок питается только микродозами, постепенно увеличивающимися.

Нужно ли искать какие-то особенные продукты?

Нет. Готовьте из привычных продуктов. В этой статье содержатся советы, как удалить из овощей «нитратные» части: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2776

Как быть с тем, что обычные блюда не содержат достаточное количество витаминов и микроэлементов, которое нужно ребенку, ведь детское питание дополнительно обогащается ими?

Грудное молоко до года (и более) полностью покрывает потребности ребенка в полезных веществах, а после года дети, привыкшие к педприкорму, легко потребляют пищу в достаточном объеме.

Нужно ли отменять в блюдах соль, сахар, молоко?

Нет. Если мама употребляет эти продукты, они все равно попадают ребенку через грудное молоко, и он должен привыкнуть к ним.

Не рано ли давать 6-месячному малышу блины, борщ, взрослый творог, пусть даже и в микродозах? Как-то это странно, а?

Все, чем питается мама, отражается на грудном молоке – следовательно, ребенок с рождения уже попробовал всю ее пищу, ему осталось только научиться пережевывать ее и усваивать в плотном виде. Все микродозы на начальном этапе обязательно запиваются грудным молоком. И микродозы – это действительно МИКРО, они крайне малы. Нет цели накормить, цель - мягкая адаптация.

Можно ли давать вчерашнюю еду?

Да. Маме не следует усложнять себе жизнь с вводом прикорма. Если она иногда сама ест вчерашнюю пищу, значит, ребенок тоже будет ее пробовать.

Можно ли начинать педприкорм позже?

Наилучшее время для педприкорма – это период возникновения пищевого интереса, по нему и нужно ориентироваться. Для стимула ребенка берут за стол с 3-4 месяцев, он наблюдает, как принимают пищу взрослые.

Ребенок сразу полюбил творог. Можно дать его побольше?

Нет, нельзя. Нужно переключить внимание на другой продукт.

Нужно давать только кусочки?

Не до фанатизма. Например, овощи в супе желательно размять вилкой.

Педприкорм – это ужасные ограничения, зачем себе усложнять жизнь?

Все мамы, практикующие педприкорм, наоборот признаются, что жизнь стала проще. Они не гоняются за баночками определенной фирмы, не перетирают, не блендерят, и, в конце концов, они никогда не уговаривают ребенка поесть, а это дорогого стоит. Что касается жестких ограничений: как правило, кормящая мама соблюдает диету, не увлекаясь вредными продуктами, а больше ничего не требуется.