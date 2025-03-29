Календарь развития ребёнка. Третий месяц

Третий месяц, скорее всего, последний из «проблемных», ведь с его окончанием должны закончиться и колики. Малыш все больше бодрствует, может не спать до двух часов. Вы хорошо знаете свою кроху и знаете, когда он хочет спать, когда есть, а когда развлекаться.

Теперь малыш не только слушает голоса и звуки, но и отвечает гулением. В ответ на эмоциональный разговор взрослого появляется комплекс оживления.

Нормы сна: 15-17 часов в сутки Нормы роста: мальчики — 56,4 - 60,4 см, девочки — 55 - 59,1 см. Нормы веса: мальчики — 4,9 - 6,3 кг, девочки — 4,5 - 5,8 кг. Средние прибавки: 800 г, 2,5 см.

Как выглядит ребенок

Ребенок подрастает и округляется, у него развиваются мышцы, накапливается жирок, и ребенок постепенно становится похож на милую «булочку». Он учится контролировать движения и больше не выглядит таким «хаотичным» и беспомощным. Еще малыш начинает выражать первые эмоции, и на его личике можно прочитать недовольство, удивление, интерес, удовлетворение.

Что умеет

Ребенок осваивает координацию. Движения еще нельзя назвать плавными, но малыш может специально подносить кулачки ко рту, чтобы пососать их. Приподнимает плечи и увереннее держит голову, когда лежит на животе, поворачивает ее и следит за игрушкой, звуком или человеком. Если вложить ему в руку легкую игрушку, может удерживать ее. Гипертонус все еще сохраняется, поэтому ручки и ножки поджаты к телу, но пальчики уже начинают разжиматься.

По-прежнему хорошо видит на расстоянии 30-40 см, начинает различать более мелкие предметы и тянуться к ним. Следит за плавным движением игрушек, дольше сосредоточивается на том, что привлекло его интерес.

Как ест

На грудном вскармливании малыш по-прежнему ест по требованию, но на третьем месяце появляется подобие режима. Ребенок может делать перерывы между кормлениями до двух-трех часов, а ночью спать дольше, просыпаясь на 1-2 «перекуса». Дети на искусственном питании к этому возрасту уже входят в режим, получают смесь через каждые 3,5 часа.

Стул становится более редким: до трех раз в день или через день. У младенцев на смеси — 1-3 раза в неделю, так как смесь переваривается дольше.

Как спит

В среднем, за сутки у малыша набирается 15-17 часов сна, хотя некоторые дети спят дольше, а другие так часто просыпаются, что родителям кажется, будто ребенок вообще не спит. Но если вести дневник сна, отмечая даже короткие промежутки, окажется, что ребенок спит положенную норму. Ненормален в этом возрасте только сон дольше 8 часов без перерыва на кормление.

На третьем месяце малыши могут спать ночью 8-10 часов с перерывами на еду, а днем больше бодрствовать и спать 3-4 раза промежутками около 1,5-2 часов. Но некоторые дети по-прежнему спят довольно хаотично.

Как общается

В этом возрасте малыши начинают осознанно улыбаться и даже понимают, что улыбкой можно привлечь внимание родителей, показывать, что ему нравится. Мимика становится более живой, на лице можно считать первые эмоции. Некоторые малыши учатся сами успокаивать себя.

Теперь ребенок активнее участвует в «разговорах»: не только слушает голоса и звуки, но и отвечает гулением — первыми предречевыми звуками. В гулении могут появляться отдельные согласные звуки, например «г», «к». В ответ на эмоциональную приветливую речь взрослого у ребенка по-прежнему появляется «комплекс оживления»: он активно машет ручками и ножками, на лице появляется радостно-удивленное выражение.

Малыш любит, когда вы с ним общаетесь, особенно если делете это эмоционально, мотаете головой, хлопаете в ладоши. Он все меньше готов оставаться один и уже начинает различать знакомых и незнакомых людей. Так что в этом возрасте стоит привлекать к воспитанию бабушку, дедушку, няню, пока у малыша не развился страх незнакомцев.

Как играть с малышом

На третьем месяце жизни появляется больше возможностей для общения и игр. Говорите с ребенком разными интонациями, с разной высотой голоса. Хлопайте в ладоши, издавайте звуки ртом, удивляйте ребенка. Читайте ему стихи и сказки, хорошо проговаривая текст.

Показывайте яркие предметы на расстоянии около 30 см от глаз, плавно ведите их, приближайте и удаляйте. Повесьте игрушки над детской кроваткой, чтобы малыш мог к ним тянуться. Поставьте рядом с ребенком зеркало, чтобы он рассматривал в нем свое лицо. Гремите погремушкой в стороне от ребенка, чтобы он пытался найти источник звука взглядом.

Конечно, по-прежнему носите ребенка на руках в разных положениях, делайте массаж и детскую зарядку, поглаживайте и ласково тормошите его.

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет».

Малыш научился играть своими руками. Это - наиболее примечательная особенность 3-го месяца развития. Прежде сжатые кулачки разжимаются и пальцы остаются полураскрытыми.

В этот период младенцы пытаются рукой дотянуться до наиболее знакомых и легкодоступных игрушек и, что еще важнее, до самого себя. Посмотрите, как малыш играет своими собственными ручками. Он может схватить одну ручку другой и держать в ладошке иногда весь кулачок, а иногда 1-2 пальца. Конечно, эти любопытные ручонки находят дорогу и ко рту; сосать палец - любимейшее занятие в этом возрасте.

Дотянуться и схватить. Часы, волосы, одежда - все становится желанной целью для этих ручонок. Малыш в этом возрасте любит вцепляться в волосы, хватать очки, отцовский галстук и охотнее всего - мамину кофточку, когда она берет его на руки. Эти первые хватательные движения очень сильные и далеко не ласковые. Если в детском кулачке оказались ваши волосы, не так-то просто их вызволить.

Эти движения еще не очень определенны. Когда младенец старается дотянуться и схватить подвешенную игрушку, он зачастую не достигает цели. Движения его рук остаются еще укороченными, похожими на резкие удары боксера или каратиста. Но уже через месяц дело поправится, удары будут попадать точно в цель!

Что должно насторожить родителей