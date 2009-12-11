Элементы «домашней» гимнастики до года

Любая мама знает, что гимнастику и массаж, направленные именно на физическое развитие крохи, нужно начинать с рождения. Но в то же время стандартная гимнастика для малышей, — признайтесь, довольно скучное, монотонное занятие. Многие мамы бросают заниматься ею довольно быстро. А можно ли что-то еще предпринять, чтобы и польза была, и интересно обоим — маме и малышу?

Расскажу некоторые наши с дочей приёмы:

1. «Турничок»

Возьмите небольшую по толщине деревянную палочку подходящей толщины и положите ее на коляску. Еще понадобится обычная резинка (около метра). Свяжите оба ее конца, затем, накинув с одного края коляски на пажу и пропустив ее под коляской, укрепите с другого конца. Резинка будет прижимать ваш турничок к коляске: он не съедет и не упадет. Но в то же время вы легко уберете его, когда нужно будет вынуть малыша из коляски.

Перед тем? как ставить турничок на коляску, наденьте на него несколько веревочек с игрушками (так вы привлечете внимание ребенка). Размахивая ручками, малыш может случайно попасть по турничку и ухватиться. Но вы можете и поддержать его — ставить ручки и помогать обхватывать палочку ладошкой.

2. «Полоса препятствий»

Ползающему малышу можно время от времени создавать небольшую «полосу препятствий». Кладите на пол диванные подушки, скатанные валиком одеяла или еще что-нибудь. Пусть кроха учится заползать на них, переползать через них, пусть соображает, как миновать препятствие (обползти вокруг), если оно ему не по силам или просто не хочется преодолевать.

3. «Горочка»

Возьмите небольшую доску (мы использовали старую гладильную доску, можно использоват полку, дверку от шкафа). Доска должна быть гладкая — полированная или покрытая лаком. По краям ската можно приклеить (клеем «Момент») поролоновые валики и обить их тканью (с такими предосторожностями невозможно свалиться вбок).

Для фиксации горки необходимо просверлить две дырки насквозь, продеть в них веревки и привязать горку.

Когда кроха ползет по полу, направьте его на горку, пусть попробует взобраться на нее. Конечно, это получится не сразу. После того? как он научится хотя бы немного (на один-два «шажка») на нее забираться, то сам плюхнется на животик и съедет на нем с горки. Испытав такое удовольствие, кроха захочет делать это снова и снова.

4. Начинаем ходить

После 6 месяцев жизни перед вашим малышом стоит новая задача: он потихоньку начинает учиться ходить. В это время ему особенно нужна поддержка. Есть несколько несложных упражнений, которые помогут ему осваивать этот навык.

Кроха стоит возле опоры, например, около маленького стульчика. Потяните опору немного на себя, стоя лицом к ребенку, так, чтобы он оказался в неудобном положении и попытался вернуться в более устойчивое состояние, то есть приблизиться к опоре, сделав шажок. Водите ребенка за ручки по квартире. Чем больше времени вы будете этому уделять, тем больше ему будет нравиться подобный способ передвижения, а значит, он попытается сам его осилить.

Удачи Вам и Вашему малышу!!!