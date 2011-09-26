Игрушки для самых маленьких

Как любая мама, я хочу, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался. Но довольно быстро я столкнулась с проблемой, знакомой каждой матери: моей малышке быстро надоедают ее игрушки. Получив новую погремушку, дочка, конечно, радуется. Но уже через пару дней она лежит в ящике среди кучи других, и только изредка малышка берет ее в руки. Что же делать, не могу же я каждый день покупать дочке новое развлечение? Тогда я начала искать игрушки у себя в квартире. Оказывается, их не мало, нужно просто суметь их увидеть!

Флакончики, пузырьки, баночки

У любой мамочки в ванной комнате наверняка найдется пара-тройка пузырьков или флакончиков с косметическими средствами, которые уже почти закончились. Если такой флакончик имеет плотно закрывающуюся крышку, и у него нет острых краев и зазубрин, то он нам подходит. А если он при этом необычной формы и яркого цвета, то ему просто нет цены!

Делаем из него погремушку. Берем пузырек, тщательно моем, потом сушим и набиваем его чем-нибудь. В качестве начинки подойдет все что угодно: горох, фасоль, гречка… А если бутылочка прозрачная, то к наполнению нужно подойти творчески. Можно смешать несколько компонентов, например фасоль белая и красная, или взять несколько видов макарон в виде ракушек, трубочек, бантиков…

К такой бутылочке можно привязать петельку из тесьмы, так ребенку будет удобнее ее брать. А если мама - рукодельница, и обвяжет флакончик крючком яркими хлопчатобумажными нитками, то он может запросто стать любимой игрушкой вашего крохи. Надо сказать, что у самодельной погремушки есть одно преимущество – гремит она гораздо громче, чем купленная в магазине!

Игрушки из кухонного шкафа

Загляните в кухонные шкафы и ящики. Там есть много интересной утвари. Пластиковые тарелки, чашки и кружки, полиэтиленовые крышки, деревянные лопаточки, пластмассовые солонки, формочки для печенья… Наверняка большинство из этих предметов вы редко используете, так почему бы не отдать их ребенку!

При выборе предметов, стоит опять-таки помнить о безопасности. Все предметы должны быть крупными, чтобы малыш не смог их проглотить, без острых краев и прочными, чтобы он случайно не раздавил и не сломал их играя. Одноразовая посуда в этом случае не подходит, она легко ломается, а на месте излома остаются острые края.

Набор пластиковых контейнеров

Продолжаем кухонную тему. Наверное, в каждом доме есть набор пластиковых контейнеров для пищевых продуктов. В них удобно хранить еду в холодильнике, и замораживать овощи и ягоды на зиму. Такие контейнеры обычно продаются наборами и удобно складываются друг в друга по принципу матрешки. Подарите на время набор малышу. Покажите ему, как можно составлять контейнеры друг в друга и друг на друга. Положите в контейнер игрушку и закройте крышкой, пусть ребенок сам попробует открыть его и достать игрушку.

Банки из-под молочной смеси

Металлические банки из-под молочной смеси любят все. Бабушки и мамы используют их на кухне, дедушки и папы хранят в них всевозможные винтики, болтики и шурупчики. А не пора ли вернуть банки их законному владельцу! Берем такую банку, ставим ее перед малышом и начинаем складывать в нее игрушки. Подойдут детали от конструктора или колесики от пирамидки. Как они замечательно брякают, когда падают на дно железной банки! А если поставить перед малышом две штуки, то процесс перекладывание может длиться бесконечно долго. Эти банки достаточно вместительные, в них удобно хранить конструктор или другие мелкие предметы. Опять же не забываем о безопасности, тщательно проверяем банку на предмет острых краев.

Емкости

В качестве игрушек можно использовать различные пластмассовые емкости, например, ведерко, корзиночку или даже новый цветочный горшок. Как-то в комнате, где играла малышка, я случайно оставила небольшое пластмассовое ведерко. Предмет явно заинтересовал ребенка, сначала она долго крутила его в руках, а потом сложила в него кубики. Так ведерко перекочевало из хозяйственных нужд в игровые.

Гирлянда из швейных принадлежностей

У каждой хозяйки, даже если она не занимается шитьем, обязательно есть коробочка, в которой хранятся всевозможные пуговки, тесемочки, лоскуточки. Из этого добра тоже можно сделать интересную игрушку для малыша. Берем яркую тесемку, и через определенное расстояние привязываем или пришиваем к ней пуговки, лоскутки, бусины. Получится что-то наподобие новогодней гирлянды. Сюда же можно прицепить и маленькую мягкую игрушку. Привязывать нужно очень крепко, чтобы ребенок не смог оторвать мелкие предметы. Такую гирлянду можно одним концом прикрепить к перилам кроватки. Малыш будет играть с ней, пока лежит или сидит в кровати.

Конечно, ребенок постарше вряд ли увлечется крышечкой или лопаточкой, но для тех, кто только-только познает мир, интересен любой предмет. Для крохи еще нет разницы между погремушкой из магазина и баночкой с горохом. Преимущество таких игрушек состоит еще в том, что они найдутся в каждом доме.

Собираясь в гости к друзьям или родственникам, вовсе не обязательно брать игрушки с собой. В любой квартире обязательно есть множество предметов, которые могут заинтересовать малыша.