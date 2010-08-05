Как помочь младенцу справиться с жарой: советы наших бабушек!

Ох, и нелегкое это дело — адаптироваться к нашему миру, если тебе несколько дней, недель, или месяцев отроду. (Правда, и потом будет не проще, но об этом — в следующий раз). А пока поговорим о том, как ухаживать за младенцем в жару.

Голыш — здоровый малыш

Первый визит участкового педиатра к моему обожаемому сыночку я запомнила на всю жизнь. Доктор раскритиковала практически все, что было нами с тщанием продумано и с любовью приготовлено: пеленки, распашонки, ванночки, пустышки и т.д. В том числе обструкции было подвергнуто и красивое шерстяное одеяльце. «Его сразу выбрасываем», — сказала Ирина Ивановна, бесцеремонно стаскивая теплую вещь с пригревшегося под ней малыша. За окном стоял ноябрь, дома было прохладно, и я сразу решила, что после того, как захлопнется дверь за недоброй тетей, я сразу верну все на свои места. Но она за свою практику повидала немало сумасшедших мамочек, поэтому предупредила мои намерения словами, которые я крепко запомнила: «Ребенок — такой же человек, как и вы. Если вы ходите по дому в легком платье, то и его не надо наряжать в шерстяные кофточки, если вам тепло, то и ему — тоже, вам холодно — и он может замерзнуть».

Будем считать, что это первое правило ухода за младенцем в жару: ни с коем случае нельзя перегревать любимое чадо. Прочь пеленки-распашонки, подгузники и ползуночки. Лучше всего, если малыш несколько раз в течение жаркого дня полежит голеньким . Особенно, если он толстенький, весь в очаровательных складочках и ямочках. К сожалению именно в этих складочках «прячется» главный детский враг жаркого времени — потница .

Сама по себе потница не является тяжелым заболеванием, но она может превратиться в таковое, если ее не лечить. Не успеешь оглянуться, как на месте покраснения появляются язвочки, при попадании в которые инфекции, образуются гнойники. А это — уже весьма серьезно.

Чаще всего потница возникает в паховой области, за ушами, на внутренней поверхности бедер, на попе. Для того, чтобы избежать этой напасти, надо (особенно в жару) следить за тем, чтобы ребенок не лежал в мокрых пеленках. При их смене надо ополоснуть кроху теплой кипяченой водой, промокнуть кожу мягкой тканью, постелить простынки, которые проглажены с двух сторон, заменить стандартные подгузники марлевыми и, как уже было сказано, оставить ребенка голеньким, пока кожа совершенно не подсохнет.

Проще пареной репы

Кому-то эти советы могут показаться слишком простыми. Но всегда ли мудреные методы лечения лучше элементарных?

В этой связи хочу рассказать еще одну историю. Когда моему ребенку было годика полтора, у него развилась аллергия на комариные укусы . Места, где в нежную кожу впивался злобный кровосос, моментально неадекватно краснели и вздувались, просто смотреть страшно. Они и чесались, доставляя неприятности малышу. На счастье две мои подруги работали в институте дермато-венерологии, обе к тому времени защитили кандидатские диссертации, специализировались именно на дерматологии. Конечно, я мигом договорилась о консультации.

Они организовали все по высшему разряду, пригласили на подмогу своего научного руководителя, с пристрастием осмотрели мальчика, в режиме консилиума и щедро используя латынь, обсудили проблему, и назначили нам… болтушку ! Современные мамочки даже не знают, что это такое. А это простой зубной порошок, растворенный в воде . Им надо было протирать места укусов. Я была разочарована, о чем тут же и сказала своим подружкам. Они посмеялись, но заверили, что лучше ничего не изобретено.

Представляете, именно так и оказалось — болтушка сняла наши проблемы, не оставив от них и следа.

Как-то по прошествии времени я рассказала эту историю другой своей подруге, тоже врачу. Она не удивилась, и посоветовала еще одно простое средство для снятия кожного покраснения и зуда — протирать такие участки кожи содовым раствором . И тоже эффект был потрясающим, просто на глазах наступало облегчение. Думаю, что в арсенале многих мамочек имеются подобные истории и секреты…

Мамины секреты

Марина Рябинкина:

Я справилась с потницей у моей дочки с помощью рецепта, который мне дала мама. Она говорит, что сама так меня лечила. Надо налить в баночку подсолнечное масло, накрыть крышкой, поставить на паровую баню, держать на огне минут сорок, потом банку хранить в темном шкафу. Этим подсолнечным маслом надо протирать проблемные участки кожи малыша. Все проходит быстро!

Алина Кириллова:

Я пробовала масло, мне тоже мама советовала. Но одежда и постельное белье ужасно пачкаются, потом не отстирать. Поэтому я перешла на череду, тоже хорошо успокаивает кожу. Надо ложки четыре травы залить кипятком, дать настояться, процедить, добавлять в ванночку при каждом купании. Можно этим раствором просто протирать проблемные места.

Елена Глухих:

Череда очень сушит кожу. Поэтому надо обязательно чем-нибудь смазывать кожу после такой ванночки, может быть, тем же прокипяченным подсолнечным маслом. Лично я предпочитаю настой ромашки, она, по-моему, лучше всего успокаивает кожу при потнице.

Ирина Хомская:

А я кору дуба завариваю и добавляю в ванночку, тоже хорошо подсушивает кожу. Масло не пробовала, но, по-моему, идея неплохая, я в такие средства верю. Кроме того, по совету бабушки, стираю вещи своего трехмесячного детеныша только детским мылом, глажу все с двух сторон, использую марлевые памперсы, в ванночку при купании добавляю марганцовку (светлый розовый раствор). Сначала мы от потницы сильно страдали, теперь дело пошло на лад.

Целебная вода

Кроме потницы есть в жару и другие проблемы. И маленькие, и взрослые в такое время года страдают от жажды. Ребенка надо поить часто. Достаточно простой кипяченой воды. Ее надо давать часто, но понемножку. Также надо почаще купать крошку, протирать травяными настоями, если вы в саду, на даче, то можно полить ребенка из лейки прохладной водичкой, это принесет облегчение. Главное при этом — избегать переохлаждения.