«Ручной» ребенок

Еще каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет тому назад молодым родителям внушали, что новорожденного ребенка вредно приучать к рукам — и родителям это осложняет жизнь, и малышей портит, приучает их капризничать.

Отношение человека к жизни, к окружающей его реальности является одной из важных характеристик личности. И основы мировосприятия любого человека закладываются в первые годы жизни. Для правильного развития ребенка очень важно, в частности, осознание им собственной значимости, которую обеспечивает уверенность в том, что он нужен своим родителям. И самым главным доказательством искренней любви близких для младенца является немедленная реакция на его желания.

Психическое развитие новорожденного

Новорожденный в основном только ест и спит. На втором и тем более третьем месяце в жизнь ребенка входят периоды бодрствования, которые все больше увеличиваются. Сидеть малыш еще не умеет, но желание созерцать окружающий мир у него очень велико, и кроха сообщает вам об этом настойчивыми "просьбами" взять его на руки.

Психическое развитие новорожденного ребенка сопровождают следующие очень важные процессы:

* социальная адаптация - поэтому для полноценного, гармоничного развития малышу необходимо общение с людьми);

* импринтинг - запечатлевание в памяти младенца впечатлений и образов, воспринятых в первые минуты после рождения наиболее важных объектов;

* эмоциональное развитие: маленькому ребенку особенно необходимы положительные эмоции;

* они стимулируют развитие его психики, тогда как отрицательные, наоборот, тормозят;

* интеллектуальное развитие: следует удовлетворять огромную потребность ребенка в новых впечатлениях ненасыщаемость в получении новых впечатлений (остановить этот процесс может только переутомление);

* необходимость в получении все более усложняющейся информации;

Существует очень простой способ, удовлетворяющий практически всем этим требованиям: ЧАЩЕ БРАТЬ РЕБЕНКА НА РУКИ.

Чудодейственный физический контакт

Ношение ребенка на руках способствует развитию у него тактильной чувствительности (чувства прикосновения, осязания). Для малыша эти чувства являются едва ли не главными. Об этом свидетельствует, например, раннее внутриутробное (на 5-6 неделе беременности) формирование тактильных рецепторов (нервных клеток, передающих в головной мозг информацию о прикосновении и осязании), опережающее развитие всех других органов чувств. Тактильные рецепторы не собраны в один орган, как глаз или ухо, а рассеяны по всему телу, особенно их много на кончиках пальцев и губах, меньше всего - на плечах, бедрах и спине. Выделяют несколько видов и типов таких нервных клеток. Одни быстро передают в мозг информацию о касании и отключаются (например, мы быстро перестаем ощущать давление ремешка от часов на руке), другие работают медленнее, но зато длительно посылают сигналы в мозг, где осуществляется их обработка.

При этом, ваши действия должны начинаться с одного - подойти к ребенку и взять на руки, чтобы переодеть, накормить, укачать, спеть колыбельную песенку (при этом малышу совсем не важно есть ли у вас музыкальный слух) и пр.. Прижавшись к матери, малыш успокаивается, согревается, не тратит время и энергию на крик и плач, а начинает присматриваться и прислушиваться ко всему, что происходит вокруг.

Кроме того,

* Ношение на руках тренирует вестибулярный аппарат (особенно если мама периодически будет ходить по кругу, например, вокруг стола, одновременно совершая плавные движения из стороны в сторону, вверх-вниз и вперед-назад).

* Наблюдая за артикуляцией матери, слушая ее, ребенок готовится к самостоятельному освоению речи.

* Малыш может улавливать интонации знакомого с внутриутробного периода жизни голоса, перенимать эмоциональное состояние матери.

* У молодой мамы снижается тревожность и улучшается настроение (что особенно важно при депрессивном состоянии, наблюдающемся у некоторых женщин после родов).

* Практический опыт наглядно демонстрирует, что недоношенные дети быстрее догоняют сверстников в развитии, если растут, находясь постоянно в непосредственной близости от матери -на руках: даже ее дыхание способствует стабилизации дыхательного ритма младенца.

Берем на руки - балуем?

Можно ли, часто беря малыша на руки, избаловать его? Если потребности ребенка не игнорируют, не отказывают ему в ласке и тактильном контакте, то это вовсе не означает, что его балуют и плохо воспитывают. Любовь - это не синоним плохого воспитания, тем более, если мы говорим о малыше, которому всего несколько недель. Существует мнение, что до 12 месяцев избаловать ребенка нельзя - до этого возраста все его "капризы" обоснованы потребностями, поэтому взрослый должен во всем потакать малышу. И только по достижении малышом года родители должны выборочно относиться к его запросам - исходя из того, чем они вызваны. С этого возраста малышу уже можно прививать понятие о том, что потребности есть не только у него, но и у окружающих его людей.

Во что выливается наша сдержанность

Жесткие методики воспитания, согласно которым брать ребенка на руки означает баловать его, игнорируют естественную потребность малыша в постоянном присутствии матери (или того, кто за ним ухаживает). Пропагандируя принцип раннего формирования "самостоятельности", они имеют существенные отрицательные черты.

Во-первых, у ребенка, сознательно отлучаемого от матери, не формируется доверительное, доброе отношение к миру, и это непременно негативно скажется в его взрослой жизни.

Во-вторых, ограничение телесного контакта между матерью и малышом не способствует возникновению между ними взаимных чувств. Неудивительно, что ребенок в подобных случаях воспринимается как помеха для привычного образа жизни и обычных дел. А кроха постоянно нуждается в общении и его плач -это призыв ко всем и в первую очередь к маме: "Я голоден!", "У меня грязный подгузник!", "Мне трудно уснуть!". Ведь даже в тех случаях, когда, казалось бы, нет никаких причин для слез, малыш может разразиться обиженным или сердитым плачем -потому что он еще не готов к одиночеству, слишком сильна еще его биологическая связь с мамой.

В-третьих, следует иметь в виду, что строгое отношение к ребенку, когда взрослые стараются не показывать своих чувств и эмоций по отношению к чаду, не является залогом хорошего воспитания малыша и его дальнейшей успешности.

Конечно, чаще всего у молодой мамы очень много хлопот по дому. Поэтому если она будет часто брать малыша на руки, придется пожертвовать какими-то делами. К тому же носить ребенка на руках еще и физически не очень легко. В общем, при желании причин для сведения телесного контакта с ребенком к минимуму можно найти множество. Здесь необходимо расставить приоритеты и решить, что для вас важнее - ежедневная рутина или развитие ребенка. Если же вы хотите как следует заниматься ребенком и одновременно не запустить быт, поищите себе помощников-союзников, с которыми можно все успеть.

Держим ребенка правильно

Итак, если вы осознали важность непосредственного физического контакта с ребенком и решили применить его на практике, вам осталась самая малость - научиться носить кроху на руках правильно.

Как держать ребенка на руках, чтобы не причинить ему вреда? Ведь длительное пребывание крохи в неправильной позе может стать причиной формирования у него в дальнейшем дефектов осанки и искривления позвоночника. Положение малыша на руках у матери (или другого взрослого) прежде всего зависит от его возраста, а также и от того, будет ли он спать или "гулять" вместе с мамой...

До 2-2,5 месяцев (а иногда и дольше) головку малыша обязательно нужно поддерживать, поэтому в горизонтальном положении (лицом вверх) устройте ребенка на вашей руке так, чтобы его затылок лег вам на локоть, спинка -на предплечье, а ваши кисти должны поддерживать попу и бедра малыша. Можно положить малыша на ваше предплечье и животом. В этом случае голова малыша должна оказаться в сгибе локтя, а ваши кисти сомкнутся на животе крохи, и одна рука пройдет между ножками карапуза.

Если вы хотите подержать ребенка в вертикальном положении, например для того, чтобы он срыгнул лишний воздух, то поддерживайте ему голову и спинку: одну свою ладонь положите на затылок малыша, предплечьем плотно прижмите его тело к себе. Второй рукой фиксируйте ягодицы крохи.

Внимание! Ни в коем случае не присаживайте ребенка себе на руку до уверенного овладения им навыка сидения, что происходит в среднем в возрасте 6-ти месяцев.

С 2,5-3 месяцев уже можно носить малыша, повернув его лицом от себя, одной рукой придерживая его на уровне груди, другой - на уровне бедер.

Как облегчить "свою ношу"

Малыш растет, увеличивается масса его тела, и носить кроху долго на руках становится тяжело (особенно после 3-месячного возраста, когда вес ребенка достигает в среднем 6 кг). Здесь могут выручить вас на какое-то время вспомогательные приспособления для ношения детей.

Подробно о них читайте в замечательных статьях ю-мамы Ray :

Слинг, рюкзак или кенгуру? Часть 1 О приспособлениях, призванных облегчить жизнь маме. Все ли они удобны и полезны для малыша?

Слинг, рюкзак или кенгуру? Часть 2 О том, какой вид держателя удобнее для мамы (или папы), в каком меньше всего устает спина, что быстрее освоить и в чем модно носить.

Когда ребенок немного повзрослеет, можно практиковать позу, когда малыш сидит на мамином боку, лицом к ней. Преимущества такого положения: у мамы свободна одна рука, а у ребенка отличный обзор.

Если маме по состоянию здоровья не рекомендуется брать малыша на руки, то можно чаще класть его к себе на живот, сажать его на колени или поручить эту почетную обязанность папе.

Периодически следует оставлять малыша одного в кроватке или манеже - вы ведь тоже устаете от излишнего общения даже с самым приятным вам человеком. Но при этом мама не должна надолго пропадать из поля зрения крохи. Дайте ребенку возможность самостоятельно любоваться или играть игрушками, ощупывать одеяло, изучать собственные кулачки… Это также очень важно для полноценного развития малыша - вряд ли он научится ползать, а затем и ходить, если все время будет находиться на маминых руках.

Естественное отлучение от рук

Чем ближе возраст полутора-двух лет, тем реже мы носим ребенка на руках. Дети этого возраста все больше стремятся к самостоятельности, активно и неутомимо исследуют окружающий мир. Но все равно они найдут время, чтобы удобно устроиться на коленях родителей, а устав от долгой прогулки, с удовольствием залезают к папе "на ручки" или на шею. В этом возрасте (как и в гораздо более позднем) им все так же необходимы любовь и ласка, внимание и забота, и все так же они нуждаются в физическом контакте с родителями. Причем это в одинаковой степени важно как для девочек, так и для мальчиков. Воспитание мужественности вовсе не должно сопровождаться отсутствием родительской ласки. Ребенок любого пола и любого возраста нуждается в поцелуе мамы перед сном и после пробуждения, в ласковом и успокаивающем объятии. Конечно, воспитание каждого ребенка -это сугубо индивидуальный процесс. Уже в раннем возрасте заметна разница между малышами: одни с удовольствием возятся с игрушками в одиночестве, другие требуют постоянного присутствия матери. Такое поведение обусловлено как особенностями темперамента, характера малыша, так и педагогическим мастерством (или промахами) родителей. Улыбайтесь своему ребенку, будьте внимательны к нему -это позволит вам лучше чувствовать друг друга. Наградой за ваше терпение и любовь будет счастливый, любящий малыш и в дальнейшем ваш "ручной" ребенок сможет стать опорой для вас и собственной семьи.

Чего нельзя делать взрослым, общаясь с ребенком?

* Постоянно тормошить и тискать ребенка, не считаясь с его состоянием и желанием.

* Подбрасывать ребенка высоко вверх (часто это делают отцы и дедушки), так как можно уронить малыша и травмировать его.

* Целовать лицо ребенка, особенно на первом году жизни, чтобы не заразить кроху какой-нибудь инфекцией, например герпесом.

Полезный совет

Для выхаживания новорожденных или маловесных, недоношенных детей особенно хороша "тактика кенгуру", когда во время дневного сна малыша укладывают маме на грудь (животиком вниз). При этом женщине надо устроиться поудобнее, принять полугоризонтальное положение в кровати или на диване, подложив под спину две-три подушки. В таком положении ребенку комфортно, уютно и проспать он может гораздо дольше. Мама в это время тоже может подремать или почитать книгу.

Американские ученые установили, что прикосновения к телу способствуют лучшему формированию иммунитета, стимулируют центральную нервную систему, выработку гормонов и даже повышают уровень гемоглобина в организме человека. Психологи располагают данными, что те дети, которым не давали плакать в первые месяцы жизни, вовремя устраняли причины дискомфорта, впоследствии выросли более спокойными, чем те, которым предоставляли возможность "наплакаться". Это интересно Известно, что уровень психомоторного развития детей, постоянно находящихся "на маме", выше, нежели у тех их сверстников, телесный контакт с матерью у которых ограничен (правда, это касается лишь первых лет жизни). К таким выводам пришли исследователи, изучавшие детей в африканских странах, где малыши с рождения находятся на спине у мамы, привязанные к ней платком или куском материи. Причем матери настолько хорошо "чувствуют" своих детей, что даже не пользуются пеленками: в нужный момент они просто достают чадо из лоскута, "высаживают" и после отправления ребенком физиологических потребностей помещают обратно.

Журнал "Мама и малыш"

Автор: Ольга Майорова, врач-педиатр, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, к.м.н.