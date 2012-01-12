Что подарить ребенку на 1 год? Идеи подарков. Антиподарки для годоваса

Что подарить ребенку на 1 год? С этим вопросом сталкивается рано или поздно каждый – либо в роли уже состоявшегося родителя, либо как друг семьи, где готовятся ко дню рождения годовастика.

Обобщенный список подарков, составленный на основе мониторинга форумов, опроса молодых родителей и личного опыта – в нашей статье.

Игрушки

В этом возрасте – один из востребованных подарков. Помните главное – он должен развивать у ребенка какой-то навык, а не просто пылиться на полке.

Большая машинка или толокар

Вообще, у годовастиков, как правило, вызывает неописуемый восторг все, что катается. А если к этой машине можно привязать веревочку и посадить любимого мишку или даже покататься самому – это двойной восторг!

Велосипед с ручкой

(ручка предназначена для родителей)

Эдакий аналог коляски «для продвинутых». У ребенка будет ощущение, что он сам управляет, что в этом возрасте важно. Но учтите один момент – такой велосипед наиболее пригодится на улице в сухое время года, либо дома только в том случае, если квартира именинника достаточно просторная для подобного рода перевозок.

Игровая палатка или домик

За сравнительно небольшую цену вы подарите ребенку собственный потайной уголок. Возможно, не все дети сразу поймут всю прелесть подарка, но рано или поздно они его оценят. Вспомните себя в детстве, когда мы сооружали «шалаши» под столом и покрывалами.

Качели

Редкий ребенок не любит качаться. Сегодня можно выбрать детские качели и для дома, и для улицы.

Игрушка-качалка

Тоже вариант качелей, но напольный и более безопасный. Есть надувные качалки, есть деревянные и есть плюшевые (по результатам опроса наиболее любимые у деток).

Надувной бассейн с мячиками

Как правило, пользуется большим успехом у деток, особенно если сразу показать ему, как можно пользоваться бассейном. Кроме того, ребенок найдет применение мячикам и вне бассейна. Но будьте готовы (или подготовьте родителей именинника), что эти самые мячики равномерно распределятся по квартире. Многие врачи считают, что подобная игрушка очень хорошо влияет на физическое развитие малыша.

Кукла

Девочке уже можно подарить куклу. Желательно, чтобы у нее снималась одежда, тогда малышку можно будет учить одевать и раздевать куколку. Впрочем, этот навык будет полезен и мальчику, но мы, конечно же, понимаем, что вы не можете прийти на день рождения к мальчику с куклой. Кроме всего прочего, в комплекте с куклой можно подарить кукольную посудку без мелких деталей, а также игрушечные кроватку и коляску.

«Развивайки»

Обучающие башмачки

Это мягкие яркие ботинки, при помощи которых малыш сможет развивать мелкую моторику рук – зашнуровывать ботинки, пользоваться липучками и т.д. Есть ботиночки с пуговицами, кармашками и другими деталями. Кроме обучающей функции подарок имеет еще и практическое значение – в такой обуви можно просто ходить дома.

Развивающий столик

В продаже много различных моделей, а суть их одна – большой набор различных развивающих игр, сконцентрированный на одном столике. Обычно это сортер, пирамидка, конструктор. Ребенок будет учиться различать предметы по форме, размеру, цвету. Игрушка развивает усидчивость, координацию, логику.

Матрешка

Да-да, старая добрая матрешка, которая у взрослого-то вызывает улыбку, а ребенку уж точно придется по душе. Тем более, детские психологи уверяют, что основополагающий логический навык – это умение складывать малые формы в большие.

Книги

Наибольшей популярностью у детей и родителей пользуются «говорящие» книги, в которых озвучен текст или его фрагменты. Звук появляется при нажатии на кнопки.

Пальчиковые краски

Вместе с этим незамысловатым подарком вы принесете в семью несколько гарантированно счастливых и крайне веселых моментов, когда листы ватмана, пол, стены, одежда, руки и лица будут пестреть яркими красками.

Практичные подарки

Их скорее оценят родители, а не ребенок, но польза таких подарков от этого не становится меньше.

Постельное белье или полотенца

Скажете, слишком банально? Может и так, а может наоборот, ваш подарок станет самым полезным в этот день. Спросите у мамы именинника, не подарили ли ей за первый год жизни ребенка миллион постельных комплектов. И если нет, то смело дарите таковой. Кроме всего, вы можете украсить наволочку или полотенце вышивкой или аппликацией с дарственной или именной надписью, и тогда подарок станет еще и памятным. В этой же категории подарков – детские подушка и одеяло (деткам до года обычно не рекомендуют спать на подушке и накрываться одеялом, поэтому вполне возможно, что у именинника еще не имеется этих принадлежностей).

Одежда и обувь

Примерно в годик начинается время, когда малыш изнашивает или портит одежду. Из огромных запасов надаренных на выписку из роддома вещей ребенок наверняка уже вырос. Поэтому одежда будет всегда уместной, но желательно, чтобы она была навырост. Не переборщите, чтобы, например, летние футболки не стали ребенку впору к зиме.

Качественная зубная щетка (или несколько) и набор паст с разными вкусами

С года младенца уже рекомендуют приучать к чистке зубов. Можно подарить несколько щеток разного дизайна (менять их советуют почаще), а также различные детские пасты.

Санки

В зимнее или приближающееся к зиме время года можно осчастливить малыша санками. В некоторых случаях (когда во время прогулки не надо заходить в магазин или переходить через дорогу) прогулка на санках будет очень комфортной и для мамы, и для малыша.

Памятные подарки

Серебряная ложка с гравировкой

Если таковую еще не подарили на «первый зуб», то сейчас самое время! У ребенка будет своя ложечка, которая впоследствии займет свое место в сундучке с памятными вещами семьи.

Фотоальбом в стиле скрапбукинг

Попросите у родителей самые лучшие фотографии ребенка с самого рождения, и оформите фотоальбом (самостоятельно, либо закажите скрап-мастерицам). Подарок произведет фурор. Оставьте в конце альбома чистый разворот, куда потом можно будет вклеить фото с первого дня рождения.

Фотосессия для малыша

Этот подарок произведет фурор еще больший, чем предыдущий. Подробнее о том как устроить фотосессию для малыша читайте здесь.

Ювелирное изделие

Это подарок явно навырост. Как правило, дарят кулончик или цепочку.

Ростомер

С тех пор, как малыш может стоять самостоятельно, пора начинать делать отметки его прибавления в росте. Раньше ростомером служил дверной косяк. Сегодня осталось мало поклонников этого дедовского метода, поэтому подарок будет кстати.

Набор для слепков

С его помощью можно сделать глиняные отпечатки ручек и ножек малыша. Если родители уже сделали такие слепки с ручек и ножек новорожденного, то «годовалые» слепки останутся на память для сравнения.

Вино

Раньше был такой обычай – зарывать в землю бутылку вина при рождении в семье ребенка, а откупоривать ее через 18-20 лет, когда и ребенку уже можно пить, и вино настоится до самого совершенно своего вкуса. Подарите дорогое марочное вино с неограниченным сроком годности, прикрепив к нему ярлычок «Выпить в день совершеннолетия». Возьмите с родителей слово, что вино они спрячут подальше и не откроют до 18-летия ребенка ни при каких обстоятельствах. А теперь представьте его 18-ый день рождения, когда запылившаяся бутылка будет откупорена под фанфары и аплодисменты, а вино будет смаковаться под приятные воспоминания о первом дне рождения именинника.

Нежелательные подарки:

· Погремушки и другие игрушки для младшего возраста. Годовастику будет интересно с ними максимум 5 минут.

· Игрушки, предназначенные для детей от трех лет. Имениннику придется слишком долго ждать, когда он сможет насладиться игрой. Кроме того, к трем годам он может просто испортить или сломать игрушку, так и не успев воспользоваться ею по назначению.

· Игрушки с мелкими деталями, которыми ребенок может подавиться.

· Мягкие игрушки. С ними нельзя произвести много различных действий, а это сейчас крайне важно ребенку.

· Игрушки, выполненные не из экологически чистых материалов.

· Радиоуправляемые игрушки. Управлять ими малыш еще не умеет, а вот напугаться резкого звука может.