Как гулять в морозную погоду: балкон или улица?

Постоянные споры по поводу закаливания детей, здравого смысла в лечении, одежде и прочей повседневности современных родителей – обычное явление в «мамско-детном» форуме. Это хорошо, что люди спорят, выслушивают чужие мнения и делают выводы – или не делают, утверждаясь в собственном мнении. Жизнь кипит и становится все интереснее, благодаря новым фактам, научным открытиям, появлениям новых «гуру» в медицине. Развитие, прогресс – только во благо.

Однозначного мнения по поводу «правильно» или «неправильно» не бывает. Все поддается переосмыслению. Тема обширная и увлекательная, по ней можно писать и размышлять годами. Этот цикл статей будет посвящен закаливанию как образу жизни. Не системам, не инструкциям, а грамотным решениям, лишенным фанатизма в обычном повседневном уходе за детьми. И начинает его небольшая заметка для мам «колясочных» детей на тему балконных прогулок.

Наверное, ни в одной стране мира не уделяют столько внимания прогулкам детей «колясочного» возраста, как у нас. Это шлейф из советского прошлого - редкий случай, но шлейф разумный. У нас так: если ребенок в морозы несколько дней сидит дома, у мамы нарастает комплекс вины: ребенок не дышит свежим воздухом. Мама зарубежная посмотрела бы в окно – и сделала вывод. Наша паникует. Неужели она плохая мать, обделяющая ребенка важным ритуалом. А ведь бывает лень выходить на улицу: усталость, домашние дела… Не сидеть же неделями дома? В чем же польза прогулок холодной зимой – и так ли опасен балкон.

Как подготовить новорожденного к прогулкам зимой

Ребенка, родившегося зимой, чисто психологически сложно представить на морозе. Что будет? Абсолютно ничего, если грамотно подготовиться к первому выходу. Дети – существа с уникальными адаптивными способностями. Это уже неоднократно подтверждено наукой и жизненными примерами. В первые дни после прибытия из роддома почаще устраивайте воздушные ванны, чтобы ребенок побыл голеньким. Проветривайте квартиру, не бойтесь сквозняков – простуды у детей от сквозняка случаются в исключительно надуманных случаях. Это не взрослые, простывающие от сквозящей форточки, благодаря наличию какой-то «хроники» в носоглотке. Не делайте из своего здорового ребенка «заранее больного» - почему он должен заболеть на улице, будучи нормально одетым и спрятанным в коляску/слинг? Нет причины. Холодный воздух – это не причина.

Если на улице действительно холодно (ниже -10°С) – начните с балконных прогулок или выйдите на улицу ненадолго. Только не перекутывайте ребенка. Если он не почувствует перепадов температур, вся подготовка к зимней жизни пойдет насмарку. Вместо гармоничного привыкания получится шоковая терапия: то жара от излишней одежды, то нечаянный мороз, прильнувший к лицу.

Нет никаких общих правил для всех: все должно быть мягко, постепенно. При температуре воздуха -10°С и выше первая прогулка может быть часовая и двухчасовая, как вам удобно. Главное, чтобы вам было комфортно, а ребенку заболеть просто не с чего: вы одели его в зимнюю одежду, спрятали в коробе коляски или в слинге (прижали к себе) – все нормально. Если бы природа задумала уморить все человечество, она бы сделала так, чтобы все новорожденные так или иначе болели от встречи с холодной зимой, но она этого не предусмотрела.

Закрывать лицо уголком одеяла, а также без видимой причины закутывать лицо шарфом опасно всем, не только детям. От дыхания ртом образуется конденсат, он способствует переохлаждению слизистых. Высокая влажность и тепло под шарфом притягивают к себе бактерий, которые с удовольствием попадают прямиком в рот и вызывают спектр заболеваний от ангины до пневмонии. Поэтому медицинскую повязку, например, не носят дольше часа (некоторые в период эпидемии умудряются травить ими себя и детей гораздо большее время).

Холодный воздух, попадая в нос и в рот, моментально согревается. Причем самым гармоничным природным образом, необходимым для здоровья человека. Воздух, нагретый шарфом или уголком одеяла, немилосердно загнутым на лицо, это воздух ненормальный и нездоровый. Простонародное наблюдение «накричался на морозе и заболел горлом» - не более чем миф. Накричался – и поймал открытым ртом вирус от стоящего рядом больного человека, это еще куда ни шло.

Ни в чем не надо доходить до фанатизма. Если ребенку нужно минут двадцать побыть на морозе от -20°С – например, по дороге на санках в детсад или поликлинику, ему можно натянуть шарф повыше. Возьмите легкий «демисезонный» шарфик, он защитит лицо от обветривания и не создаст теплую колючую баню.

Почему прогулки зимой полезны, почему прогулки на морозе вредны

Когда человека с детства приучают к холоду как к норме, а не опасности, его организм слаженно реагирует на низкие температуры. При охлаждении кровь приливает к внутренним органам, старательно их прогревая, защитные силы активизируются. На улице кожа становится холодной – это как раз отливает кровь. При этом «ненужные» места остаются прохладными – например, лицу необязательно быть теплым, оно и не теплое. При перегреве организм малыша охлаждается путем выделения пота через подошвы, ладошки и голову, именно поэтому они часто кажутся влажными и прохладными.

Прогулка зимой – это тренировка слизистых оболочек, поддержка местного иммунитета. Выделяется слизь (на морозе носы мокрые), иногда слезятся глаза, все это нормальная реакция на холод. Слизистые активно работают, активизируется иммунная защита, она не «спит». Это очень полезно для поддержки организма в период вирусных эпидемий, для будущей адаптации в детском саду – и для других условий, когда иммунитету придется бороться с чужими бактериями, вспоминая свои предыдущие тренировки.

Когда прогулки зимой вредны: при температуре воздуха ниже -18-20°С снижается фагоцитоз, то есть клетки организма не подавляют различные бактерии и вирусы. Но все зависит от закаленности организма. Если ребенок нормально реагирует на холод, даже часовая прогулка при -20°С его не заморозит и не доведет до болячки. Тем более бывают безветренные погоды, когда на улице очень даже хорошо.

Но все-таки в большинстве своем эти прогулки не несут пользы. Наш нежный городской организм, не привыкший к спортивным нагрузкам, когда тренировка иммунитета идет усиленными темпами, на мороз реагирует плохо. Если вы совсем не выводите ребенка на улицу при температуре ниже -15-18°С - хорошо проветривайте квартиру, устраивайте «балконные» выгулы, но не комплексуйте по поводу сидения дома. Иммунитет на морозе не закаляется, а падает: всему есть разумный предел. Фанатичные прогулки «для здоровья» в этом случае неуместны.

«Гулять нужно не меньше 4-6 часов в день». Это истину, прописанную в медицинских учебниках, повторяют многие педиатры. Есть даже формулировка «гулять весь световой день». Она справедлива как некий идеал, но малоприменима к современной зиме. В те светлые времена, когда был написан этот завет, еще не было миллиона машин повсюду, которых некуда ставить, и которым негде ездить; снег не был до предела «засижен» собаками, которых негде выгуливать…

Времена меняются, и сейчас для прогулок важна систематичность, а НЕ продолжительность. Гулять по часу, по 1,5-2 часа – но каждый день. Просто замечательно. Главное, чтобы каждый день. Либо устраивать «вентиляцию» свежим воздухом на балконе. Выделите себе удобное время для прогулок, чтобы они вас не напрягали. Например, многим интереснее гулять в сумерках – и время летит незаметно, и ребенок нагуляется перед ночным сном. Другим удобнее выходить с раннего утра.

Балконный сон так сладок и приятен…

Маму, чей ребенок любит спать на балконе, втихаря считают счастливой. Сколько дел можно переделать, пока ребенок спит! Однако и здесь ее грызет червь сомнений: не отлынивает ли, не обделяет ли. И - о, ужас! – не ленится ли? Тоже небольшой, но убедительный привет из прошлого: матерям лениться не должно. Они должны, они обязаны испытывать трудности и лишения. Однако никто не знает своего ребенка лучше, чем его мама. И если она чувствует, что ее малышу балконный сон – самое то, значит, все в порядке. Мама тоже человек, у нее бывают настроения, ощущения, ей МОЖНО иногда не хотеть выволакивать коляску на улицу. Некоторые мамы просто не любят гулять с детьми. Даже ради здоровья. Не любят, и все. В итоге на улице они чаще раздражаются, одергивают ребенка, бесконечно спрашивают, не замерз ли он, выражая свой внутренний протест. Идут на прогулку как на каторгу, становятся «рабами прогулок».

В таких ситуациях проще нанять другого человека для прогулок (няню), и это опять же не будет означать, что мама «разленилась». Хватит уже культивировать советские штампы. Если человека напрягают гуляния, его чувства нужно уважать. Нервность, задерганность и, в конце концов, постоянные замерзания (человек нервный замерзает гораздо быстрее человека спокойного) ни к чему хорошему не приведут.

Конечно, «балконные» прогулки не заменяют уличных: нет впечатлений от улицы, эффект от закаливания практически нулевой, и сама мама не дышит свежим воздухом и не «развеивается». Прогулки балконные и уличные можно чередовать, устроив своеобразный график. Если ребенок зимой на улице не просыпается вообще – нет большой разницы, где он спит, на балконе или на улице. Вся польза только в маминой физзарядке.

Ничего особенного в «балконном» выгуле нет, если при этом обеспечивается приток свежего воздуха. Нередки случаи, когда ребенка запечатывают в зимнюю одежду (с обязательным капюшоном на шапке), закрывают в колясочном коробе (с непременным поднятием колясочного капюшона), при этом балконные окна наглухо закрыты. Или с большой опаской чуть-чуть открывается щель. Ребенок спит в холоде. Его туда зачем-то выставили. Смысл этой «прогулки» равен нулю.

Если ребенку необходимо заснуть в комфорте, для начала можно поднять «капюшон» короба, чтобы было темнее. И не открывать створки, чтобы не замерзнуть самой. Но потом, все-таки, нужно обеспечить нормальную вентиляцию: открыть одну или несколько створок, опустить «капюшон». Даже если температура за бортом -25°С, ребенок не может замерзнуть с открытой створкой. Это всего лишь свежий воздух – не шквальный ветер и не лавина. Пусть овевает. Температура воздуха на неотапливаемом балконе все равно на 5-10 градусов выше уличной.

Противники «балконного» сна приводят аргумент, с которым нельзя не считаться. Во время сна наш организм расслабляется, кожа должна дышать. Идеальным считается сон голышом под тонкой материей. Такой сон очень благоприятен для здоровья, в нем заключены природные силы оздоровления для нервной системы и прочих. На балконе ребенка «запечатывают» как на улицу. У некоторых мам дети спят на балконах до 8-ми часов. Все-таки, соблюдение двух разумных правил будет нелишним: старайтесь как можно свободнее и проще (не туго, не тесно, не тяжело) одевать ребенка для балкона и не допускайте сна дольше 4-х часов. Это не очень полезно, правда. Хотя не сказать, что будет в каждом индивидуальном случае.

Итак, в каких случаях «балконное» гуляние оправдано на 100%:

- температура воздуха на улице ниже -15°С.

- ребенок на свежем воздухе только спит.

- возле дома нет парковых зон и других экологически приятных мест.

- балкон выходит на тихий двор или парк, а не оживленную трассу.

- высокий этаж.

- у мамы проблемы со здоровьем, повышенная «мерзлявость».

- неудобный спуск на улицу: нет лифта, узкий опасный лифт.

- на балконе обеспечен приток свежего воздуха, ребенок не перекутан, не укрыт чрезмерно.

- балкон не полностью заменяет на неделе уличные прогулки, исключая морозы.

Как «гулять» на балконе

Для балконного сна пригодится люлька от коляски. Для удобства лучше купить люльку (или старую коляску) с рук за небольшие деньги, тогда не придется бесконечно перебрасывать короб с коляски на балкон. Тем более целую коляску (а не просто короб) можно покачать, повозить с места на место для засыпания. Для притока свежего воздуха приоткройте максимальное количество створок – или одну створку, но полностью. Внимание: если ребенок уже способен сам вылезти/выпасть из короба, обязательно предусмотрите этот момент. Чтобы он не мог добраться до открытой створки самостоятельно – и не упал на пол, перегнувшись через край, на что способны дети от пяти месяцев (некоторые проявляют воистину фантастические способности). Также всегда существует опасность непотушенных сигарет, выброшенных с верхних этажей и даже с крыши. Используйте радионяню для контроля и проверяйте лично.

Можно ли выгуливать ребенка на незакрытом балконе? Можно, но опасно. В этом случае ребенок остается практически один на улице. Конечно, здесь нет машин и чужих людей, зато есть птицы, мелкие камни с крыши, горящие сигареты, неадекватно ведущие себя трубы (все помнят недавнюю страшную историю о ребенке из актерской семьи) – да мало ли что. Если балкон не застеклен – проверяйте ребенка как можно чаще, и пользуйтесь радионяней. Но лучше, все-таки, подумать о застеклении балкона еще в период беременности.

Мифы о «балконных» прогулках:

- «От дома идут вредные излучения, поэтому спать там небезопасно для здоровья». Как будто в квартире, а также на улице в окружении десятков домов эти излучения сразу пропадают.

- «На балконе ребенок недополучает витамин D». По официальной рекомендации ВОЗ для России для получения суточной нормы витамина D достаточно воздействия рассеянного солнечного света только на лицо (или на нижние участки рук и ног) в течение получаса. При этом он накапливается в организме. По поводу нехватки этого витамина существует огромное количество заблуждений. Будто ребенка надо полностью раздевать и оставлять на солнце, чтобы восполнить суточную дозу (зачем нужна суточная доза? Ни один человек не нуждается ни в каком витамине в суточной дозе), будто витамин D нужно давать и весной и летом, потому что «на Урале живем».

Солнца предостаточно на Урале весной и летом, а паника по поводу нехватки витаминов существует с тех самых времен, когда родителям вообще мало что объясняли по поводу здоровья детей. Второй момент: детей в колясках иногда замуровывают так, что лучше бы они на балконе спали, а в бессмысленном катании по улицам под накидками, шалями, пледами, шарфиками на лице и т.д. ничего полезного нет.

- «Ребенок не получает впечатлений, не знакомится с окружающим миром». Мы называем ситуацию нормальной, когда прогулки на балконе не заменяют уличные. Они их иногда подменяют. Например, в период морозов. Или через раз. 2-3 уличных бодрствований в неделю обеспечат «колясочному» ребенку весь спектр общения с миром вне дома, для него этой нормы вполне достаточно. Будут еще и теплые дни, когда знакомство с окружающим миром займет основную часть дня.

- «Только ленивая мать выставляет ребенка на балкон». Ну да. Может быть. А вам-то что? (обращаясь к невидимым порицателям) Вы наверняка тоже ленитесь в какой-то сфере жизни, не менее важной… Чаще всего этот тезис произносят бабушки. Причина его в 90% случаев не связана с нехваткой свежего воздуха для ребенка. Некоторые бабушки в принципе любят, чтобы молодая мама испытывала трудности, как они в свое время (элемент дембельства), чтобы держала марку «идеальной мамы» для друзей и знакомых. Да и просто из чувства противоречия, чтобы установить свой авторитет. Как в анекдоте: невестка намывает полы. Свекровь: «Не так моешь!» Невестка моет по-другому: «Мама, так надо?» Свекровь: «Не так!» Девушка опять по-другому моет: «Мама, так?» Свекровь: «Не так!» Невестка: «А как???» Свекровь: «Не знаю как, но не так!»

Самое нелепое обвинение от бабушек и мужей: «ты не гуляешь с ребенком, значит, ты его не любишь». Кстати, очень частое. Человеку, произносящему такое, не следует свои психологически проблемы отрабатывать на близких людях. Кроме того, если он сам любит ребенка – почему не помогает с ним гулять? Раз уж он проводит такие странные знаки равенства между телодвижениями и чувствами. И нечего отговариваться работой и заботами о себе – за слова нужно отвечать.

На фотографиях самые забавные кадры с прогулок на балконе и на морозе:

1. BEV77 на катке с коляской,

2. Леша (мама Ксенчик ),

3. ptica_we ,

4. Занесенная апрельским снегом Алиса (мама Клюква ),

5. На балконе почивает Саша (мама Levёnka ),