Жесты, как способ общения с малышом

О своих потребностях малыш сообщает маме с помощью звуков или действий. Он может указывать пальчиком, качать головой в знак отрицания, тянуться к предмету или к человеку, протягивать ему ту или иную вещь, улыбаться, махать ручкой и хлопать в ладоши. Есть и так называемый способ имитации реальных действий (например, закрыть глазки, тем самым как бы сообщая: „Хочу спать").

Заложено от рождения

Ребенку, который еще не умеет говорить, важно знать, что он может выразить свои потребности и переживания с помощью звуков и жестов. А теперь вспомним, с каким вниманием мы прислушиваемся к малышу, стараясь различить в его лепете первые „ма-ма-ма", и с какой небрежностью относимся к возможности общаться с ребенком с помощью жестов.

Между тем способность к общению посредством жестов заложена в человеке от рождения. Именно благодаря ей без предварительной тренировки люди при необходимости могут изъясняться знаками.

Покажи детский знак

Первыми, кто всерьез обра тил внимание на возможность общения с малышами с помощью жестов, были американские ученые. Их исследования однозначно подтвердили, что младенцы способны научиться языку жестов еще до того, как начнут разговаривать.

Изначально существовало два различных подхода к обучению. Так, исследователи Л. Акредоло и С. Гудвин придерживались мнения, что в общении с малышом родителям следует создавать и использовать свои собственные знаки. Главное — построить процесс общения между ребенком и взрослыми так, чтобы они хорошо понимали друг друга. С другой стороны, методика Джозефа Гарсии была полностью основана на American Sing Language (ASL) — американском языке жестов для глухонемых. Идея обучения проста: для обозначения слова вы используете жест или так называемый детский знак (baby sing). Почему именно знак? Дело в том, что малыши начинают контролировать движения своих рук намного раньше, чем приобретают необходимые навыки для внятного произнесения слов.

С чего начать ?

Обучение ребенка знакам не занимает много времени и не требует каких-то специаль­ных занятий. Единственное, что нужно от мамы, — не забывать показывать жесты, особенно в самом начале. Чем больше вы их используете, тем быстрее они станут чем-то естественным в процессе общения с малышом. С чего же начать, если вы решили научить ребенка языку жестов?

Во-первых, выберите или придумайте один либо несколько знаков. Большинство родителей начинают с таких понятий, как „молоко", „еще", „есть", „пить", „мама", „папа", „собака" или „кошка", „детское печенье", „малыш", „книжка", „ванна". Прежде чем приступить к делу, понаблюдайте некоторое время за своим крохой. Это необходимо для того, чтобы понять, что именно его интересует (с тех понятий и стоит начать обучение), а также какие жесты он уже использует в общении с вами.

Покажите малышу выбранные знаки так, чтобы ваши руки находились на уровне его глаз. Повторите знак и слово, которое он обозначает, еще раз.

Используйте выбранный жест всякий раз, когда делаете то, что он обозначает, или видите предмет, который он олицетворяет. Например, если вы решили начать со знака „пить", используйте этот знак всякий раз, когда поите ребенка.

Вводите новые знаки, как только малыш освоит первые жесты и станет ими пользоваться в процессе общения с вами. При этом, разговаривая с крохой, не забывайте про те знаки, которые ребенок уже освоил.

Пойми меня

С момента, когда вы приступили к обучению, до первого знака, полученного в ответ, может пройти от недели до нескольких месяцев. Начинается все так: малыш замечает, что наряду со словом мама делает некий жест. Теперь его внимание приковано не только к вашему лицу, но и к рукам он старается следить за всеми действиями, которые вы совершаете. Через какое-то время кроха уже понимает, что значит тот или иной знак. Наконец, наступает долгожданный момент — малыш показывает свой первый знак! Сначала он просто копирует ваши движения, но постепенно переходит к осознанному использованию жеста.

Дальше все происходит так, как будто ребенок начал говорить. На первых порах он использует один-два жеста для всего, что видит вокруг. Потом внезапно наступает озарение: так много предметов вокруг, и для каждого из них есть свое слово и жест! Что бы ни увидело ваше чадо, оно стремится сообщить о том, и ему нужно знать, как это сделать. Маме приходится изобретать все новые знаки. Зато это уже общение, важное и для малыша, и для родителей. Вам будто открывается окошко во внутренний мир ребенка!

После того как кроха заговорит, он еще некоторое время будет пользоваться жестами — сначала вместе со словом, потом просто в случае необходимости.

Все по правилам

Есть несколько правил, которых советуют придерживаться авторы обучающих курсов и опытные родители.

Всегда использовать вместе слово и жест. Озвучивать жестом исключительно основные слова в предложении. Использовать жест при любой возможности: на улице, в общественном месте, дома, в игре, при чтении книг и разучивании песенок и т.д. Вводить в употребление только те знаки, которые обозначают действия или предметы, хорошо знакомые и интересные ребенку. Выбрать жест простой для выполнения. Сделать знаки естественным способом общения, в котором может принимать участие вся семья. Быть внимательным и терпеливым. Радоваться и получать удовольствие от общения.

На благо крохе

Следует отметить, что авторы Л. Акредоло и С. Гудвин проделали огромную работу и обнаружили, что дети, которые использовали знаки как средство для общения, быстрее учатся говорить и читать, успешнее развиваются интеллектуально, растут эмоционально уравновешенными, уверенными в себе. Таков результат официального исследования, длившегося двадцать лет! Что сказать родителям, опасающимся, как бы использование знаков не замедлило развития речи? Результаты исследования и огромный опыт специалистов по раннему развитию, а также опыт мам и пап по всему миру свидетельствуют об обратном. Но главное даже не в этом. Когда читаешь, как родители описывают свой опыт общения с детьми с помощью жестов, то буквально чувствуешь, сколько любви и радости это может принести. Ведь нет ничего более важного для любящих людей, чем понимать друг друга и иметь возможность выразить свои чувства и мысли.