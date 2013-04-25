Развитие речи у ребенка до года

Ежедневно, общаясь между собой, мы произносим слова, но даже не задумываемся о том, как это происходит. Вероятно, именно поэтому родители часто не уделяют должного внимания развитию речи у малыша, считая, что он заговорит сам.

Между тем, речь — это результат сложной согласованной работы центральной нервной системы, органов дыхания и голосообразования. И ее можно развивать точно так же, как и двигательные навыки у ребенка.

Начинать проводить эту работу необходимо с первых дней жизни крохи еще в доречевой период. Поскольку если приступить к занятиям позднее, то упускается драгоценное время. И это не столь сложно, как кажется на первый взгляд. Главное — обладать знаниями о развитии речи, ее периодах и способах вашей помощи ребенку на каждом этапе.

Что влияет на формирование речи у ребенка?

Развитие речи тесно связано с кожей, органами зрения, и слуха. Через них в центральную нервную систему поступает информация об окружающем мире, различных предметах, звуках и ощущениях. В результате этого в головном мозге ребенка зарождается мотивация — желание высказаться. Причем существует закономерность: чем больше информации ребенок получает, тем сильнее у него возникает желание высказаться.

Кроме того, на развитие речи оказывает огромное влияние мелкая моторика рук, поэтому ее необходимо разрабатывать.

Периоды развития речи

Пока малыш находится в утробе матери, у него нет необходимости каким-либо образом заявлять о своих потребностях, потому что они удовлетворяются мгновенно. Однако как только маленький человечек рождается, все меняется: он должен самостоятельно сообщать матери о своих нуждах. И с этого момента у него начинаются периоды развития речи.

Первый период — крик

Рождаясь, малыш заявляет о своем появлении в этом мире криком. На уровне безусловных рефлексов он кричит, когда ощущает дискомфорт (голод, боль, жажду), но как только его потребности удовлетворяются — он успокаивается. Это способствует формированию стереотипа поведения и осознанному привлечению внимания к себе.

Далее, примерно на третьей неделе жизни, за счет развития языка и губ во время сосания, маленький человечек начинает произносить звуки, отдаленно похожие на гласные буквы (гласоподобные звуки): а, у, я, ы. Разумеется, они не столь четкие, как у взрослого человека, но различить их можно. Длится этот период около трех-четырех недель.

Произношение гласоподобных звуков по времени совпадает с началом развития зрения и слуха. Малыш уже фиксирует свой взгляд на неподвижных предметах и лицах родных, прислушивается к человеческому голосу, узнает голос матери среди других.

Примерно к концу второго или началу третьего месяца жизни ребенка крик меняется, а внимательная мама четко различает его интонации: нытье, гневные восклицания, недовольство, резкий вскрик от боли, ворчание и другие.

Крик развивается параллельно с речью и присутствует довольно долго. И даже когда в лексиконе малыша появляются полноценные слова, лепет и звукоподражание, то крик продолжает играть большую роль в «общении» ребенка с взрослыми.

Как развивать речь

Создайте все необходимые условия для развития зрения и слуха: позаботьтесь о том, чтобы ребенок смотрел на яркие предметы теплых тонов и слушал звуки погремушек.

Для развития кожной чувствительности вкладывайте в ручки малыша игрушки, сделанные из разных материалов.

Обязательно говорите с крохой: проговаривайте те звуки, которые умеет произносить маленький человечек.

Второй период — гуление

Он начинается примерно в два месяца и длится до шестимесячного возраста. В этот период малыш произносит отдельные звуки: к, г, х. Или сочетает их с гласоподобными: агу, кхы, гу и другими. Любопытный факт: дети разных национальностей гулят одинаково.

Кроха гулит спонтанно, или рассматривая привлекательную игрушку. Однако наиболее часто ребенок гулит в качестве реакции на улыбку или разговор взрослого. Это признак того, что маленький человечек пытается наладить полноценный речевой диалог осознанно.

Кроме того, во время гуления малыш налаживает с вами не только речевой контакт, но и социальный, поскольку заглядывает вам в глаза, ожидая ответа на свой «разговор».

Как развивать речь

Отвечайте на языке ребенка! И вы увидите, что как только в вашей речи наступит пауза, то малыш важно, сложив губки, начнет вам достойно отвечать (эхолаличное гуление). Это говорит о том, что кроха пытается почувствовать слова и различные звуки, пробует разные интонации речи.

Начиная с трехмесячного возраста, для стимуляции развития речи добавьте массаж пальцев рук:

Растирайте большой палец по бокам движениями сверху вниз.

Массажирующими движениями растирайте подушечку большого пальца и его сустав по часовой стрелке.

Растирайте основание большого пальца.

Необходимо выполнять эти упражнения по 10-20 раз поочередно на обеих руках.

Учитывая, что с трех месяцев у ребенка активно развивается хватательная функция рук, разрабатывайте мелкую моторику: учите ребенка перекладывать игрушки из одной руки в другую.

Третий период — лепет

Как правило, он наступает в возрасте шести-семи и длится до одиннадцати месяцев. Однако иногда он может наступить несколько раньше — в пять месяцев.

Появление лепета совпадет с двумя факторами, которые создают благоприятные условия для его развития:

Изменение положения тела. Это очень важно, поскольку совершенствование общей моторики и развитие речи тесно взаимосвязано.

Введение прикорма (мясо, творог, фруктовые пюре). Увеличивает объем ротовой полости и благодаря этому создаются отличные условия для более разнообразных движений языка.

В периоде начала лепета ребенок произносит отдельные слоги: ма, ба, па и другие. По мере взросления лепет становится более выразительным: отдельные слоги соединяются между собой, образуя длинные слоговые цепочки: ма-ма, ба-ба, тя-дя-дя, ма-паба. Это прообразы будущих полноценных слов.

Развитие лепета тесно связанно не только с совершенствованием общей моторики, но еще с активным развитием памяти и психических процессов, общением крохи с взрослым.

Как развивать речь

Очень просто: говорите с ребенком и активизируйте дальнейшее развитие речи. Для этого возьмите малыша на руки, чтобы он видел ваши губы, и произносите четко слоги, пойте песенки нараспев, читайте несложные стишки. Это важно, поскольку кроха запоминает движения ваших губ, а затем в своем «разговоре» воспроизводит их.

Четвертый период — первые слова

Он начинается с одиннадцатого-двенадцатого месяца жизни.

Лексикон годовалого малыша, как правило, насчитывает от пяти до двадцати пяти слов.

В них входят:

около 3-5 правильно произносимых слов: мама, папа, ляля, баба или другие.

несколько частично произносимых слов: па (упал), ди (иди или уйди), зя (нельзя), ки (киса) или подобные.

лепет: ням-ням, бух, кх, кока и другие.



ням-ням, бух, кх, кока и другие. звукоподражание животных, птиц, звука машин: ку-ку, мяу (мяуканье кошки), ме (блеяние козы), му (мычание коровы) и похожие.



Как развивать речь

На этом этапе словотворчество малыша находится в самом разгаре, поскольку он начинает ассоциировать слова с предметами, и для него каждое слово наполняется смыслом. Поэтому, разговаривая со своим чадом, четко называйте окружающие предметы, игрушки и объекты своими именами. Не забывайте всегда комментировать свои действия. Например, «сейчас мы положим куклу в кроватку» или «поставим машинку в гараж».

Кроме того, необходимо тренировать мышцы губ и щек. Для этого научите ребенка дуть в свистульку или губную гармошку. Можно надувать мыльные пузыри, но не забывайте следить за тем, чтобы малыш не вылил жидкость на себя, или чтобы она не попала ему в глазки.

Еще один прекрасный способ тренировки мышц губ и щек — гримасничанье. Попробуйте высовывать язык, строить рожицы, изображать на лице страх, удивление или радость. Вы увидите, крохе такое развлечение безумно понравится. Это не только полезно, но и увлекательно, поскольку дети не терпят рутину и лучше усваивают что-либо в виде игры.

Разрабатывайте мелкую моторику рук, выполняя упражнения в игровой форме:

Предложите малышу собирать мелкие предметы (вермишель, фасоль, пуговицы) в пластиковую бутылку с узким горлышком. Разумеется, при этом вы не должны ни на минуту оставлять малыша без присмотра, поскольку он может попросту поглотить эти предметы.

Занимайтесь рисованием и лепкой. Конечно, у крохи не все сразу получится: пластилин будет рваться, а карандаш не слушаться пальцев. Однако цель будет достигнута.

Во время купания передоложите маленькому непоседе постирать одежду игрушек. Дело в том, что в воде материал имеет более выраженную структуру. Поэтому, выполняя это упражнение, малыш отлично массирует свои пальчики. Для этой цели подойдет вельвет, набивные материалы и бархат.

Что ж, пожалуй, с тем, как формируется речь у ребенка до года, вы уже ознакомились. Однако помните, что по такому «сценарию» она развивается далеко не всегда. Ведь каждый ребенок индивидуален, его созревание запланировано природой и зависит от многих факторов. Поэтому запаситесь терпением и придерживайтесь этих несложных советов. И тогда у вас все получится!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения