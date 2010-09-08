Гимнастика и массаж. Комплекс для малышей от 1,5 до 3 месяцев

Комплекс массажа и гимнастики с малышом в возрасте от полутора до трех месяцев, а также информация о физическом развитии ребенка от месяца до трех - в нашей статье.

С первого дня жизни и до 2 месяцев ребенок довольно много спит. Его сон может продолжаться до 22 часов в сутки. Поэтому, чтобы организм ребенка развивался правильно, во время его бодрствования следует делать ему массаж и самые простые гимнастические упражнения.

Когда ребенку исполняется 1 месяц, он впервые начинает реагировать на голос матери. В этом возрасте ребенок очень слаб. Он не умеет держать головку, руки и ноги почти не разгибаются, судорожно прижаты к телу. Руки, как правило, сжаты у него в кулаки. Однако, уже в 2 месяца он ровно держит головку, а его реакция распространяется не только на голос матери, но и на другие звуки и предметы. Если с ним кто-нибудь начинает разговаривать, то он в ответ улыбается, двигает руками и ногами и т. д. Эти положительные эмоции очень полезны для нервной системы ребенка. Чтобы его ручки и ножки как можно больше двигались, родители должны чаще обращаться к малышу и разговаривать с ним ласковым голосом.

В 3 месяца малыш уже самостоятельно переворачивается на бок или даже на живот. При этом все его движения рефлекторные и бессознательные.

Пищевые и защитные движения являются рефлекторными. К пищевым рефлексам относится слюноотделение, сосание и глотание. К защитным — положение частей тела, повороты головы и т. д. Когда ребенок лежит на животе, он отклоняет головку назад, на спине —вперед, а при повороте головы отклоняет ее в противоположную сторону.

Все двигательные рефлексы малыша связаны с кожными рефлексами. Например, если дотронуться до спинки лежащего грудного ребенка, он начинает переползать с места на место, а если приложить руки к его пяткам, он начинает сучить ногами и его движения напоминают передвижение ног при ходьбе. Как правило, эти рефлексы утрачиваются на 4-й месяц жизни ребенка. У него развивается так называемый спинной рефлекс, сущность которого заключается в изменении положения тела при поглаживании позвоночного отдела.

Следует отметить, что дети от первого дня рождения до 4 месяцев подвержены гипертонусу сгибателей рук и ног. При появлении этого симптома врач может назначить такие упражнения, которые позволяют расслабить сгибательные мышцы. Однако лучше всего упражнения начинать на 5-м месяце жизни ребенка, когда мышцы ребенка окрепнут.

Гимнастические упражнения, сочетающиеся с массажем, должны проводиться не более 15 минут в день. В том случае, если ребенок по какой-либо причине противится выполнению того или иного упражнения, то от него следует отказаться или же выбрать такие, которые будут приносить ребенку положительные эмоции. Во время проведения процедур нужно постоянно ласково разговаривать с ребенком: тогда упражнения будут приносить ему радость и желание заниматься гимнастикой снова и снова.

Техника проведения массажа и гимнастики

Массаж ног

И. п. — лежа на спине. Ноги должны быть направлены к массажисту.

Для проведения процедуры необходимо взять в одну руку ногу ребенка, а другой рукой делать мягкие плавные поглаживания сначала задней, а затем боковой поверхности ноги. Данную процедуру следует выполнять по направлению от стопы к бедру, не дотрагиваясь до коленной чашечки. Ее нужно повторить по 7 раз на левой и на правой ногах.

Кроме плоскостного поглаживания, во время массажа ног рекомендуется использовать прием обхватывающего поглаживания. Его следует проводить в том же положении, что и обыкновенное поглаживание.

Для проведения процедуры нужно взять в руку ногу ребенка, большим пальцем руки поглаживать боковую поверхность ноги, в другими пальцами — заднюю поверхность ноги. Этот вид поглаживания не только благотворно влияет на развитие мышц и связок, но и улучшает кровообращение. Процедуру следует повторить по 5 раз на левой и на правой ногах.

Массаж стоп

И. п. — лежа на спине.

Для выполнения процедуры необходимо левой рукой поддерживать ногу ребенка в области голени. Чтобы создать для стопы опору, следует подложить на ее тыльную часть 2 пальца правой руки. Массаж нужно делать при помощи круговых движений большого пальца правой руки таким образом, чтобы он описывал восьмерку.

Рефлекторное сгибание и разгибание стоп

Для выполнения процедуры следует левой рукой поддерживать ногу ребенка, а большим пальцем правой руки слегка нажимать на стопу у основания пальцев. В этом случае, ребенок будет рефлекторно сгибать стопу.

Очень часто случается так, у новорожденных детей большой палец ноги вытянут вверх и находится в постоянном напряжении.

Чтобы снять напряжение, необходимо слегка надавливать на основание большого пальца, при этом он будет сгибаться.

После этого следует провести большим пальцем по внешнему краю стопы по направлению от мизинца к пятке и слабо нажимать на подошву. В этом положении ребенок будет рефлекторно разгибать пальцы ног.

Упражнения по сгибанию и разгибанию стопы следует повторить по 5 раз.

Рефлекторное упражнение “ходьба”

И. п. — стоя на ногах. Для выполнения процедуры необходимо взять ребенка подмышки и повернуть спиной к себе. Это упражнение нужно проводить на столе или на любой твердой поверхности. Малыш должен опустить ножку и дотронуться пяткой до стола. При соприкосновении с твердой поверхностью он начнет перебирать ногами, как при ходьбе. Массажист должен следить за тем, чтобы ребенок опирался то на одну ногу, то на другую.

Как правило, данная процедура очень нравится малышам и они выполняют ее с радостью. Чтобы при ее проведении ребенок не получил травму, необходимо, чтобы он наступал на твердую оверхность всей ступней, а не кончиками пальцев. Во время процедуры он должен постоянно находиться на весу.

Кроме того, категорически запрещается сильно сдавливать его грудную клетку, так как кости ребенка еще очень мягкие и их очень легко можно сломать.

Массаж рук

И. п. — лежа на спине. Ребенок лежит ногами к массажисту.

Движение рук должно проводиться от кисти к плечу.

Для начала процедуры взять в руку ладонь ребенка, вложить в нее большой палец и, придерживая, осторожно сжать ее в кулачок. Другой рукой нужно мягкими и плавными движениями поглаживать попеременно внутреннюю и внешнюю часть руки.

Данную процедуру следует повторить 7 раз на левой руке и столько же на правой руке. Этот же вид массажа можно делать способом обхватывающего поглаживания. Здесь следует массировать руку ребенка сразу с двух сторон, причем большой палец должен находиться на внутренней стороне руки, а остальные — на внешней.

Встряхивание рук

И. п. — лежа на спине.

Данная процедура способствует расслаблению мышц ребенка.

Для выполнения упражнения следует зажать к кулачке ребенка свой большой палец, а другими взять его за руку. После этого нужно плавно развести его ручки и слегка их встряхнуть.

Случается так, что данное упражнение дети выполняют очень неохотно. Это связано с гипертонусом мышц, который наблюдается у многих грудных детей. В этом случае следует отказаться от встряхивания и проводить обыкновенное поглаживание рук ребенка.

Массаж спины

И. п. — лежа на животе. Голова ребенка должна быть слегка приподнята, а руки расположены под грудью.

Это упражнение способствует укреплению мышц спины и формированию правильной осанки ребенка.

Проводить поглаживания по направлению от ягодиц к голове нужно тыльной стороной кисти, а затем ладонной поверхностью кисти вести руки от головы к ягодицам. Для достижения лучшего результата упражнение следует проводить 5 раз.

Как уже отмечалось выше, в первые месяцы жизни лежа на животе ребенок ощущает неудобство, поэтому при проведении процедуры одной рукой его следует поддерживать за ноги. Через некоторое время можно будет перейти на массирование двумя руками. Это способствует активизации циркуляции крови и укреплению мышц спины.

Разгибание позвоночника

И. п. — лежа на боку.

Данное упражнение рассчитано на безусловный рефлекс ребенка, связанный с раздражением мышц спины, в результате которого происходит работа мышц-сгибателей и мышц-разгибателей. Этот рефлекс является врожденным и остается у человека до конца жизни. Процедура способствует укреплению мышц спины. Ее рекомендуется делать 2-3 раза в день.

Для проведения данной процедуры следует большим и указательным пальцем осторожно проводить по спине ребенка вдоль позвоночника, а свободной рукой придерживать его ноги. При этом ребенок рефлекторно будет сгибать и разгибать позвоночник. Упражнение нужно повторить по 3 раза на правом и левом боку.

Выкладывание на живот

И. п. — лежа на животе.

Данное упражнение способствует укреплению мышц спины и шеи. Поэтому его следует проводить 2-3 раза в день. При его проведении необходимо учитывать безусловный рефлекс ребенка, связанный со способностью изменять положение головы лежа на животе.

Для выполнения процедуры нужно положить ребенка на живот так, чтобы голова была приподнята вверх. При этом его ноги должны быть разведены в стороны, а руки — опираться на предплечья. Упражнение следует проводить в течение 8 секунд. Если у ребенка нет никаких серьезных заболеваний, то постепенно время проведения процедуры можно увеличить до 15 секунд.

Массаж живота

И. п. — лежа на спине.

Данную процедуру следует проводить в сочетании с другими видами массажа, а также отдельно от других упражнений. Она способствует не только развитию мускулатуры живота, но и улучшению работы кишечника, помогает при запорах и метеоризме.

Для проведения процедуры необходимо поглаживать живот ребенка плавными круговыми движениями по часовой стрелке. Во время массирования запрещается затрагивать половые органы ребенка и область правого подреберья. Процедуру нужно повторять 5 раз.

После выполнения круговых движений нужно перейти ко встречному поглаживанию живота. Эту процедуру следует проводить в помощью двух рук. Для ее проведения нужно делать плавные встречные движения руками таким образом, чтобы тыльная сторона пальцев левой руки была внизу правой половины живота, а ладонь правой руки — в верхней части левой половины живота. Руки должны попеременно двигаться вверх и вниз.

По окончании встречного поглаживания живота следует начать поглаживать косые мышцы живота ребенка. Руки должны находиться по бокам немного ниже поясницы. Для выполнения этой процедуры нужно плавно передвигать руки навстречу друг другу. В конце упражнения пальцы массажиста должны соединиться чуть выше талии ребенка. Процедуру следует повторить 7 раз. В конце приема необходимо снова вернуться к круговым поглаживаниям живота.

Упражнение, укрепляющее мышцы живота

При выполнении этого упражнения исходное положение ребенка остается таким же, как и при предыдущих приемах массажа живота.

Руки массажиста располагаются под спиной ребенка вверх ладонями при этом пальцы поддерживают голову. Ребенка нужно расположить так, чтобы его ступни упирались в живот массирующего. Затем нужно медленно поднять ребенка до вертикального положения и также плавно опустить.

Рефлекторное ползание

И. п. — лежа на животе. Руки и ноги должны быть согнуты, а голова слегка приподнята.

Упражнение основано на безусловном рефлексе. Проведение данной процедуры должно соблюдаться с особой осторожностью, так как, делая резкие движения, ребенок может упасть с поверхности стола и получить травму.

Для проведения процедуры следует развести колени таким образом, чтобы пятки ребенка соединились.

Не выпуская ног ребенка, нужно подвести ладони под тыльную сторону ступней так, чтобы большими пальцами можно было провести одновременно по обеим пяткам. Во время процедуры ребенок должен пытаться разгибать ноги и делать попытки ползти вперед. В процессе выполнения упражнения не следует выпускать ножки ребенка. В противном случае он оттолкнет руки и не будет двигаться. Данное упражнение рекомендуется повторить 4 раза.

Массаж груди

И. п. — лежа на спине.

Упражнение способствует развитию мышц грудной клетки.

Процедуру нужно начинать с поглаживаний, которые нужно делать подушечками пальцев левой и правой рук. Левая рука должна двигаться против часовой стрелки, а правая — по часовой. Движение каждой руки повторить 5 раз.

Следующий этап процедуры — вибрационный массаж грудной клетки. Для его выполнения нужно положить ладони на грудь ребенка таким образом, чтобы большие пальцы были в центре грудной клетки, а остальные четыре — в области ребер. Процедура заключается в легком и ритмичном надавливании пальцев на грудь ребенка. Прием способствует развитию дыхательной системы ребенка.

Покачивание тела ребенка в позе “эмбриона”

И. п. — на руках массажиста, причем подбородок ребенка должен быть прижат к груди, ноги согнуты и подтянуты к животу, колени разведены, а стопы соединены. Руки должны быть сложены на груди.

Данная процедура благотворно влияет на укрепление нервной системы. Для достижения наилучшего результата ее следует делать 2-3 раза в день.

При выполнении упражнения нужно левой рукой поддерживать головку ребенка под затылком, а правой придерживать его ноги и руки. Покачивающие движения нужно делать из стороны в сторону и по кругу. Чтобы случайно не выронить ребенка и чтобы у него не закружилась голова, движения должны быть осторожными и плавными. Данное упражнение следует повторить 4 раза.

