Летняя корзинка: фрукты, соки и витамины

Лето – пора фруктов. Наша страна испокон веков была богата яблоками и ягодами, чуть южнее – грушами, сливами, персиками, виноградом. Остальное великолепие до сих пор воспринимается как редкостная экзотика.

Самые популярные фрукты

Яблоки - содержат сахара, органические кислоты, дубильные вещества, пектины, витамины С, B1, B2, Вб, Е, К, РР, провитамин А, кальций, железо, фосфор. Здоровое яблоко имеет неповрежденную кожуру и пахнет только яблоком, ничем другим. Причем пахнет крепко.

Груши – это почти что яблоки, они очень похожи по своим свойствам. Палочка зрелого фрукта должна слегка пружинить, если ее сжать между большим и указательным пальцами. Груши богаты калием, бета-каротином, фолиевой кислотой и витамином С. Они заставляют медленно подниматься уровень сахара в крови и особенно хорошо подходят для диабетиков.

Абрикосы плохо переносят перевозку, поэтому покупайте плотные яркие плоды без вмятин и порезов. В них очень много бета-каротина, витамина С, кальция и магния, они отличные антиоксиданты и хороши при дыхательных проблемах.

Слива содержит сахара, органические кислоты, витамины В1, В2, С, К, Р, РР, Е, каротин, клетчатку, пектины, минеральные, дубильные и красящие вещества. Особенно много в ней витамина Р и веществ Р-витаминного действия, которые способствуют снижению кровяного давления и укрепляют кровеносные сосуды. И есть у сливы еще одно замечательное свойство: стоит ей потерять свою спелую сочность и превратиться в сморщенный невзрачный чернослив, как тут же появится тонкий привлекательный аромат, да и на вкус она станет куда более сладкой.

Бананы - богаты сахарами, крахмалом, белком, эфирными маслами, яблочной кислотой, соединениями калия, витаминами С, В2, РР, Е, провитамином D.

Персики содержат минеральные соли, витамины А, группы В, С, сахара и пектины.

Апельсины начинены пектином - веществом, уменьшающим содержание холестерина и сахара в крови. Содержащаяся в апельсинах салициловая кислота позволяет с успехом использовать эти фрукты как жаропонижающее средство. Кроме витаминов А, В1, В2, РР, а также магния, фосфора, натрия, калия, кальция и железа, в апельсинах много витамина С – 80 мг в одном плоде.

Лимоны - кладезь витамина С, витаминов группы В, Р, эфирных масел, сахара, кальция, фосфора и железа.

Виноград – казалось бы, вода водой, а содержит сахара, глюкозу, витамины А, С, РР, Н, кальций, фосфор, железо, калий, марганец.

Каждый фрукт ценен некими сахарами (фруктозой) и клетчаткой. Цитата из книги Уильяма и Марты Серз «Ваш ребенок с рождения до двух лет».

«Хороший» сахар Сахар фруктоза, содержащийся во фруктах, намного полезнее. Он также сладкого вкуса, но отличается от сиропов и пирожных. Колебания сахара в крови (и соответственно изменения в поведении), например, от съеденного апельсина гораздо меньше, чем от конфет. Молочный сахар, или лактоза, тоже ведет себя в организме лучше, так как поступает в кровь не столь стремительно, как рафинированный сахар. В отличие от огромных доз концентрированного сахара, содержащегося в сладостях, фруктовые и молочные сахара поступают в кишечник вместе со многими другими питательными веществами, и усвоение их происходит не так быстро. Клетчатка Волокна, неперевариваемая часть крахмалов и фруктов, - это естественные слабительные, выводящие отработанные вещества из кишечника. С одной стороны, волокна - это приживалы в организме, а с другой, они действуют как метла. Так, волокна-приживалы забирают воду и ненужные жиры из других продуктов, замедляя усвоение пищи, из-за чего возникает длительное ощущение сытости. Другие волокна помогают вывести из организма продукты выделения. У взрослых потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки предотвращает многие кишечные расстройства и даже снижает риск возникновения рака толстой кишки. У детей основная функция клетчатки заключается в ускорении прохождения продуктов выведения через кишечник и смягчении стула, т.е. в предотвращении запора, часто возникающего у детей от 1 до 2 лет.

Где покупать?

Фрукты лучше всего собирать у себя в саду. Или как бы невзначай подружиться с родственниками, живущими на юге. Все остальные места подвергаем резкой критике и надеемся на интуицию (авось пронесет). Бытует мнение, что фрукты и овощи – особенно для детей - нужно покупать у бабушек. Мол, трудолюбивые старушки приносят на базар экологически чистые продукты со своего огорода. Рано утром возле любой плодоовощной базы видим изумительную картину: люди пожилого возраста стайками и вразнобой скупают плоды наравне с оптовиками, закупающими товар для продажи через торговые точки. Причем выбирают не самые лучшие фрукты – те, что подешевле. Дома они тщательно вымоют плоды, отсортируют гнилые особи, остальное принесут на базар – и вот, перед нами труженица, разложившая горками свой нехитрый «излишек». Осуждать не будем – пенсия маленькая, жизнь тяжелая. Но будем иметь этот прискорбный факт в виду. Известно, что ныне существуют целые сети, торгующие овощами (естественно, не прошедшими контроль СЭС), фруктами, семечками и орехами через невинных старушек.

Многие предпочитают покупать фрукты сугубо в супермаркетах, считая, что магазины сотрудничают напрямую с колхозами. Те, кто наблюдает в своих окнах «зады» магазинов в этом месте понимающе переглядываются и хихикают: они каждый день видят, кто именно подвозит фрукты для разгрузки в подсобку. Да-да, все те же горячие южные парни. Остается надеяться, что контроль за качеством в магазинах пожестче, чем на рынках.

Как выбирать?

Обращаем внимание на форму и внешний вид плода. Импортные фрукты идеальной формы в большинстве своем – это набор юного химика. У природы маловато красивых вариантов форм для фруктов, они все более или менее кривобокие. Импортные фрукты собирают незрелыми, дозревают они уже в пути и на овощных базах. Как следствие этого — плоды не содержат многих органических кислот, минералов и ферментов, которые образуются только при созревании фруктов в естественных условиях. Витамин С, как один из самых капризных, в них практически отсутствует (зато в избытке содержится в нашей антоновке). Блеск фруктам обеспечивает слой парафина, способного на неприятные подвиги по мере накопления в организме. У фруктов без парафина отлив матовый, а не блестящий. Еще одна плохая новость для похудальцев: можете не тратиться, скупая свежие или консервированные ананасы. Вещество бромелайн (или бромелин), расщепляющее животные белки и способствующее похуданию, содержится ТОЛЬКО в зрелом ананасе, причем ананас должен был созреть сам. Ананасы для транспортировки также срываются недозрелыми.

Если вы видите на некоторых яблоках червоточины – не темные пятна, а именно червоточины, смело просите «дайте два». Червяк – существо брезгливое, в химию не полезет. Подумаешь, парочка фруктов послужила домиком для червяка, зато весь остальной килограмм – это полноценный витаминный кладезь.

Не покупайте подгнившие плоды или плоды с темными пятнышками. Одно темное пятно свидетельствует о 30% потере витаминов. Даже слегка подгнившему фрукту одна дорога — в мусоропровод. Дело в том, что в едва заметных повреждениях образуются яды (митоксины), которые распространяются по всему плоду. Обезвредить митоксины, вредные для сердца и печени и способные вызвать рак, не в состоянии и тепловая обработка.

Резюме: по возможности покупайте наши отечественные сезонные фрукты. В ларьках поближе к СЭС…

Некоторые люди, чрезмерно заботящиеся о чистоте, заявляют, что овощи и фрукты необходимо мыть с мылом. Они считают, что таким образом удастся обезопасить себя от болезнетворных микробов на 100%. К сожалению, остатки мыльной пены очень трудно полностью удалить даже с яблок, груш, вишни, не говоря уже об абрикосах или клубнике.

Вводим фруктовый прикорм

Фрукты вводят в прикорм в период 4-6 месяцев, по рекомендациям ВОЗ – с 6-ти месяцев. Можно и позже, ведь сейчас появилась традиция начинать прикорм с каш или овощей, а фрукты вводятся во вторую очередь. Наименее аллергенный фрукт для начала прикорма - зеленое яблоко, лучше всего - печеное. У запеченного фрукта кислотность понижается и увеличивается количество пектина – полезного вещества, выводящего токсины. Точно также можно запечь и грушу. Через месяц вводим сливу. Экзотические фрукты вводятся позже из-за возможных аллергических реакций – и для накопления достаточного количества ферментов для их переваривания. Бананы, персики, абрикосы предлагаются не раньше 8-9 месяцев, зато гораздо быстрее: каждый фрукт вводим раз в 5-7 дней, проверяя реакцию ребенка. Цитрусы пробуем ближе к году, наименее аллергенными считаются грейпфрут и лимон. Виноград плетется в хвосте этой очереди как самый сильный пакостник. Он богат сахарами, вызывающими брожение в кишечнике. Если ребенок поел винограда и заболел животом – не дожидайтесь срыва кишечника, подождите с виноградом еще годик. До срыва и болезни может довести и маленькая горстка виноградных ягод.

Почему именно такая последовательность ввода фруктов? Представьте себе пюре из яблока, измельченного в блендере. А теперь такое же пюре из банана. Почувствуйте разницу. Волокнистый и крахмалистый банан гораздо тяжелее, он более вязкий, хуже усваивается. Слива обладает послабляющим эффектом, поэтому ее тоже вводят только после того, как ребенок распробовал - и привык к фруктам.

С кожицей и с косточкой?

Детям в возрасте до года, а то и до двух лет фрукты предлагают без кожицы и косточек. Да, в кожуре некоторых фруктов содержатся полезные вещества – но. Детский желудок не справится с ее перевариванием, а это означает, и что и полезные вещества не усвоятся. Если фрукты не из своего сада, есть вероятность, что на кожуре вдоволь поплясали химикаты. Яблочные косточки богаты минералами, например, калием. Ученые люди утверждают, что косточки яблока предохраняют организм от рака. Взрослый человек может позволить себе съесть яблоко с костями – не более одного. Это полезно. Но в косточках, кроме прочего, содержится и синильная кислота, а это уже яд. Поэтому детям предлагаем яблоки без всякой мишуры.

Что делать, если ребенок не любит фрукты?

Это не страшно. Следите, чтобы остальное питание было достаточно разнообразным. До трех лет дневная норма фруктов – всего-то 100 граммов. Возможно, ребенку понравятся печеные фрукты, а запекать можно все, вплоть до бананов. Спрячьте фрукты в кашу или творог, варите компоты, предложите «на сладкое» чернослив и курагу. Уберите их из рациона на неделю, а потом «вдруг» выложите на видное место фруктовое ассорти. Еще один верный совет: продукт, измельченный в блендере, легко становится невидимкой где угодно – хоть в супе. И не стесняйтесь, если ваш «огромный взрослый» трехлетний малыш все еще любит фруктовые банки. И пусть ест. Взрослые, вон, тоже не брезгуют чупа-чупсами и детскими творожками, и ничего – выглядят большими и умными.

Как правильно употреблять фрукты?

Фрукты перевариваются в тонком кишечнике, в желудке они практически не задерживаются. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заедать основную пищу фруктами – несчастным плодам придется ждать, пока переварится другая, более тяжелая пища, и они начнут потихоньку гнить в кишечнике. Дайте фруктам свободу – пусть переварятся как белые люди. То есть фрукты нужно употреблять в промежутках между едой.

«Пейте соков натуральных!» (реклама 50-х годов XX-го века)

Фруктовый сок промышленного производства изготавливается так: из фруктов выжимают сок, затем из него удаляется вода методом пропускания через аппарат мембранной очистки или вторым методом - выпариванием. Полученный концентрат доставляется на завод, за тридевять земель. Там концентрат разводят, разливают в герметичные пакеты, пастеризуют. В процессе добавляются консерванты, красители, антиокислители, иногда и витамины…. А витамины добавляют, потому что они по понятию в концентрате не сохраняются (термически обработанном). Вот так и делается основная масса соков в пачках, которые производители гордо называют натуральными. Но есть соки из концентрата и подороже – концентрат у них не «выпаренный», и они разлиты в стерильной обстановке, тогда хоть консервант не нужен. Институт Питания РАМН сообщает: существующие в России ГОСТы (пищевые стандарты) регламентируют содержание в соке лишь нескольких химических веществ, а не его происхождение. В принципе ничего не стоит составить комбинацию из сахара, лимонной кислоты, ароматизатора, консерванта и красителя, развести водой и «провести» эту смесь по документам как «100%-й сок», и некоторые торговцы так и делают. Ни одна официальная проверка не обнаружит подлога, ведь ГОСТ будет соблюден. И вредным этот «сок» не будет - просто он уж совсем не «натуральный».

Свежевыжатые соки и соки прямого отжима содержат все полезные вещества, присущие фруктами. Осветленные соки лишены пищевых волокон, пектина и пр., поэтому соки с мякотью более ценны.

Соки – детям

В советское время считалось, что грудное молоко истощается к 6-ти месяцам, и ребенку с пяти недель необходимо вводить соки, как легко усвояемый продукт, насыщенный витаминами. Сейчас мы знаем: соки для ребенка до года – это, скорее, разнообразие в рационе, чем польза. Энергетические и питательные свойства сока ребенок до полугода способен усвоить всего лишь на 2%. Пищевые волокна не перевариваются, они слишком грубые, поэтому детям предлагают малополезные осветленные соки. Соки с мякотью вводят не раньше 10-и месяцев. Вдобавок, любые соки обязательно нужно разводить, чтобы не испортить слизистую желудка. При раннем введении соков поджелудочная железа не «тренируется», как считают некоторые любители раннего прикорма, а напрягается, пытаясь выработать ферменты для переваривания неизвестного продукта. Раньше положенного времени у нее ничего не получится: ферменты для переваривания фруктов появляются у ребенка с 4-х месяцев. Прикорм фруктами рекомендуют начинать с пюре как менее агрессивного для кишечника, ведь в пюре содержатся вещества, предохраняющие кишечник от кислот. Еще один миф: ребенку с 3,5 месяцев необходим яблочный сок для повышения гемоглобина. Любой специалист-гематолог скажет: железо из растительных продуктов усваивается крайне плохо даже у взрослых. Железо в нужном объеме усваивается из грудного молока или смеси. В 3-4 месяца у ребенка бывает физиологическое падение гемоглобина, через месяц он повысится сам без участия железосодержащих препаратов, срывающих кишечник – и, тем более, без ненужных соков.

Послушаем мнение специалиста (информация с сайта журнала «Мама и малыш»): педиатра, сотрудника кафедры питания детей и подростков Российской медицинской академии последипломного образования Татьяны Максимычевой.

Соки прямого отжима (на упаковке обязательно должно быть указание об этом) получают путем механического отжима с дальнейшим консервированием (тепловой обработкой). Такие соки имеют короткие сроки хранения от 1 до 3 месяцев и достаточно дороги. Соки прямого отжима можно предлагать детям с 1,5-2-летнего возраста, если на то нет медицинских противопоказаний. Свежевыжатые соки можно предлагать малышу с 1,5-2-летнего возраста в количестве 150-200 мл в сутки, только в том случае, если у малыша нет заболеваний желудочно-кишечного тракта и аллергических реакций.

До сих пор спорным остается вопрос об оптимальных сроках введения соков в рацион питания детей. На протяжении многих лет рекомендации по введению прикорма предусматривали знакомство малыша с соками с 3-4 недельного возраста. Однако проведенные многочисленные исследования показали, что 60% детей, находящихся на грудном вскармливании плохо переносят столь раннее введение прикорма. Непереносимость проявляется в виде аллергических реакций, нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта (срыгивания, учащение стула, вздутие живота и пр.). В то же время, у детей на искусственном вскармливании раннее введение соков в большинстве случаев не приводит к аналогичным реакциям. В последнее время среди педиатров появилась тенденция более позднего ввода прикормов (в том числе и соков) здоровым детям, находящимся на естественном вскармливании - с 6 месяцев, а детям-искусственникам – с 4 месяцев. В качестве первого прикорма рекомендуются овощные пюре или каши, а соки и фруктовые пюре в меню первогодки могут появиться гораздо позже, например, в 9-10 месяцев. Ведь, основной целью введения новой пищи в детский рацион является обогащение его большей энергией и питательными веществами. Питательная ценность соков не велика, к тому же они могут оказывать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, усиливая срыгивания, вызывая вздутие, урчание, боль в животе, неустойчивый стул или аллергические реакции. Поэтому фруктовые и овощные соки в детском питании можно рассматривать, как «десерт».

Соки и нектары с мякотью содержат растительные волокна, стимулирующие двигательную активность кишечника, и поэтому способны вызывать нарушение стула у малышей. Соки с мякотью рекомендуется вводить в питание детей после того, как они «освоят» осветленные соки, например, в 10-11 месяцев, и уж никак не раньше 7- месячного возраста.

Введение соков начинают в 4 (6) месяцев (или позже, в 9-10 месяцев) с 1/2 чайной ложки, с постепенным увеличением объема сока до 30 мл; в 5 (7) месяцев - 40-50 мл; в 6-7 (8) месяцев - 50-60 мл; в 8 (9) месяцев - до 70 мл; в 9 (10) месяцев - 80 мл; и к году - до 100 мл. При покупке соков для своих малышей обязательно уточните, относится ли данный продукт к детскому питанию (помните, что к детским продуктам предъявляются особые требования и готовятся они по особым технологиям).

Итак: соки вводят по принципу: чем позднее, тем лучше. Воздержитесь от соков подольше, если у ребенка были и есть проблемы с ЖКТ – пейте компот (тоже разведенный). Норма сока в день: не более 50-100 мл в день до года, не более 200 мл в день после 1,5 лет. 300 мл сока в день – это норма взрослого человека. В литре сока в день нет ничего полезного, зато желудок вы угробите (себе или ребенку) очень быстро. Тем более, если сок – из коробки.

Комплексные витамины – замена фруктов?

Витаминами называются низкомолекулярные соединения органической природы, не синтезируемые в организме человека. То есть наш организм может обогатиться витаминами только извне. Витамины, содержащиеся во фруктах и овощах эффективнее аптечных витаминов по одной простой причине: они действуют в компании с другими активными веществами. Тем не менее, витаминные комплексы тоже полезны, если они не подбираются по принципу «тысяча неизвестно чего в одной таблетке». Специалисты по питанию рекомендуют принимать витамины небольшими порциями в течение дня. В идеале витамины в одном комплексе должны быть разделены по принципу усвояемости (к примеру, красные таблетки пьем утром, синие – днем, и т.д.)

Пробежимся по основным витаминам.

Витамин А - содержится только в продуктах животного происхождения. Витамин А – это неутомимый строитель нашего организма. Он влияет на состояние тканей, процессы роста и формирования скелета, ночное зрение. Один из витаминов, сохраняющих молодость. Врачи называют его первой линией обороны от болезней, так как целостность покровов и эпителия внутри тела, нормальная их работа — первое условие здоровья. Токсичность витамина А сильно преувеличена, его излишек выводится из организма очень быстро.

Витамины группы B - необходимы для функционирования нервной системы, влияют на работу сердца, воздействуют на функцию органов пищеварения, щитовидной железы, надпочечников. Недостаток витаминов группы В вызывает болезнь, известную как бери-бери (авитаминоз), характеризующуюся спазматическими болями в мышцах ног. У детей может быть замедление роста. Витамины группы В определяют общее состояние здоровья. Если они поступают в достаточном количестве, то человеческий организм может жить без животных белков, что особенно важно при аллергиях. Когда же их не хватает, остальные витамины теряют большую часть своего действия.

Витамин С - представляет особый интерес благодаря непосредственной связи с белковым обменом. При дефиците витамина С в организме снижается использование белка, а потребность в нем возрастает. Наблюдается повышенная ломкость капилляров и склонность к кровоизлияниям. Если при чистке зубов появляется кровотечение, то вы находитесь в состоянии незначительного дефицита витамина С. Витамин С является мощным антиоксидантом. Исследования показали, что витамин С не обладает, как считали раньше, противовирусными свойствами. И принимать его горстями во время гриппа и ОРВИ бесполезно в рамках борьбы с этими недугами. Зато очень полезно покупать любимую с детства аскорбинку просто так – для здоровья.

Витамин D - в растительных организмах содержится эргостерин, являющийся провитамином D. Витамин D нормализует всасывание из кишечника солей кальция и фосфора, способствует отложению в костях фосфата кальция, укрепляет зубы и препятствует заболеванию рахитом. Признаки дефицита витамина D: недостаток энергичности, рахит, боли в суставах, близорукость, бессонница, слабое развитие костей, остеопороз, разрушение зубов, мышечные спазмы. Избыточные дозы витамина D могут вызвать кальцинирование артерий, повреждения и образования камней в почках.

Витамин Е или токоферолы. Влияет на состояние эндокринных систем, особенно половых желез, гипофиза, надпочечников и щитовидной железы. Способствует развитию мышц и нормализует мышечную деятельность. Увеличивает долголетие и функцию размножения. Витамин Е называют токоферолами от греческого слова toko — потомство и латинского Ferre — приносить. Само название говорит о том, что витамин Е играет важную роль в воспроизводительной функции организма. Он способствует нормальному течению беременности и развитию плода, а также активно участвует в процессах образования спермы.

Прежде чем давать ребенку дополнительные витамины, убедитесь, что их недостаток не восполняется с помощью грудного молока, молочной смеси, витаминизированных каш, кисломолочных продуктов и печенья, дополнительно обогащенных витаминами. Переизбыток витаминов очень вреден, здесь нельзя пользоваться принципом «чем больше, тем лучше».

Где больше всего содержится витаминов?

Правильный ответ: в аптеке. И снова цитируем Серзов.

Нашему организму требуется 13 витаминов: А, С, D, Е и К и 8 витаминов группы В - тиамин, никотиновая кислота, рибофлавин, пантотеновая кислота, биотин, фолиевая кислота, В6 и В12. Разнообразьте меню ребенка. Нельзя допускать, чтобы ребенок испытывал недостаток в каких-либо витаминах. Многие продукты содержат разные витамины, так что даже очень разборчивые и прихотливые в еде дети получают достаточное их количество при разнообразной пище. Некоторые витамины (А, D, Е и К) могут накапливаться в организме в жировых тканях. Если ваш ребенок периодически отказывается, есть овощи, не волнуйтесь, запасов его витаминов хватит на месяц. Другие витамины (С и группы В) не могут сохраняться в организме длительное время, и их необходимо постоянно включать в рацион. Некоторые витамины, особенно С, теряют часть своих свойств или совсем разрушаются при тепловой обработке. Если готовить продукты на пару или в микроволновой печи, в них сохраняются почти все витамины. Самое лучшее - употреблять в пищу свежие фрукты и овощи. При замораживании большая часть витаминов также сохраняется. В консервированных продуктах их содержится меньше всего. В начале 1998 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) обнародовала тревожное предупреждение: «Пока нет дополнительной информации о том, как бета-каротин и другие каратиноиды влияют на процессы, ведущие к раку, ни одно из этих веществ не должно распространяться среди населения как средство, предупреждающее развитие опухолей». Впрочем, тут же было уточнение: «Предотвращение рака свежими плодами и овощами остается более эффективным, чем прием одного или нескольких подобных веществ в виде пищевых добавок». Солидарна с ВОЗ и Американская Диетическая Ассоциация (АДА), влиятельная общественная организация. Американские диетологи предлагают следующий подход: пищевую потребность в витаминах лучше удовлетворять с помощью разнообразной пищи, что вполне реально. А по поводу дополнительного приема витаминов АДА дает следующий совет: «Рекомендации по использованию мультивитаминов в умеренных дозах и минеральных добавок должны зависеть от индивидуализированной оценки питания».

Диетологи считают, что в день необходимо съедать не менее пяти порций овощей и фруктов. Порцией считается одно среднее яблоко или апельсин, стакан мелких ягод, таких как виноград или малина, стакан фруктового сока или две полные ложки салата из овощей. Желательно в среднем употреблять 200-300 г ягод или других фруктов в день, предпочитая их разнообразие, чтобы получить как можно более богатый комплекс биоактивных веществ и минералов. Пять фруктов в день или полная тарелка салата – и все? А как же искомые пять кило в день, которыми так любят пугать производители витаминов, сравнивая огромные дозы фруктов, необходимые, по их мнению, каждому человеку, с одной маленькой таблеткой? (в этом месте неубедительно рыдаем)

Несколько полезных советов напоследок:

2 банана в день обеспечивают необходимую норму калия. Этот совет особенно полезен для гипертоников и сердечников.

Два зеленых яблока на ночь, и кальций - ваш.

100 г абрикосов оказывают на процесс кроветворения действие более эффективное, чем 40 мг препарата железа

Также немаловажны находящиеся в плодах магний, марганец, цинк, йод, медь, кобальт, фосфор и другие. Иногда человек чувствует непонятное недомогание, быстро утомляется, и только сложный анализ показывает, что у него недостаток меди. В таком случае можно посоветовать употреблять побольше вишен и крыжовника - в этих супернакопителях в 150-200 г плодов содержится суточная доза меди