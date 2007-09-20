Из статьи в статью мы убеждаемся, что полезнее завтрака нет предмета на земле. Завтрак должен составлять 25% от дневного рациона. Обсуждаемые в форуме темы показывают: людская, особенно женская утренняя психология потребления пищи, весьма отличается от вечерней. Утром нам кажется, что плотная еда вызовет в организме бурю возмущения и избыток веса. Вечером нам так уже не кажется, ряды вечерних «жрачей» неустанно пополняются и растут. Завтракал ли вечерний жрач? – скорее всего, обошелся чашкой кофе. Или перехватил конфету. А ребенок-малоешка, отказывающийся от пищи весь день – удалось ли ему позавтракать? А вы бы сами съели ЭТО (к примеру, вязкую кашу с жалостливо натолканным сахаром, щедро сдобренную маслом)?

Многие родители не умеют готовить кашу ни для себя, ни для детей. Каши постепенно выходят из моды, возиться с ними в мире быстрой еды никому не хочется. Говорят, в самых передовых и гламурных столичных ресторанах начался кашный бум. Людям хочется домашнего. И рестораторы потчуют их исключительно домашними блюдами – например, «филе тюрбо на ризотто из перловки с чернилами каракатицы». Или «гречка с печеным лососем и васаби». Проще простого, все как у мамы или бабушки. Итак, попробуем реабилитировать каши – замечательный исконно русский продукт .

Каши богатые и бедные

Самыми «богатыми» крупами, то есть насыщенными белками и минеральными веществами считаются рисовая, овсяная и гречневая. Победнее – пшенка, манка и кукуруза. Овсянка и гречка содержат очень много клетчатки, а значит витаминов группы В и минеральных веществ. Правда витамины из каш усваиваются плоховато, на тот же кальций надеяться не стоит. Каши едят с утра, в это время кальций – элемент, любящий вечер и ночь - особенно капризен. Меньше клетчатки в манке, рисе и «геркулесе», эти продукты легко перевариваются, поэтому ими откармливаются после и во время болезней. Самая «бедненькая» каша – это кукурузная, в ней нет ни клетчатки, ни полноценного белка, ни витаминов. Зато кукурузная каша не вызывает – и уменьшает брожение в кишечнике, ее полезно давать детям и взрослым, страдающим вздутием живота.

Фасованные или развесные?

На ваш выбор. Фасовка не является показателем качества, хотя многие замечают, что фасованные крупы гораздо чище. Есть мнение, будто крупы в промышленной фасовке не подвержены атаке вредителей – это не так. Если производитель или посредник неправильно хранит товар, вредитель всегда найдется. Противные амбарные бабочки легко прокалывают упаковку своим носиком-яйцекладом.

Хранение

Дома обязательно пересыпайте крупы в пластиковые (или иные) емкости с плотной крышкой. Наклейте на банку с крупой бумажку со сроком годности, иначе вы его просто забудете. Сроки хранения у круп очень разные: хлопья не хранятся более полугода, цельные крупы могут лежать 12-18 месяцев.

Как правильно варить?

Все виды круп – кроме гречки и риса! - нужно закладывать только в кипящую воду. Это улучшает вкус. Еще один замечательный метод: варим кашу до полуготовности, сливаем воду и добавляем молоко, масло, специи или иные добавки. Оставляем разбухать на умеренном огне. Некоторые крупы (рис, перловку, пшенку) промывают перед варкой теплой и даже горячей водой (вы все еще промываете холодной? – бросьте это неблагодарное дело), чтобы отделить крахмал и жир.

От каш – толстеют?

Это неправда. Не бывает еды вредной и полезной, бывает еда, которую употребляют неправильно. Люди не толстеют от каш и хлеба, это два незаменимых продукта, содержащих жизненно важные вещества. Их ни в коем случае нельзя выводить из рациона. Самые малокалорийные каши: гречка, рис, «геркулес» и кукуруза. Не добавляйте в кашу сахар, учитесь использовать специи и правильно ее варить, ешьте каши в светлое время дня – и вы никогда не потолстеете с каш. С клетчатки невозможно поправиться, она как жесткая метла выметает из организма все лишнее.

Лучшая еда для больных – не всегда

Цитата из книги Георгия Болотовского, питерского врача-гастроэнтеролога: «При недомоганиях желудочно-кишечного тракта, особенно синдроме раздраженного кишечника, от каш лучше отказаться. Эта сугубо отечественная «панацея» не только не полезна, но и вредна, так как усугубляет бродильную диспепсию». Вывод: после болезней «отъедаются» кашами, содержащими минимум клейковины (безглютеновые каши и овсяный отвар).

Виды каш, и что с ними нужно делать

Манка

Содержит: много крахмала (70%), белки, очень мало витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Манная крупа широко используется при болезнях ЖКТ, в послеоперационном периоде, при инфаркте миокарда и других заболеваниях, при которых требуются щадящие диеты с легко перевариваемыми блюдами.

Как варить? Всем известно, что манная каша в процессе варки иногда превращается в комки. Чтобы этого не случилось, вводите крупу в кипящую воду (молоко) с помощью сита, не засыпайте ее в центр емкости, а как бы рассеивайте, непрерывно мешая. Варить не более одной-двух минут! (из расчета полстакана крупы на пол-литра воды). Убрать с огня и оставить на 10-15 минут для разбухания. Именно так мы получим кашу «крупинка к крупинке». Перед варкой манную крупу можно разогреть на сковородке до желтого оттенка – попробуйте, это вкусно.

Что можно добавить: специи (барбарис, корицу, ваниль), сухофрукты.

Запеканка из манной крупы с фруктами

Молоко 2 1/2 стакана, крупа манная 1/2 стакана, сахарный песок 2/3 стакана, фрукты (3 яблока или груши, горсть сухофруктов), яйца 3 шт., масло сливочное 60 г, сухари молотые 2 ст.л., соль по вкусу.

Сварить густую манную кашу на молоке, в котором предварительно растворить соль. Помытые фрукты очистить и нарезать тонкими ломтиками. Яичные желтки растереть с сахаром и размягченным маслом, соединить с кашей и ввести в смесь взбитые яичные белки. Форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями, заполнить половиной нормы манной каши, сверху положить яблоки, а затем еще слой каши. Сверху запеканку посыпать сахаром и запечь в духовке.

Перловка

Содержит: много белка и крахмала, витамины группы В, витамин А, Е, D, железо, кальций, медь, йод, фосфор. Ещё одно достоинство перловой крупы — обилие лизина. Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, особенно в отношении микробов, вызывающих герпес и острые простудные инфекции.

Как варить? Предварительно замачиваем кашу на ночь (10-12 часов). Пропорции для варки: 1 стакан на 2 литра воды (молока). Правильную перловку доводят до кипения и доваривают на водяной бане часов 5-6. Неправильную, но быструю варят просто так до мягкости. Хотя бы раз в жизни попробуйте сварить перловку на водяной бане, и вы поймете, что могли по незнанию лишить себя божественного вкуса этого блюда.

Что добавить: перловка замечательно сочетается со всеми несладкими добавками: специи, овощи, грибы, мясо. Сливочное масло предпочтительнее растительного.

Голубцы с перловкой

8 капустных листьев, 200 г вареной перловой крупы, 50 г бекона, 1 крупная луковица, 2 ст.л. изюма, пучок зеленого лука, укроп, 1 л куриного бульона, 2 ст.л. оливкового масла.

Бекон нарезать кубиками. Лук и укроп порубить. Капустные листья класть в кипяток по одному, чтобы не повредить, и сразу же остужать. Обжарить на масле лук и бекон 3 минуты. Добавить перловую крупу, половину укропа, изюм и 2 половника бульона. Томить под крышкой 15 минут. Начинку завернуть в капустные листья, связывая их побегами лука. Уложить рулеты в сотейник, залить бульоном и тушить под крышкой 30 минут, по мере необходимости добавляя бульон. Подать со сметаной.

Овсянка и «геркулес»

Содержит: белки, лецитин, линолевую кислоту, минеральные вещества (кальций, магний, калий, натрий) и витамины. Овсяная каша содержит меньше глютена, чем пшеница, в ней много клетчатки, помогающей уменьшить уровень холестерина в крови. Стимулирует ЖКТ, предотвращая риск различных видов рака в этой части организма, не дает прогрессировать гастриту и язве желудка. «Геркулес» содержит меньше полезных веществ, чем цельная овсянка, но он легче усваивается.

Как варить: зерна промывают в горячей воде 6-7 раз. Варят в любом количестве воды до полуготовности, воду сливают и доливают молоко. «Геркулес» варят по инструкции на коробке, особых секретов нет.

Что можно добавить: лук, рубленое яйцо, мясо, любые фрукты и орехи.

Овсянка с апельсинами

(на 4 порции): 3 апельсина, 500 мл молока, 3 cт. л. сахара или меда, 1/2 ч. л. корицы, 50 г миндаля, 150 г овсянки, 150 г йогурта, 100 г жирного молока

Неочищенный апельсин обдать кипятком, нарезать корку соломкой. В кастрюльке вскипятить молоко с апельсиновой коркой, сахаром, ликером, корицей и миндалем. Всыпать овсянку и оставить набухать на 10 минут на медленном огне. Снять кастрюльку с плиты и дать остыть. Йогурт соединить с жирным молоком. Все апельсины почистить, разделить на дольки. 6 долек отложить, остальные нарезать кусочками и вместе с соком положить в овсянку. Затем поставить на 1 час в холодильник, после чего украсить блюдо отложенными дольками апельсина и подавать.

Рис

Содержит: много крахмала, белки, соли (К, Р, Мg, Nа, Са), незначительное количество витаминов. Белки риса по аминокислотному составу являются полноценными и приближаются к белкам животного происхождения, поэтому рис называют «вегетарианским мясом».

Как варить? Единственно верный рецепт: на стакан риса – 1,5 стакана воды. Накрыть плотной крышкой, чтобы пар не вырывался наружу. Варить ровно 12 минут. Сначала варим на сильном огне, через минуты две – на умеренном, под конец на слабом. Не перемешивать! Затем убираем рис с огня и даем настояться еще столько же. А вот теперь можно перемешать с маслом и солью.

Что добавить? Сладкий рис: сухофрукты. К несладкой каше добавляют любые овощи – или ничего. Только сливочное масло.

Каша рисовая с тыквой

тыква - 500г, рис - 200г, молоко или сливки - 400г, вода - 400 мл, сахарный песок - 2 ст.л.

Рис промыть, залить кипятком (вода должна быть выше крупы на 2 см) накрыть крышкой. Когда рис разбухнет, поставить на медленный огонь в этой же воде, довести до кипения, долить молоком или сливками и варить до готовности. Тыкву вымыть, очистить от кожуры и семян, порезать мелкими кубиками и пересыпать сахарным песком. После того как из нее выделится сок, поставить на медленный огонь и варить до размягчения. Затем смешать с готовым рисом, довести до кипения. Подавать к столу со сливками или сливочным маслом.

Гречка

Содержит: крахмал, белки, жиры, минеральных вещества, богата солями калия, натрия, кальция, железа, витамины группы В, витамин Е и лецитин. Гречка укрепляет иммунную систему, улучшает кровообращение и снижает уровень холестерина.

Как варить: в гречневую кашу нельзя добавлять сахар, он нейтрализует многочисленные полезные свойства этой крупы. Также портит гречку и молоко – не нужно в нем варить, лучше залить молоком после. Гречку варят в соотношении 1:2 с водой. Под плотной крышкой. После закипания доваривают на умеренном огне до полного впитывания воды. Перемешивать в процессе варки не стоит.

Что можно добавить: сливочное масло, лук, грибы, рубленые яйца, тертые овощи. Особенно вкусна гречка со свеклой и луком. Из цельной гречки готовится рассыпчатая каша, из продельной – «размазня».

Помидоры, фаршированные гречневой кашей

12 мелких помидоров, 200г гречневой крупы, 120г сметаны, соль, зелень петрушки.

Сварить рассыпчатую гречневую кашу. Вымыть помидоры, срезать с них верхушки и вынуть сердцевину, оставив довольно толстые края. Сердцевину протереть через сито, смешать с кашей, подсолить, нафаршировать помидоры, накрыть каждый срезанной верхушкой, положить в сотейник, запечь немного, а затем, залив сметаной, поставить в духовку зарумяниться.

Кукурузная каша

Самая «пустая» каша. Пищевая ценность и кулинарные достоинства кукурузной крупы ниже других. В кукурузной крупе много углеводов и плохо усвояемого, бедного незаменимыми аминокислотами белка, мало витаминов и минеральных веществ. Зато кукурузная каша – самая малокалорийная и прекрасно успокаивает беспокойный живот у детей и взрослых.

Как варить: кукурузная каша долго варится, каша из нее быстро обветривается, становится жесткой и крахмальной. Просто подарок судьбы, а не каша. Варим ее до мягкости, периодически спрашивая себя, зачем нам это надо.

Что можно добавить: сухофрукты.

Каша кукурузная

кукурузная крупа - 1 стакан, вода - 2.5 стакана, сливочное или топленое масло, соль, сахар, изюм (без косточек) - 3-4 ст.л.

Крупу тщательно промыть, залить горячей водой, добавить соль, сахар, масло и предварительно замоченный изюм. Все перемешать, закрыть крышкой и поставить в духовку. Варить до мягкости. Затем можно поставить в духовку без крышки и готовить до появления румяной корочки.

Пшенка

Содержит: белки и углеводы, кремний, железо, магний, фосфор. Богатое содержание клетчатки обеспечивает работу ЖКТ, очищает организм от шлаков, токсинов, снижает уровень холестерина в крови. В диетическом питании каши из пшенной крупы рекомендуются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и нервной системы.

Как варить: перебрать, промыть в кипятке, пока вода после промывки не станет чистой. Затем залить кипящей водой, поставить на огонь, посолить, снять пену, быстро выпарить всю воду, пока пшено еще не успело развариться. После этого долить горячее молоко и продолжать варить кашу на умеренном и затем на слабом огне до полного загустения.

Что можно добавить: овощи, грибы, сухофрукты. Пшено прекрасно сочетается с рисом.

Биточки из пшена и риса с морковью

пшено - 200 г, рис - 200 г, вода (для каши) - 2 л, морковь - 2 шт., яйцо - 3 шт., масло растительное - 120 г, сухари панировочные - 1/2 стакана, соль, сметана - 1/2 стакана.

Морковь нашинковать соломкой, спассеровать на части масла и пропустить через мясорубку. Из смеси пшена и риса сварить вязкую кашу, добавить морковное пюре, яйца и перемешать. Полученную массу разделать на биточки или котлеты, запанировать в сухарях и обжарить на масле. Подавать со сметаной либо с молочным или сметанным соусом.

Что такое «быстрая каша»

Это расплющенное зерно, обработанное паром. Зерно плющат, делают на нем нарезки, выдерживают под инфракрасными лучами, сушат… Правда ли, что такая каша менее полезна, чем цельная – да. Чем целее продукт, тем больше от него пользы. Однако хлопья тоже нужны, особенно для людей, имеющих проблемы с ЖКТ. Ну, и многие люди просто не любят кашу – пусть хоть хлопья едят. Наибольшую вредность быстрым кашам приносят добавки, поэтому внимательно читайте состав. Избегайте каш с подсластителями и ароматизаторами. В ароматизированной каше должны быть и живые сухофрукты, а не просто пахнущий порошок. Известный миф: «быстрые» хлопья менее калорийны, чем обычная каша, для диет они подходят лучше. Это неправда, потому что в хлопьях практически отсутствует клетчатка, очищающая организм как раз от лишнего жира. В хлопьях после обработки остаются только самые выносливые витамины (группа В и витамин Е), поэтому лучше выбирать быстрые каши с витаминными добавками.

Могут ли быстрые каши навредить здоровью?

"Считать их полноценной заменой обычным кашам нельзя, и никакими преимуществами перед ними они не обладают. Но лучше съесть моментальную кашу, чем перекусывать бутербродом",- говорит Валентина Мещерякова, доктор медицинских наук и заведующая отделением клинической диетологии НИИ питания РАМН. Да, признают врачи, эпизодическое употребление каш быстрого приготовления вроде "Быстров" даже полезно. "Они обладают обволакивающим эффектом и способствуют нормализации секреторной функции желудка",- объясняет Татьяна Полунина, доктор медицинских наук. «Но если прибегать к сухим кашам регулярно, эффект будет обратный».

При длительном и систематическом употреблении быстрых каш могут развиваться аллергические дерматиты, стоматиты, авитаминозы, снижается иммунный статус. Выбирайте мюсли, «быстрые» каши и сухие завтраки из неочищенных зерен или зерен с отрубями. Всегда допивайте жидкость, которой заливаются хлопья - в жидкости оседает наибольшее количество полезных веществ.

Сухие завтраки из круп

Эти звездочки, колечки и глазированные хрустящие хлопья, которые нужно залить молоком или йогуртом практически бесполезны в плане питательной ценности. Их можно назвать приятным разнообразием в рационе. Зерна, используемые для приготовления сухих завтраков, не только освобождены от клетчатки, но и перемолоты в муку. Клетчатки, витаминов, минералов и масел в них практически нет, зато много крахмала, способствующего появлению лишнего веса. Во многих сухих завтраках есть пищевые добавки с индексом Е — регуляторы кислотности, разрыхлители. В некоторых присутствуют ароматизаторы, и нужно понимать, что это синтетические вещества, хотя они и значатся как идентичные натуральным. В составе некоторых популярных марок обнаруживается от 37 до 46% сахара. Это значит, что в классическом «быстром» завтраке, который делают, допустим, из 30-50 г хрустящих хлопьев, содержится три столовые ложки сахара.

Не ленитесь – готовьте семье кашу по утрам, особенно детям. Впереди – зима. Быстрые завтраки – моментальные хлопья, разнообразные «шарики» или каши быстрого приготовления при постоянном употреблении ослабляют иммунитет за счет избытка крахмала, синтетических добавок и сахара. Цельные крупы его повышают.

КАША В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

Во времена наших родителей детей было принято откармливать манной кашей. Именно откармливать, поскольку в развитии детей основным показателем являлся вес. В участковых поликлиниках многие врачи, к сожалению, все еще поклоняются этому показателю. В наше время манную кашу отменили и заклеймили. Почему? Потому что эта каша – чистый балласт. Витаминов и минералов в ней очень мало, зато крахмала, «пустых» калорий – сколько угодно. Манная каша содержит фитин, связывающий соли кальция, то есть он не дает кальцию поступать в кровь. Когда в организме человека мало кальция, паращитовидные железы «изымают» его из костей и отправляют в кровь. Все каши, так или иначе, связывают кальций – еще и поэтому их рекомендуют вводить уже после овощей и мяса. Но манка старается больше всех, обладая выраженным “рахитогенным” эффектом, то есть способствует формированию рахита у детей первых двух лет жизни. А еще манная каша богата глютеном (клейковиной). Как известно, глютен – самый сильный аллерген, он содержится в пяти злаках: пшенице, ржи, овсе, просе (пшене) и ячмене. Поэтому первый прикорм начинают с безглютеновых и безмолочных каш. Молоко – аллерген №2, кроме того, молочные глютеновые каши достаточно тяжелы для желудка, поэтому их вводят ближе к году или после года.

Как и когда вводить кашу?

Послушаем Ларису Васильевну Левчук, к.м.н., ассистента кафедры пропедевтики детских болезней УГМА (информация взята с сайта ymama.ru).

Каши в рационе питания детишек первого года жизни появляются в возрасте 6-7 месяцев и являются вторым прикормом. В этом возрасте уже полностью введен первый прикорм: овощное пюре. Каши постепенно заменяют еще одно грудное кормление, а если малыш находится на искусственном вскармливании, то каши замещают кормление адаптированной молочной смесью.

Этот новый вид пищи начинают вводить ребенку перед прикладыванием его к груди с 1-2 чайных ложечек, постепенно увеличивая объем до 150 грамм. У родителей малыша обязательно возникает множество вопросов по правилам введения прикормов. Одними из наиболее часто встречающихся являются вопросы о том, какие каши предпочесть: приготовленные в домашних условиях из обычных круп или воспользоваться готовыми сухими кашами промышленного производства; с какого вида каши можно начинать; чем отличаются молочные и безмолочные каши.

Учитывая современные достижения науки и клинической практики, оптимальным является использование в питании грудных детей каш промышленного производства, так называемых инстантных. Такие каши выгодно отличаются тем, что готовятся из экологически чистого сырья, обогащаются дополнительно необходимыми витаминами и микроэлементами, так как именно во втором полугодии жизни у растущего организма малыша имеется высокая потребность в данных пищевых веществах .

Итак: кашу вводят через два месяца после введения первого прикорма. Если прикорм введен в полгода, значит, каша вам положена ближе к восьми месяцам. Иногда врачи советуют начать прикорм именно с каши по индивидуальным показаниям: например, у ребенка неустойчивый стул, какие-то проблемы с животом, в этом случае овощи и фрукты только навредят. Здесь может помочь вэллинг. Это очень жидкая каша, которую при желании можно пить из бутылочки. Вэллинг не содержит вредных добавок (сахара, соли и ароматизаторов) и обогащен полезными веществами.

Первыми начинают вводить рисовую, гречневую или кукурузную кашу. Затем – овсяную. Смеси злаков вводят ближе к году, манную – после года. Пшенка считается самой тяжелой, ее предлагают детям только к двум годам. Самой полезной для ребенка кашей считается гречка. «Взрослые» хлопья быстрого приготовления (типа «Нордик») можно попробовать ближе к году.

Каши, наиболее подходящие для первого прикорма (не содержат сахара и молока): гипоаллергенная серия Хайнц (на коробке изображен бегемотик в докторском халате), безмолочные каши БэбиСиттер и Нутриция («Малышка» и пр.).

Какие добавки могут содержать промышленные детские каши:

Мальтодекстрин – это смесь, состоящая из глюкозы, олигосахаридов и солодового сахара. Улучшает пищеварение, способствует повышению инсулина, придает каше естественную сладость.

Глюкоза, декстроза – фруктовые сахара, декстроза – виноградный сахар.

Ванилин – пахучее вещество из плодов ванили. К сожалению, производители часто используют синтетический ванилин без указания на это. Ванилин может быть аллергеном.

Сварить кашу в домашних условиях тоже несложно. Крупу можно предварительно размолоть в кофемолке до состояния муки или уже приготовленную кашу разбить в миксере до получения однородной массы. Лучше варить крупу на воде, а непосредственно перед кормлением добавить в нее 20-30 мл грудного молока или смеси, которую обычно кушает малыш. Это улучшит вкусовые качества блюда и сделает его более "знакомым" для ребенка. Если вы используете промышленные каши, выбирайте наиболее щадящий состав без сахара и других ненужных добавок. Каши на цельном молоке предлагают детям ближе к двум годам, до этого целесообразно варить кашу на молочной смеси.

Коллекция народных заблуждений

1. «Если ребенок маловесный, нужно как можно раньше ввести кашу». Как показывают опросы на мамских сайтах, из сотни детей вес от введения каш прибавляется у 2% детей. Если ребенок действительно отстает в весе (не с отрывом от нормы на 100-500 г, а, как минимум на 2 кг), нужно разбираться в причинах, а не откармливать его как поросенка.

2. «Каша на ночь способствует долгому сну». Врачи смеются: нет научных доказательств этой народной «мудрости». Во времена бабушек детей на ночь кормили манной кашей с маслом и сахаром. Немудрено, что после такого удара ребенок в обалдении спал всю ночь. Мы уже не в прошлом веке живем и понимаем, что такой коктейль на ночь - это очень вредно.

3. «Детские каши менее полезны, чем самодельные». Если у вас есть время для перемалывания крупы в кофемолке, и ребенок прекрасно ест эту кашу – замечательно. Но ребенка до года лучше прикармливать только витаминизированной пищей. Потому что у него активно растущий организм. И витамины всегда к месту. Прикорм кашей может вытеснить кормление грудью, в этом случае, если каша была самодельной, ребенок недополучит ценных веществ.

Что делать, если ребенок не любит кашу?

Отстать от ребенка. Либо пересмотреть свои методы готовки. Возможно, вы готовите невкусную кашу: она слишком вязкая (дети не любят вязкие продукты) или колет горло (хлопья плохо впитали воду). Если ребенок предпочитает один вид каши, попробуйте подмешать в нее другую крупу. Детям после года можно добавлять в кашу измельченные овощи и специи. Избегайте портить еду сахаром и солью. Ваша задача – не впихнуть кашу, особенно когда ребенку еще нет года, а сделать так, чтобы ребенок получил из еды максимальное количество питательных веществ. Сахар убивает многие витамины. Для ребенка до года каша не является обязательным блюдом, но если вам очень хочется (а ребенку – нет), попробуйте поискать «свою» кашу, перебрав разные фирмы. Делайте кашу более жидкой. При явной нелюбви к каше, можно добавлять крупы в супы и запеканки (естественно, после года).

Маленькие секреты:

Вашему ребенку больше года, и вы еще не используете специи в приготовлении каши? Вы многое теряете. Добавьте в кашу анис, бадьян, корицу, ваниль или барбарис на кончике ножа, можно поэкспериментировать с несколькими видами специй. Положите в кашу мармеладку – это улучшит вкус и обогатит блюдо пектином. Не выкидывайте корки лимона и апельсина: сделайте цедру и разотрите ее в порошок, цедра прекрасно ароматизирует кашу. И всегда держите под рукой пакетики с сухофруктами для добавок.

