Ребенок плачет, когда ему плохо, и слезы - это всего лишь разрядка, всего лишь внешнее проявление его состояния. Если взрослые, да и то не все, могут сдержаться, то маленькие дети не могут, им и в голову не придет, что надо скрывать свои страдания, что открыто выражать их нельзя, одним словом, им все равно, как они выглядят со стороны.

Поэтому просить или требовать, чтобы ребенок прекратил плакать, это то же самое, что просить или требовать, чтобы он немедленно прекратил страдать и вернул себе хорошее расположение духа. И уж совсем жестоко и бессмысленно наказывать его за то, что ему плохо. Если что-то и надо делать, то не для себя, не для своего комфорта прекратить плач ребенка, а для того, чтобы помочь ему, попытаться прекратить его страдания.

А причин детских страданий много, и они самые разные, порой самые неожиданные. То, что для взрослого пустяк, для ребенка настоящее горе: картинка порвалась, кукла куда-то подевалась, прогулку отложили и т.п. Все это важно для него, это его мир, это происходит здесь и сейчас, ничего другого для него нет и не существует, он безраздельно охвачен именно этими переживаниями.

Ах, если бы он мог, хотя бы мысленно, найти выход из неприятного положения: упал в грязь - можно отмыться, сломалась игрушка - можно починить, ушла мама - скоро вернется и т.д. Но он еще не может заглянуть вперед и увидеть благополучный исход. Для него все происходящее вокруг - непоправимо и необратимо, а то, что произошло с ним, - навсегда. Это - безутешное горе, и потому - горькие слезы. А когда взрослые поправляют положение, устраняя причину слез, ребенок успокаивается: он снова уверен, что установленный порядок - навсегда и его радость тоже навсегда.

Невозможно перечислить все, что может расстроить ребенка, стать причиной его слез. И тем более невозможно рассказать о всех возможных действиях взрослых в этих травмирующих ситуациях. И тех и других - бесчисленное множество. Но можно попытаться выделить основные, наиболее общие причинь детского плача.

Плач - отчаяние

Лопнул воздушный шарик, испугался собаки, потерял из виду маму, укатился мячик под шкаф, не дают играть с водой - это, и тому подобное, может стать для ребенка причиной отчаяния, и тут же раздается страшный рев, сопровождаемый фонтаном слез. Но, к счастью, такого рода рыдания быстро прекращаются: появилась мама, достали мячик из-под шкафа, из лоскутков лопнувшего шара сделали новые маленькие шарики.

Если же причину подобного отчаяния устранить не удалось, попробуйте переключить внимание ребенка на что-нибудь интересное или смешное: "Ой, какие большие и красивые слезы! Жалко, пропадают и одежду портят. Давай собирать их в чашечку!" Пока вы вместе будете искать подходящую чашечку, слезы скорей всего высохнут и собирать будет нечего. Тогда можно попросить, чтобы окончательно развеселиться, специально потакать в чашечку и показать соседским ребятишкам ваши слезки.

Плач - боль

Дети часто плачут, потому что у них что-то болит. Конечно, боль бывает разная: одно дело, ушиб коленку или сделали укол - это быстро проходит, другое дело - ухо или живот, не дающие покоя целый день. Но в любом случае это больно, надо потерпеть, а этого-то маленькие дети и не умеют Поэтому взрослые должны снять физическую боль; если это невозможно, должны помочь перетерпеть ее. Как? В зависимости от ситуации: закрыть глаза и считать до десяти, поцеловать ушибленное место или подуть на него, отвлечь на что-нибудь другое - начать читать любимую сказку или предложить нарисовать девочку, у которой что-то болит, можно нарисовать эту противную боль: сначала она будет большая и страшная, а потом все меньше и меньше. Во всех случаях, однако, нельзя оставлять ребенка один на один с изнуряющей его болью, тем более нельзя ругать его за то, что он плачет, не умея терпеть. Напротив, ему нужно внушить, что он справится с этой болью, потому что он настоящий герой, а они не плачут и терпят, пока боль не пройдет. Не забывайте напоминать ему, что он герой и вы восхищаетесь им, всякий раз. когда он делает хотя бы маленькие усилия, чтобы сдержать слезы и не разрыдаться.

Плач - обида

Даже у маленьких детей боль бывает не только физическая, и они страдают от несправедливости, одиночества, неуверенности в себе. Ужасно обидно, когда с тобой не хотят играть - все дети вместе, а ты один. Обидно, когда все время хвалят других детей, а тебя никто не замечает; еще обиднее, когда тебя ругают. Дети не могут скрыть обиду и плачут, но не так, как от боли или отчаяния, а тихо всхлипывая и размазывая по щекам слезы.

Конечно, и в этом случае можно отвлечь и развеселить малыша. Но здесь дело серьезнее: страшно, если у ребенка накапливается чувство своей неполноценности, одиночества, обиды на окружающих. Обязательно дайте ему понять, что он не один, что его любят, что он все может. Не скупитесь на похвалу за то. что он хорошо рисует, уступает игрушки другим, умеет быстро одеваться или быстро бегать. Главное - внушить ему веру в себя, поддержать, одобрить, дать ему почувствовать, что он любим и у него все получится, если он захочет.

Если же вы сами накричали на него сгоряча, послужили причиной его слез, нужно попросить прощения, объяснив, что и почему так возмутило вас. Постарайтесь при этом снять напряжение и сделать травмирующую вас обоих ситуацию забавной или смешной. Предположим, малыш разбил чашку и вы, не сдержавшись, накричали на него. Успокойтесь - ведь он не хотел этого, просто так вышло - предложите ему проиграть ту же ситуацию: он будет изображать сердитую маму, поборницу чистоты и порядка, а вы - вертлявого и непоседливого малыша, все время роняющего чашки. Улыбка помирит вас.

Плач - каприз

Многие взрослые убеждены, до биваются своего слезами. Хочет ребенок чего-нибудь запретного, родители не дают, он и начинает капризничать. Иногда скулит долго и противно: "Мам... ну, дай... ну, пожалуйста...", иногда его рев переходит в настоящую истерику с битьем головой об пол. В этом единоборстве далеко не всегда побеждают родители. В зависимости от нервной системы, материальных и физических возможностей они либо уступают любимому чаду, либо кидаются на него с кулаками: "Заткнись!!! Накажу, если не прекратишь!!!"

Понятно ни другое не верно. Выход, как всегда, в понимании психологии ребенка. Он не может плакать специально для того, чтобы выманить что-то у взрослого. Он не может рассуждать так: "Дай-ка я устрою рев, чтобы разжалобить маму, глядишь, она не выдержит и даст мне то, что я хочу".

Когда взрослые приписывают такие рассуждения малышу, они сильно преувеличивают не только его интеллектуальные, но и актерские способности. Ребенок действительно очень хочет куклу, машинку, конфету и прочее, а когда он хочет именно это, ничего другого для него не существует (мы уже говорили, что, дети живут только настоящим моментом), и отсутствие данного предмета причиняет ему такие страдания, что он начинает плакать. Плач переходит в каприз.

Аргументы взрослых о тяжелом экономическом положении в семье не убедительны для ребенка - напротив, отказ вызывает еще более острое желание завладеть вожделенным предметом. Задача взрослого как раз и состоит в том. чтобы снять эту сосредоточенность ребенка на данном предмете и убедить его в том, что без этой куклы (машинки, конфетки) он вполне может обойтись, поскольку не она главное в его жизни.

Слова, однако, тут бессильны

Душа ребенка не терпит пустоты. Он не может отказаться от одного желания, пока не появилось другое. Вызвать какой-то новый интерес, помочь избавиться от навязчивого, но невыполнимого желания может только близкий, понимающий взрослый. Но просто сунуть старую игрушку вместо новой нельзя. Нужно вдохнуть в старую игрушку новую жизнь и показать, как по-новому можно играть с ней. Конечно, это непросто. Здесь требуются и терпение, и фантазия, и знание того, что может увлечь вашего ребенка именно в этой ситуации. Может быть, мыльные пузыри, может быть, самолетики из бумаги, а может быть, старая кукла, вдруг начинающая плакать и обижаться за то, что ее все забыли и давно не кормили. Главное - предложить что-то вместо недоступного пред мета или занятия, а не просто запрещать и объяснять, почему нельзя. Ведь дети плачут не для того, чтобы "доставать" своих родителей, а потому, что им плохо и, значит, они нуждаются в нашей помощи.

