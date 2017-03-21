Естественное родительство

В последние годы набирает силу увлечение так называемым естественным родительством. С точки зрения последователей этого течения всё, что так привычно большинству современных мам и пап: роддома, заменители материнского молока, коляски, прививки, соски, детские кроватки и прочие продукты цивилизации – не были придуманы природой, мешают возникновению крепких уз между мамой и ребёнком, а потому не нужны.

Как же предлагают вынашивать, рожать и растить детей сторонники естественного родительства и как к этим принципам относятся врачи, нейропсихологии и другие специалисты?

Носить легко

Первый постулат, который должна знать любая будущая мама, гласит: беременность – не болезнь. С этим, пожалуй, согласится почти каждый. Однако сторонники естественного родительства развивают свои идеи дальше.

Как же ведут себя в ожидании ребёнка «естественные» мамы?

не считают беременность основанием для изменения образа жизни;

стараются поменьше посещать врачей, а то и вовсе не встают на учёт в женской консультации;

УЗИ и другие исследования считают «противоестественными», а потому не нужными.

Мнение специалистов

Отказ от большинства исследований нередко чреват серьёзными последствиями. Да, размер плода и его положение в матке опытный акушер может определить и не прибегая к помощи УЗИ. Но вот как быть с положением плаценты, обвитием пуповиной и другими факторами, способными осложнить роды и навредить как малышу, так и маме?

Рожать мягко

Роды тоже должны быть как можно более естественными:

обезболивание, стимуляция и прочие далёкие от природы манипуляции недопустимы;

лучший вариант для появления ребёнка на свет – домашние роды в присутствии опытной акушерки.

Мнение специалистов

Даже в XXI веке роды – процесс непростой и часто непредсказуемый. Тем более, что мало кто из будущих мам может похвастаться отменным здоровьем. В последние годы логопеды, дефектологи и нейропсихологии говорят о значительном увеличении числа детей с проблемами, возникшими из-за гипоксии: гиперактивностью, заиканием, задержкой речевого и психического развития и т.д. Да, конечно, кислородное голодание может возникнуть и в ходе появления ребёнка на свет в роддоме, однако при домашних родах это встречается чаще.

Поэтому даже сторонниц мягких родов призывают сопоставить плюсы домашних родов и их вероятные последствия, и всё же сделать выбор в пользу роддома. Тем более, что сейчас во многих из них (хотя, конечно, не во всех) практикуют подход, близкий к «естественному»: свободное поведение роженицы, вертикальные роды, прикладывание к груди в первые же минуты жизни ребёнка и совместное пребывание матери и малыша.

Кормить грудью и как можно дольше

Отношение к кормлению грудью «естественных» мам вполне находит отклик и среди тех, кто не относится к их числу. Ведь они призывают:

прикладывать ребёнка к груди в первые же мгновения после родов;

кормить по требованию, а не по расписанию;

откликаться на малейший призыв ребёнка.

Официальная медицина тоже вполне разделяет эти принципы. Подобный режим кормления и правда очень полезен, обеспечивает маме и крохе психологический комфорт, способствует укреплению взаимной привязанности, стимулирует лактацию и т.д.

Но вот следующий пункт у многих вызывает непонимание и даже отторжение. Ведь сторонники естественного родительства считают, что:

кормить ребёнка грудью нужно до тех пор, пока он не откажется сам; чаще всего это происходит в возрасте трёх лет, но есть примеры невероятной «стойкости», когда дети пяти или даже шести лет всё ещё не готовы отказаться от материнской груди.

Мнение специалистов

Пользу грудного вскармливания доказали уже давно. Поэтому в этом «естественных» родителей можно только поддерживать. Сейчас даже ВОЗ рекомендует кормить детей грудным молоком хотя бы до года, а лучше и дольше, поскольку пользу материнского молока трудно переоценить.

Однако нельзя допускать, чтобы грудное вскармливание превращалось в основное, а то и единственно действенное (!) средство успокоения, утешения, укладывания спать и т.д. Поэтому в возрасте полутора – двух лет детей стоит всё же потихоньку отучать от груди, ведь было замечено, что в противном случае их социальное развитие значительно замедляется.

Спать вместе

По мнению «естественных» родителей, спать ребёнок должен только вместе с родителями. Они объясняют такой подход так:

ребёнка удобно кормить по требованию;

маме не приходится вскакивать на «каждый писк»;

малыш спокойнее и крепче спит, быстрее засыпает;

снижается риск синдрома внезапной детской смертности (СВДС).

Мнение специалистов

И с этим пунктом трудно не согласиться. Совместный сон, действительно, удобен и полезен как родителям, так и детям. Главное, знать нюансы:

матрас должен быть твёрдым и ровным (никаких перин, уютных ложбинок и т.д.);

одно общее одеяло лучше заменить двумя (папа под одним, мама с малышом под другим), а то и тремя (каждому – своё) одеялами, чтобы во сне случайно не укрыть ребёнка с головкой; для малыша хорошо приобрести специальный спальный мешок;

приучать ребёнка к собственной кроватке можно начинать в шесть месяцев – год, делать это следует постепенно; не стоит затягивать с «переездом» в детскую кроватку, если малышу уже больше двух лет, он не на грудном вскармливании и спит достаточно хорошо.

Кстати! Проведённые опросы среди пап продемонстрировали интересные результаты. Большинство молодых отцов поддерживают идею совместного сна или относятся к ней с пониманием, но считают, что этот период жизни семьи не должен продолжаться слишком долго.

Гигиена должна быть естественной

В этом вопросе «естественные» родители категоричны. Никаких фабричных одноразовых подгузников. Объясняется эта непримиримая позиция так:

при производстве одноразовых подгузников используют хлор, а он вредит окружающей среде;

без них дети быстрее осознают связь между естественными отправлениями организма и дискомфортом, а, значит, раньше привыкают к горшку.

Поэтому использовать следует только естественные системы пеленания, в которые входят многоразовые подгузники из натуральных тканей, специальные пеленальные штанишки, вкладыши из шёлка, био-байки или био-марли и др.

Мнение специалистов

Многие родители наверняка заинтересуются подобным подходом к пеленанию. Действительно, ведь современные подгузники появились не так давно, а до этого как-то справлялись без них. И получалось очень даже неплохо.

Если вы решите в этом вопросе «вернуться к истокам», то имейте в виду, что специальные естественные системы пеленания очень разнообразны.

Можно и по старинке делать подгузники из марли самостоятельно, это будет, конечно, дешевле, но вот ползунков, боди, слипов и других детских одёжек потребуется больше, чем при использовании одноразовых подгузников, ведь младенцы справляют нужду не просто часто, а очень часто.

