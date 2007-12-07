Ребенок-малоешка: ну, как его накормить! И надо ли?

Когда-то жизнь у людей гораздо больше подчинялась ритуалам. Все вставали приблизительно в одно время, завтракали всей семьей, а вечером – ужинали вместе. В современном мире детям труднее привыкнуть к режиму, потому что они мало примеров видят перед глазами. Очень сложно приучить ребенка к правильной еде, если он не видит, как его кумиры – мама и папа – чинно едят вместе. Причем, заметьте, из тарелок. Усложним задачу: едят из тарелок за столом. Не стоя, не прячась по углам, словно делают что-то неприличное, не перед компьютером или телевизором. В семье, где все завтракают и ужинают непонятно как, странно ожидать, что ребенок проникнется важностью поглощения каши. Воспитать человека – задача непростая, а ведь человека нужно не только воспитать, но и накормить. Количество съедаемой пищи непостоянно изо дня в день, и это нормально. Сегодня ваш сын или дочь ест активно и много, а завтра не захочет и половины вчерашней порции. Это наблюдается как у детей, так и у взрослых. Не переживайте: просто организм самостоятельно регулирует количество потребляемых калорий.

Человек стремится получить от еды не только утоление голода, но и чувство психологического комфорта. Взрослые понимают: еда должна доставлять радость. Но почему-то считают, что ребенку жуть как интересно усаживаться за стол, когда хочется играть, и с восторгом поглощать суп…

Закон возрастания детского аппетита: мама дает обет никогда не раздражаться на плохой аппетит своего ребенка.

Возрастные кризисы и аппетит

Проблемы с аппетитом у детей часто обостряются в моменты возрастных кризисов. Ребенок с рождения чувствует ответственность мамы за свое кормление. Она может не заниматься ребенком каждую минуту, не переодевать по сто раз в день и даже не гулять – но кормить она обязана. Первые попытки манипулирования начинаются с отталкивания груди (бутылочки). Ребенок утверждает свое «я», он понимает, что маме придется уговаривать его, задабривать. Эти детские реакции – абсолютно нормальны, они указывают на формирование здоровой психики.

Возрастной кризис года. Кризис могущества, самостоятельности. Многие дети, прекрасно кушавшие прикормы до года, «вдруг» становятся малоешками. Психологи называют второй год жизни малыша возрастом эйфории, именно в это время ребенок буквально ликует от своего могущества. Он понимает, что может по своей воле разобрать пульт от телевизора, убежать от мамы на прогулке или отказаться открывать рот во время еды – все это в его власти. Хорошо, если малыш будет твердо знать, что вы расцениваете его упрямство за обедом как нежелание есть и долго уговаривать не намерены. Не тратьте время на уговоры! Захочет - поест в другое время.

Возрастной кризис трех лет. Если в один год малыш уверен, что он уже очень большой, то в три года ребенок начинает понимать - он совсем еще маленький. Сравнивая себя с взрослыми, кроха замечает, что они сами решают, во что им одеваться, чем питаться. А трехлетний кроха этой свободы лишен. Так начинаются протесты и истерики, в том числе и за едой. Иногда такие капризы обусловлены еще и недостатком внимания. Ведь отказ от обеда или намеренно замедленное поведение за столом – действенные способы привлечь внимание родителей. Часто этот путь борьбы за мамино время дети выбирают, когда в семье появляется второй ребенок. «Вылечить» плохой аппетит в этом случае не так сложно – просто с упрямцем нужно чаще говорить по душам, играть, проявлять заботу.

В промежутке от трех до пяти лет детский организм растет гораздо медленнее. А значит, ему нужно меньше питательных веществ. Этот возраст официально называют возрастом малоешек: ребенок вправе питаться совсем мало. Но родители должны следить, чтобы эти малости были разнообразными.

Типичные стереотипы

1. Толстый ребенок – здоровый ребенок, худой ребенок – больной (или заболеет).

Этот стереотип пришел к нам из советского прошлого. Крепкий краснощекий малыш смотрел на родителей с плакатов в детской поликлинике, он отражался в гневных взорах бабушек, меряющих здоровье детей только килограммами. В поликлиниках до сих пор сверяют здоровье всех детей по одной таблице. Таблицы давно устарели, их нормативы прописаны для советских детей, которых кормили манной кашей с трех месяцев. http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1178 Здесь можно ознакомиться с современными нормативами для детей от 0 до 2 лет.

Специалисты различают худобу патологическую и здоровую. При патологической худобе, если она явилась следствием заболевания, у ребенка наблюдается нарушение термобаланса ("мерзлявость"), вялость, сонный взгляд, отсутствие интереса к активной жизни. Недобор веса не лечат увеличением количества пищи. При патологиях нужно лечить болезнь. Если лечить нечего, значит, у ребенка генетическая предрасположенность к стройности. Своя собственная индивидуальная стройность, которая не является проблемой. Если ребенок не вялый, активно развивается и редко болеет простудными заболеваниями – значит, он получает качественное питание. И он имеет полное право быть стройным.

2. Все, что полезно для взрослого – полезно и для ребенка.

Это одно из самых вредных заблуждений. Органы пищеварения, печень и почки ребенка еще недостаточно развиты. Взрослому человеку, питающемуся в течение дня не очень правильно, обязательно нужно пить кефир, чаще налегать на фрукты. Его микрофлора УЖЕ подпорчена несбалансированным питанием. Органы ребенка развиваются по программе, заданной природой. Ей не нужно мешать. Не нужно давать кефирчик пораньше и побольше «для пользы» - микрофлора ребенка не нуждается в таком количестве молочнокислых бактерий. Не надо перекармливать малоешку фруктами - витамины не откладываются про запас, кроме одного-двух.

3. Весь день ничего не ел – пусть хоть что-нибудь съест.

Это самый опасный стереотип. Кидать в пустой желудок горсть печенья категорически нельзя, эта неожиданная для желудка пища вызовет раздражение слизистых. Нужно четко определить для себя: кормите ли вы ребенка полезной пищей, или вы рисуете для себя картинку «ребенок – ест». «Мне так спокойнее!» - говорят мамы. Убийственная позиция. Через год-два она убьет здоровье, а пока что перекусы мало-помалу точат иммунитет.

Детские диетологи приходят к общему мнению: приучать к правильной еде нужно не детей, а их родителей.

Дети как раз знают, чего они хотят, они чутко прислушиваются к природным импульсам внутри себя. Родители большей частью руководствуются стереотипами. Мамам нравится изображать Мам с большой буквы, их попытки насильно закормить ребенка иногда превращаются в позёрство: мол, смотрите, какая я настоящая Мама, я все силы вкладываю в борьбу за питание! Под вечер настоящая мама падает в изнеможении, испытывая удовлетворение от своих мук. Ребенку все это не надо, но кто же ее пожалеет, если она не будет страдать? Маме тоже порою не хватает внимания, и она «вымогает» его, преувеличивая свой неблагодарный труд на поприще воспитания малоешки.

Причинами плохого аппетита могут стать:

- нервное состояние кормящего родителя.

Ребенок понимает, что акт кормления вызывает у мамы (папы, бабушки) стресс, и от него лучше отказаться.

- излишняя настойчивость при кормлении ребенка.

Полные ложки, еле влезающие в рот, ускорение, придаваемое ложкам, расценивается как насилие.

- перекусы.

Одно несчастное печенье может отбить аппетит до самого ужина. Перекусы не возбуждают пищеварительную систему, они приводят к тому, что организм потом не среагирует на появление полезной тарелки с кашей или супом: желудочный сок не вырабатывается, аппетит не появляется, ребенок НЕ ГОТОВ к получению пищи.

- погони за ребенком по всей квартире с ложкой.

Он все равно не концентрируется на еде, а это означает, что его организм не получает сигналов о приеме пищи, пища плохо переваривается, не усваивается. Возможны дальнейшие проблемы с пищеварением, высыпания на коже. Не прибегайте к помощи телевизора по той же причине: ребенок обязательно должен понимать, что он принимает пищу. Не заставляйте ребенка доедать оставшееся, если он не хочет. Нарушение одного или более одного из этих советов напрямую ведет к «малоешству»: у ребенка запускается психологическая программа на подавление интереса к пище.

- низкая физическая активность.

Возможно, ребенку элементарно хватило еды, и он пока не хочет больше. Например: с утра съел кашу, затем пропустили прогулку, ничем энергозатратным не занимались – в итоге ребенок не нагулял аппетит, и каши ему вполне хватило на полдня.

- дети нервные и легковозбудимые едят гораздо хуже.

У них меньше слюны выделяется в процессе еды. Они с трудом едят плотную и сухую пищу, часто не любят «комочки». Отнеситесь к пожеланию своего ребенка с уважением.

Ничего страшного, если ребенок до трех лет питается детскими банками. Никто не должен клеймить маму позором, если она «все еще» перетирает 3-4-летнему ребенку овощи в суп блендером. Позвольте ребенку питаться так, как он хочет, и меньше оглядывайтесь по сторонам. Если ребенок плохо ест – сокращайте количество вредной еды, а не увеличивайте его! Уберите из рациона сладкие и печеные продукты, сухие завтраки. Быстрые сладости (или бесконечные куски хлеба с сыром) сбивают представление ребенка о правильной еде.

Что будет, если ребенок НИЧЕГО не съест?

"Скажи, Алиса, что ты видишь на дороге?- Ничего. -

Увидеть «Ничего» на таком расстоянии!"

Разберемся, что значит НИЧЕГО. И кто его придумал. Чаще всего его видят бабушки, иногда – мамы. Витаминная доза ребенка до трех лет – 100 г фруктов, это половинка банана или среднее яблоко. 150 г овощей, кусочек мяса (50-80 г), 150 г каши - все это на первый взгляд выглядит маленькими кучками, вызывающими панический ужас. Всего-то половинка банана – не то, что два огромных пирога с картошкой или бутерброд с колбасой! Ребенку нужна полезная еда, а нее ее возрастающее количество. Ребенок, предпочитающий половинку банана тарелке с пельменями – большой молодец, заботящийся о своем будущем. Некоторые мамы говорят: мой ребенок действительно может ничего не есть! Нормальный здоровый ребенок обязательно захочет есть, если его не кормить. Разберемся, как нужно улавливать эти замечательные моменты подъема аппетита.

- если ребенок сразу после сна не хочет есть – не настаивайте ни в коем случае. Пусть он «разбегается», поиграет, попробуйте предложить еду попозже.

- прогулка – лучший способ для поднятия аппетита. Распределите прогулки так, чтобы сразу после них можно было обедать или ужинать.

- запомните, что ребенок и его аппетит – первичнее всего. Не давайте отвлекаться не только ребенку, но и себе. Вы зашли в кухню и усадили ребенка за стол: все последующие действия должны быть связаны только с кормлением. Суета, разговоры, мелькание других людей в кухне, лишние предметы на столе – все это отвлекает малоешку от приема пищи.

Чем завлечь?

- повесьте над столом яркий плакат с изображением животного или ребенка, держащего ложку. Или просто картинку с симпатичным зверьком. Пусть встреча с этой картинкой ассоциируется с приемом пищи. Чем больше ритуалов для концентрации внимания – тем лучше!

- у ребенка-малоешки обязательно должен быть свой стульчик, свое место за столом.

- украшайте еду. Раз в месяц разоряйтесь на новую тарелку, новую ложку для ребенка.

- каждый раз предлагайте что-то другое. Не настаивайте только на каше по утрам или только на супе в обед, потому что это «правильно». Утром можно варьировать кашу с овощами, макаронами, омлетом или супом. Завтрак и обед, если обед происходит не позднее 14.00, легко меняются местами.

Из книги к.м.н., московского врача-педиатра с более чем 40-летним стажем, Тимофеевой Ады Михайловны «Беседы детского доктора»:

А как мы обычно кормим детей? Ребенок только встал с постели. Как правило, он еще не совсем проснулся, не подвигался. Желания есть у него еще нет. А мама утром торопится на работу и начинает насильно кормить ребенка. Малыш нервничает, из-за этого у него не выделяются ферменты, спазмируется желчный пузырь и не выходит желчь для переваривания пищи.

Мама считает, что у него плохой аппетит, но ведь нельзя его отпустить из дома голодным! Переваривание пищи начинается во рту, где со слюной выделяется фермент амилаза, который уже в полости рта начинает расщеплять углеводы.

Чем медленнее и спокойнее идет процесс обработки пищи во рту, тем лучше она будет переварена в желудке. Кроме того, слюна смачивает пищевой комок, и он легче проходит через пищевод. Таким образом, главное - научить ребенка жевать. Хуже всего, когда ребенок торопится и глотает куски. Эти куски плохо перевариваются, и организм почти ничего не усваивает. И тогда непереваренная пища проходит в двенадцатиперстную кишку, тонкую и толстую кишки - и травмирует их.

Во время еды нельзя отвлекать ребенка игрушками, сказками и т.д. А если он отказывается от еды, то, может быть, он еще не голоден. Но мать хочет его накормить. Она ему читает в лучшем случае, а в худшем - сердится на него. А малыш автоматически открывает рот, и туда ему вливается пища. Мать утешает себя тем, что тарелка опустела и ей кажется, что малыш будет сыт. А он не сыт. Он ничего не переварит. Он сделал первый шаг к желудочно-кишечной патологии.

Сбалансированное питание – что это за зверь?

Типичная картина неправильного питания: ребенку пихают наваристый мясной бульон «посытнее», тут же бабушка кормит пирожком «пока свежий», все это предлагают запить «растишкой», потому что йогурт – это полезно. Никто особо не разбирается, что на самом деле приносит пользу, но картинка уже нарисована, взрослые – удовлетворены.

Ребенок должен получать пищу, соответствующую его возрасту.

До трех лет ребенок питается едой, предназначенной строго для детского питания (ничего жареного, острого, пересоленного). Взрослые термизированные продукты с консервантами и ароматизаторами не являются заменой здоровому питанию. Например: творожная паста с фруктами, растишка, сырки в шоколаде не заменяют творог. Особенно важно разнообразить пищу детей. Однообразная пища перенасыщает организм каким-либо питательным веществом, и, естественно, организм относится к нему отрицательно. Если ребенка в течение длительного времени кормить одним каким-либо блюдом в обильном количестве, у ребенка надолго пропадает аппетит к нему. Часто мамы говорят: раньше хоть гречку по утрам ел, теперь и ее не хочет! И правильно делает.

Если ваш ребенок – малоешка, каждый раз предлагайте ему что-то новое.

Одни и те же блюда можно бесконечно разнообразить, добавляя овощи в кашу, крупу в супы, посыпая блюда тертым сыром или сухариками, детским печеньем, фигурками из овощей.

Ниже приведены нормы для детей раннего и дошкольного возраста. Возможно, увидев их, вы поймете, что ваш ребенок – вовсе не малоешка. Нормы существуют для того, чтобы понять, насколько меню вашего ребенка соответствует его потребностям в витаминах, минералах, белках, жирах и углеводах, клетчатке и пр.

Суточный рацион детей от года до трех лет

На первом месте в питании ребенка остаются молоко и молочные продукты (300—600 г в сутки с учетом и того количества, которое используется для приготовления различных блюд). Кефир: не более 200 мл, йогурт – не более 100 мл, творог: не более 70—90 г, сыр: 3 г. Яйца: ½ в день и не чаще трех раз в неделю. Норма мяса: 80 г. Колбасные изделия, ветчина любых сортов в меню детей второго года жизни не включаются. На третьем году разрешаются изредка взамен мяса молочные сосиски, сардельки, нежирные сорта вареных колбас. Норма рыбы: 25 г. Мясо обязательно подается с овощами для лучшего усваивания, и только в первой половине дня, т.к. оно переваривается 5-6 часов. Растительное масло - 6 г, сметана - 10 г, сливочное масло - 17 г. Суточная норма картофеля для детей этого возраста 150 г (примерно две картофелины среднего размера), других овощей — 200 г. Каши — очень сытное блюдо детского питания, богатое крахмалом. Однако кашами не надо злоупотреблять. Некоторые злаки содержат фитиновую кислоту, нарушающую усвоение кальция из пищи (это ослабляет нормальное формирование скелета). Каши не стоит давать больше одного раза в день. Вполне достаточно детям до двухлетнего возраста поесть каши один раз за два дня, а на третьем году жизни — один раз в 2-3 дня. Блюда из макаронных изделий включаются в рацион ребенка вместо крупяных. На третьем году жизни детей можно кормить блюдами из муки (блины, блинчики, оладьи). В любое время года ребенок обязательно должен есть свежие фрукты. Их суточная норма 100-120 г. Хлеба дается 90 г в день. В основном это белый хлеб (60 г), в обед можно съесть кусочек черного (30 г). Можно давать сухое печенье (10 г в день). Суточная норма сахара — 20 г, кондитерских изделий — 7 г. Как десерт или средство поощрения можно давать в небольшом количестве пастилу, зефир, мармелад. Совершенно недопустимы до трехлетнего возраста шоколад, шоколадные конфеты и другие изделия с шоколадом. Они излишне возбуждают нервную систему ребенка, замедляют перистальтику кишечника.

Рацион ребенка от трех до семи лет

В этом возрасте не существует строгих норм, но это не означает, что ребенку можно пускаться во все тяжкие. Молоко, мясо, хлеб, овощи, фрукты, а также масло и сахар (фруктозу) следует давать детям ежедневно, использование яиц, рыбы, сыра и творога можно ограничить 1-3 разами в неделю. В частности, яйца допустимо использовать в питании детей через день, творог два-три раза в неделю, а рыбу можно давать один раз в неделю, полностью расходуя в "рыбный" день весь недельный рацион этого продукта (около 250 г). Данные объемы пищи примерны, и совсем не обязательно дети обязаны съесть все без остатка.

Чего хочет детский организм?

Консультирует Зайцева Надежда Евгеньевна, к.м.н., врач высшей категории, заведующая Киевским детским городским гастроэнтерологическим центром. ( www. deti-gastro.org.ua )

Белки. Это главный строительный материал для растущего организма. В пищевом рационе рекомендуется сочетать белки растительные (каши, хлеб) и животные (мясо, рыба, молоко, творог) - это гарантирует полный набор необходимых аминокислот. Важнейшие источники белка (по убывающей): соя, сыры, мясо, горох, фасоль, рыба,. яйца, хлеб, молоко, картофель.

Углеводы – это энергия. Основные источники углеводов (по убывающей): сахар, рис, манная крупа, гречка, хлеб пшеничный, ржаной, картофель, виноград, яблоки, свекла, арбуз, морковь, капуста белокочанная.

Жиры. Имеют высокоэнергетическую ценность, особенно для детей с плохим аппетитом. Ни в коем случае не следует давать ребенку жирную пищу вечером.

Минеральные вещества. Ребенок должен получать продукты, содержащие кальций, фосфор и магний. Источники кальция - сыр, творог, коровье молоко, капуста, хлеб, картофель. Фосфор: сыр, фасоль, горох, овсянка, гречка, различные сорта мяса, хлеб, творог, коровье молоко, картофель. Магний (по убывающей): фасоль, овсянка, гречка, горох, хлеб ржаной и пшеничный, лук, картофель, коровье молоко. Соединения железа незаменимы в процессе кроветворения. Сложный белок, содержащийся в эритроцитах - гемоглобин, содержит в себе железо. Источники железа: (по убывающей): печень говяжья, персики, дыня, яблоки, сливы, мясо, ржаной хлеб, цветная капуста, картофель. Йод входит в состав тироксина - гормона щитовидной железы. При недостатке йода в организме происходит снижение функции щитовидной железы, что ведет к снижению интенсивности многих обменных процессов. Больше всего йода содержится в морской капусте. Нужно использовать йодированную соль, а также пищевой рацион включать морскую или океаническую рыбу.

Витамины

Витамин А благотворно влияет на зрение, на рост организма и состояние кожи и слизистых покровов человека. Содержится: рыбий жир, печень говяжья, морковь, перец красный, щавель, лук зеленый, помидоры красные, абрикосы, масло коровье. Витамин А относится к группе так называемых жирорастворимых витаминов. Поэтому он усваивается лучше и быстрее, в овощи добавить масло.

Витамин С - один из важнейших витаминов, при недостатке этого витамина происходит снижение иммунитета, ребенок становится более восприимчивым к различным заболеваниям, в том числе и инфекционным. Больше всего витамина С в плодах шиповника, черной смородине, красном перце, апельсинах. Далее по убывающей: капуста цветная, лук зеленый, щавель, шпинат, капуста краснокочанная, красные помидоры, лимоны, яблоки, мандарины, красная смородина, капуста белокочанная.

Витамин В1 участвует в регуляции обмена углеводов. При недостаточном поступлении этого витамина в организм происходит раздражение нервных окончаний, что проявляется возникновением болевых ощущений в мышцах, в желудочно-кишечном тракте, в сердце и т.д. В большом количестве этот витамин содержится в дрожжах, в хлебных изделиях и в крупах. И далее по убывающей: свинина, горох, овсянка, фасоль, гречка.

Витамин В2 очень важен в период роста человека. Если ребенок испытывает дефицит этого витамина, то заметно задерживается рост. Когда родители вдруг замечают, что их ребенок значительно отстает в физическом развитии от своих ровесников, не прибавляет в весе, то должны задуматься, достаточно ли ребенок получает с пищей витамина В2. Им богаты: куриное яйцо, творог, сыр, хлеб бородинский, гречка, молоко коровье, овсянка.

Витамин РР напрямую влияет в организме на процессы окисления. Если ребенок испытывает недостаток этого витамина, то становится слабым, вялым, быстро утомляется, легко раздражается. Его содержат: гречка, хлеб пшеничный, мясо и рыба, фасоль, овсянка, картофель, хлеб ржаной.

Витамин D необходим не только ребенку первых лет жизни, поскольку принимает непосредственное участие в обмене кальция и фосфора в организме. Недостаточное содержание витамина D приводит к снижению усвоения кальция. Он образуется в коже человека под действием солнечных лучей. Источником витамина D является рыбий жир.

Витамин В12 - если этого витамина мало, может развиться тяжелая анемия. Основные источники (по мере убывания): печень говяжья, почки говяжьи, желток яйца.

Витамин В6 принимает активное участие в обмене ряда аминокислот, т. е. напрямую влияет на обмен белков. Поэтому этот витамин очень важен для растущего детского организма. Это один из тех редких витаминов, способных образовываться в организме (он синтезируется микрофлорой кишечника). Внешними источниками являются дрожжи, печень, яичный желток, бобовые, мясо, молочные продукты.

С учетом вышеизложенного формируем рацион нашего малоешки. Все эти продукты варьируются, дополняются, все это гораздо полезнее, чем рацион вида «три печеньки, булочка, взрослый йогурт, колбаса и пельмени».

Если ребенок совсем не ест молоко, кефир и творог, их можно заменить: детским йогуртом, детской молочной или кисломолочной смесью (Тема, Агуша), сыром (не более кусочка в день), молоком козьим или соевым – вдруг, понравится. Взбейте творожок с фруктами в блендере, делайте коктейли и супы с добавлением молока.

Если ребенок совсем не ест овощи вареные – возможно, он полюбит сырые, запеченные – или ассорти на тарелке, которое можно есть руками.

Если ребенок не любит кашу, добавляйте крупу в суп, котлеты, сырники. Попробуйте макароны из разных круп (гречневые и пр.) В магазинах и аптеках продаются детские хлебцы из гречневой, кукурузной и рисовой крупы. Ржаные или пшеничные хлебцы давать детям нельзя, они состоят из жесткой клетчатки, которая может вызвать сильное расстройство желудка и кишечника.

Если ребенок не любит мясо, его частично заменят молочные продукты, яйца, сыр, горох, фасоль, соя, баклажаны, рис.

Для утоления «ночного жора» (иногда ребенок охотно ест за час-полчаса перед сном) используйте зеленые яблоки, кефир, сырую морковь.

Для своего успокоения ведите записи: записывайте, сколько и какой еды съел ребенок за сутки. Скорее всего, ее окажется не так уж мало. А у вас будет возможность корректировать его рацион в сторону пользы.

Каждый ребёнок индивидуален. У каждого человека гены определяют разные потребности, а потому невозможно точно ответить, сколько же должен есть ребёнок. Дети зачастую лучше родителей знают, сколько еды им нужно. Поэтому Ваша задача - обеспечивать полезные продукты и блюда и вовремя приглашать ребёнка к столу.

