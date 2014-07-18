Русские народные колыбельные

Удивительно поэтично описывается природа в народных колыбельных. Даже если зарисовка бесхитростна («солнце село, скрылось прочь, день угас, настала ночь»), то уточнение места, где это происходит – «во лазоревом краю» – создает лирический образ. А лазоревый край – это, между прочим, не что иное, как райское место, Ирий (Вырий).

Колыбельная – оберег детской души

Зачастую в сюжеты баюкающих песенок закладывались идеи защиты детской души, в них зашифровывался обережный смысл. Так, например, в следующих строчках, на первый взгляд, ведущей темой является ничем не нарушаемый покой и гармония мира:

Тишина в лугах, в лесах,

Звезды ходят в небесах,

И дудит им во рожок

Тихий месяц-пастушок.

Он дудит, дудит, играет,

Складно песню напевает,

Да негромкая она,

Только звездам и слышна.

Однако, обратившись к древней славянской традиции, можно отметить: при описании небесного мира звезды уподоблялись душам, а луна и месяц устойчиво соотносились с загробным миром. С другой стороны, в более поздние времена звезды рассматривались как окна в небесном тереме, из которых ангелы смотрят на землю: «Смотрит ангел, а сам каждое дело земное в книгу небесную записывает. А людям-то кажется, что это все звезды сверкают!».

Поэтому и звучит в следующих куплетах тема предпочтительности домашней, семейной песенки вместо мелодии месяца-пастушка для засыпающего ребенка, которому рано отправляться в ангельский мир:

Только звездам, только ночке

В синей сини над селом...

А для нашего сыночка

Сами песню мы споем.

Мы сыночка покачаем

Под припевочку свою:

В ней начало: «Баю-баю!»

А конец: «Баю-баю!».

Иногда картины природы соединяют в себе панораму и фрагмент, как общее и часть его, единство большого и малого, далекого и близкого. Например:

Ветер горы облетает, баю-бай,

Над горами солнце тает, баю-бай».

Листья шепчутся устало, баю-бай,

Гулко яблоко упало, баю-бай,

Подломился стебель мяты, баю-бай,

Желтым яблоком примятый, баю-бай.

Месяц солнце провожает, баю бай,

По цветам один гуляет, баю-бай.

Кажется, что в этом сюжете отдаленные пейзажи обрамляют, окутывая собой, сиюминутную сценку с падением яблока. Но насколько она мимолетна? Обратимся к символике образов этой колыбельной. Ветер в представлениях славян был существом одушевленным и могущественным, домом его считались недоступные места, например, высокие горы, и в ряде случаев он связывался с местонахождением душ. По одному из поверий, с ветром летают души грешников, а сильные продолжительные порывы могут знаменовать чью-то смерть. В нашей песенке ветер облетает собственную обитель, следовательно, не несет в себе угрозы жизни.

Солнце олицетворяло собой источник жизни, тепла и света. Лист выступал символом Древа жизни, а в многозначной символике яблока переклик смыслов с мятой-травой встречается лишь в ритуалах, связанных с культом мертвых, точнее, в обрядах поминовения предков, особенно, если речь идет о желтом яблоке, ибо желтый цвет издревле был у славян знаком смерти, и даже пасхальные яйца, предназначенные для поминок, окрашивали именно в него. О месяце уже говорилось, а цветы – символ земной жизни.

Соединив все значения, можем заключить: речь идет о том, что в ночную пору, когда персонажи небесного и земного мира тают и отдыхают, устав за день, для защиты души ребенка призываются ушедшие в мир иной предки. Иными словами, в зарисовке природы также присутствует обережный подтекст.

Колыбельная – звено в передаче традиционного мироощущения

Нередко отдыхающая природа описывается при помощи перечисления уснувших персонажей и мест их ночлега:

Вот и люди спят,

Вот и звери спят.

Белочки на ёлочках,

Медвежатки в норочках.

Птички спят на веточках,

Лисоньки на горочках.

Заиньки на травушке,

Утки на муравушке.

Или:

На лужайке спит трава,

На деревьях спит листва,

Спит осока у реки,

Спят сомы и окуньки.

А также:

Птенчики по гнёздышкам,

Деточки по люлечкам.

Они спят, они спят,

Всему миру спать велят...

И это не простое перечисление зверей, птиц, рыб и растений «в привязке к конкретной местности». Здесь на самом деле доступным для ребенка образом сформулирована идея единства всех царств природы, присущая славянской традиции; мысль о том, что синхронность поведения с их обитателями – основа гармоничного сосуществования и поддержания цельности мира.

С другой стороны, в колыбельных изображаются позитивно окрашенные картины будущего дня, в котором пробудившаяся природа добросердечно одарит:

Скоро ноченька пройдет,

Красно солнышко взойдет.

Свежи росушки падут,

В поле цветушки взрастут,

Сад весенний расцветет,

Вольна пташка запоет.

Люли, люшеньки, люли,

Ты, сыночек, крепко спи.

Нетрудно заметить, что в подобных словах передаются чувства безопасности и радости жизни. Символика использованных здесь образов включает силы небесного мира (солнце, роса, пташка) и земного (поле, цветы, сад), причем они рисуются в исключительно светлых и беспечальных тонах.

Вот на этой оптимистической ноте можно было бы и закончить краткий обзор колыбельных о природе. Но трудно удержаться от восклицания: насколько же непростыми могут оказаться совершенно незатейливые песенки, если присмотреться к ним повнимательнее!

Да, мудрость народная редко заявляет о себе громогласно, но в жизни присутствует, тем не менее, неизменно и вековечно, и каждый, кто захочет, может черпать сокровища из ее кладези – горстями…

