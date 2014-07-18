Русские народные колыбельные
Удивительно поэтично описывается природа в народных колыбельных. Даже если зарисовка бесхитростна («солнце село, скрылось прочь, день угас, настала ночь»), то уточнение места, где это происходит – «во лазоревом краю» – создает лирический образ. А лазоревый край – это, между прочим, не что иное, как райское место, Ирий (Вырий).
Колыбельная – оберег детской души
Зачастую в сюжеты баюкающих песенок закладывались идеи защиты детской души, в них зашифровывался обережный смысл. Так, например, в следующих строчках, на первый взгляд, ведущей темой является ничем не нарушаемый покой и гармония мира:
Тишина в лугах, в лесах,
Звезды ходят в небесах,
И дудит им во рожок
Тихий месяц-пастушок.
Он дудит, дудит, играет,
Складно песню напевает,
Да негромкая она,
Только звездам и слышна.
Однако, обратившись к древней славянской традиции, можно отметить: при описании небесного мира звезды уподоблялись душам, а луна и месяц устойчиво соотносились с загробным миром. С другой стороны, в более поздние времена звезды рассматривались как окна в небесном тереме, из которых ангелы смотрят на землю: «Смотрит ангел, а сам каждое дело земное в книгу небесную записывает. А людям-то кажется, что это все звезды сверкают!».
Поэтому и звучит в следующих куплетах тема предпочтительности домашней, семейной песенки вместо мелодии месяца-пастушка для засыпающего ребенка, которому рано отправляться в ангельский мир:
Только звездам, только ночке
В синей сини над селом...
А для нашего сыночка
Сами песню мы споем.
Мы сыночка покачаем
Под припевочку свою:
В ней начало: «Баю-баю!»
А конец: «Баю-баю!».
Иногда картины природы соединяют в себе панораму и фрагмент, как общее и часть его, единство большого и малого, далекого и близкого. Например:
Ветер горы облетает, баю-бай,
Над горами солнце тает, баю-бай».
Листья шепчутся устало, баю-бай,
Гулко яблоко упало, баю-бай,
Подломился стебель мяты, баю-бай,
Желтым яблоком примятый, баю-бай.
Месяц солнце провожает, баю бай,
По цветам один гуляет, баю-бай.
Кажется, что в этом сюжете отдаленные пейзажи обрамляют, окутывая собой, сиюминутную сценку с падением яблока. Но насколько она мимолетна? Обратимся к символике образов этой колыбельной. Ветер в представлениях славян был существом одушевленным и могущественным, домом его считались недоступные места, например, высокие горы, и в ряде случаев он связывался с местонахождением душ. По одному из поверий, с ветром летают души грешников, а сильные продолжительные порывы могут знаменовать чью-то смерть. В нашей песенке ветер облетает собственную обитель, следовательно, не несет в себе угрозы жизни.
Солнце олицетворяло собой источник жизни, тепла и света. Лист выступал символом Древа жизни, а в многозначной символике яблока переклик смыслов с мятой-травой встречается лишь в ритуалах, связанных с культом мертвых, точнее, в обрядах поминовения предков, особенно, если речь идет о желтом яблоке, ибо желтый цвет издревле был у славян знаком смерти, и даже пасхальные яйца, предназначенные для поминок, окрашивали именно в него. О месяце уже говорилось, а цветы – символ земной жизни.
Соединив все значения, можем заключить: речь идет о том, что в ночную пору, когда персонажи небесного и земного мира тают и отдыхают, устав за день, для защиты души ребенка призываются ушедшие в мир иной предки. Иными словами, в зарисовке природы также присутствует обережный подтекст.
Колыбельная – звено в передаче традиционного мироощущения
Нередко отдыхающая природа описывается при помощи перечисления уснувших персонажей и мест их ночлега:
Вот и люди спят,
Вот и звери спят.
Белочки на ёлочках,
Медвежатки в норочках.
Птички спят на веточках,
Лисоньки на горочках.
Заиньки на травушке,
Утки на муравушке.
Или:
На лужайке спит трава,
На деревьях спит листва,
Спит осока у реки,
Спят сомы и окуньки.
А также:
Птенчики по гнёздышкам,
Деточки по люлечкам.
Они спят, они спят,
Всему миру спать велят...
И это не простое перечисление зверей, птиц, рыб и растений «в привязке к конкретной местности». Здесь на самом деле доступным для ребенка образом сформулирована идея единства всех царств природы, присущая славянской традиции; мысль о том, что синхронность поведения с их обитателями – основа гармоничного сосуществования и поддержания цельности мира.
С другой стороны, в колыбельных изображаются позитивно окрашенные картины будущего дня, в котором пробудившаяся природа добросердечно одарит:
Скоро ноченька пройдет,
Красно солнышко взойдет.
Свежи росушки падут,
В поле цветушки взрастут,
Сад весенний расцветет,
Вольна пташка запоет.
Люли, люшеньки, люли,
Ты, сыночек, крепко спи.
Нетрудно заметить, что в подобных словах передаются чувства безопасности и радости жизни. Символика использованных здесь образов включает силы небесного мира (солнце, роса, пташка) и земного (поле, цветы, сад), причем они рисуются в исключительно светлых и беспечальных тонах.
Вот на этой оптимистической ноте можно было бы и закончить краткий обзор колыбельных о природе. Но трудно удержаться от восклицания: насколько же непростыми могут оказаться совершенно незатейливые песенки, если присмотреться к ним повнимательнее!
Да, мудрость народная редко заявляет о себе громогласно, но в жизни присутствует, тем не менее, неизменно и вековечно, и каждый, кто захочет, может черпать сокровища из ее кладези – горстями…
Источник: интернет-журнал «ШколаЖизни.ру»