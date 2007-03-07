Где моя большая ложка?

Говорят, что в возрасте 10-12 месяцев малыш должен проявить интерес к манипуляциям с ложкой, выхватив ее из маминых рук. Можно воспользоваться этим моментом и тогда, месяцев в 15, ребенок с успехом будет трапезничать самостоятельно.

У нас все получилось иначе. Интереса к ложке Женя так и не проявил, и я решила попробовать не дожидаться. Сварила кашу погуще, глубоко вдохнула и…

С чего начинать?

Отведите на процесс побольше времени. Важно, чтобы вы сами не нервничали и никуда не торопились. Если все же время поджимает, возьмите две ложки: одну дайте ребенку для тренировки навыка, а другой кормите его сами.

Морально настройтесь на то, что не вся пища попадет в пункт назначения. Под столик для кормления постелите клеенку, наденьте на малыша нагрудник, приготовьте салфетки. Можно использовать специальную тарелочку на липучке, которая не «убежит» от юного едока.

Начинайте с густой каши, творога или картофельного пюре – им легче удержаться на ложке. К двум годам многие детки смогут справиться и с жидкой пищей.

Убедитесь, что пища не горячая! Иначе надолго отобьете у чада стремление к самостоятельности. С другой стороны, можно позаботиться и о том, чтобы каша не превратилась в холодную массу. Для этого существуют тарелочки с подогревом, где в специальный отсек на днище наливается горячая вода, которая не позволяет блюду быстро остыть.

Если малыш берет ложку в кулачок, ничего страшного. Позже научится держать правильно. Для крохи самое главное поначалу – научиться соотносить в пространстве столовый прибор, тарелку и собственный рот, проще говоря, не промахнуться

Если ребенок устал, не настаивайте на самостоятельности, докормите его сами. Важен позитивный настрой – не приносите его в жертву вожделенному навыку. Положительному восприятию процесса способствуют и специальные упражнения в игровой форме.

Игры-упражнения.

1.«Варим кашу». Скорее всего, малыш уже наблюдал, как мама варит в кастрюльке кашу, помешивая ее ложечкой. В небольшую миску, кружку или кастрюлю насыпьте чего вам угодно (хоть кусочков бумаги), дайте ребенку в руки ложку и пусть он имитирует помешивание каши. Можно потом предложить готовое блюдо сидящим рядом куклам и мишкам (малыш зачерпывает ложкой «кашу» и старается донести ее до игрушечных ротиков). Можно «покормить» и маму с папой «Ням-ням! Ах, как вкусно! Спасибо, Андрюшенька!»

2.«Ситечко». Наберите в кастрюльку воды, бросьте туда разные предметы (небольшие). Поставьте рядом пустое блюдо. Дайте малышу ситечко на ручке. Задача ребенка – выловить из воды с помощью ситечка все предметы и переложить их в пустую ёмкость. Постепенно ситечко заменяем на ложку.

3. «Приглашаем на чаёк». Наливаем в стакан или в кружку воду. Имитируем перемешивание сахара в чае. Сначала придерживайте ручку ребенка своей рукой. Обратите его внимание на то, что ложка в стакане не должна сильно стучать (хотя это самое интересное) И вода не должна выплёскиваться. Упражнение будет особенно интересным, если стакан прозрачный, а в воде размешиваем красящие крупицы (например, марганец или шафран, если не жалко).

4.«Экскаватор». Берем тарелку с широким основанием, насыпаем туда крупу. В середину ставим небольшой стаканчик. Ложка – это ковш экскаватора. Зачерпнули из большой миски крупу – высыпали в стаканчик. Пытаемся его наполнить доверху. Пустая чашка может стоять и рядом с полной тарелкой.

А если малыш отказывается есть сам?

- Возможно, вы начали слишком поздно. Не затягивайте начало обучения до двух лет. Не упустите момента, когда ребенок САМ проявляет интерес к ложке.

- Малыш может быть не в настроении, плохо себя чувствовать (болеет, режется зубик и пр). Переждите этот момент.

- Не давите на малыша и не стыдите его. Не требуйте идеальной чистоты и изысканных манер. Все это со временем придет. На начальном этапе обучения главное – донести до рта содержимое ложки.

- Попробуйте призвать на помощь сверстников. Не даром говорят, что в садике детки быстрее приобретают необходимые навыки. Если садика в ближайшей перспективе нет, приглашайте в гости малышей, которые умеют кушать сами. Но ни в коем случае не сравнивайте детей и не стыдите «неумейку»!

- Будьте последовательны. Начав обучение, не отступайте («Сегодня ты ешь сам, а завтра я тебя накормлю»). Договоритесь с нянями и родственниками, что чадо уже не нуждается в кормлениях с ложечки. Заручитесь их поддержкой.

Не стойте над душой, или долой гиперопеку! Оставьте ребенка наедине с тарелкой. Сделать это лучше в начале кормления, когда малыш еще полон желания утолить голод.