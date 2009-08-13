Гимнастика после родов Мама+Малыш

Упражнения, которые мы предлагаем, позволят молодой маме совмещать приятное с полезным - заниматься собой, не прерывая общения с крохой. Дело в том, что, наряду с мамой, в их выполнении «участвует» и малыш. Этот небольшой гимнастический комплекс рассчитан на мам, дети которых еще не умеют сидеть; он состоит из силовых упражнений, позволяющих значительно улучшить состояние «проблемных зон» женского тела. А пять дополнительных упражнений вы можете проделывать вместе с уже подросшим ребенком в виде веселой игры.

Упражнения для мамы с ребенком младше 6 месяцев

Если при выполнении этих упражнений у вас возникнут трудности, на первых порах повторяйте каждое из них примерно по 10 раз, а затем постепенно доведите количество повторений до 15 - 20 раз. Все упражнения выполняются плавно, без рывков.

1. Упражнение для бицепсов (мышц плеча).

И.п. – стоя, ребенок, лежащий на согнутых в локтях руках мамы, поддерживается кистями и предплечьями (в начале, когда вы еще только тренируетесь, для безопасности ребенка выполняйте это упражнение над столом или пеленальником, покрытым мягким матрасом). Сгибайте и разгибайте напряженные руки в локтях.

2. Упражнение для укрепления мышц спины.

И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед. Ребенок перед вами. Приподнимайте верхнюю часть туловища, не напрягая шею (можете держать в руках погремушки).

3. Упражнение для мышц ягодиц и задней поверхности бедра.

И.п. - стоя на четвереньках на одном колене, вторая нога поднята, согнута в колене под углом 90 градусов, бедро параллельно полу. Малыш перед вами. Подъем ноги в еще более высокое положение, при подъеме нога по возможности разгибается. Во время выполнения этого упражнения спина не должна прогибаться - наоборот, желательно, чтобы она была выгнута, как у кошки. Эффективность упражнения будет выше, если немного согнуть руки в локтях, наклонить голову к малышу и поцеловать его.

4. Упражнение для мышц задней поверхности бедра.

И.п. - как в упражнении №1. Неполные приседания с наклоном корпуса вперед, при этом руки, держащие малыша, немного сгибаются.

5. Упражнение для укрепления мышц внутренней поверхности бедра.

И.п. – сидя на полу. Одна нога вытянута, вторая полусогнута, колено отведено. Упор одной рукой назад, вторая рука придерживает ребенка. Приподнимайте согнутую ногу.

6. Упражнение для укрепления мышц пресса.

И.п. - лежа на спине. Ноги подняты под углом 90 градусов и согнуты в коленях. Вес малыша, лежащего у вас на животе, поможет держать поясницу прижатой к полу (не забывайте придерживать ребенка). Выпрямляйте ноги сначала по очереди (по 5 раз каждую), потом одновременно (5 раз). Выполнять это упражнение нелегко, но оно очень эффективно. Постепенно увеличивайте количество разгибаний до 15 - 20.

Упражнения для мамы с ребенком старше 7 - 8 месяцев

Все упражнения сначала выполняются по 8 – 10 раз, постепенно увеличивая это количество до 15 раз. Учитывайте реакцию малыша.

1. Упражнение для укрепления мышц рук и пресса.

И.п. - сидя на полу. Ноги широко раздвинуты и слегка согнуты в коленях. Малыша поставьте лицом к себе, крепко обхватите его за талию. Лягте на спину, руки согните в локтях. Выпрямляя руки, поднимите малыша вверх и удерживайте его параллельно полу. Садясь, поставьте ребенка на ножки прямыми руками.

2. Упражнение для улучшения формы талии.

И.п. - лежа на спине. Обнимите лежащего у вас на груди малыша и поворачивайтесь то вправо, то влево, не отрывая таза от пола. Повторите по 8 - 10 раз в каждую сторону.

3. Упражнения для укрепления мышц пресса и ног.

И.п. - лежа на спине с поднятыми согнутыми ногами. Ваши стопы упираются в грудь стоящему малышу, которого вы крепко держите за руки. Слегка распрямляя ноги, поднимите их вместе с малышом вверх. Повторите 6 - 8 раз.

4. Упражнение для укрепления пресса.

И.п. - сидя с широко расставленными прямыми ногами. Малыш сидит перед вами, вы держите его за руки. Лягте на пол, потянув на себя ребенка, затем пока вы садитесь, на спину ложится малыш. Повторите 6 - 8 раз.

5. Упражнение для укрепления мышц ягодиц.

И.п. – сидя на полу с соединенными прямыми ногами. Малыш сидит верхом у вас на бедрах, к вам спиной. Вы держите его за руки. «Походите» на ягодицах. Сделайте 10 - 20 таких «шагов».

Если вам не удается среди множества домашних дел собраться и все-таки заняться гимнастикой дома, может быть, для вас более продуктивным будет посещение спортклуба. Выделите для этого время и приучите себя и свою семью к тому, что три раза в неделю вы будете посвящать час-другой занятиям. Со временем у вас выработается привычка поддерживать себя в отличной форме.

