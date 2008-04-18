Грудной ребенок и лето

Эта статья состоит из четырех частей. Данная часть посвящена мамам грудничков – детей, которые гуляют в колясках или только-только начинают бегать сами, то есть детей от 0 до года. Нужно ли поить в жару, как одевать, как избежать потницы, нужно ли надевать подгузник и прочее...

Жаркое солнце больших городов: когда оно во вред?

Специалисты утверждают, что у весенне-летних детишек иммунитет послабее, чем у зимних. Тем более важно закалять новорожденного с самых первых дней – закалять разумно и без фанатизма. Иногда родителей новорожденных детей подводит чисто психологический фактор страха. Маленький ребенок выглядит беззащитным. Его хочется укрыть. Это проявление материнского инстинкта, обостряющегося в людных местах. Маме психологически легче, если ее ребенок в коляске упакован с ног до головы, невзирая на уличную жару. Она придумывает разнообразные поводы: некие «ветерки», пыль, выхлопные газы... А на деле ей попросту не нравится «беззащитный» вид ребенка с непокрытой головкой и голыми ножками напоказ. Как только температура воздуха пересекает 20 градусов (уже не весна, но еще не ЛЕТО), на улицах можно увидеть следующую картинку: мама, одетая в легкую футболку, везет коляску с ребенком, закутанным в теплый костюм и под накидкой – о, волшебная накидка на коляску, предохраняющая от неизвестных науке врагов. Бесплатная сауна всегда к услугам ребенка!

Официальное обращение к администрации города: необходимо во всех детских площадках и парках вывесить баннеры с надписью: «Дорогие мамы, снимите накидки с колясок! Вашему ребенку очень жарко!» Приветствуется современный вариант воззвания: «А сама-то в маечке!» Накидка на зимнюю коляску защищает ребенка от дождя и пронзительного ветра. При температуре выше +5 градусов, и уж тем более при +25 ее предназначение – устраивать ребенку внутри коляски настоящую баню. Летом ребенок получает солнечные и воздушные ванны, это очень полезно для укрепления здоровья. Лучшая защита от солнца – это тень, а не удушающее сочетание накидка+противомоскитная сетка+чепчик. Ну, сетка, защищающая от солнца – это еще куда ни шло, но душная накидка…

Правило «на один слой больше одежды, чем на себя» в жаркую погоду не работает. Многие мамы под «одним слоем» подразумевают не тонкий трикотаж, а непременный флис, махру или даже ватин. Ребенок так же, как и его мама должен чувствовать себя комфортно. И если мама на прогулке стоит или неторопливо идет, то неспящий ребенок активно двигается, почти не останавливаясь. Этим он согревает себя. Понаблюдайте, как вертится любознательный ребенок в коляске, и представьте, как ему жарко, если он при этом перекутан.

Человек с рождения готов встретиться с солнцем, воздухом, ветром и даже пылью. И даже – о, ужас – разнообразными микробами. Это нормально. Зато он совершенно не готов к тому, что его будут тщательно охранять от природных явлений. И зимой мама, перекутывавшая ребенка летом, получит весь ассортимент бесконечных насморков и простуд. К примеру, ребенку в зимней коляске чепчик ни к чему, он ведь не находится под прямыми лучами солнца. И ничего страшного, если лучи по нему несколько раз скользнут. Зато перегрев головы может иметь неприятные последствия: от перевозбуждения до серьезных проблем в центральной нервной системе.

Цитата из книги к.м.н., педиатра Евгения Комаровского (с сокр.):

Еще одна принципиально значимая функция кожи ребенка - терморегулирующая. Главная особенность - недоразвитость потовых желез. С учетом функциональной недостаточности потовых желез, ребенок самой природой приспособлен к тому, чтобы регулировать температуру тела, прежде всего, посредством дыхания. При низких температурах и избытке одежды, перегреть ребенка практически невозможно, поскольку организму не составит особого труда "сбросить" лишнее тепло через легкие. Но в условиях высокой температуры окружающей среды возникает необходимость активной работы потовых желез, а с этим у дитя проблемы. Именно поэтому, ни в коем случае нельзя забывать о том, что перегрев ребенка не менее, а, как правило, значительно более опасен, чем переохлаждение!

ШАПОЧКА. При температуре выше 18 не нужна вообще. Понадобится обязательно для прогулок в холодное время года и после купания. Многочисленные разговоры о необходимости беречь уши являются исключительно разговорами, никакой логической основы под собой не имеющими. Ясно ведь, что, коль скоро ушная раковина и слуховой проход постоянно защищены от воздействий перепадов температуры, влаги и влияния движущегося воздуха (того же сквозняка), то первый же контакт с водой и ветерком закончится какой-нибудь болячкой - отитом (воспалением уха), например.

Очень много заблуждений существует по поводу того, какой должна быть температура кожи малыша - не та температура, что показывает термометр, а на ощупь - ручки, ножки, нос, уши и т.д. Совершенно неправильно, когда прохладные и бледные пятки рассматриваются в качестве угрозы здоровью или как признак болезни! В любом теплокровном организме, как мы уже выяснили, постоянно происходят два процесса - теплообразования и теплоотдачи. В нормальном организме эти процессы находятся в состоянии равновесия, которое составляет порядка 36,4 - 36,9(, однако возможны индивидуальные колебания (то есть бывают люди - и дети, и взрослые - для которых вполне нормальна температура тела, скажем 36,3 (или 37,2). Когда в помещении, где находится ребенок, прохладно, а ребенок здоров, его организм реагирует совершенно определенным образом - уменьшает потери тепла. Достигается это довольно легко - сокращаются сосуды кожи, уменьшается интенсивность циркуляции в них крови и, таким образом, уменьшается теплоотдача. Кожа при этом прохладная на ощупь, что свидетельствует о нормальной теплорегуляции. Если в комнате 18, а у голенького ребенка розовые и теплые пятки - значит, Вы его уже успели испортить - он не умеет сохранять тепло, а, следовательно, может быстро переохладиться и заболеть.

Не забывайте брать с собой на прогулку бутылку или поильник с питьевой водой. Ею можно умыть (протереть шейку, руки) ребенка. Для этих целей служат поильник-непроливайка или бутылки с очищенной водой типа «спорт» (с крышками-непроливайками). Ребенок старше года обязательно должен много пить во время жары, в том числе и на улице, старше 6-ти месяцев – по своему желанию. О допаивании грудничков до 6 месяцев – см. раздел ниже.

При первых признаках перегрева ребенка переносят в прохладное место. Дома его полностью раздевают и кладут в ванну с более низкой температурой: на 2° ниже температуры тела, а затем воду постепенно охлаждают. Либо закутать мокрым полотенцем. На улице ребенка немедленно переносят в тень и обтирают прохладной водой из предусмотрительно взятой бутылки. Грудничку предлагают грудь. От солнечных ожогов вам поможет мазь Пантенол (Бепантен).

Определить, комфортно ли малышу на улице, можно несколькими способами. Например, тыльной стороной кисти дотроньтесь до переносицы. Если она теплая, значит его обладателю тепло и уютно, если горячая, скорее всего, малышу жарко и необходимо снять с него один слой одежды. Если ребенок вспотел, у него может повыситься температура из-за несовершенства системы терморегуляции его организма. Помимо этого можно потрогать предплечья, голени или спинку. А вот кисти рук у малыша всегда должны быть прохладными.

…а когда в пользу?

Солнце убивает микробы, тонизирует нервную систему, укрепляет систему кровообращения. Для принятия солнечных ванн ребенка не нужно выносить на открытое солнце. В пасмурный день и при легкой облачности ультрафиолетовые лучи проходят сквозь облака совершенно свободно, их не задержит и одежда.

Всем известно: под действием солнечных лучей в организме образуется витамин D. Нужно ли принимать его летом дополнительно?

Послушаем мнение врача, к.м.н. Эльвиры Гончаровой.

При недостатке витамина Д развивается рахит (рахит (гиповитаминоз D) проявляется нарушением образования и развития костей, а в некоторых случаях — различными нарушениями со стороны нервной системы и внутренних органов). Рахит всеми воспринимается как очень страшное слово, почти равное по смыслу слову идиот. Достаточно врачу «обозвать» ребенка рахитом, как родители начинают предпринимать решительные меры для скорейшего спасения. А на самом деле очень многие ученые вообще не рассматривают рахит (легкие его проявления, разумеется) в качестве болезни. Ну что это за болезнь, которая в той или иной форме есть у всех детей? Витамин Д (эргокальциферол) регулирует в организме обмен кальция и фосфора. Вырабатывается он в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Лучей этих ребенку очень часто не хватает — климатические условия (живем за Полярным кругом, родились зимой), недостаточное пребывание на свежем воздухе и т. д. Поскольку профилактика рахита не представляет особых сложностей и не требует значительных капиталовложений, ею непременно следует заниматься хотя бы потому, что Вашей дочери совсем не обязательно иметь кривые ноги. Наиболее рационален метод постоянной профилактики. До тех пор, пока ребенок кормится материнским молоком, витамин Д принимает мама. Либо 3 драже «Прегнавита» или «Гендевита» в день, либо 1 каплю масляного раствора эргокальциферола 1 раз в 3 дня (1400 единиц в капле). С того момента, как другая пища (кефир, каши) начинает превышать 1/3 часть общего суточного количества еды, витамин Д начинают давать ребенку — вполне достаточно 2 капли в неделю. Для ребенка, находящегося на искусственном вскармливании адаптированными молочными смесями, хватит и 1 капли в неделю (витамин Д входит в состав смесей). Если ребенок (или кормящая мама) хотя бы полчаса в день находится на солнышке, никакого витамина Д не надо. Говоря о пребывании на солнышке, автор имеет в виду попадание на кожу ультрафиолетовых лучей. Следовательно, если вы в шубе, а ребенок в закрытой коляске, то лучше выпить витамин Д. Поэтому профилактика рахита актуальна, прежде всего, с октября по март.

А вот, что пишет о передозе витамина D наш любимый Русмедсервер:

Довольно часто встречается гипервитаминоз D - избыточное содержание витамина D у детей, когда мамы на свой страх и риск самостоятельно увеличивают лечебные дозы препарата. Известны даже смертельные случаи, вызванные переизбытком витамина D. Без особой необходимости препараты витамина D (как, впрочем, и любые другие) принимать не стоит, а при необходимости приема следует особенно строго соблюдать назначенную врачом дозировку. Увеличение ее, скажем, в 3-4 раза не приведет к быстрому и заметному отравлению, но постепенно при таком, с позволения сказать, лечении, нарушается обмен веществ, в крови значительно увеличивается содержание кальция, начинается его отложение в различных тканях, в том числе в сердце, легких, почках, сосудах. А ведь отложение кальция - это не что иное, как окостенение и обызвествление, то есть атеросклероз. В обычных условиях взрослому человеку достаточно около 100 МЕ витамина D в сутки, детям - 400-500 МЕ.

Женское молоко содержит меньшее количество витамина D, чем 400 МЕ (IU) в день, обычно рекомендуемое для детей младше одного года. В зависимости от метода измерений уровень витамина D в течение кормления грудью колебался от 5 до 136 МЕ (IU) на литр. Однако, естественные источники витамина D для младенцев - это, прежде всего, внутриутробные запасы и витамин D, который производится под воздействием солнечного света. Женское молоко дополнительно вносит небольшое количество витамина D, так как биологически нормальное средство получения витамина D для людей всех возрастов - воздействие солнечного света. Каждая мать должна определить для своего ребенка баланс нескольких рисков: риск дефицита витамина D и неизвестный, но потенциальный риск неблагоприятных последствий для здоровья от приема дополнительного витамина D. Некоторые матери захотят давать дополнительный витамин D своим детям, другие захотят выбрать постоянное воздействие солнечного света на кожу малыми дозами, третьи предпочтут провести медицинские анализы перед принятием решения. Часто бывает, что потребности одного младенца не соответствуют потребностям другого. Кстати, сам витамин Д был неверно классифицирован еще в 22 году, т. к. по сути он не витамин, а стероидный гормон, который вырабатывается только под воздействием УФ лучей.

Информация, как обычно, противоречивая, ясно одно: летом давать здоровому ребенку витамин D – не нужно! Для его восполнения хватит часовой прогулки, а летом, обычно, гуляют гораздо больше.

Потница

Потница появляется от перегревания, выглядит как красная мелкая сыпь, иногда в виде мелких прозрачных пузырьков. Чаще сыпь развивается на шейке, плечиках, спинке, в области промежности и в подмышках. Иногда ребенка может беспокоить сильный зуд, в остальных случаях общее состояние, как правило, не нарушено. При перегреве ребенок сильно потеет, а потовые железы не справляются с выделением пота, и они закупориваются. Потница сама по себе не опасна, однако она делает кожу уязвимой для различных инфекций, «открывая ворота» микробам, тогда прозрачные пузырьки станут гнойными.

Помощь: летом почаще купайте ребенка и устраивайте ему воздушные ванны. Воздух лечит кожу лучше кремов и масел. Не используйте каждый раз моющие средства, чтобы не смывать с кожи жировую пленку. Зуд при потнице хорошо уменьшают содовые компрессы. На стакан кипяченой воды комнатной температуры добавляется 1 чайная ложка соды. Смоченную в ней марлю прикладывают к сыпи. В ванну можно добавить отвар лаврового листа (1 ч. л. листьев на 2 стакана воды, кипятить на слабом огне под закрытой крышкой 5 минут, настаивать 2 часа), этим же отваром протирают потничку.

Памперсный ребенок: каково ему в жару?

Летом ребенок в памперсе выглядит устрашающе. А если еще и на памперс (правильнее говорить «подгузник», но будем использовать прижившееся название) надеты шортики, ребенок и вовсе пугает своим видом разных советчиков, которые гневно предлагают маме «самой в такую жару попробовать его поносить».

И снова цитируем Комаровского (с сокр.):

Особую угрозу распространению памперсов представляют бабушки-врачи. Они пишут про развитие какого-то особого "парного эффекта", про то, что яичкам очень нужен холод, а повышенная температура им (яичкам) противопоказана (дедушки-врачи про это не пишут), договорились (дописались) уже до того, что использование памперсов приводит к бесплодию. Откуда наши врачи взяли эту информацию не ясно. Но всегда приятно обвинить заморские памперсы в наших местных проблемах, особенно учитывая тот факт, что не менее 15% супружеских пар являются бесплодными. Заметьте: по поводу "парного эффекта" от четырех пеленок на ребенке и двух обогревателях в детской комнате никто и ничего не пишет.

В любой газетной заметке, посвященной вредности для мальчиков одноразовых подгузников, упоминается явление под названием "парниковый эффект". Суть этого явления, с точки зрения авторов, - внутри памперса выше не только температура, но и влажность. Именно сочетание двух этих параметров и оказывает губительное влияние на половое здоровье будущего мужчины. Вот это и непонятно совершенно. Казалось бы, смысл применения одноразового подгузника состоит, прежде всего, в том, чтобы устранить влажность, на этом их польза и построена. Именно внутри памперса, благодаря специфическим свойствам абсорбента, никакой повышенной влажности не наблюдается - как раз наоборот - она (влажность) ниже, а кожа суше, в сравнении с подгузниками многоразовыми. Опять-таки, памперс, как бы плотно его не фиксировали, весьма далек от герметичности, а какой же может быть парниковый эффект, если влажность ниже, а герметичность отсутствует? Вопрос, разумеется, риторический. Сутками памперс не менять, или в дополнение к многоразовому подгузник, обмотать дитя тремя пеленками, сверху клееночку, чтоб не замочить ценное одеяло, и в таком виде пойти гулять - в подобной ситуации, поговорить о парниковом эффекте вполне можно. Но связь парникового эффекта с одноразовым подгузником уж больно проблематична.

И еще один литературный шедевр. Уникальная фраза: "яичкам очень нужен холод, повышенная температура им противопоказана". Как опустишь глаза в конец заметки - автор обязательно женщина. Откуда этот опыт, эти наблюдения? Уверен, что если у миллиона мужчин спросить, что нужно их яичкам, ни один не попросит холода...

Опять цитата: "Мужские яички любят прохладу, поэтому они и находятся в мошонке, а кверху подтягиваются только перед семяизвержением". Рядом фотография молодой журналистки-специалистки. Может ли мужчина оспаривать подобное утверждение? Ну, разве что, обратится к писательницам с просьбой: попросите своего любимого снять плавки в тот момент, когда он выходит после купания в реке. Вы с удивлением сможете обнаружить, что "любящие холод" яички подтягиваются кверху не только перед семяизвержением... Подводим итог: памперсы и мальчики совместимы, будущие свекры и свекрови могут спать спокойно, будущие тещи не волноваться.

Любой сомневающийся может легко провести эксперимент: потрогать под памперсом попу ребенка в самую жаркую погоду. Кожа будет прохладной. Памперс – охлаждает, а не перегревает, у него функция такая, он поглощает влагу с тела («дышащий» вариант еще и выводит ее наружу). Если у ребенка возникают опрелости, причинами могут быть: 1. общий перегрев, 2. маленький размер памперса, 3. аллергия на эту марку подгузников. Общий перегрев является причиной опрелостей в 99% случаев.

Безусловно, лучшая одежда для ребенка в жару – это никакая. Памперсы не вредят и не перегревают, но по жаре чувствовать на себе немаленькие бумажные трусы – это не очень комфортно. Попробуйте взять с собой пачку обычных трусиков и менять их по мере необходимости. Если вам удобнее использовать памперс – есть смысл купить (специально для прогулок) подгузники подороже: они тоньше и легче.

Нужно ли поить грудничка в жару?

Споры о том, нужно ли допаивать грудничков в жару (ведь взрослым же хочется пить!) не утихают. Приведенные ниже аргументы доказывают бесполезность, а то и вредность воды для грудных детей. Но каждая мама должна решать сама: поить или не поить. Наши врачи считают, что с 4-х месяцев ребенку можно понемногу предлагать воду и не настаивать, если он откажется. ВОЗ рекомендует подвинуть этот срок до 6-ти месяцев.

Когда Международная Молочная Лига (общественная организация, пропагандирующая грудное вскармливание) только начинала свою работу, был проведен потрясающий по своей наглядности эксперимент. Дети-европейцы были вывезены в Африку, в 50 градусную жару и жили там месяц со своими мамами. Среди них были дети искусственники, дети, питающиеся маминым молоком и допаивающиеся при этом водой и дети, которые питались исключительно материнским молоком. В состав группы была включена передвижная лаборатория и несколько детских врачей. Врачи осматривали детей и регулярно брали у них анализы крови и мочи. Оказалось, что даже в этом жарком и сухом климате меньше всего страдали от жары дети, питающиеся исключительно грудным молоком. Ни один из этих детей не страдал от обезвоживания в отличие от детей из двух других групп. Причем анализы грудничков были гораздо лучше, чем анализы у детишек, которые кроме груди получали еще и водичку. То есть жидкость из грудного молока усваивается лучше любой другой жидкости и полностью обеспечивает потребности ребенка в воде!

Аргументы «против»:

- «Взрослому ведь хочется пить!» - взрослый человек живет иначе, питается иначе, у него иной обмен веществ. Он обязательно хочет пить в жаркую погоду. У грудничка образ жизни абсолютно другой.

- Грудное молоко на 87% состоит из воды. Оно полностью обеспечивает потребности в поступлении жидкости для грудничка. Маме необходимо знать, что эта вода биологически активна, поэтому усваивается ребенком наилучшим образом. Найдите способ покормить ребенка грудью на улице, если вы гуляете долго.

- Иногда мамы говорят: да что будет-то с двух ложечек водички! Не откажется ведь ребенок от груди из-за них! Пресловутыми ложечками мамы «допаивают» себя, а не ребенка. Грудничку допаивание не нужно совсем, зато мама для своего спокойствия выполнит этот ритуал. Чтобы не думать. Не париться. Чем же могут навредить «всего» две ложечки? Для ребенка в возрасте 0-3 месяцев 2 чайные ложки – это большая доза. Как полстакана воды для взрослого. Поэтому все «минусы» начинаются именно с нее.

- Вода (как и любая другая жидкость, кроме грудного молока) нагружает ещё не сформировавшиеся почки малыша и в результате просто "сажает" их. Человеческая почка - это очень трудолюбивый орган. Она чистит, фильтрует все жидкости, попадающие потом в кровь. Формирование же детской почки заканчивается только к 12-ти годам, и поэтому очень важно в первые годы не подвергать её излишним нагрузкам. Особенно это касается первого полугодия жизни.

- Еще один очень важный факт на тему двух ложечек: после того, как ребенок пососал молоко, на стенках желудка у него образуется смазка из ферментов, которые содержатся в молоке. Они остаются в желудке для того, чтобы участвовать в переваривании следующей порции молока, которую вы дадите ребенку через час-два-три. А если мы даем в перерывах между кормлениями воду, эти ферменты из желудка смываются, в результате следующая порция молока усваивается не так хорошо, как без воды.

- Ребенок в возрасте до трех месяцев и так-то ощущает периодические колики. Не надо ему усугублять дисбаланс в кишечнике, размывая микрофлору водой.

- Самое ужасное, это даже не сам факт допаивания. А допаивание кипяченой водой. Кипяченую воду не пьет ни одно живое существо на планете, кроме человека. Все остальные чувствуют, что эта вода – мертвая. Она содержит распавшиеся структуры молекул. Наш организм способен усваивать только структурированную воду, поэтому почкам приходится работать в усиленном режиме. Если уж вы решили допаивать грудничка, не давайте ему кипяченую воду! Это никчемно большая нагрузка на организм. Малыш пьет не так уж много: купите для этих целей специальную детскую воду. «Детская» очищенная вода проходит самый строгий контроль качества, кипятить ее, если вы доверяете производителю – не нужно.

- Детей на искусственном вскармливании допаивать можно, но в пределах разумного.

- Ребенок, испытывающий дискомфорт, никогда не будет молчать. Если он мучается от жажды – он закричит. Спокойно спящий или весело играющий малыш без признаков обезвоживания (сухая кожа, губы в сухих корочках, вялость) пить не хочет. И почему-то не болеют от обезвоживания тысячи детей, которых «по новой моде» не допаивают до 6-8 месяцев (пока прикормы прочно не войдут в жизнь).

В жаркую погоду не вводите новые прикормы, и не затевайте отлучение от груди, оставьте все это на более прохладное время.

Жара – это стресс для организма, новый прикорм – тоже стресс, организму будет сложно воспринять новый продукт адекватно. Тем более, по жаре у детей аппетит и так-то падает.

Летом не стоит переводить малыша на взрослую пищу, так как при смене питания, он рискует подхватить кишечную инфекцию: из-за жары кишечные микробы размножаются очень активно. Как и любые микробы в принципе обожают жаркую и влажную среду. Ну, и отлучение – это, опять же, сильный стресс, его лучше оставить на весну или осень.

Какая одежка пригодится летом?

В этом году детям необычайно повезло: в моде цветочные мотивы. Улавливаете связь? Нет? Ну, как же: дети – цветы.. цветы – дети… Даже новорожденные малыши окажутся на пике моды – и пеленки в цветочек, и распашонки.

Самая удобная одежда

Пока ребенок в силу возраста гуляет в коляске, выбор летней одежды для него не является проблемой. После изучения форумских тем о том, как одевают грудничков, получился следующий список:

- Боди на кнопках. Кнопки должны быть на плечиках, чтобы облегчить одевание ребенка, который еще не держит голову.

- Носочки с хорошей резинкой. Такие бывают только с синтетикой в составе, но в синтетических носках нога потеет. Ребенок в коляске быстро-быстро колотит ножками, и носочки сползают. Если у ребенка во время прогулки по жаре теплые пятки – ему не нужны носки.

- Ползунки на бретельках для малышей в возрасте 0-6 месяцев, в них удобно гулять прохладным ранним утром или поздним вечером. Детям старше полугода можно покупать тонкие колготки.

- Тонкие рубашечки на пуговицах или кнопках.

- 2 теплые кофточки.

- полукомбинезон или костюм из плотного трикотажа.

- 2 чепчика (шапочки), совсем тонкий и потеплее. Тонкий чепчик ребенку пригодится для короткого пребывания на открытом солнце. В закрытой коляске или в тени чепчик не нужен даже новорожденному. Ребенку, гуляющему без коляски, подойдет панамка – покупайте сразу 2-3 панамки, так как они имеют свойство теряться.

- С 8-10-ти месяцев для прохладной погоды подойдет джинсовый полукомбинезон. Ваш ребенок уже хочет самостоятельно передвигаться с поддержкой, поэтому всю уличную одежду покупайте в нескольких экземплярах, учитывая постоянные взлеты и падения.

Самая неудобная одежда:

- распашонки без застежек. Ребенок не лежит смирно, и они постоянно выбиваются.

- кофточки без застежек, одевающиеся через голову. Головка у ребенка все еще очень большая по отношению к остальному телу, и одевание кофты без застежки доставит массу проблем и вам, и ему.

- Слитные комбинезоны для прохладной погоды (махровые, и пр.). Все-таки, лучше раздельные костюмы. Если ребенок заснет, и вдруг вылезет жаркое солнце, как это часто бывает летом, вы не сможете раздеть/расстегнуть ребенка частично.

И вот, малыш хочет сам бегать/ползать по травке и с солидным видом ковыряться в песочнице «как большой».

Что ему пригодится из одежды для прогулок?

- Несколько комплектов футболка+шортики, девочкам – платья, сарафаны. Ваша девочка уже принцесса, но еще маленькая: следите, чтобы проймы и вырез у сарафанчиков не были слишком широкими, и бретельки не сползали.

- Солидный арсенал колготок, трусов, плотных шортиков и носочков. Когда ребенок только учится играть на песке и в траве, он еще не умеет сидеть на корточках. И обязательно сядет на попу. И тогда под шорты забьется песок и иной мусор. Поэтому трусики или шортики должны быть достаточно плотными/длинными.

- Джинсовый и/или трикотажный полукомбинезон (парочку).

- 2 кофточки разной плотности.

- 2-3 тонкие панамки. Панамки должны плотно сидеть на голове, в идеале – иметь веревочку-завязку. В основном, дети не любят панамки и постоянно их снимают. Попробуйте поэкспериментировать с банданами, кепочками и беретками. Опыт показывает, что ребенка раздражает край панамки, нависающий над глазами – возможно, бандана понравится ему больше.

- Ветровка и штанишки. Идея современности: некоторые мамы шьют непромокаемые ветровки и штаны из мембранной ткани, которую можно приобрести на складах и в магазинах, торгующих туристическими принадлежностями.

Во второй части статьи мы продолжим разговор об одежде, узнаем о выборе хорошей обуви, солцезащитных очков, средств от насекомых и косметики от солнца!

