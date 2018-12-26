Как сходить в гости с ребенком до года

Расскажем, как провести праздник с комфортом для мамы и ребенка вне дома, какие вещи обязательно нужно взять с собой, как обеспечить безопасность ребенка и почему иногда стоит отказаться от похода в гости.

Вас вместе с маленьким ребенком позвали в гости, например, встречать Новый год, но у вас появились опасения как все пройдет: что взять с собой, вдруг закапризничает, не испортите ли вы всем вечер…

Не переживайте! Если желание сходить в гости велико, ребенок здоров и весел, принимающая сторона знает на что идет) обязательно порадуйте себя непродолжительным «выходом в свет» или даже ночевкой, просто предварительно прочитав эту статью.

Собираем сумку для малыша

В первую очередь, соберите сумку малыша, которая понадобится в гостях:

1. Сменный комплект «праздничной» одежды и комплект для сна, в случае если останетесь ночевать

2. Гигиена: Подгузники и влажные салфетки с запасом, одноразовые пеленки и непрозрачный мешочек, чтобы убрать использованное. Крем под подгузник, если пользуетесь.

3. Еда и питье. Если малыш уже на прикорме, положите с собой бутылочку с водой, соком/морсом. Чтобы не возиться с ложкой, отличный вариант — пюре в мягкой упаковке. При этом не забывайте про слюнявчик и салфетки, чтобы протереть личико/ручки после перекуса. Возьмите пропитания с запасом на весь период пребывания в гостях.

4. Игрушки. Приготовьте несколько, ведь не в каждом доме есть интересные и соответствующие возрасту, игрушки.

5. Лекарство. Если вы принимаете лекарственные препараты, обязательно заранее продумайте, попадает ли прием на время посещения гостей, и если да, то не забудьте сложить их в сумку.

Итак, сумку собрали, нарядились, подарки подготовили? Отлично!

На что обратить внимание, собираясь в гости

Теперь переходим к нюансам, знание которых поможет вам избежать неприятных неожиданностей:

1. Заранее уточните, все ли здоровы в компании. Не стесняйтесь прямо задать этот вопрос. Если кто-то кашляет, чихает, то отмените поездку. Потраченное время на сборы не стоит здоровья ребенка.

2. Также, чтобы не было сюрпризов, уточните наличие домашних животных и их отношение к маленьким детям.

3. Если вы решили остаться ночевать, то заранее определите место, где будете спать вы и малыш. Будет ли это совместный сон или вы возьмете с собой люльку от коляски или в гостях вам предоставят кроватку — эти вопросы выясните заранее. Также лучше взять с собой свой чистый комплект пеленок для малыша, чтобы постелить в кроватку.

4. Новая обстановка, повышенное внимание, громкие разговоры, яркие гирлянды — все это приведет к тому, что малыш устанет намного быстрее, чем обычно. В этом случае лучше уйти в соседнюю комнату и дать возможность восстановиться ребенку (укачать, покормить и дать поспать). Постарайтесь по возможности соблюдать режим сна.

5. Не рассчитывайте спокойно посидеть за праздничным столом долгое время) Скорее всего, вам придется ходить по комнате с ребенком на руках, продолжая разговор. Поэтому, наденьте слинг или хипсит, чтобы снять нагрузку со спины.

6. Наверняка на праздник вы нарядитесь. Позаботьтесь, чтобы и малыш выглядел по особому празднично: костюм Деда Мороза, гномика — это прекрасно и умилительно. Единственное, проверьте, удобно ли ребенку — такие костюмы часто произведены из дешевой ткани, которая может натирать нежную кожу малыша, костюм может давить, стеснять движения. Протестируйте новую одежду дома заранее, чтобы малышу было комфортно и фотосессия пройдет гладко. Представьте только, как спустя годы будете рассматривать фото с первого Нового года малыша.

7. Запретите всем гостям кормить малыша с новогоднего стола без вашего разрешения. Не все люди понимают, что можно, а что нельзя маленькому человеку. Это важно! Если режим питания и сна все равно нарушен, то можно накормить ребенка примерно за час до празднования и уложить спать, для того, чтобы мама могла поприсутствовать за столом в бой курантов).

8. Новогодние праздники — время салютов и фейерверков. Подумайте, стоить ли выходить на улицу для пуска салютов, ведь ребенок может испугаться громких хлопков — в этот момент поговорите с ним спокойным и уверенным голосом, успокойте. Новогодняя мишура и конфетти также будут как магнит манить ребенка — будьте внимательны, чтобы юный исследователь не успел их попробовать на вкус и не подавился.

9. Вы удивитесь, но главный герой праздника, Дед Мороз — это желанный гость для любого ребенка, но только не для малыша до года. Скорее всего, от громкого и веселого дядьки с бородой, ребенок испугается и заплачет. Поэтому, если на празднике все же планируется появление Деда Мороза со Снегурочкой для деток постарше, попросите их не подходить близко к вашему ребятенку и смотрите дальше по ситуации.

10. И да, по секрету)) многих людей дети начинают раздражать уже через час-второй нахождения в гостях. А те, у кого детей еще нет, вообще могут не понять, зачем нужно постоянно убавлять музыку и почему нельзя пускать салют с балкона. Поэтому для сохранения хороших взаимоотношений не злоупотребляйте гостеприимством.

При соблюдении этих нехитрых правил и здравого смысла прекрасные впечатления от похода по гостям останутся надолго, а совместно проведенный отдых вне дома порадует маму и расширит кругозор малыша.

Конечно, все может пойти не по плану, будьте к этому готовы. И если ребенку станет совсем некомфортно, откажитесь от шумной компании и возвращайтесь домой, в привычную обстановку, ведь ваш малыш — это главное, а праздников в жизни еще будет очень много!

В любом случае, где бы вы ни решили отмечать Новый год: с друзьями или в тесном семейном кругу, мы желаем восхитительных праздников с самыми маленькими и такими важными людьми в вашей жизни!

Поделитесь в комментариях, с какого возраста вы стали ходить по гостям и с какими трудностями столкнулись.

Фото: globallookpress.com, www.pexels.com