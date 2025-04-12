Календарь развития ребёнка. Четвертый месяц

Темпы роста и прибавок массы немного снижаются. Колики забыты, как страшный сон, и маленький человек начинает семимильными шагами двигаться в сторону «взрослости».

Нормы сна: 14-16 часов в сутки. Нормы роста: мальчики — 59,4 - 63,5 см, девочки — 57,7 - 61,9 см. Нормы веса: мальчики — 5,7 - 7,2 кг, девочки — 5,2 - 6,6 кг. Средние прибавки: 750 г, 2,5 см.

Что умеет ребенок в 4 месяца

Малыш уже не кажется таким беззащитным — он проявляет эмоции, показывает характер и учится новым вещам. Мышечный тонус в ручках ослабевает, поэтому малыш может сжимать и разжимать пальчики, захватывать игрушки и тянуть их в рот, сосать кулачки.

В вертикальном положении на руках у взрослого хорошо держит голову. Лежа на животе с опорой на ручки, тоже высоко поднимает головку, а самые активные дети приподнимают грудь. Учится переворачиваться с живота на спину, а некоторым детям удается перевернуться и со спины на живот. Если поддерживать малыша и упереть его ножки в пол, он будет отталкиваться от поверхности.

Дети в три месяца уже хорошо следят глазами за движущимися предметами, с интересом рассматривают яркие объекты, начинают различать красный и зеленый цвета, поэтому могут обращать внимание на игрушки этих оттенков. Малышам по-прежнему нравятся узоры и контрастные картинки, можно показывать карточки, чтобы занять их и тренировать зрение.

Как ест малыш в 4 месяца

Основная пища ребенка — по-прежнему грудное молоко или смесь. Грудное вскармливание проходит по требованию, перерывы между кормлениями становятся стабильнее — до 3-3,5 часов. Ночью такие промежутки становятся дольше, некоторые дети просыпаются всего для одного кормления. Малыши на искусственном вскармливании получают смесь через 3-4 часа днем, а ночью могут спать до 5-6 часов без пробуждения.

Стул грудничков по-прежнему творожистый, желтого цвета с частотой 1-3 раза в день. У малышей на смеси стул может быть редким — 1-3 раза в неделю.

Как спит четырехмесячный ребенок

Самая большая продолжительность сна в три месяца — до 18 часов в сутки, но нижняя граница к четырем месяцам — уже 12 часов, выделяется долгий ночной сон. Дневной сон может складываться из трех-четырех отрезков по 1,5-2 часа. График сна становится более упорядоченным. Многим родителям уже удается планировать по часам прогулки, укладывание и свободное время для себя.

Как общается малыш в 4 месяца

Общение все оживленнее: ребенок активно улыбается близким, начинает по-настоящему смеяться, когда вы с ним дурачитесь. Осознанно смотрит на лицо взрослого и ищет зрительного контакта, по-прежнему демонстрирует «комплекс оживления» — активно жестикулирует, кряхтит и выгибает спинку, чтобы привлечь внимание, выразить свою радость и участие. Он внимательно слушает, что говорят ему взрослые, пытается повторять речь родителей, произносит не только гласные, но и некоторые согласные звуки.

Всех близких, с кем живет или часто встречается малыш, он хорошо знает, но ярче всего реагирует на маму, ее голос и запах. Незнакомцев пока не боится, может разглядывать их с любопытством или не обращать внимания. Любит «гулять» по дому на руках у взрослых и изучать обстановку.

Некоторые родители сталкиваются с «кризисом 3 месяцев»: младенец становится капризным, раздражительным, чаще требует грудь и не хочет скучать. Но пока сам мало что умеет, поэтому ждет поддержки и интересных занятий от мамы и близких.

Как играть с малышом в 4 месяца

Ребенок любит общаться, поэтому можно рассказывать ему стихи и сказки, не теряя зрительного контакта, читать первые книжки и показывать яркие картинки, петь песенки и играть в «ку-ку». Включайте музыку и аудиокнижки для детей, играйте в музыкальные игрушки, шуршалки и погремушки. Просто рассказывайте ему обо всем подряд и давайте малышу «вставить слово», реагируйте на его «реплики», в этом возрасте дети начинают по-настоящему общаться.

Поглаживайте ребенка, делайте ему массаж и пассивную гимнастику — двигайте его ручками и ножками, массажируйте пальчики. Выкладывайте его на животик и предлагайте интересные игрушки, книжки, зеркало, предметы с разной фактурой: из ткани, резины, пластика, дерева.

Носите его в разных положениях, качайте, кружите, «катайте» на фитболе, поднимайте и опускайте — это весело и полезно для вестибулярного аппарата.

Что должно насторожить родителей малыша в возрасте 3-5 месяцев